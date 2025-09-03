Costantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia: Fostul deputat vine în Moldova

13:20

Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat”, a declarat ea la un briefing de presă de astăzi.