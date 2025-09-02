Universitățile anunță creșteri ale numărului de studenți. Admiterea continuă în septembrie

11:40

Un moldovean de 53 de ani a murit la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce a fost prins sub un cilindru de oțel de aproximativ 800 de kilograme, în timpul programului de lucru la o companie din Italia, scrie rotalianul.com. Extracția sa a fost dificilă, fiind necesară intervenția pompierilor și a echipajelor medicale care […]