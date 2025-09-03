Partidul german de extremă dreapta AfD, afectat de o serie de decese ale candidaţilor înaintea unui important scrutin local: Ce teorie a conspiraţiei se vehiculează

19:40

Pasagerii unui zbor Virgin Australia spre Brisbane au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, pe o călătorie de aproape șase ore. Zborul VA50 a decolat joi, 26 august, din Denpasar (Bali), cu una dintre toalete deja nefuncțională. Compania a decis să continue cursa, în loc să o anuleze, din cauza lipsei de suport tehnic disponibil în Denpasar la acel moment, potrivit hotnews.ro.