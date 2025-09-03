(video) „Zi a perturbării” în Ierusalim: Proteste și incendii lângă locuința premierului Netanyahu, pentru eliberarea ostaticilor și oprirea războiului în Israel
UNIMEDIA, 3 septembrie 2025 17:10
Activiști pentru eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Gaza au declanșat miercuri dimineața o „Zi a perturbării” în Ierusalim, aprinzând containere în apropierea locuinței premierului Benjamin Netanyahu, informează The Times of Israel, scrie adevarul.ro.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
17:30
Pericol pe drumurile din capitală. Un șofer de 38 de ani, prins de oamenii legii, după ce a consumat droguri la volan. IGP: „Am inițiat un proces penal” # UNIMEDIA
Un bărbat de 38 de ani a fost stopat de polițiști, în timp ce se deplasa neuniform pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit oamenilor legii, în timpul verificărilor, conducătorul auto a fost suspectat că ar fi consumat substanțe stupefiante.
Acum 30 minute
17:10
(video) „Zi a perturbării” în Ierusalim: Proteste și incendii lângă locuința premierului Netanyahu, pentru eliberarea ostaticilor și oprirea războiului în Israel # UNIMEDIA
17:00
(doc) „Vom contesta hotărârea la CEDO”. PLDM rămâne în afara cursei electorale. CSJ i-a dat dreptate CEC și partidul nu poate participa la parlamentare # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova rămâne în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri, 2 septembrie, sesizarea formațiunii împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a inclus PLDM în lista partidelor admise la alegerile parlamentare.
Acum o oră
16:50
(video) Percheziții la Orhei: Cinci persoane, luate pe sus de procurori și polițiști, într-un dosar de trafic de droguri # UNIMEDIA
Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au efectuat percheziții la cinci adrese din raion, în cadrul unei cauze penale privind circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare.
Acum 2 ore
16:20
(foto) Atacantul moldovean, Vladislav Blănuță, a plecat de la FCU Craiova și a semnat cu un club din Ucraina. Prima imagine în tricoul noii echipe # UNIMEDIA
Fotbalistul moldovean, Vladislav Blănuță, a semnat contract cu echipa Dinamo Kiev. Anunțul a fost făcut de clubul ucrainean pe rețelele de socializare.
16:10
Pedeapsă capitală pentru un bărbat din India care și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii # UNIMEDIA
Un tribunal din India l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția, Lakshmi, din cauza culorii pielii acesteia. Fapta, comisă în urmă cu opt ani, a șocat întreaga țară și readuce în prim-plan problema discriminării pe baza culorii pielii, scrie adevărul.ro.
16:00
(video) O motociclistă, transportată de urgență la spital, după ce s-a lovit cu o Mazda, la Botanica: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
O motociclistă a fost transportată la spital, după ce s-a tamponat cu o Mazda, condusă de o femeie de 58 de ani. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și Mink, în această după-amiază.
Acum 4 ore
15:10
Cetățenii vor putea observa o eclipsă totală de Lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, potrivit Observatorului Astronomic. Fenomenul va începe la ora 20:30 și se va încheia la ora 23:55, scrie presa română.
15:00
MAE, detalii despre accidentul grav de la Botoșani, în care au decedat 3 moldoveni: Identitatea victimelor a fost stabilită # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe anunță că identitatea tuturor victimelor tragicului accident rutier de la Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturismul implicat se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul, se arată într-un comunicat.
14:50
(video) Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: Pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele # UNIMEDIA
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima, citate de hotnews.ro.
14:50
Nota de plată virală de 63.000 euro, într-un restaurant de lux din Mallorca: „Soția tocmai a aflat cât am cheltuit și voi dormi pe canapea” # UNIMEDIA
Un restaurant de lux din Palma de Mallorca a publicat, pe Instagram, o notă de plată de peste 63.000 de euro, stârnind controverse, scrie Mallorca Zeitung. Postarea s-a viralizat și a generat reacții diverse în social media, de la umor la critici privind etica publicării informațiilor despre clienți, scrie libertatea.ro.
14:30
(video) Un băiat de 16 ani, grav rănit, după ce două BMW-uri și un Ford Transit s-au lovit violent la Glodeni: Unul dintre șoferi este minor # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a trei unități de transport a avut loc pe data de 2 septembrie pe traseul Glodeni-Dușmani. Potrivit oamenilor legii, unul dintre șoferi este minor.
14:10
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
14:10
Focuri de armă la frontieră: Un ucrainean a fost împușcat de grăniceri, în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova # UNIMEDIA
Un ucrainean de 23 de ani a fost împușcat mortal în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa. Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
14:00
„Caut nași de nuntă!”. Ce a pățit o femeie după ce a anunțat pe Facebook că își caută părinți spirituali. Mireasa a rămas fără cuvinte: „Nu mă așteptam...” # UNIMEDIA
Un nou trend invadează rețelele de socializare. Mirii din noua generație au ajuns să își caute nași de nuntă pe Facebook. Iată ce a pățit o femeie după ce a postat un astfel de anunț, scrie presa română.
