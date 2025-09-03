Expert, la împlinirea a 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Un stat neutru ar trebui să investească mult mai mult în apărare”
Moldova1, 3 septembrie 2025 15:20
Armata Națională a R. Moldova trece prin cea mai amplă reformă de la înființarea sa acum 34 de ani, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de riscuri de securitate, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Ghenadie Cojocaru.
• • •
Acum 5 minute
15:50
Creșterea productivității și calității grâului moldovenesc prin transfer de tehnologii și implicarea comună a experților și cercetătorilor din ambele țări, sunt prevăzute într-un memorandum dintre Republica Moldova și Israel, semnat miercuri la Chișinău. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel, și ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare, Avi Dichter, care se află în vizită în Republica Moldova.
Acum 30 minute
15:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că doar documentele în termen sau preschimbate până în ziua scrutinului le asigură alegătorilor dreptul de vot.
Acum o oră
15:20
Armata Națională a R. Moldova trece prin cea mai amplă reformă de la înființarea sa acum 34 de ani, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de riscuri de securitate, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Ghenadie Cojocaru.
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra teritoriului ucrainean. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 430 de drone și 21 de rachete, însă 69 de drone și 3 rachete au lovit 14 locații din mai multe regiuni. Atacurile au provocat pagube semnificative și au rănit cel puțin nouă persoane, scrie Reuters.
Acum 2 ore
14:50
Telenovela s-a terminat! Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță s-a transferat la un alt club # Moldova1
Atacantul născut la Hâncești a semnat cu Dinamo Kiev și va evolua cu noua sa formația în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA.Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev de la FC Universitatea 1948 Craiova, echipă ce a fost retrogradată întra treia divizie valorică a fotbalului românesc.
14:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că doar documentele în termen sau preschimbate până la ziua scrutinului le asigură alegătorilor dreptul de vot.
14:20
Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva rușilor implicați în „reeducarea” copiilor ucraineni # Moldova1
Autoritățile britanice au anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în deportarea și supunerea la îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și organizația de tineret „Mișcarea celor dintâi”, relatează serviciul rus al BBC News.
14:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află, în perioada 3-5 septembrie, într-o nouă vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării despre reformele și parcursul european, precum și cu mai mulți antreprenori despre perspectivele economice ale statului nostru. De asemenea, Marta Kos va oferi, în dimineața zilei de joi, 4 septembrie, de la ora 08.15, un interviu postului Radio Moldova.
14:00
Alegerile parlamentare se apropie cu pași rapizi, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în Zona de Securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
14:00
Scurgeri pe Telegram: Companiile gestionate de condamnatul Șor de la Moscova prin intermediul cărora este atacată democrația din R. Moldova # Moldova1
Condamnatul Ilan Șor, care se ascunde la Moscova de justiția din R. Moldova, ar gestiona cel puțin șase companii, cu angajați din R. Moldova, Kârgâzstan, Israel și Tadjikistan, prin intermediul cărora organizează diferite activități menite să submineze procesele democratice din mai multe foste state sovietice, inclusiv R. Moldova.
Acum 4 ore
13:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, începe o nouă vizită în Republica Moldova # Moldova1
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află în perioada 3-5 septembrie într-o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării privind reformele și parcursul european, întâlniri cu investitori și antreprenori despre perspectivele economiei, dar și dialoguri cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut.
13:40
Se apropie cu pași rapizi alegerile parlamentare, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în zona de securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
13:10
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii a fost extinsă # Moldova1
Artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale și autorități publice locale vor putea beneficia de sprijin financiar din Fondul Național al Culturii pentru proiecte și programe de rezidență și mobilitate artistică și culturală. Extinderea listei celor eligibili este prevăzută într-un nou regulament aprobat de Guvern pe 3 septembrie.
12:50
Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute. "Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.
12:40
Cetățenii și agenții economici din mai multe localități vor beneficia de drumuri modernizate și întreținute în mod regulat, după ce Guvernul a actualizat listele drumurilor naționale și locale de interes raional. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin aceste ajustări, sectoarele de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații.
12:40
Comandantul Suprem al Forțelor Armate, la cea de-a 34-a aniversare: „Pentru generațiile viitoare avem datoria sfântă să păstrăm pacea și libertatea” # Moldova1
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale.
12:30
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.
