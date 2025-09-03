Ministrul Apărării, de Ziua Armatei Naționale: „O armată puternică pornește de la oamenii săi. Ei sunt temelia pe care se construiește securitatea și încrederea într-un viitor sigur” (VIDEO)
Radio Chisinau, 3 septembrie 2025 10:50
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu această ocazie, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care au fost și sunt parte a instituției de apărare.
• • •
Acum 10 minute
11:05
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova începând de astăzi și până vineri, 5 septembrie. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:35
Dodon, acuzat de ipocrizie după ce a ales „Orizont” pentru unul dintre copii: „În 2018 a alungat profesorii din acest liceu” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre fostul deputat Vladimir Andronachi care a fost reținut într-un nou dosar penal. Totoadată, presa mai relatează despre regiunea separatistă Transnistria, subordonată politic Rusiei care a sărbătorit 35 de ani de la secesiunea de Chișinău printr-o paradă militară cu tancuri sovietice și drapele roșii. Revenirea la această demonstrație de forță s-a făcut cu siguranță la insistențele Moscovei și nu poate să nu fie un semnal îngrijorător, scriu jurnaliștii.
10:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut. Este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore.
Acum 2 ore
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025.
09:50
Eurobarometru | Cetățenii statelor UE sprijină ferm extinderea comunității europene. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE # Radio Chisinau
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
09:35
ASP îndeamnă cetățenii să verifice valabilitatea actelor de identitate înainte de alegeri # Radio Chisinau
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
09:15
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing. HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești # Radio Chisinau
Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și presa ucraineană.
Acum 4 ore
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
08:35
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie # Radio Chisinau
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie 2025, la Cinema Cineplex, Chișinău, la ora 19:00. Începând din aceeași zi, filmul va putea fi vizionat zilnic în rețeaua cinematografelor Cineplex Loteanu, Happy Cinema și Odeon.
08:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri vreme caldă, fără precipitații. Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRES.
08:05
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. O serie de evenimente dedicate aniversării vor fi organizate la Chișinău și în unitățile militare din întreaga țară, anunță Ministerul Apărării într-un comunicat.
Acum 24 ore
21:10
Candidații care nu au reușit să obțină un loc la studii superioare în primele două sesiuni de admitere la universități mai au o șansă în turul III, desfășurat până pe 26 septembrie. Dosarele trebuie depuse direct la instituțiile de învățământ superior, fără înregistrare online. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sunt disponibile 754 de locuri, dintre care 575 la programe de licență și 179 la masterat, transmite IPN.
20:45
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP.
20:25
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 25–31 august 2025 au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19 la nivel național, în scădere cu 14% comparativ cu săptămâna anterioară.
20:05
Un șofer moldovean a ajuns la spital după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat în apropierea localității Simila, județul Vaslui din România. Din încărcătură s-au produs scurgeri în afara șoselei, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale, transmite IPN.
19:45
Bursa de Valori București (BVB) ar putea contribui cu 400.000 euro la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, cu opțiunea de a adăuga ulterior încă 200.000 euro. În faza inițială, BVB va deține 31% din acțiunile bursei, dar această cotă ar putea scădea la 13% dacă nu va participa la majorarea de capital sau să urce până la 20% dacă va subscrie suma suplimentară.
19:20
ELECTORALA 2025 | CEC a transmis materialele pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală informează că a transmis materialele necesare către Consiliul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:00
Lituania se opune „decuplării” Republicii Moldova și Ucrainei în negocierile de aderare la UE # Radio Chisinau
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană, a avertizat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Într-o conferință de presă susținută la Helsinki, alături de omologul său finlandez, Alexander Stubb, liderul lituanian a făcut apel către Consiliul UE să deschidă, până la finalul acestui an, primul cluster de negocieri pentru ambele țări candidate, transmite IPN.
