Costantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia: Fostul deputat vine în Moldova
UNIMEDIA, 3 septembrie 2025 09:20
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, spun sursele ZdG. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova.
Acum 30 minute
09:20
09:10
(video) „M-a apucat de gât și spunea că mă mântuie”. Istoria Marcelei, mamă a două fete, cu un bărbat care trăia la două familii: „18 ani de căsnicie oarbă, în violență”. Ce mesaj i-a transmis fostului soț # UNIMEDIA
Marcela Ciubotaru a trăit 18 ani într-o căsătorie plină de violență psihică și fizică, iar atunci când din cauza a cele întâmplate au fost afectate grav fetele sale, ea a ales copiii. „M-a înșelat și cu o fostă prietenă, iar, în Germania, unde era plecat la muncă, avea o altă familie”, a povestit ea la „Femeile nu tac” cu Adrian Prodan. Cum a scăpat de calvar și ce mesaj are Marcela pentru femeile care stau în căsătorii „lipsite elementar de respect”, aflați mai jos.
Acum o oră
08:50
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, ar fi fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, spun sursele ZdG. Acesta ar fi suspectat de spălare de bani. UNIMEDIA a solicitat o confirmare de la Procuratură, însă instituția nu a venit cu un răspuns.
08:40
Fără conducerea țării, la depunere de flori de Ziua Armatei Naționale: Nosatîi, însoțit doar de câțiva colegi, la ceremonia de dimineață # UNIMEDIA
Ziua Armatei Naționale a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei. De la ceremonie a lipsit conducerea de vârf a țării - nici Maia Sandu, nici Igor Grosu nu au fost la depunere de flori. A fost prezent doar Ministrul Apărării, însoțit de câțiva colegi și militari.
08:40
Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa despre care se crede că va fi succesoarea sa: Ce se ştie despre Kim Ju Ae # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian, potrivit news.ro.
Acum 2 ore
08:30
Horoscop: 3 septembrie aduce energie creativă. O zodie face un plan de economii, după răsfăţul din vară, iar alta - primește bani la final de zi # UNIMEDIA
Ziua de 3 septembrie va fi una cu o energie creativă. Săgetătorii trebuie să aibă grijă ce promit, la locul de muncă, iar Fecioarele simt o presiune prea mare pe umerii lor. Consultă horoscopul, ca să afli ce surprize îți pregătesc astrele și cum să acționezi.
08:10
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, care a fost, practic, impusă de guvernarea PAS să demisioneze din funcție, venind și cu o modificare a legii prin care se lichida instituția pe care aceasta a condus-o, nu mai e șomeră. Veronica Dragalin a revenit în Firma de avocatură, unde a activat anterior, într-o funcție de parteneriat, la filiala din Washington. Anunțul a fost făcut chiar de către compania Jones Day.
08:00
Valutele internaționale înregistrează creșteri, astăzi, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. După două zile de cădere liberă, Dolarul revine pe poziția de la final de august.
07:40
Partidul german de extremă dreapta AfD, afectat de o serie de decese ale candidaţilor înaintea unui important scrutin local: Ce teorie a conspiraţiei se vehiculează # UNIMEDIA
Nu mai puţin de şase candidaţi ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul ţării, ceea ce a dat naştere rapid unei serii de teorii ale conspiraţiei, relatează BBC, citat de news.ro.
Acum 4 ore
07:20
Mercurul din termometre se va ridica astăzi, ca în plină vară, până la 33 de grade Celsius. Meteorologii mențin Codul Galben de caniculă, în special, pentru partea de sud a țării.
07:10
Ministrul român al Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european # UNIMEDIA
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el precizând că încă nu există o soluţie comună la nivel european. ”Fiecare ţară are Constituţia ei, fiecare ţară are legile ei, fiecare ţară are paşi interni diferiţi”, a declarat oficialul, potrivit news.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Pericol de explozie la Vaslui: O cisternă cu 19 tone de gaz, condusă de un șofer moldovean, s-a răsturnat la un sens giratoriu # UNIMEDIA
O cisternă încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan, condusă de un șofer moldovean, s-a răsturnat marți după-amiază, în sensul giratoriu din localitatea Simila (comuna Zorleni), pe DN 24A, în apropierea municipiului Bârlad, județul Vaslui, transmite presa locală.