14:00
ZDG: Canale de Telegram asociate lui Șor, au fost sparte. Blocul Victorie, cu mesaj tot pe Telegram: Informații false și conversații fabricate # UNIMEDIA
Unele media de la Chișinău au anunțat că mai multe canale de Telegram, asociate lui Ilan Șor, ar fost sparte, iar membrii și activiștii Blocului Victorie ar fi primit un mesaj că „au rămas pe cont propriu”. Formațiunea neagă informațiile și spune că totul este un fals, iar conversațiile prezentate public sunt fabricate.
13:50
Descoperire macabră la Cantemir. O femeie și-a găsit feciorul împușcat în curtea casei. Potrivit oamenilor legii, tragedia a avut loc pe data de 2 septembrie.
13:40
Acum 6 ore
13:20
Ultima oră! Chișinăul a rămas, temporar, fără primar. Ion Ceban și-a suspendat activitatea # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
13:20
„Orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă”. Maia Sandu a felicitat Armata Națională cu a 34-a aniversare: Pacea trebuie protejată # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a felicitat astăzi Armata Națională cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la creare, subliniind că „pacea trebuie apărată zilnic printr-o armată capabilă și modernă”. Șefa statului a transmis mulțumiri militarilor, veteranilor și familiilor acestora și a amintit de sacrificiul celor căzuți la datorie.
13:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază care alimentează corupția politică în țară.
13:10
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă” # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei, scrie digi24.ro.
13:00
(video) La parada fără precedent din Beijing, China a dezvăluit lumii arma pe care a ascuns-o până acum: Experții militari au un semn de întrebare # UNIMEDIA
Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai mare paradă militară organizată vreodată, miercuri, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
13:00
Ex-judecătorul de Curtea de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovschi, va fi petrecut mâine pe ultimul drum: Unde va avea loc ceremonia de rămas-bun # UNIMEDIA
Xenofon Ulianovschi, ex-judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău, care a decedat pe data de 2 septembrie, va fi petrecut mâine pe ultimul drum.
12:50
Primul aeroport din România care elimină regula de 100ml la lichide pentru bagajele de mână: Pasagerii vor putea transporta recipiente de maxim 2 litri # UNIMEDIA
Vești bune pentru călători! Un prim aeroport din România a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână. Măsura se aplică începând chiar de mâine. Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri, transmite protv.ro.
12:40
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 4 august. Astfel, benzina și motorina vor fi mai scumpe cu 7 bani.
12:20
Guvernul a dispus eliberarea lui Artiom Vîsotin din funcția de șef al Centrului Serviciului Civil, începând cu data de 5 septembrie curent. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de astăzi.
12:10
Nașii unei candidate PAS la parlamentare sunt fondatorii liceului percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală de 11 mil. lei: Reacția formațiunii # UNIMEDIA
Nașii candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din toamna acestui an, Anastasia Nichita, sunt fondatorii liceului privat „DaVinci” din Chișinău, percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 11 milioane de lei. Formațiunea a venit cu o reacție pentru UNIMEDIA în acest sens.
12:10
(video) Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: „Cât de disperați pot fi de ajung să facă mizerii de tip anii 50?!” # UNIMEDIA
Europarlamentara și președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, s-a trezit miercuri dimineață cu jandarmii la ușa locuinței sale. Oamenii legii au venit pentru a-i înmâna personal o amendă, scrie adevarul.ro.
12:00
Accident violent în capitală: Un pasager, spitalizat, după ce șoferul unui Volkswagen a intrat într-un Infiniti # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 2 septembrie, pe șoseaua Hîncești. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un Volkswagen și un Infiniti.
11:40
Start dezbateri electorale. Inițiativa lui Andrei Năstase privind alegerea Procurorului General de către popor, spijinită de reprezentantul CUB # UNIMEDIA
Mai multe canale de televiziune au dat startul dezbaterilor electorale. Invitații de aseară la Vocea Basarabiei au fost candidatul independent Andrei Năstase și reprezentantul CUB, Valeriu Badea. UCSM a lipsit din studiou. Una dintre temele discutate a fost propunerea lui Năstase de a alege Procurorul General de către întreg poporul, așa cum este votat președintele țării.
11:40
(video) „Credeam că am rămas fără picior”. Vacanța de vis în Bali aproape să devină o tragedie: Ce i s-a întâmplat Danielei Costețchi # UNIMEDIA
Vacanța de vis a bloggeriței Daniela Costețchi în Bali s-a transformat aproape într-un coșmar. Tânăra a suferit un accident cu scuterul care putea avea urmări grave, iar experiența a lăsat-o cu șoc și durere, scrie SHOK.md.
