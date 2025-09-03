Drumuri mai sigure și mai bine întreținute pentru cetățeni: Guvernul actualizează rețeaua rutieră națională și locală
Moldova1, 3 septembrie 2025 12:30
Cetățenii și agenții economici din mai multe localități vor avea acces mai bun la drumuri modernizate și întreținute regulat, după ce Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin aceste ajustări, sectoarele de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații.
• • •
Comandantul Suprem al Forțelor Armate, la cea de-a 34-a aniversare: „Pentru generațiile viitoare avem datoria sfântă să păstrăm pacea și libertatea” # Moldova1
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale.
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.
Ambrozia, „iarba relelor”, care afectează oamenii și culturile agricole: cum poate fi combătută # Moldova1
Ambrozia continuă să se răspândească rapid în Republica Moldova, afectând atât terenurile agricole, cât și sănătatea oamenilor. Specialistul în protecția plantelor, doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, avertizează că această buruiană invazivă se dezvoltă ușor pe terenuri abandonate, margini de drumuri sau căi ferate, fiind foarte rezistentă la secetă și tăieri.
Mai puțină birocrație pentru medici, acces rapid la date pentru pacienți: Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030 # Moldova1
Acces mai rapid la datele medicale, consultații la distanță și mai puțină birocrație pentru cadrele medicale – acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care le promite Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, aprobat miercuri, 3 septembrie, de Guvern.
O nouă dronă rusească ar fi ajuns ilegal în spațiul aerian al R. Moldova: Ministerul Apărării investighează cazul # Moldova1
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile potrivit cărora o dronă militară rusească ar fi traversat ilegal, pe parcursul nopții trecute, spațiul aerian național. Ministrul Anatolie Nosatîi afirmă că autoritățile au fost alertate, iar informația este verificată în prezent, împreună cu partenerii externi.
Gordon: Kremlinul are un plan în privința R. Moldova, foarte periculos pentru întreaga Europă # Moldova1
Rusia are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile din septembrie. Acest plan este foarte periculos pentru Ucraina, R. Moldova și pentru întreaga Europă, scrie jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon pe site-ul său, cu referire la surse familiarizate cu planurile Kremlinului.
Trei cetățeni ai R. Moldova, decedați într-un accident produs în România: microbuz plin cu pasageri, lovit de un automobil # Moldova1
Trei cetățeni din R. Moldova au decedat, iar alte 16, pasageri într-un microbuz, au decedat în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs între localitățile Santa-Mare și Dămideni din județul Botoșani, România. Accidentul s-a produs în jurul orei 7.40.
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite într-un grav accident rutier în România. Tragedia s-a produs miercuri dimineață pe drumul național DN 24 C, în comuna Santa Mare, județul Botoșani. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, cele trei victime decedate sunt șoferul și doi pasageri ai unui automobil înmatriculat în Republica Moldova, care a pe contrasens și a intrat în coliziune cu un microbuz.
Ministerul Apărării investighează posibila traversare a unei drone rusești peste teritoriul Republicii Moldova # Moldova1
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile precum că pe parcursul nopții trecute o dronă militară rusească ar fi traversat spațiul aerian național. Potrivit ministrul Anatol Nosatîi, situația este în curs de verificare împreună cu partenerii externi.
Un nou cutremur, cu magnitudinea 5,5, a lovit Afganistanul, după seismul care a ucis peste 1.400 de oameni # Moldova1
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.
Ministerul Afacerilor Interne confirmă eliberarea fostului deputat Constantin Țuțu: „Avem informație că are bilet procurat” # Moldova1
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova și ar urma să ajungă pe 4 septembrie la Chișinău. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 3 septembrie.
Constantin Țuțu revine în Republica Moldova? Procuratura Generală nu a solicitat extrădarea # Moldova1
Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Teleradio-Moldova că nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia. Precizarea vine după ce presa a relatat că fostul deputat, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc la Atena, a fost eliberat și urmează să revină la Chișinău.
