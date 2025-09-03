Studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, ambasadori ai educației financiare și promotori ai responsabilității economice

15:10

Centrul de Cercetări Științifice „Științe Naturale Integrate” al Universității de Stat din Moldova, în calitate de partener, implementează în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, lider de proiect, Proiectul-pilot „Pilot Project for Environmentally Friendly Algal Biomass Production for Fish Nutrition”, cod ROMD00586. Obiectivul proiectului constă în elaborarea, testarea și implementarea unei tehnologii inovative și eficiente din punct de vedere economic pentru producerea biomasei algale destinate nutriției peștilor, precum și determinarea efectelor acesteia asupra stării funcționale și performanțelor biologiceale peștilor. Implementarea proiectului va permite, concomitent: valorificarea și reciclarea apelor reziduale din acvacultură, prin integrarea lor într-un proces biotehnologic sustenabil și obținerea biomasei algale la costuri redus, care să constituie o alternativă nutritivă viabilă pentru acvacultura modernă. Activitățile proiectului sunt realizate de echipa Centrului de Cercetări Științifice „Științe Naturale Integrate” (Laboratorulde Cercetări Științifice Algologice „Vasile Șalaru”) al Universității de Stat din Moldova, condusă de dl Sergiu Dobrojan, dr., conf. univ., responsabilă de elaborarea șioptimizarea tehnologiei de cultivare a algelor, precum și de echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza” Continuare...