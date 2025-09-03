VIDEO | „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Poliția Națională lansează campania națională de prevenire a corupției electorale
Radio Chisinau, 3 septembrie 2025 15:35
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, care are loc în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță despre lansarea campaniei naționale de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, care are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
15:50
Experți, la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale: „Neutralitatea unui stat nu elimină obligația de a menține forțe armate credibile pentru apărarea suveranității” # Radio Chisinau
La 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, experții în securitate subliniază că neutralitatea RepUBLICII Moldova nu exclude necesitatea unor forțe armate funcționale. Ei atrag atenția că investițiile în domeniul apărării reprezintă o garanție a securității Republicii Moldova, nu o militarizare, transmite Radio Chișinău.
Acum 30 minute
15:35
Acum o oră
15:15
Afganistanul a fost zguduit de un nou cutremur. Bilanțul victimelor depășește 1.400 de morți # Radio Chisinau
Un nou seism cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul la două zile după primul cutremur major, produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit deja 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
14:55
La Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Maia Sandu: „Cartea este una dintre cele mai sigure căi spre adevăr” # Radio Chisinau
Astăzi, 3 septembrie, la Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezentă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat importanța culturii și a lecturii în vremuri marcate de provocări.
14:35
Guvernul a aprobat lista actualizată drumurilor naționale și locale din Republica Moldova # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi lista actualizată a drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor.
14:15
Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar al municipiului Chișinău pe durata campaniei electorale # Radio Chisinau
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, confirmă că și-a suspendat activitatea din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Informația a fost anunțată de edil în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
14:00
R. Moldova își va putea recupera bunurile provenite din activități ilicite. Ministra Justiției: „Acest proiect va spori încrederea cetățenilor în sistemul justiției” # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 care prevede activități menite dă faciliteze interacțiunea pacienților cu sistemul medical. De asemenea, executivul a examinat o inițiativă de eficientizare a administrării rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional, precum și un proiect care vizează recuperarea bunurilor infracționale, transmite Radio Chișinău.
Acum 4 ore
13:40
„Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană”. Mesajul transmis de Nicușor Dan la deschiderea Salonului internațional de Carte Bookfest # Radio Chisinau
Astăzi, la Chișinău, a avut loc deschiderea Salonului Internațional de Carte Bookfest, ediția VIII-a, eveniment derulat sub Înaltul Patronaj al președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Cu acest prilej, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj , în care arată că, în contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană.
13:25
Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu” # Radio Chisinau
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.
13:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 septembrie.
12:50
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pentru ca pacea să dăinuie, ea trebuie protejată zi de zi, inclusiv printr-o armată capabilă și modernă” (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj la 34 de ani de la înființarea Armatei Republicii Moldova. În mesajul său, șefa statului a subliniat că țara noastră „are nevoie de o apărare antiaeriană eficientă, de o reziliență cibernetică și energetică solidă și de măsuri care să protejeze infrastructura critică a țării”.
12:40
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face # Radio Chisinau
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
12:15
Eurobarometru | 67% dintre români cred că țara a beneficiat de apartenența la UE: oportunități de muncă, creștere a nivelului de trai și dezvoltare economică # Radio Chisinau
Românii consideră că apartenența la Uniunea Europeană aduce beneficii concrete, însă își doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii inflației și sprijinirii economiei, potrivit celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European.
12:05
Trei cetățeni ai R. Moldova au murit într-un grav accident produs în județul Botoșani (FOTO) # Radio Chisinau
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se aflau în vehicul au fost transportați la spital, pentru îngrijiri medicale, transmite IPN.
Acum 6 ore
11:40
Fostul deputat Constantin Țuțu, liber în Grecia. MAI confirmă că acesta și-a cumpărat bilet spre Republica Moldova # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena împreună cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat de justiția elenă și urmează să revină în Republica Moldova. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că Țuțu și-a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Chișinău și urmează să aterizeze pe 4 septembrie, comunică MOLDPRES.
11:35
Ucraina a transmis autorităților de la Chișinău că o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova. Ce spune ministrul Apărării Anatolie Nosatîi # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră anunță că a fost informată noaptea trecută de autoritățile ucrainene că o dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și a dispărut între Cupcini și Edineț.
11:25
11:05
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova începând de astăzi și până vineri, 5 septembrie. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău.
10:50
Ministrul Apărării, de Ziua Armatei Naționale: „O armată puternică pornește de la oamenii săi. Ei sunt temelia pe care se construiește securitatea și încrederea într-un viitor sigur” (VIDEO) # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu această ocazie, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care au fost și sunt parte a instituției de apărare.
10:35
Dodon, acuzat de ipocrizie după ce a ales „Orizont” pentru unul dintre copii: „În 2018 a alungat profesorii din acest liceu” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre fostul deputat Vladimir Andronachi care a fost reținut într-un nou dosar penal. Totoadată, presa mai relatează despre regiunea separatistă Transnistria, subordonată politic Rusiei care a sărbătorit 35 de ani de la secesiunea de Chișinău printr-o paradă militară cu tancuri sovietice și drapele roșii. Revenirea la această demonstrație de forță s-a făcut cu siguranță la insistențele Moscovei și nu poate să nu fie un semnal îngrijorător, scriu jurnaliștii.
10:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut. Este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025.