Fostul vicepreședinte al PD, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar: este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Moldova1
Vladimir Andronachi, deputat în perioada anilor 2015 – 2021 și fost vicepreședinte al Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
Expert: R. Moldova are nevoie de investiții și de politici care să asigure o creștere reală a salariilor # Moldova1
Republica Moldova are nevoie de investiții care să creeze valoare adăugată reală și de politici care să ducă la creșteri salariale reale, nu doar statistice, susține expertul economic Marin Gospodarenco. Într-un interviu pentru Radio Moldova, acesta a subliniat că reprofilarea profesională este una dintre soluțiile pentru angajații din sectoarele cu salarii mici, în condițiile în care discrepanțele dintre domenii continuă să fie tot mai mari.
Anatolie Nosatîi, la Moldova 1: Armata Națională, care marchează 34 de ani de la înființare, parcurge un proces de modernizare „fără precedent” # Moldova1
Armata Națională se află în prezent într-un proces de modernizare „fără precedent”, care vizează toate aspectele de activitate, iar obiectivul principal este profesionalizarea militarilor. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1, după ceremonia de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: nouă răniți, infrastructură feroviară avariată și explozii în nouă regiuni # Moldova1
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de stat a avertizat asupra întârzierilor la zeci de trenuri, scrie Reuters.
Un nou cutremur a lovit Afganistanul: magnitudine 5,5, după seismul care a ucis peste 1.400 de oameni # Moldova1
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „poate cel mai periculos criminal de război al timpului nostru”. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului german Sat1, difuzat marți, 2 septembrie.
Armata Națională a Republicii Moldova marchează astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive.
Vladimir Putin a mers în China pentru a participa, miercuri, la o paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Analiștii descriu evenimentul drept o nouă demonstrație de forță a regimurilor autoritare, pe lângă Putin și liderul Partidului Comunist Chinez, va participa și președintele belarus Aleksandr Lukașenko. A uimit însă prezența premierului Slovaciei, țară membră a Uniunii Europene.
Vicepremier: Parcursul european al R. Moldova este susținut „de toate statele membre ale UE” # Moldova1
Parcursul european al R. Moldova este „susținut plenar” de toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a participat, la începutul acestei săptămâni, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) de la Copenhaga.
Blocaj în coaliția de guvernare de la București privind reducerea angajaților din primării # Moldova1
Coaliția de guvernare de la București așa și nu a ajuns la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați din primării. După ce și-a amenințat colegii de coaliție că demisionează, premierul român Ilie Bolojan a ieșit într-o conferință de presă și a explicat, din nou, de ce e nevoie de disponibilizări în primăriile din țară. Nemulțumit de modul de implementare a reformei este, în special, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune politică din România după numărul de aleși locali și în Parlament.
Costuri uriașe pentru „Puterea Siberiei-2”: două trilioane de ruble, fără investiții chineze # Moldova1
Acțiunile „Gazprom” au înregistrat o scădere accentuată la Bursa din Moscova, după ce s-a aflat că, în cadrul vizitei sale în China, președintele Vladimir Putin a ajuns, în sfârșit, la un acord privind construcția noului gazoduct „Puterea Siberiei-2”, cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi, relatează The Moscow Times.
Experții anticipează tot mai multe cazuri de corupere a alegătorilor, pe măsură ce ne apropiem de alegeri: „E bine că autoritățile au venit pregătite” # Moldova1
Corupția electorală, finanțările ilegale și acțiunile „coordonate și organizate”, desfășurate de unele formațiuni politice, depășesc simpla „pomană electorală” și pot influența voința electoratului sau chiar submina alegerile parlamentare, avertizează expertul în justiție Alexandru Bot.
Plan-cadru: Perioadele exacte în care elevii vor avea cele patru vacanțe, pe parcursul anului școlar 2025-2026 # Moldova1
Anul de studii 2025-2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
Artiștii din Republica Moldova vor avea acces la mai mult sprijin pentru a-și putea promova operele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Marți a fost semnat Acordul de aderare a țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Documentul joacă un rol important în promovarea artei, culturii și, mai nou, a presei.
Negocierile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Beijing și încheiate cu semnarea a 22 de documente, nu au adus rezultate în privința extinderii cooperării bancare, scrie The Moscow Times.
