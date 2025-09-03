Studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice
Unda Libera, 3 septembrie 2025 17:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a invitat astăzi la dialog participanții la „Școala Finanțelor Moderne”, ajunsă anul acesta la ediția a V-a. Programul, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și în parteneriat cu ASE București, continuă Continuare...
• • •
Acum 30 minute
17:10
17:00
A fost inaugurat oficial Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, găzduit pentru al patrulea an consecutiv de Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Pe 3 septembrie, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezentă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat importanța culturii și a lecturii Continuare...
Ieri
13:00
Scenaristul Andrei Dumbrăveanu vorbește despre „Delirul Blajinilor” – primul film despre foametea organizată și curajul de a arăta prin imagini adevăruri interzise # Unda Libera
Rusia a revenit în prezent la stalinism și aplică astăzi în Ucraina politicile odioase instrumentate în spațiul dintre Prut și Nistru după ocupație, spune regizorul și scenaristul Andrei Dumbrăveanu. El a vorbit în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Continuare...
12:50
Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău în perioada 3- 7 septembrie # Unda Libera
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău debutează mâine, 3 septembrie, cu o varietate de noutăți, care vor contribui la ancorarea fermă a Republicii Moldova în spațiul cultural european, au declarat astăzi oficialități, organizatori ai programului și profesioniști în domeniul cultural, Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Dialog academic internațional la USM pe tema „Pacea în Europa: Lecțiile istoriei și provocările prezentului” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit astăzi, 1 septembrie 2025, prelegerea publică „Pacea în Europa: Lecțiile istoriei și provocările prezentului”, susținută de prof. univ., dr. Stella Ghervas, de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA). Prelegerea a oferit un Continuare...
31 august 2025
10:20
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Această emisiune monetară este dedicată uneia dintre cele mai emblematice figuri ale Continuare...
29 august 2025
20:20
Mulți studenți din Moldova aleg să studieze și să lucreze în străinătate , atrași de oportunități, dar se confruntă cu dorul de casă și dificultăți de adaptare. Tinerii își continuă studiile în străinătate, atrași de calitatea educației, oportunitățile de carieră Continuare...
16:50
Startul unei noi etape. Studenții anului I descoperă comunitatea academică de la Universitatea de Stat din Moldova # Unda Libera
Mii de tineri au pășit astăzi pragul Universității de Stat din Moldova, în prima lor zi de integrare în viața academică, care a începu cu ședințele informative dedicate studenților anului I, organizate de facultățile USM, au transformat campusul într-un spațiu Continuare...
16:40
O nouă voce promițătoare își face loc pe scena muzicală din Republica Moldova! Tânăra interpretă Nikoleta Cibrik lansează primul său single oficial, intitulat „My Song” – o piesă cu un vibe fresh, versuri în limba engleză și un refren care Continuare...
10:10
„IDENTITATEA LIMBII ROMÂNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”, expoziție tematică la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Unda Libera
Ziua Limbii Române, celebrată pe 31 august, este un prilej pentru a reflecta asupra istoriei și bogăției lingvistice a limbii noastre, care strălucește ca o bijuterie lingvistică în toată lumea fiind singura limbă latină vorbită în estul Europei. Cu o moștenire Continuare...
27 august 2025
11:50
Universitatea de Stat din Moldova – câștigătoare a 20 de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel al competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova s-a remarcat în cadrul celui de-al doilea apel al competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” lansată în 2024, obținând finanțare pentru 20 de proiecte bilaterale comune ce urmează a fi realizate în parteneriat cu cercetători din Continuare...
11:50
USM lansează un proiect inovator pentru elevi și studenți: Tehnologia dronelor în sprijinul educației pentru mediu # Unda Libera
Un nou proiect cu potențial transformator pentru educația viitorului a fost recent declarat câștigător al finanțării în cadrul prestigiosului concurs „Tinerii cercetători 2025–2026”, și anume „Mediu sustenabil prin Educația pentru Drone’’. Proiectul se remarcă prin abordarea sa interdisciplinară și contribuția inovatoare la Continuare...
11:40
Mariana S. Țăranu: „Cartea generalului Anton Gămurari este mai actuală ca niciodată pentru că explică ce trăiesc vecinii noștri” # Unda Libera
Cartea „Războiul și trădările” generalului Anton Gămurari vine ca o mărturie esențială despre războiul de la Nistru și realitățile dure ale anului 1992. Spre deosebire de alte relatări, volumul scoate la lumină nu doar luptele de pe front, ci și Continuare...