11:40
(video) Trei moldoveni, morți într-un accident teribil la Botoșani, unde un automobil s-a lovit cu un microbuz: Alte 16 persoane au spitalizate # UNIMEDIA
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier grav produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani. Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane, cetăţeni moldoveni, au fost declarate decedate, fiind vorba despre şoferul şi doi pasageri din autoturism, transmite presa română.
Acum 8 ore
11:20
(video) Ședința Guvernului: Transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în cea a administrației s. Crihana Veche, aprobată # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 3 septembrie, în ședință, cu 21 proiecte pe ordinea de zi.
11:20
Ultima oră! O dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ce spun autoritățile # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră a fost alertată în noaptea de 2 spre 3 septembrie de către autoritățile ucrainene cu privire la o posibilă survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Shahed.
11:00
(video) Ședința Guvernului: Transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în cea a unității administrativ-teritoriale Crihana Veche, aprobată de miniștri # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi, 3 septembrie, în ședință, cu 21 proiecte pe ordinea de zi.
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că „a devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) cu scopul de a fi scos din cursa electorală”. PAS nu a comentat, deocamdată, aceste acuzații.
10:50
Constantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia: Fostul deputat vine în Moldova # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, spun sursele ZdG. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova.
10:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Polonia, nevoită să ridice avioanele de luptă la graniţă # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopţii de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru lucrători feroviari şi determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă, au declarat miercuri autorităţile ucrainene şi poloneze, informează Reuters, potrivit observatornews.ro.
10:50
(video) „Are bilet procurat spre Moldova”: MAI confirmă că fostul deputat, Constantin Țuțu, a fost eliberat și revine în țară # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat faptul că fostul deputat, Constantin Țuțu, care pe data de 22 iulie a fost plasat în arest preventiv în cel mai mare penitenciar din Grecia, are bilet procurat, mâine, spre Moldova.
10:40
Igor Dodon de Ziua Armatei Naționale: Vă doresc sănătate, curaj și încredere în ziua de mâine, iar munca voastră mereu să fie în slujba păcii # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Armatei Naționale. „Vă doresc tuturor multă sănătate, curaj, tărie și încredere în ziua de mâine. Să fie munca voastră mereu în slujba păcii, iar familiile voastre să fie mândre de voi”, a scris fostul șef de stat.
10:30
PA confirmă reținerea lui Vladimir Andronachi pentru 72 de ore: „Au loc percheziții și audieri” # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție a confirmat reținerea fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, și a venit cu mai multe precizări vizavi de caz.
10:20
10:10
(video) Scandal uriaș în Rusia, după un concert al rapperului Egor Creed, în fața a 86.000 de spectatori: „Cabaretul Diavolului” și acuzații de vulgaritate # UNIMEDIA
Concertul rapperului Egor Creed de pe stadionul Lujniki din Moscova, în fața a 86.000 de spectatori, a stârnit un val de critici aprinse din partea politicienilor, activiștilor și părinților, după ce pe scenă au apărut dansatoare sumar îmbrăcate și momente considerate indecente. Artistul riscă o suspendare de trei luni, scrie adevarul.ro.
10:10
O bătrână italiancă a decedat în vacanță la badanta sa, la Strășeni. Poliția investighează cazul # UNIMEDIA
O femeie de 87 de ani, originară din Italia, a decedat în dimineața zilei de 28 august în localitatea Țigănești, raionul Strășeni, acolo unde se afla în vacanță la badanta sa.
10:10
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Singurul aliat al PN este cetățeanul # UNIMEDIA
„Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Singurul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova”. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv.
09:50
(video) S-a dat în spectacol în plin trafic: O tânără, filmată cum se tăvălește pe jos și se aruncă în fața mașinilor, în centrul capitalei # UNIMEDIA
Un incident tulburător a avut loc în centrul capitalei, pe strada Columna, unde o tânără, aflată vizibil într-o stare de tulburare, a atras atenția trecătorilor și a șoferilor, manifestându-se în mod revoltator chiar în mijlocul traficului.
Acum 12 ore
09:20
09:10
(video) „M-a apucat de gât și spunea că mă mântuie”. Istoria Marcelei, mamă a două fete, cu un bărbat care trăia la două familii: „18 ani de căsnicie oarbă, în violență”. Ce mesaj i-a transmis fostului soț # UNIMEDIA
Marcela Ciubotaru a trăit 18 ani într-o căsătorie plină de violență psihică și fizică, iar atunci când din cauza a cele întâmplate au fost afectate grav fetele sale, ea a ales copiii. „M-a înșelat și cu o fostă prietenă, iar, în Germania, unde era plecat la muncă, avea o altă familie”, a povestit ea la „Femeile nu tac” cu Adrian Prodan. Cum a scăpat de calvar și ce mesaj are Marcela pentru femeile care stau în căsătorii „lipsite elementar de respect”, aflați mai jos.