12:30
Cetățenii și agenții economici din mai multe localități vor avea acces mai bun la drumuri modernizate și întreținute regulat, după ce Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin aceste ajustări, sectoarele de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații.
12:10
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.
12:00
Ambrozia continuă să se răspândească rapid în Republica Moldova, afectând atât terenurile agricole, cât și sănătatea oamenilor. Specialistul în protecția plantelor, doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, avertizează că această buruiană invazivă se dezvoltă ușor pe terenuri abandonate, margini de drumuri sau căi ferate, fiind foarte rezistentă la secetă și tăieri.
12:00
Mai puțină birocrație pentru medici, acces rapid la date pentru pacienți: Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030 # Moldova1
Acces mai rapid la datele medicale, consultații la distanță și mai puțină birocrație pentru cadrele medicale – acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care le promite Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, aprobat miercuri, 3 septembrie, de Guvern.
Acum 6 ore
11:40
O nouă dronă rusească ar fi ajuns ilegal în spațiul aerian al R. Moldova: Ministerul Apărării investighează cazul # Moldova1
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile potrivit cărora o dronă militară rusească ar fi traversat ilegal, pe parcursul nopții trecute, spațiul aerian național. Ministrul Anatolie Nosatîi afirmă că autoritățile au fost alertate, iar informația este verificată în prezent, împreună cu partenerii externi.
11:40
Gordon: Kremlinul are un plan în privința R. Moldova, foarte periculos pentru întreaga Europă # Moldova1
Rusia are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile din septembrie. Acest plan este foarte periculos pentru Ucraina, R. Moldova și pentru întreaga Europă, scrie jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon pe site-ul său, cu referire la surse familiarizate cu planurile Kremlinului.
11:20
Trei cetățeni din R. Moldova au decedat, iar alte 16, pasageri într-un microbuz, au decedat în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs între localitățile Santa-Mare și Dămideni din județul Botoșani, România. Accidentul s-a produs în jurul orei 7.40.
11:20
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite într-un grav accident rutier în România. Tragedia s-a produs miercuri dimineață pe drumul național DN 24 C, în comuna Santa Mare, județul Botoșani. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, cele trei victime decedate sunt șoferul și doi pasageri ai unui automobil înmatriculat în Republica Moldova, care a pe contrasens și a intrat în coliziune cu un microbuz.
11:10
Trei cetățeni din R. Moldova au decedat, iar alte 16, pasageri într-un microbuz, au decedat în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs în comuna Santa Mare din județul Botoșani.
10:50
Ministerul Apărării investighează posibila traversare a unei drone rusești peste teritoriul Republicii Moldova # Moldova1
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile precum că pe parcursul nopții trecute o dronă militară rusească ar fi traversat spațiul aerian național. Potrivit ministrul Anatol Nosatîi, situația este în curs de verificare împreună cu partenerii externi.
10:40
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.
10:40
Ministerul Afacerilor Interne confirmă eliberarea fostului deputat Constantin Țuțu: „Avem informație că are bilet procurat” # Moldova1
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova și ar urma să ajungă pe 4 septembrie la Chișinău. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 3 septembrie.
10:20
Constantin Țuțu revine în Republica Moldova? Procuratura Generală nu a solicitat extrădarea # Moldova1
Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Teleradio-Moldova că nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia. Precizarea vine după ce presa a relatat că fostul deputat, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc la Atena, a fost eliberat și urmează să revină la Chișinău.
10:00
Fostul vicepreședinte al PD, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar: este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Moldova1
Vladimir Andronachi, deputat în perioada anilor 2015 – 2021 și fost vicepreședinte al Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
Acum 8 ore
09:40
Expert: R. Moldova are nevoie de investiții și de politici care să asigure o creștere reală a salariilor # Moldova1
Republica Moldova are nevoie de investiții care să creeze valoare adăugată reală și de politici care să ducă la creșteri salariale reale, nu doar statistice, susține expertul economic Marin Gospodarenco. Într-un interviu pentru Radio Moldova, acesta a subliniat că reprofilarea profesională este una dintre soluțiile pentru angajații din sectoarele cu salarii mici, în condițiile în care discrepanțele dintre domenii continuă să fie tot mai mari.