21:40
O țară UE a început să emită din nou vize pentru ruși, după o pauză de trei ani. Despre ce stat este vorba # UNIMEDIA
Un stat membru UE a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, scrie adevarul.ro.
21:10
Licitație „aranjată” la Poliție: Două firme, amendate de CA cu peste 5 mil. de lei pentru „cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice” # UNIMEDIA
Consiliul Concurenței anunță că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei proceduri de achiziție a unui sistem de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
20:50
(foto/video) Cu Porsche-ul pe Transfăgărășan: Imagini spectaculoase publicate de David Popovici # UNIMEDIA
Sportibul român David Popovici, multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, a fost prezent la un eveniment organizat de Porsche pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.
Acum 24 ore
20:20
Credea că a făcut afacerea vieții, dar s-a ales cu dosar penal: Un moldovean „a aflat” la vamă că a cumpărat un SUV furat. Ce le-a spus polițiștilor # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră de la Albița au depistat un autoturism fabricat în 2019, căutat ca fiind furat în Italia. Vehiculul, evaluat la 150.000 de lei românești, era condus de un bărbat cu dublă cetățenie româno-moldovenească, care susține că l-a cumpărat avariat cu 10.800 de euro, fără să știe că era implicat într-un furt.
19:40
Pasagerii unui avion, puși într-o situație jenantă după ce toaletele s-au defectat pe un zbor de șase ore. Cum s-a terminat călătoria # UNIMEDIA
Pasagerii unui zbor Virgin Australia spre Brisbane au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, pe o călătorie de aproape șase ore. Zborul VA50 a decolat joi, 26 august, din Denpasar (Bali), cu una dintre toalete deja nefuncțională. Compania a decis să continue cursa, în loc să o anuleze, din cauza lipsei de suport tehnic disponibil în Denpasar la acel moment, potrivit hotnews.ro.
19:30
(foto) „Acesta este doar începutul”. Sportivul Artiom Roșca a cucerit medalia de aur la turneul „Multi European Game” din Serbia # UNIMEDIA
Sportivul Artiom Roșca a cucerit medalia de aur la turneul „Multi European Game”, la taekwondo. Competiția a avut loc în perioada 29–31 august, în Serbia.
19:00
PDMM, după ce Curtea de Apel a respins contestația partidului împotriva CEC: „Vom contesta la CSJ hotărârea ilegală și motivată politic” # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) anunță că va contesta la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Curții de Apel Chișinău, prin care a fost menținută decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, se arată într-un comunicat.
18:50
Suspans maxim la Casa Albă: Donald Trump va face un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump va face marţi, din Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării, prima sa apariţie publică după o săptămână, pe fondul speculaţiilor despre posibilitatea redenumirii ministerului în „Departamentul de Război”, scrie adevarul.ro.
18:00
Tragedie în Italia: Un muncitor moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de circa 800 de kilograme # UNIMEDIA
Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani, care locuia în Italia de mai mulți ani, a murit la spital, după ce a fost strivit de un cilindru de oțel cu greutatea de circa 800 de kilograme, scrie Rotalianul. Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul se întorsese la serviciu de câteva zile, după vacanța de vară.
18:00
Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august care a ucis peste 1.400 de persoane # UNIMEDIA
Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane, scrie digi24.ro.
17:40
Zelenski, chemat la Paris pentru o întâlnire crucială: „Greii” care îl așteaptă la discuții pe liderul Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu lideri europeni și ai NATO, aliați ai Kievului, anunță președinția ucraineană, relatează AFP, citat de presa română.