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024. Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii: 754 de locuri rămase neacoperite # Moldova1
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 de locuri la studii superioare de master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
Direct în cantină sau la pachet: Circa 300 de mii de elevi, alimentați gratuit la școală, de la 1 septembrie # Moldova1
Toți elevii din clasele primare și cele gimnaziale sunt asigurați gratuit, începând cu 1 septembrie curent, cu o masă pe zi, dă asigurări șefa Direcției management în învățământul general de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Instituțiile de învățământ fie prepară mâncarea în cantinele școlare, fie au contractat agenți economici care aduc mâncarea la pachet.
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în luna iulie.
Acord semnat: Artiștii și organizațiile culturale din R. Moldova vor avea acces din 2026 la programul european „Europa Creativă” # Moldova1
Republica Moldova a semnat marți, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”, pas considerat decisiv în procesul de integrare europeană. Documentul a fost semnat de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și de comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul va deveni accesibil artiștilor și organizațiilor culturale din R. Moldova începând cu 1 ianuarie 2026.
„Sybir - închisoarea popoarelor”: expoziție despre drama deportaților polonezi și basarabeni # Moldova1
Drama cetățenilor polonezi, după invazia Poloniei de către Uniunea Sovietică, pe 17 septembrie 1939, este prezentată în cadrul expoziției „Sybir - închisoarea popoarelor”. Parte a istoriei comune a Europei Centrale și de Est, urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, destinul basarabenilor după instaurarea ocupației sovietice, de asemenea, se regăsește în proiectul expozițional. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Poloniei la Chișinău.
Data alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei rămâne incertă. Cazul este examinat în instanță # Moldova1
În autonomia găgăuză persistă incertitudinea privind organizarea următoarelor alegeri pentru Adunarea Populară. Deși mandatul actualei legislaturi a expirat deja, data scrutinului nu a fost stabilită, iar tensiunile politice și blocajele instituționale complică și mai mult situația. În acest context, deputatul autonomiei găgăuze, Alexandr Tarnavschi, a depus o acțiune în contencios administrativ, la Judecătoria Comrat, prin care cere obligarea legislativului local să organizeze alegerile deputaților în Adunarea Populară pe 16 noiembrie 2025.
ELECTORALA 2025 // Curtea de Apel a dat dreptate CEC-ului: PDMM nu va participa la alegerile parlamentare # Moldova1
Curtea de Apel Centru a respins marți, 2 septembrie, contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instanța a calificat cererea ca fiind „neîntemeiată”.
Putin: afirmațiile liderilor europeni potrivit cărora Rusia va ataca mai adânc în Europa sunt „isterie” și „povești de groază” # Moldova1
Moscova „nu s-a opus” niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și este posibil să fie găsit un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, a declarat președintele rus Vladimir Putin marți, 2 septembrie, informează Reuters.
Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Moldova1
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Republica Moldova este pe un drum ferm al integrării europene, confirmat de sprijinul și prietenia Comisiei Europene. O spune comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen. Oficialul s-a aflat în ultimele două zile în Republica Moldova, unde a vizitat livezi, o cramă și a discutat cu asociațiile de fermieri. Christophe Hansen a subliniat că sectorul agroalimentar moldovenesc are mult potențial.
Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă # Moldova1
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și co-raportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Portarul Gianluigi Donnarumma, campion european și laureat al Ligii Campionilor, este deja component al clubului Manchester City. Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, el fiind în cantonament cu echipa națională a Italiei.
Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă! Component al echipei noastre naționale, Damașcan își va încerca forțele în campionatul primei divizii de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Damașcan va juca la clubul HŠK Zrinjski Mostar, tocmai echipa-campioană a acestei țări.
Turcia oferă transportatorilor din R. Moldova o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul în sau din țări terțe pe teritoriul acestui. Decizia a fost luată după negocierile purtate cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.
Guvernul României, noi măsuri pentru a redresa situația economică: „Situația bugetului era mult mai gravă decât știam” # Moldova1
Guvernul României a anunțat noi măsuri pentru redresarea economică și financiară a țării. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat în Parlament răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri, prin care Guvernul urmărește reducerea privilegiilor angajaților statului. Micșorarea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare pentru această categorie sunt principalele decizii luate de Guvernul de la București.