18:40
Ministerul Dezvoltării Econmice: Companiile din R. Moldova și-au crescut investițiile proprii cu 25% în trimestrul II 2025 # Radio Chisinau
În trimestrul II al anului curent, investițiile realizate din resursele proprii ale companiilor au înregistrat o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Tendința pozitivă se menține deja de un an și jumătate, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
18:20
Transportatorii moldoveni primesc suplimentar 300 de autorizații pentru curse prin Turcia # Radio Chisinau
Transportatorii moldoveni vor avea acces la o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul de mărfuri prin Turcia. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite IPN.
17:55
Circa 2,2 miliarde de lei a încasat Fiscul la bugetul public național, săptămâna trecută # Radio Chisinau
În ultima săptămână, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,2 miliarde lei.
17:35
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Perchezițiile din sudul țării reprezintă „măsuri de profilaxie” necesare pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare (Audio) # Radio Chisinau
Operațiunile anticorupție din sudul țării reprezintă „măsuri de profilaxie” necesare pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit analistului politic Ion Tăbârță. El a subliniat la emisiunea Ora de vârf, că instituțiile statului au învățat din experiența referendumului european din toamna anului 2024, când au reacționat prea târziu și insuficient la fenomenul corupției masive orchestrate de rețeaua Șor.
17:20
ELECTORALA 2025 | Adresele secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare dedicate cetățenilor cu domiciliu în regiunea transnistreană a Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
17:15
ELECTORALA 2025 | Adresele secțiilor de votare care vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare dedicate cetățenilor cu domiciliu în regiunea transnistreană a Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
16:55
Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # Radio Chisinau
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost președinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Lvov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia.
16:30
ELECTORALA 2025 | Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # Radio Chisinau
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN
16:15
Parcursul european comun, discutat de Cristina Gherasimov și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Ucrainei, Taras Kachka # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristian Gherasimov, a avut o întâlnire la Copenhaga cu Taras Kachka, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei.
16:00
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița # Radio Chisinau
Ministerul Mediului anunță cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, care va avea loc duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Reședința prezidențială de la Condrița. Evenimentul este dedicat naturii și protecției mediului și face parte din Programul Național de Împădurire, lansat sub egida Președintei Maia Sandu.
15:40
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă” # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei.
15:20
„Busola electorală”, un nou instrument digital pentru alegători a fost lansat la Chișinău # Radio Chisinau
Un nou instrument digital interactiv, numit „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău pentru a ajuta alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în funcție de propriile convingeri politice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite utilizatorilor să compare opiniile personale cu pozițiile partidelor înscrise în cursa electorală, prin completarea unui chestionar format din 35 de afirmații ce acoperă teme economice, sociale și de guvernare. La final, utilizatorii primesc o hartă politică personalizată, care indică gradul de compatibilitate ideologică cu fiecare formațiune politică. Proiectul este descris de organizatori ca fiind non-partizan, educațional și fără scop electoral sau propagandistic. Acesta a fost dezvoltat cu sprijinul a cinci fundații politice germane și al unei echipe de experți locali, transmite Radio Chișinău.
15:00
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în sudul R. Moldova. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicația băncii ruse PSB # Radio Chisinau
Trei persoane au fost reținute în urma celor 60 de percheziții desfășurate astăzi de ofițerii INI, în sudul Republicii Moldova, într-un dosar penal de amploare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a formațiunilor politice și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
14:45
Maia Sandu, întrevedere cu comisarul UE Glenn Micallef. Consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
14:30
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru modernizarea agriculturii. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii, Ina Butucel, oficialul european a apreciat progresele înregistrate și a discutat despre provocările și oportunitățile fermierilor moldoveni, în contextul apropierii de piața unică, transmite Radio Chișinău.
14:10
Prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a scăzut în luna august la 121,17 euro/MWh, după ce în iulie fusese de 124,72 euro/MWh, iar în iunie – 109,92 euro/MWh. Scumpirea cu aproape 15 euro per MWh în luna iulie a intervenit după ce, începând cu data de 1 iulie, au fost eliminate măsurile de plafonare a prețurilor la achizițiile din România, transmite IPN.
