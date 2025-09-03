Energocom schimbă strategia de achiziție a gazelor. Precizările directorului întreprinderii

12:05

Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se aflau în vehicul au fost transportați la spital, pentru îngrijiri medicale, transmite IPN.