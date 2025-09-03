PLDM va contexta hotărârea Curții Supreme a Justiției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

12:30

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii, și-a condus fiica – Anna-Elizabeth, la școală. „Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților cu prilejul acestui minunat început de an școlar. Cu grijă, credință, curaj și competență vom face din Moldova țara prosperă din care oamenii să nu ne mai […]