13:50
FOTO | „O confirmare că locul nostru este în familia europeană”. Comisarul european Glenn Micallef și Sergiu Prodan au semnat acordul de aderare a Republicii Moldova la programul „Europa Creativă” # Radio Chisinau
Apropierea culturală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut astăzi la o nouă etapă prin semnarea programului „Europa Creativă” de către Ministrul Culturii, Sergiu Prodan și Comisarul European pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă, oficialii au declarat că programul, care va intra în vigoare la începutul anului viitor, va aduce mai multe oportunități de colaborare, finanțare și mobilitate artistică organizațiilor culturale și artiștilor din Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.
13:45
13:30
„A primit o viză cu valabilitate teritorială limitată”. Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii referitoare la vizita lui Ion Ceban la Roma # Radio Chisinau
Primarul Ion Ceban a fost zilele acestea la Roma, deși are aplicată interdicția de a călători în Spațiul Schengen. La solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat faptul că Ion Ceban „a pășit pragul UE” datorită unei vize care i-a asigurat o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei. Acesta a fost invitat la Roma de Coaliția Orașelor împotriva Rasismului.
13:15
Cabinetul de miniștri al României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru alte cinci pachete de măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, demers pe care opoziția a anunțat deja că îl va iniția. În cazul în care aceste moțiuni vor eșua, pachetele asumate vor fi considerate automat adoptate, transmite IPN.
12:55
Siegfried Mureșan: Trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova sunt incluse pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European # Radio Chisinau
Republica Moldova va fi cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă, transmite europealramnetarul Siegfried M,ureșan, într-o postare pe Facebook.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 septembrie.
12:20
Liderul Partidului Popular European: „Ultimele alegeri din Republica Moldova au confirmat că țara dorește să adere la UE” # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, transmite IPN.
12:00
Proteste de amploare în Serbia. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile Belgradului pentru a cere alegeri anticipate # Radio Chisinau
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP, citată de Agerpres.
11:45
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS.
11:30
VIDEO | Un liceu privat din Chișinău, suspectat că ar fi prejudiciat bugetul statului cu 11 milioane de lei # Radio Chisinau
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins la sfârșitul lunii august la un liceu privat din orașul Chișinău, bănuit de prejudicierea bugetului public național cu peste 11 milioane de lei.
Ieri
11:10
Atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-Alert în Tulcea și aeronave F-16 românești, ridicate de la sol # Radio Chisinau
Azi-noapte, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol.
10:50
Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei # Radio Chisinau
Aflată la Copenhaga, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marie Bjerre, ministra Afacerilor Europene a Danemarcei, țara care deține președinția Consiliului UE pentru a doua jumătate a acestui an.
10:35
Patru persoane au fost reținute după perchezițiile în dosarul de finanțare ilegală a partidului condus de Irina Vlah # Radio Chisinau
Și Centrul Național Anticorupție anunță că desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, la Comrat, dar și la Chișinău, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, după ce cu un anunț în acest sens venise și Poliția Națională a Republicii Moldova. Până la acest moment, ofițerii CNA au reținut patru persoane care urmează a fi plasate în izolator. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.
10:15
Republica Moldova traversează una dintre cele mai complexe perioade din istoria sa recentă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre lansarea Blocului Alternativa și suspiciunile privind apropierea sa de Moscova, dar și despre implicarea Patriarhiei Ruse în campania electorală prin Blocul Patriotic. Jurnaliștii rețin mesajele contradictorii ale lui Vladimir Voronin, avertismentele europene privind riscul ca forțele proruse să destabilizeze Republica Moldova și analizele experților despre ofensiva hibridă a Kremlinului înaintea alegerilor din 28 septembrie.
10:00
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN.