09:10
Anatolie Nosatîi, la Moldova 1: Armata Națională, care marchează 34 de ani de la înființare, parcurge un proces de modernizare „fără precedent” # Moldova1
Armata Națională se află în prezent într-un proces de modernizare „fără precedent”, care vizează toate aspectele de activitate, iar obiectivul principal este profesionalizarea militarilor. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1, după ceremonia de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
08:30
Ambrozia continuă să se răspândească rapid în Republica Moldova, afectând atât terenurile agricole, cât și sănătatea oamenilor. Specialistul în protecția plantelor, doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, avertizează că această buruiană invazivă se dezvoltă ușor pe terenuri abandonate, margini de drumuri sau căi ferate, fiind foarte rezistentă la secetă și tăieri.
08:30
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: nouă răniți, infrastructură feroviară avariată și explozii în nouă regiuni # Moldova1
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de stat a avertizat asupra întârzierilor la zeci de trenuri, scrie Reuters.
08:20
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.
Acum 12 ore
07:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „poate cel mai periculos criminal de război al timpului nostru”. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului german Sat1, difuzat marți, 2 septembrie.
07:40
Armata Națională a Republicii Moldova marchează astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive.
Acum 24 ore
21:50
Vladimir Putin a mers în China pentru a participa, miercuri, la o paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Analiștii descriu evenimentul drept o nouă demonstrație de forță a regimurilor autoritare, pe lângă Putin și liderul Partidului Comunist Chinez, va participa și președintele belarus Aleksandr Lukașenko. A uimit însă prezența premierului Slovaciei, țară membră a Uniunii Europene.
21:30
Vicepremier: Parcursul european al R. Moldova este susținut „de toate statele membre ale UE” # Moldova1
Parcursul european al R. Moldova este „susținut plenar” de toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a participat, la începutul acestei săptămâni, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) de la Copenhaga.
21:30
Blocaj în coaliția de guvernare de la București privind reducerea angajaților din primării # Moldova1
Coaliția de guvernare de la București așa și nu a ajuns la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați din primării. După ce și-a amenințat colegii de coaliție că demisionează, premierul român Ilie Bolojan a ieșit într-o conferință de presă și a explicat, din nou, de ce e nevoie de disponibilizări în primăriile din țară. Nemulțumit de modul de implementare a reformei este, în special, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune politică din România după numărul de aleși locali și în Parlament.
21:10
Costuri uriașe pentru „Puterea Siberiei-2”: două trilioane de ruble, fără investiții chineze # Moldova1
Acțiunile „Gazprom” au înregistrat o scădere accentuată la Bursa din Moscova, după ce s-a aflat că, în cadrul vizitei sale în China, președintele Vladimir Putin a ajuns, în sfârșit, la un acord privind construcția noului gazoduct „Puterea Siberiei-2”, cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi, relatează The Moscow Times.
20:40
Experții anticipează tot mai multe cazuri de corupere a alegătorilor, pe măsură ce ne apropiem de alegeri: „E bine că autoritățile au venit pregătite” # Moldova1
Corupția electorală, finanțările ilegale și acțiunile „coordonate și organizate”, desfășurate de unele formațiuni politice, depășesc simpla „pomană electorală” și pot influența voința electoratului sau chiar submina alegerile parlamentare, avertizează expertul în justiție Alexandru Bot.
20:00
Plan-cadru: Perioadele exacte în care elevii vor avea cele patru vacanțe, pe parcursul anului școlar 2025-2026 # Moldova1
Anul de studii 2025-2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
19:50
Artiștii din Republica Moldova vor avea acces la mai mult sprijin pentru a-și putea promova operele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Marți a fost semnat Acordul de aderare a țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Documentul joacă un rol important în promovarea artei, culturii și, mai nou, a presei.
19:00
Negocierile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Beijing și încheiate cu semnarea a 22 de documente, nu au adus rezultate în privința extinderii cooperării bancare, scrie The Moscow Times.
18:30
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024. Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.
18:20
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii: 754 de locuri rămase neacoperite # Moldova1
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 de locuri la studii superioare de master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
18:00
Direct în cantină sau la pachet: Circa 300 de mii de elevi, alimentați gratuit la școală, de la 1 septembrie # Moldova1
Toți elevii din clasele primare și cele gimnaziale sunt asigurați gratuit, începând cu 1 septembrie curent, cu o masă pe zi, dă asigurări șefa Direcției management în învățământul general de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Instituțiile de învățământ fie prepară mâncarea în cantinele școlare, fie au contractat agenți economici care aduc mâncarea la pachet.
17:50
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în luna iulie.
