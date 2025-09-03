Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă”

ProTV.md, 3 septembrie 2025 12:30

Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă”

Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite ProTV.md
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite
12:10
Cele mai mari companii din Rusia înregistrează pierderi de mii de miliarde de dolari sub presiunea războiului și a sancțiunilor ProTV.md
Cele mai mari companii din Rusia înregistrează pierderi de mii de miliarde de dolari sub presiunea războiului și a sancțiunilor
12:10
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin - VIDEO ProTV.md
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin - VIDEO
11:50
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO ProTV.md
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO
11:50
Alertă de securitate pe aeroportul din Vilnius: Zborul președintelui Lituaniei, întârziat din cauza unei drone ProTV.md
Alertă de securitate pe aeroportul din Vilnius: Zborul președintelui Lituaniei, întârziat din cauza unei drone
Acum 2 ore
11:40
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO/VIDEO ProTV.md
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO/VIDEO
11:30
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO ProTV.md
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi se află în stare gravă, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz în România. Imagini de la teribilul accident - GALERIE FOTO
11:20
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră ProTV.md
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră
11:00
Tragedie la Căușeni. Un bărbat a murit, sub roțile propriului tractor. Ce spune poliția ProTV.md
Tragedie la Căușeni. Un bărbat a murit, sub roțile propriului tractor. Ce spune poliția
Acum 4 ore
10:40
„Încă o dovadă evidentă că Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova”. Ministrul Apărării, despre informația că o dronă rusească ar fi traversat spațiul aerian al țării noastre ProTV.md
„Încă o dovadă evidentă că Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova”. Ministrul Apărării, despre informația că o dronă rusească ar fi traversat spațiul aerian al țării noastre
10:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:20
MAI confirmă că fostul deputat, Constantin Țuțu, are bilet procurat spre Republica Moldova. Ce se va întâmpla când acesta ajunge în țară - VIDEO ProTV.md
MAI confirmă că fostul deputat, Constantin Țuțu, are bilet procurat spre Republica Moldova. Ce se va întâmpla când acesta ajunge în țară - VIDEO
10:10
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva ProTV.md
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva
10:10
Sfâşietor! Ghinion incredibil pentru Vondrousova, care a fost nevoită să se retragă chiar înainte de sfertul cu Sabalenka. Ce s-a întâmplat ProTV.md
Sfâşietor! Ghinion incredibil pentru Vondrousova, care a fost nevoită să se retragă chiar înainte de sfertul cu Sabalenka. Ce s-a întâmplat
09:50
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz ProTV.md
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz
09:50
Carlos Alcaraz, jucătorul zilei la US Open, după lecția de tenis "predată" lui Lehecka. Ibericul, cel mai tânăr din 1978 care reușește așa ceva ProTV.md
Carlos Alcaraz, jucătorul zilei la US Open, după lecția de tenis "predată" lui Lehecka. Ibericul, cel mai tânăr din 1978 care reușește așa ceva
09:40
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena ProTV.md
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena
09:20
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev ProTV.md
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev
09:10
Venus Williams nu renunță! La va 45 de ani, aceasta va continua să joace și după eliminarea din proba de dublu la US Open ProTV.md
Venus Williams nu renunță! La va 45 de ani, aceasta va continua să joace și după eliminarea din proba de dublu la US Open
09:00
O vie pe coasta dealului, un conac, un vin și o istorie. Cum crama Mirceşti a devenit o atracție turistică în țara noastră. Află povestea, astăzi, la știrile de la ora 20 - VIDEO ProTV.md
O vie pe coasta dealului, un conac, un vin și o istorie. Cum crama Mirceşti a devenit o atracție turistică în țara noastră. Află povestea, astăzi, la știrile de la ora 20 - VIDEO
08:50
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar penal ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar penal
Acum 6 ore
08:30
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: „China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un - FOTO ProTV.md
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: „China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un - FOTO
08:30
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează ProTV.md
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează
08:20
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite ProTV.md
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite
08:10
Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 3 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 3 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
07:00
PRO TV Chișinău împlinește 26 de ani. Ani în care am schimbat lucruri împreună cu tine - VIDEO ProTV.md
PRO TV Chișinău împlinește 26 de ani. Ani în care am schimbat lucruri împreună cu tine - VIDEO
07:00
