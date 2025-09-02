Unul dintre fundașii clubului Portimonense a devenit un erou... stând în poartă - VIDEO
ProTV.md, 2 septembrie 2025 20:50
Unul dintre fundașii clubului Portimonense a devenit un erou... stând în poartă - VIDEO
Acum 5 minute
21:10
„Persecuția ortodocșilor”: Operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din Republica Moldova # ProTV.md
„Persecuția ortodocșilor”: Operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din Republica Moldova
Acum 30 minute
20:50
Debut senzațional pentru luptătorul de taekwondo, Artiom Roșca, la turneele internaționale printre seniori - VIDEO # ProTV.md
Debut senzațional pentru luptătorul de taekwondo, Artiom Roșca, la turneele internaționale printre seniori - VIDEO
20:50
20:40
Prima ediție din istorie a Raliului Paraguayului ca etapă a Campionatului Mondial a fost câștigată de Sebastien Ogier - VIDEO # ProTV.md
Prima ediție din istorie a Raliului Paraguayului ca etapă a Campionatului Mondial a fost câștigată de Sebastien Ogier - VIDEO
20:40
Sferturi fără surprize la US Open: Jannik Sinner și Lorenzo Musetti se pregătesc de un duel 100% italian - VIDEO # ProTV.md
Sferturi fără surprize la US Open: Jannik Sinner și Lorenzo Musetti se pregătesc de un duel 100% italian - VIDEO
20:40
Naomi Osaka revine treptat la forma, care a adus-o acum câțiva ani pe prima treaptă a clasamentului mondial feminin. - VIDEO # ProTV.md
Naomi Osaka revine treptat la forma, care a adus-o acum câțiva ani pe prima treaptă a clasamentului mondial feminin. - VIDEO
20:40
Nou promovata Csikszereda a înscris golul etapei cu Oțelul, însă tot nu a reușit să obțină prima victorie - VIDEO # ProTV.md
Nou promovata Csikszereda a înscris golul etapei cu Oțelul, însă tot nu a reușit să obțină prima victorie - VIDEO
Acum o oră
20:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume - VIDEO # ProTV.md
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume - VIDEO
20:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” - VIDEO # ProTV.md
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
20:00
Fără tancuri, dar cu ambiții separatiste: Tiraspolul a organizat o paradă militară în plină criză economică, la 35 de ani de la așa-zisa independență. Reacția autorităților de la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Fără tancuri, dar cu ambiții separatiste: Tiraspolul a organizat o paradă militară în plină criză economică, la 35 de ani de la așa-zisa independență. Reacția autorităților de la Chișinău - VIDEO
19:50
„Imaginile video îmi demonstrează nevinovăția”. Fostul primar din Boldurești, acuzat că a ucis un băiat de 14 ani, susține că probele prezentate de procurori îl disculpă - VIDEO # ProTV.md
„Imaginile video îmi demonstrează nevinovăția”. Fostul primar din Boldurești, acuzat că a ucis un băiat de 14 ani, susține că probele prezentate de procurori îl disculpă - VIDEO
19:30
Străzile Belgradului, pline de tăcere și revoltă: Zeci de mii de oameni au mărșăluit în memoria victimelor gării prăbușite și au cerut schimbare politică - VIDEO # ProTV.md
Străzile Belgradului, pline de tăcere și revoltă: Zeci de mii de oameni au mărșăluit în memoria victimelor gării prăbușite și au cerut schimbare politică - VIDEO
19:20
Vrei să votezi acolo unde te afli, și nu în localitatea de domiciliu? Mâine este termenul-limită pentru a-ți declara locul de ședere. Cum poți face acest lucru - VIDEO # ProTV.md
Vrei să votezi acolo unde te afli, și nu în localitatea de domiciliu? Mâine este termenul-limită pentru a-ți declara locul de ședere. Cum poți face acest lucru - VIDEO
19:20
Putin, tot mai izolat, dar nu singur: La Beijing, liderul rus își găsește alinarea printre vechi prieteni și aliați care nu-l condamnă - VIDEO # ProTV.md
Putin, tot mai izolat, dar nu singur: La Beijing, liderul rus își găsește alinarea printre vechi prieteni și aliați care nu-l condamnă - VIDEO
Acum 4 ore
19:10
Noapte de teroare în Ucraina: Atac masiv cu drone rusești asupra regiunilor Kiev, Odesa și Sumî - VIDEO # ProTV.md
Noapte de teroare în Ucraina: Atac masiv cu drone rusești asupra regiunilor Kiev, Odesa și Sumî - VIDEO
18:10
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # ProTV.md
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit
17:40
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ # ProTV.md
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ
17:30
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012 # ProTV.md
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
17:30
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri # ProTV.md
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri
17:30
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală # ProTV.md
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Acum 6 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
16:50
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat # ProTV.md
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat
16:40
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova # ProTV.md
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova
16:30
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO # ProTV.md
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO
16:00
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac # ProTV.md
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac
15:40
Putin, la Beijing: „Nu vrem să atacăm Europa. Ucraina în NATO e linia roșie”
15:20
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026 # ProTV.md
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026
Acum 8 ore
14:50
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism # ProTV.md
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
14:50
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor # ProTV.md
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
14:50
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO # ProTV.md
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
14:40
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului # ProTV.md
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
14:40
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore” # ProTV.md
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore”
14:30
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO # ProTV.md
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
14:30
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire # ProTV.md
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
14:30
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # ProTV.md
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”
14:20
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom” și de la ce companii - FOTO
14:00
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
14:00
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată” # ProTV.md
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată”
13:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
Acum 12 ore
13:10
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO # ProTV.md
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
13:00
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah # ProTV.md
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
13:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen # ProTV.md
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
12:40
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # ProTV.md
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
12:30
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
12:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume # ProTV.md
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
12:20
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului # ProTV.md
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
12:10
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China # ProTV.md
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
