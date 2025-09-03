Socialiștii au avut o discuție cu ENEMO: Au fost semnalate aspecte ce pun în pericol transparența alegerilor

Oficial.md, 3 septembrie 2025 09:20

Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii internaționale..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
09:20
Socialiștii au avut o discuție cu ENEMO: Au fost semnalate aspecte ce pun în pericol transparența alegerilor Oficial.md
Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii internaționale..
Acum o oră
08:50
ASP recomandă verificarea actelor de identitate în contextul alegerilor parlamentare Oficial.md
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția..
Acum 24 ore
17:50
Creștere semnificativă a numărului de studenți admiși la unele universități. Turul III se desfășoară în luna septembrie Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la..
16:50
A fost lansată „Busola Electorală” Oficial.md
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic din..
16:50
Boris Volosatîi, AUR Republica Moldova: În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, PAS a oferit abuzuri, privilegii pentru un cerc restrâns și sărăcie pentru marea majoritate Oficial.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de..
16:30
Irina Vlah: Perchezițiile la activiștii „Inima Moldovei” sunt o încercare de discreditare Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-o declarație cu privire la percheziţiile efectuate..
15:50
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament Oficial.md
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor..
15:50
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova în prima sesiune a Parlamentului European Oficial.md
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe agenda primei sesiuni plenare a..
14:50
A fost semnat Acordul de aderare la programul UE „Europa Creativă” Oficial.md
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv..
14:30
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea..
14:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program cu măsuri pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete..
14:20
Liderii Blocului Patriotic s-au angajat să nu formeze o coaliție de guvernare cu PAS Oficial.md
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat că,..
13:40
Descinderi de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani Oficial.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al..
13:20
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale Oficial.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, Victor Kalughin și Andrei Lutenco au..
13:20
Cristina Gherasimov, la reuniunea informală a CAG: „Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european” Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, astăzi, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri..
13:20
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații,..
13:10
Liderul CUB: Cred ca trebuie sa avem guverne competente, care sa ne reprezinte onest, sa gestioneze corect drumul spre Europa Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), candidează la parlamentare și spune că..
12:50
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare..
12:20
(VIDEO) Igor Grosu: 5 angajamente ale PAS în următorii ani Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a prezentat 5 angajamente ale partidului pentru..
11:30
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău, în creștere Oficial.md
Aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste..
10:50
Colegiul Austriac din Moldova și-a început activitatea în cadrul ZEL „Bălți” Oficial.md
Odată cu deschiderea anului școlar, Colegiul Austriac din Moldova (SAM) și-a început activitatea în cadrul..
10:40
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul..
10:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2025, este de 3 299 396 Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 396), 2 763 678 cetățeni..
10:20
Percheziții la o instituție de învățământ privată în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani Oficial.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la..
10:00
Igor Dodon: Guvernarea simte o frică isterică față de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului..
10:00
Dorin Recean s-a întâlnit, la Tokio, cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare..
09:50
Și CNA desfășoară percheziții în Cahul într-o cauză penală pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară..
Ieri
09:30
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei Oficial.md
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat..
08:50
Pompierii moldoveni, distinși pentru participarea la misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia Oficial.md
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august..
08:50
PLDM: Recursul CEC nu respectă rigorile prevăzute de Codul administrativ Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) atrage atenția opiniei publice asupra faptului că recursul depus..
08:50
Fotbalul moldovenesc în luna septembrie. Evenimente Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru luna..
08:40
60 de percheziții în sudul țării într-o cauză penală de corupere electorală Oficial.md
Acum o oră, Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au..
08:40
Ministerul Sănătăți și cel al Agriculturii lansează campania „Fără ambrozie” Oficial.md
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, lansează campania Fără Ambrozie, o..
08:40
Maia Sandu va efectua o vizită la Strasbourg Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită..
1 septembrie 2025
16:40
Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat..
16:40
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație în vizită la Ministerul Agriculturii Oficial.md
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o primă vizită oficială în..
15:10
Noul șef al Procuraturii Anticorupție a fost prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a..
15:10
Blocul Alternativa: Educația este prioritatea zero Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și..
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea..
14:10
De astăzi, Energocom devine furnizorul de gaze naturale Oficial.md
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul..
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură..
12:10
Ion Chicu, despre lipsa de transparență în achiziția gazului: „Oamenii ar vedea imediat diferențele” Oficial.md
În cadrul întâlniri cu cetățenii din Scorțeni, fostul prim-ministru și unul dintre lideri ai Blocului..
12:00
PSRM a marcat Ziua Cunoștințelor alături de elevi, profesori și părinți Oficial.md
Astăzi, 1 septembrie, conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputații, președinții de raioane și primarii..
11:50
AIPA: Cereri de 51,34 mln. lei autorizate spre plată în luna august Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au..
11:40
Provocările cu care se confruntă piaţa muncii din Republica Moldova şi posibilele soluţii Oficial.md
În prezent, piaţa muncii din Republica Moldova se confruntă cu un şir de provocări majore,..
11:30
(VIDEO) Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Să ne fie cu Doamne Ajută și într-un ceas bun! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii,..
11:10
Anul școlar 2025–2026 începe în peste 1 200 de instituții de învățământ din țară Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație,..
11:00
CEC: Mai sunt 3 zile pentru declararea noului loc de ședere Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și..
11:00
Liderul PSRM: Începe o nouă etapă – de astăzi, elev în clasa a cincea Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, împreună..
10:50
PAS s-a lansat în campania electorală în alte 13 raioane Oficial.md
După ce sâmbătă s-a lansat în 20 de raioane în campania electorală, ieri Partidul Acțiune și..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.