17:20
PDMM rămâne în afara cursei electorale. Curtea de Apel a respins contestația partidului împotriva CEC # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) rămâne în afara cursei electorale. Curtea de Apel (CA) a respins contestația formațiunii împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC), scrie telegraph.md.
17:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliţia a anunţat că a efectuat circa 60 de percheziţii, însă majoritatea dintre acestea nu i-au vizat pe colegii noştri. Peste 50 de percheziţii noi nu ştim la cine s-au făcut... # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a venit cu o declarație privind percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Partidul a anunțat că a decis să facă propria investigaţie referitor la cele întâmplate, iar primele rezultate confirmă că împotriva formaţiunii se acţionează cu scopul evident de a ne discredita.
17:00
Care ar fi liceul anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei: Reacția instituției # UNIMEDIA
Liceul privat „Da Vinci” ar fi instituția de învățământ vizată într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei, scrie pulsmedia.md. În acest sens, UNIMEDIA a solicitat o reacție din partea conducerii liceului.
16:50
(doc) AUR din Republica Moldova: Promisiunile PAS au murit sub povara sărăciei și privilegiilor # UNIMEDIA
AUR din Republica Moldova a făcut public astăzi un document de analiză – o radiografie a guvernării PAS – care arată cum promisiunile „vremurilor bune” s-au transformat în sărăcie, exod și instituții slăbite.
16:30
(video) Bărbatul reținut, care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev și-a recunoscut vina. Motivul din spatele crimei # UNIMEDIA
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, scrie digi24.ro.
16:30
Ojele semipermanente și cu gel, interzise în UE: Care sunt riscurile produselor care conțin TPO # UNIMEDIA
De la 1 septembrie, niciun salon din UE nu va mai avea voie să folosească geluri de unghii și ojă semipermanentă care conțin substanța numită TPO. Uniunea Europeană a interzis acest ingredient deoarece prezintă riscuri asupra sănătății. Ojele și gelurile care au în componență substanța periculoasă trebuie aruncate și înlocuite cu alternative mai sigure, scrie presa română.
16:20
16:10
(video) Killa Fonic, fostul iubit al Irinei Rimes, dezvăluiri despre rădăcinile sale din Moldova: „Străbunica mea a fost Miss Chișinău” # UNIMEDIA
Interpretul român, Killa Fonic, care a fost iubitul Irinei Rimes, a dezvăluit că are rădăcini în Republica Moldova. „Străbunica mea a fost chiar Miss Chișinău”, a povestit acesta pentru Telestart.
16:00
Actorul francez Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o vedetă: Reacția victimei # UNIMEDIA
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare, transmite presa română.
15:50
Tânărul de 18 ani din Micăuți, dat dispărut acum 3 luni, a fost găsit mort lângă un iaz: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un tânăr din Micăuți, care la data de 6 iunie a plecat de acasă și nu s-a mai întors, a fost găsit decedat. Potrivit Poliției, corpul neînsuflețit al acestuia a fost depistat de trecători, în apropierea unui iaz din extravilanul localității.
15:40
Vitalie Damașcan a semnat cu HSK Zrinjsk, campioana Bosniei și Herțegovinei, după ce a rupt colaborarea cu echipa din Israel: Până când este valabil contractul # UNIMEDIA
Atacantul Naționalei Moldovei, Vitalie Damașcan, a devenit noul jucător al formației HSK Zrinjski, campioana en-titre a Bosniei și Herțegovinei. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, sportivul de 26 de ani a semnat un contract valabil până la finalul sezonului curent.
15:40
PSDE, mesaj de condoleanțe pentru familia ex-judecătorului Xenofon Ulianovschi: „Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Partidul Social Democrat European a venit cu un mesaj de condoleanțe pentru familia ex-judecătorului Xenofon Ulianovschi, care a trecut în neființă. „A fost un om deosebit, un profesionist desăvârșit și o personalitate de o rară cumsecădenie, de o aleasă cultură și erudiție”, a scris formațiunea.
