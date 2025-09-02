Turcia a oferit 300 de autorizații suplimentare transportatorilor moldoveni

21:30

Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor noastre, Ministerul Mediului a preluat situația și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea problemei.