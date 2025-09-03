(video) „Are bilet procurat spre Moldova”: MAI confirmă că fostul deputat, Constantin Țuțu, a fost eliberat și revine în țară

10:10

„Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Singurul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova”. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma o coaliție cu PAS. Usatîi a anunțat că Partidul Nostru va semna un Contract de asumare publică cu fiecare cetățean al Republicii Moldova și a prezentat documentul respectiv.