15:20
Aplicația WhatsApp, avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone: Ce trebuie să facă, pentru ca dispozitivul să nu fie compromis # UNIMEDIA
WhatsApp a transmis un mesaj important utilizatorilor de telefoane marcă iPhone. Aceștia trebuie neapărat să facă un lucru, pentru ca dispozitivul lor să nu fie compromis, scrie protv.ro.
15:20
15:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, scrie presa română.
15:00
„Cea mai grea zi din viața mea”. Tudor Ulianovschi, mesaj răvășitor după decesul tatălui său: Am pierdut omul care mi-a fost sprijin, model și călăuză # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Tudor Ulianovschi, a publicat un mesaj răvășitor pe rețele, după decesul tatălui său, Xenofon Ulianovschi. „Pentru mine a fost tată, pentru familie a fost inimă și stâlp, pentru studenți profesor și mentor, iar pentru prieteni un suflet cald și nobil. Regret că nu am petrecut mai mult timp împreună”, se arată în mesaj.
14:50
Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar în România, după toate măsurile de austeritate: „Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%” # UNIMEDIA
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea tocmai de anul viitor, scrie antena3.ro.
14:50
(video) Imagini neașteptate din China: Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au ajuns la summitul-ul SCO ținându-se de mână # UNIMEDIA
Summitul SCO, desfășurat în China, a oferit imagini inedite cu Vladimir Putin și Narendra Modi. Cei doi lideri s-au îmbrățișat și s-au ținut de mână minute bune, discutând relaxați, într-un gest de apropiere politică și personală care a atras atenția întregii lumi, scrie adevarul.ro.
14:40
Trei persoane, reținute în urma perchezițiilor de dimineață pe corupere electorală. IGP: „Acționau în beneficiul organizației criminale din afara țării” # UNIMEDIA
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de dimineață din sudul țării. „Investigațiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025”, precizează oamenii legii.
14:30
Un moldovean, căutat de autoritățile din Slovacia, a fost încătușat la Vama Albița: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un moldovean care era căutat de autorităţile din Slovacia. Potrivit infromațiilor, acesta avea de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru violențe pe teritoriul acestui stat.
14:10
Tânărul, care a dispărut după ce a aterizat pe Aeroport, a fost găsit strangulat, în pădure: „Venea de la Londra să-și surprindă părinții. Actele erau la el, dar banii lipseau” # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală în cazul decesului tânărului de 32 de ani, care a dispărut, după ce a ajuns pe Aeroportul din Chișinău. Acesta ar fi venit din Anglia cu intenția de a-și surprinde părinții, însă a fost găsit strangulat, într-o pădure din apropierea satului Ivancea
14:00
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Avem soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. „Acest program poate fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare”, menționează formațiunea.
13:40
Doliu în familia liderului PSDE: Ex-judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău care a decedat este tatăl lui Tudor Ulianovschi # UNIMEDIA
Xenofon Ulianovschi, ex-judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău care a decedat la vârsta de 67 de ani este tatăl liderului PSDE, Tudor Ulianovschi.
13:20
Irina Vlah: PAS a trecut la teroare deschisă - percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat”, a declarat ea la un briefing de presă de astăzi.
13:20
Un mesaj neașteptat a apărut pe o mașină inscripționată cu însemnele Inspectoratului General al Poliției. Pe geamul din spate al autospecialei a fost lipit mesajul: „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”.
13:10
Conflict până la cuțite pe o stradă de la Buiucani: O femeie, reținută după ce a înjunghiat un bărbat # UNIMEDIA
Un conflic a avut loc pe data de 1 septembrie, pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit poliției, o femeie de 60 de ani a fost reținută după ce a aplicat mai multe lovituri cu cuțitul asupra unui bărbat.
13:00
Un fost judecător de la Curtea de Apel Chișinău a decedat: Xenofon Ulianovschi avea 67 de ani # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Republica Moldovaa anunțat despre decesul fostului judecător de la Curtea de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovschi. „Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în comunitatea juridică și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el”, se arată în mesajul scris de foștii colegii.
