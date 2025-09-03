Reacțiile nașilor Anastasiei Nichita privind dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani

14:30

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că România nu are şanse să închidă anul 2025 cu un deficit mai mic de 8%, explicând că impactul real al măsurilor fiscal-bugetare adoptate se va resimţi abia anul viitor, scrie antena3.ro. „Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând […] Articolul Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor” apare prima dată în Realitatea.md.