Acum 8 ore
09:50
Eurobarometru | Cetățenii statelor UE sprijină ferm extinderea comunității europene. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE # Radio Chisinau
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
09:35
ASP îndeamnă cetățenii să verifice valabilitatea actelor de identitate înainte de alegeri # Radio Chisinau
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
09:15
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing. HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești # Radio Chisinau
Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și presa ucraineană.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
08:35
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie # Radio Chisinau
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie 2025, la Cinema Cineplex, Chișinău, la ora 19:00. Începând din aceeași zi, filmul va putea fi vizionat zilnic în rețeaua cinematografelor Cineplex Loteanu, Happy Cinema și Odeon.
08:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri vreme caldă, fără precipitații. Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRES.
08:05
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. O serie de evenimente dedicate aniversării vor fi organizate la Chișinău și în unitățile militare din întreaga țară, anunță Ministerul Apărării într-un comunicat.
Acum 24 ore
21:10
Candidații care nu au reușit să obțină un loc la studii superioare în primele două sesiuni de admitere la universități mai au o șansă în turul III, desfășurat până pe 26 septembrie. Dosarele trebuie depuse direct la instituțiile de învățământ superior, fără înregistrare online. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sunt disponibile 754 de locuri, dintre care 575 la programe de licență și 179 la masterat, transmite IPN.
20:45
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP.
20:25
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 25–31 august 2025 au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19 la nivel național, în scădere cu 14% comparativ cu săptămâna anterioară.
20:05
Un șofer moldovean a ajuns la spital după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat în apropierea localității Simila, județul Vaslui din România. Din încărcătură s-au produs scurgeri în afara șoselei, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale, transmite IPN.
19:45
Bursa de Valori București (BVB) ar putea contribui cu 400.000 euro la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, cu opțiunea de a adăuga ulterior încă 200.000 euro. În faza inițială, BVB va deține 31% din acțiunile bursei, dar această cotă ar putea scădea la 13% dacă nu va participa la majorarea de capital sau să urce până la 20% dacă va subscrie suma suplimentară.
19:20
ELECTORALA 2025 | CEC a transmis materialele pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală informează că a transmis materialele necesare către Consiliul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:00
Lituania se opune „decuplării” Republicii Moldova și Ucrainei în negocierile de aderare la UE # Radio Chisinau
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană, a avertizat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Într-o conferință de presă susținută la Helsinki, alături de omologul său finlandez, Alexander Stubb, liderul lituanian a făcut apel către Consiliul UE să deschidă, până la finalul acestui an, primul cluster de negocieri pentru ambele țări candidate, transmite IPN.
18:40
Ministerul Dezvoltării Econmice: Companiile din R. Moldova și-au crescut investițiile proprii cu 25% în trimestrul II 2025 # Radio Chisinau
În trimestrul II al anului curent, investițiile realizate din resursele proprii ale companiilor au înregistrat o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Tendința pozitivă se menține deja de un an și jumătate, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
18:20
Transportatorii moldoveni primesc suplimentar 300 de autorizații pentru curse prin Turcia # Radio Chisinau
Transportatorii moldoveni vor avea acces la o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul de mărfuri prin Turcia. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite IPN.
17:55
Circa 2,2 miliarde de lei a încasat Fiscul la bugetul public național, săptămâna trecută # Radio Chisinau
În ultima săptămână, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,2 miliarde lei.
17:35
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Perchezițiile din sudul țării reprezintă „măsuri de profilaxie” necesare pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare (Audio) # Radio Chisinau
Operațiunile anticorupție din sudul țării reprezintă „măsuri de profilaxie” necesare pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit analistului politic Ion Tăbârță. El a subliniat la emisiunea Ora de vârf, că instituțiile statului au învățat din experiența referendumului european din toamna anului 2024, când au reacționat prea târziu și insuficient la fenomenul corupției masive orchestrate de rețeaua Șor.
17:20
ELECTORALA 2025 | Adresele secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare dedicate cetățenilor cu domiciliu în regiunea transnistreană a Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
17:15
16:55
Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # Radio Chisinau
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Lvov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia.
16:30
ELECTORALA 2025 | Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # Radio Chisinau
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN
16:15
Parcursul european comun, discutat de Cristina Gherasimov și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Ucrainei, Taras Kachka # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristian Gherasimov, a avut o întâlnire la Copenhaga cu Taras Kachka, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei.
16:00
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița # Radio Chisinau
Ministerul Mediului anunță cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, care va avea loc duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Reședința prezidențială de la Condrița. Evenimentul este dedicat naturii și protecției mediului și face parte din Programul Național de Împădurire, lansat sub egida Președintei Maia Sandu.
Ieri
15:40
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă” # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei.
15:20
„Busola electorală”, un nou instrument digital pentru alegători a fost lansat la Chișinău # Radio Chisinau
Un nou instrument digital interactiv, numit „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău pentru a ajuta alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în funcție de propriile convingeri politice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite utilizatorilor să compare opiniile personale cu pozițiile partidelor înscrise în cursa electorală, prin completarea unui chestionar format din 35 de afirmații ce acoperă teme economice, sociale și de guvernare. La final, utilizatorii primesc o hartă politică personalizată, care indică gradul de compatibilitate ideologică cu fiecare formațiune politică. Proiectul este descris de organizatori ca fiind non-partizan, educațional și fără scop electoral sau propagandistic. Acesta a fost dezvoltat cu sprijinul a cinci fundații politice germane și al unei echipe de experți locali, transmite Radio Chișinău.
15:00
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în sudul R. Moldova. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicația băncii ruse PSB # Radio Chisinau
Trei persoane au fost reținute în urma celor 60 de percheziții desfășurate astăzi de ofițerii INI, în sudul Republicii Moldova, într-un dosar penal de amploare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a formațiunilor politice și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
14:45
Maia Sandu, întrevedere cu comisarul UE Glenn Micallef. Consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
