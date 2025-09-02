Alexandru Machidon va intra în atribuțiile depline de procuror general, doar după vetting

19:10

Universitatea de Stat din Moldova devine un centru al culturii şi literaturii române prin găzduirea Salonului de Carte, Bookfest 2025. Vor fi prezente peste 30 dintre cele mai importante edituri de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul se află deja la a opta ediţie, iar toţi iubitorii de carte sunt aşteptaţi cu o ofertă generoasă si au sansa să intilneasca personalităţi ale lumii culturale din România şi Republica Moldova.