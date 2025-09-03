Peste 17 mii călători au trecut prin punctul de trecere Leova-Bumbăta de la trecerea în regim non-stop

Oficial.md, 3 septembrie 2025 15:30

În trei săptămâni de la trecerea la regim non-stop, prin punctul de trecere a frontierei..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
15:30
Peste 17 mii călători au trecut prin punctul de trecere Leova-Bumbăta de la trecerea în regim non-stop Oficial.md
În trei săptămâni de la trecerea la regim non-stop, prin punctul de trecere a frontierei..
Acum o oră
15:20
Ion Ceban: Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări..
15:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din..
Acum 2 ore
14:50
Comisara Europeană pentru Extindere vine la Chișinău Oficial.md
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană..
14:50
Igor Dodon a participat la Sfânta Liturghie cu prilejul cinstirii lui Gavriil Bănulescu-Bodoni Oficial.md
La 3 septembrie se împlinesc 9 ani de la canonizarea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cu acest..
14:10
Ion Ceban: Autoritățile italiene au confirmat însă că nu există niciun motiv real pentru interdicția aplicată Oficial.md
După vizita efectuată la Roma, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat..
Acum 4 ore
12:50
Igor Dodon i-a felicitat pe militari de Ziua Armatei Naționale Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, i-a felicitat astăzi pe militari și veterani cu ocazia Zilei Armatei..
12:10
Comisare Europeană pentru Extindere vine la Chișinău Oficial.md
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană..
12:10
Armata Națională – 34 ani de la creare. Maia Sandu: Am transmis un sincer mulțumesc militarilor, veteranilor, rezerviștilor și familiilor lor și am amintit de sacrificiul celor căzuți la datorie Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat astăzi Armata Națională la împlinirea a 34 de..
12:00
Republica Moldova a semnat Convenția privind Biroul Conferinței Europene a Aviației Civile Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat, în perioada 28-30 august 2025, la cea..
12:00
Mai mulți beneficiari eligibili pentru finanțarea din Fondul național al culturii Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a extins lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii...
12:00
2 candidați admiși la proba interviu pentru funcția de director general al SA „CET-Nord” Oficial.md
Rezultatele preselecției la concursul pentru funcția de director general al SA „CET-Nord”: Au fost depuse..
12:00
Toate centralele fotovoltaice ale câștigătorilor primelor licitații pentru statutul de producător eligibil mare au fost puse în funcțiune Oficial.md
Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitorii declarați câștigători în cadrul primei licitații pentru acordarea statutului..
12:00
Drone de ultimă generație pentru SPIA al MAI Oficial.md
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va reacționa mai rapid..
Acum 6 ore
11:50
Poliția de Frontieră a fost informată despre o posibilă survolare a spațiului aerian de o dronă rusească Oficial.md
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de..
11:50
Guvernul a aprobat semnarea unui Acord de grant pentru restaurarea zonelor umede din 15 raioane ale țării Oficial.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica..
11:50
A fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel în domeniul agriculturii Oficial.md
La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul..
11:50
Guvernul a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030 Oficial.md
Executivul a aprobat astăzi, 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și..
11:50
Drumurile naționale și locale de interes raional vor fi administrate mai eficient Oficial.md
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens,..
10:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la..
10:50
(VIDEO) IGP lansează campania „Nu te juca cu votul!” Oficial.md
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General..
10:40
Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească Oficial.md
După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului..
10:10
PLDM va contesta hotărârea CSJ la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă cu fermitate modul în care Curtea Supremă de..
10:10
Un fost deputat a fost reținut pentru spălare de bani Oficial.md
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al..
Acum 8 ore
09:40
Ion Chicu: „Vom face coaliții pentru interesul țării, nu pentru partide” Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit și discutat cu locuitorii raionului..
09:20
Socialiștii au avut o discuție cu ENEMO: Au fost semnalate aspecte ce pun în pericol transparența alegerilor Oficial.md
Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii internaționale..
08:50
ASP recomandă verificarea actelor de identitate în contextul alegerilor parlamentare Oficial.md
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția..
Acum 24 ore
17:50
Creștere semnificativă a numărului de studenți admiși la unele universități. Turul III se desfășoară în luna septembrie Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la..
16:50
A fost lansată „Busola Electorală” Oficial.md
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic din..
16:50
Boris Volosatîi, AUR Republica Moldova: În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, PAS a oferit abuzuri, privilegii pentru un cerc restrâns și sărăcie pentru marea majoritate Oficial.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de..
16:30
Irina Vlah: Perchezițiile la activiștii „Inima Moldovei” sunt o încercare de discreditare Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-o declarație cu privire la percheziţiile efectuate..
Ieri
15:50
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament Oficial.md
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor..
15:50
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova în prima sesiune a Parlamentului European Oficial.md
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe agenda primei sesiuni plenare a..
14:50
A fost semnat Acordul de aderare la programul UE „Europa Creativă” Oficial.md
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv..
14:30
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea..
14:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program cu măsuri pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete..
14:20
Liderii Blocului Patriotic s-au angajat să nu formeze o coaliție de guvernare cu PAS Oficial.md
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat că,..
13:40
Descinderi de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al..
13:20
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale Oficial.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, Victor Kalughin și Andrei Lutenco au..
13:20
Cristina Gherasimov, la reuniunea informală a CAG: „Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european” Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, astăzi, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri..
13:20
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații,..
13:10
Liderul CUB: Cred ca trebuie sa avem guverne competente, care sa ne reprezinte onest, sa gestioneze corect drumul spre Europa Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), candidează la parlamentare și spune că..
12:50
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare..
12:20
(VIDEO) Igor Grosu: 5 angajamente ale PAS în următorii ani Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a prezentat 5 angajamente ale partidului pentru..
11:30
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău, în creștere Oficial.md
Aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste..
10:50
Colegiul Austriac din Moldova și-a început activitatea în cadrul ZEL „Bălți” Oficial.md
Odată cu deschiderea anului școlar, Colegiul Austriac din Moldova (SAM) și-a început activitatea în cadrul..
10:40
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul..
10:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2025, este de 3 299 396 Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 396), 2 763 678 cetățeni..
10:20
Percheziții la o instituție de învățământ privată în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani Oficial.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la..
10:00
Igor Dodon: Guvernarea simte o frică isterică față de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.