Valorile noastre sunt spectatorii noștri.Tu alegi PRO TV în fiecare zi și PRO TV te alege pe tine. Cum au fost acești 26 de ani - VIDEO ProTV.md
Valorile noastre sunt spectatorii noștri.Tu alegi PRO TV în fiecare zi și PRO TV te alege pe tine. Cum au fost acești 26 de ani - VIDEO
07:00
De 26 de ani ai ales să fii Pro. Telespectatorul nostru liber, onest și curajos - tu ai fost și ești sursa noastră de inspirație - VIDEO ProTV.md
De 26 de ani ai ales să fii Pro. Telespectatorul nostru liber, onest și curajos - tu ai fost și ești sursa noastră de inspirație - VIDEO
Acum 24 ore
23:10
Sheriff Tiraspol a actualizat recordul pentru cea mai scumpă vânzare a unui jucător din campionatul nostru - VIDEO ProTV.md
Sheriff Tiraspol a actualizat recordul pentru cea mai scumpă vânzare a unui jucător din campionatul nostru - VIDEO
22:50
Putin îi ordonă unui lider UE să taie livrările de energie către Ucraina: „Opriți livrările de gaze naturale în sens invers, blocaţi energia” ProTV.md
Putin îi ordonă unui lider UE să taie livrările de energie către Ucraina: „Opriți livrările de gaze naturale în sens invers, blocaţi energia”
22:40
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor ProTV.md
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor
21:50
Securitatea zborurilor oficiale, dezbătută de statele UE după bruiajul care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen spre Bulgaria. Măsura luată în calcul de Italia ProTV.md
Securitatea zborurilor oficiale, dezbătută de statele UE după bruiajul care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen spre Bulgaria. Măsura luată în calcul de Italia
21:40
Dmitri Gordon: Kremlinul are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. 350 de milioane de dolari ar fi alocați pentru influențarea alegerilor ProTV.md
Dmitri Gordon: Kremlinul are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. 350 de milioane de dolari ar fi alocați pentru influențarea alegerilor
21:30
Fără gaz, cu datorii și salarii întârziate, dar cu paradă militară: Experții spun că regimul de la Tiraspol defilează în fața Moscovei în speranța unui nou împrumut și a sprijinului electoral - VIDEO ProTV.md
Fără gaz, cu datorii și salarii întârziate, dar cu paradă militară: Experții spun că regimul de la Tiraspol defilează în fața Moscovei în speranța unui nou împrumut și a sprijinului electoral - VIDEO
21:20
Partidele din Blocul Patriotic, al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au semnat un pact anti-PAS: „Nu vom face coaliție cu actuala guvernare” - VIDEO ProTV.md
Partidele din Blocul Patriotic, al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au semnat un pact anti-PAS: „Nu vom face coaliție cu actuala guvernare” - VIDEO
21:10
„Persecuția ortodocșilor”: Operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din Republica Moldova ProTV.md
„Persecuția ortodocșilor”: Operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din Republica Moldova
20:50
Debut senzațional pentru luptătorul de taekwondo, Artiom Roșca, la turneele internaționale printre seniori - VIDEO ProTV.md
Debut senzațional pentru luptătorul de taekwondo, Artiom Roșca, la turneele internaționale printre seniori - VIDEO
20:50
Unul dintre fundașii clubului Portimonense a devenit un erou... stând în poartă - VIDEO ProTV.md
Unul dintre fundașii clubului Portimonense a devenit un erou... stând în poartă - VIDEO
20:40
Prima ediție din istorie a Raliului Paraguayului ca etapă a Campionatului Mondial a fost câștigată de Sebastien Ogier - VIDEO ProTV.md
Prima ediție din istorie a Raliului Paraguayului ca etapă a Campionatului Mondial a fost câștigată de Sebastien Ogier - VIDEO
20:40
Sferturi fără surprize la US Open: Jannik Sinner și Lorenzo Musetti se pregătesc de un duel 100% italian - VIDEO ProTV.md
Sferturi fără surprize la US Open: Jannik Sinner și Lorenzo Musetti se pregătesc de un duel 100% italian - VIDEO
20:40
Naomi Osaka revine treptat la forma, care a adus-o acum câțiva ani pe prima treaptă a clasamentului mondial feminin. - VIDEO ProTV.md
Naomi Osaka revine treptat la forma, care a adus-o acum câțiva ani pe prima treaptă a clasamentului mondial feminin. - VIDEO
20:40
Nou promovata Csikszereda a înscris golul etapei cu Oțelul, însă tot nu a reușit să obțină prima victorie - VIDEO ProTV.md
Nou promovata Csikszereda a înscris golul etapei cu Oțelul, însă tot nu a reușit să obțină prima victorie - VIDEO
20:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume - VIDEO ProTV.md
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume - VIDEO
20:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” - VIDEO ProTV.md
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
20:00
Fără tancuri, dar cu ambiții separatiste: Tiraspolul a organizat o paradă militară în plină criză economică, la 35 de ani de la așa-zisa independență. Reacția autorităților de la Chișinău - VIDEO ProTV.md
Fără tancuri, dar cu ambiții separatiste: Tiraspolul a organizat o paradă militară în plină criză economică, la 35 de ani de la așa-zisa independență. Reacția autorităților de la Chișinău - VIDEO
19:50
„Imaginile video îmi demonstrează nevinovăția”. Fostul primar din Boldurești, acuzat că a ucis un băiat de 14 ani, susține că probele prezentate de procurori îl disculpă - VIDEO ProTV.md
„Imaginile video îmi demonstrează nevinovăția”. Fostul primar din Boldurești, acuzat că a ucis un băiat de 14 ani, susține că probele prezentate de procurori îl disculpă - VIDEO
