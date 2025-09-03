Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing. HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești

15:20

Un nou instrument digital interactiv, numit „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău pentru a ajuta alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în funcție de propriile convingeri politice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite utilizatorilor să compare opiniile personale cu pozițiile partidelor înscrise în cursa electorală, prin completarea unui chestionar format din 35 de afirmații ce acoperă teme economice, sociale și de guvernare. La final, utilizatorii primesc o hartă politică personalizată, care indică gradul de compatibilitate ideologică cu fiecare formațiune politică. Proiectul este descris de organizatori ca fiind non-partizan, educațional și fără scop electoral sau propagandistic. Acesta a fost dezvoltat cu sprijinul a cinci fundații politice germane și al unei echipe de experți locali, transmite Radio Chișinău.