23 august 2025
15:10
Noi succese în colaborarea științifică dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași # Unda Libera
Centrul de Cercetări Științifice „Științe Naturale Integrate” al Universității de Stat din Moldova, în calitate de partener, implementează în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, lider de proiect, Proiectul-pilot „Pilot Project for Environmentally Friendly Algal Biomass Production for Fish Nutrition”, cod ROMD00586. Obiectivul proiectului constă în elaborarea, testarea și implementarea unei tehnologii inovative și eficiente din punct de vedere economic pentru producerea biomasei algale destinate nutriției peștilor, precum și determinarea efectelor acesteia asupra stării funcționale și performanțelor biologiceale peștilor. Implementarea proiectului va permite, concomitent: valorificarea și reciclarea apelor reziduale din acvacultură, prin integrarea lor într-un proces biotehnologic sustenabil și obținerea biomasei algale la costuri redus, care să constituie o alternativă nutritivă viabilă pentru acvacultura modernă. Activitățile proiectului sunt realizate de echipa Centrului de Cercetări Științifice „Științe Naturale Integrate” (Laboratorulde Cercetări Științifice Algologice „Vasile Șalaru”) al Universității de Stat din Moldova, condusă de dl Sergiu Dobrojan, dr., conf. univ., responsabilă de elaborarea șioptimizarea tehnologiei de cultivare a algelor, precum și de echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza” Continuare...
15:00
„Despre Iubire” – piesa de debut a lui Nichita Maidaniuc, un mix de emoție, romantism și sound modern // VIDEO # Unda Libera
Un nou nume promițător se lansează pe scena muzicală din Republica Moldova: Nichita Maidaniuc, un tânăr interpret originar din orașul Sîngerei, în vârstă de doar 22 de ani, pregătește lansarea oficială a piesei sale de debut – „Despre Iubire”. Cu Continuare...
15:00
Universitatea de Stat din Moldova își consolidează poziția de lider în cercetarea științifică din Republica Moldova, obținând 45 de proiecte noi în urma concursurilor organizate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Selecția a vizat trei competiții majore desfășurate Continuare...
19 august 2025
11:20
Între front și culise: lecțiile unui general pentru Moldova. Interviu cu Mariana S. Țăranu, doctor în istorie # Unda Libera
Conferențiar universitar, doctor în istorie Mariana S. Țăranu a avut privilegiul de a colabora cu generalul Anton Gamurari (1950-2021) și de a primi din partea acestuia mărturii de o importanță deosebită pentru istoria recentă a Republicii Moldova. Rezultatul acestei colaborări Continuare...
14 august 2025
14:00
Convergența dintre formarea academică și practica redacțională – un nou proiect al USM pentru viitorul jurnalismului # Unda Libera
Universitate de Stat din Moldova anunță inițierea implementării proiectului de cercetare „Învățământul dual în jurnalism: convergența dintre formarea academică și practica redacțională”, declarat câștigător de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) în cadrul Concursului pentru stimularea excelenței cercetărilor Continuare...
12 august 2025
15:20
Cu prilejul Zilelor Diasporei, Biblioteca Națională a lansat expoziția tematică „AUTORI BASARABENI ÎN LUME” # Unda Libera
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, cu prilejul Zilelor Diasporei, expoziția tematică „AUTORI BASARABENI ÎN LUME”. Zilele Diasporei, marcate anual în luna august sub egida Guvernului Republicii Moldova, reprezintă un prilej de consolidare a legăturilor dintre cetățenii plecați peste hotare Continuare...
15:20
Workshop-ul internațional „Memorie vizibilă: monumente, piețe și memoriale” – dialog despre memoria colectivă post-sovietică # Unda Libera
Timp de o săptămână, zeci de cercetători și experți din Republica Moldova, Ucraina și Germania au participat la workshopul internațional „Memorie vizibilă: monumente, piețe și memoriale” – o platformă de discuții menită să exploreze modul în care Republica Moldova și Continuare...
15:10
Peste 10.000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # Unda Libera
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc Continuare...
15:10
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China. Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, Continuare...
