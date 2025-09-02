„Cea mai grea zi din viața mea”. Tudor Ulianovschi, mesaj răvășitor după decesul tatălui său: Am pierdut omul care mi-a fost sprijin, model și călăuză
PulsMedia, 2 septembrie 2025 19:00
Liderul PSRM, Tudor Ulianovschi, a publicat un mesaj răvășitor pe rețele, după decesul tatălui său, Xenofon Ulianovschi. „Pentru mine a fost tată, pentru familie a fost inimă și stâlp, pentru studenți profesor și mentor, iar pentru prieteni un suflet cald și nobil. Regret că nu am petrecut mai mult timp împreună”, se arată în mesaj.
Pedeapsa primită de un viticultor și soția sa, după ce au produs și vândut 600.000 de sticle de șampanie falsă # PulsMedia
Didier Chopin, un fost viticultor din Marne, și soția sa, Karine, au aflat pedeapsa după ce au produs și vândut 600.000 de sticle de șampanie falsă, relatează publicația franceză France Bleu.
(VIDEO) Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # PulsMedia
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia.
Un moldovean, căutat de autoritățile din Slovacia, a fost încătușat la Vama Albița: De ce este acuzat # PulsMedia
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un moldovean care era căutat de autorităţile din Slovacia. Potrivit infromațiilor, acesta avea de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru violențe pe teritoriul acestui stat.
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia.
Pe parcursul verii, 3.620 de participanți au transformat serile de weekend în adevărate întâlniri cinematografice, aducând magia filmului mai aproape de locuitorii Capitalei.
Olesea Stamate declară că un deputatul independent, neafiliat politic, are aceleași competențe pe care le are un deputat care face parte dintr-o fracțiune, cu o singură excepție – el este un deputat liber și are întotdeauna libertatea să spună lucrurilor pe nume.
Care ar fi liceul anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei: Reacția instituției # PulsMedia
Liceul privat „Da Vinci” ar fi instituția de învățământ vizată într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei, scrie PulsMedia.MD. În acest sens, Unimedia a solicitat o reacție din partea conducerii liceului.
„Astfel de acțiuni sunt coordonate cu Moscova”: Parada militară de la Tiraspol, dedicată autoproclamării regiunii separatiste, condamnată la Chișinău # PulsMedia
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență.
Tânărul dispărut de pe Aeroportul Chișinău, găsit strangulat într-o pădure. Poliția confirmă # PulsMedia
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul tânărului de 32 de ani, găsit decedat după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Chișinău. Revenit din Anglia pentru a-și surprinde părinții, bărbatul a fost descoperit strangulat într-o pădure din apropierea satului Ivancea, raionul Orhei.
Prețul aurului a depășit pragul de 3.500 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite în luna septembrie, care au sporit atractivitatea metalului prețios.
Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # PulsMedia
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN.
„Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE # PulsMedia
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale.
Organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea participa, în condiții egale cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, la proiecte de cooperare transfrontalieră, mobilitate artistică și promovarea diversității culturale.
Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a marcat 35 de ani de la fondare și deschiderea noului an universitar 2025-2026, eveniment la care au participat conducerea MAI, cadre didactice, studenți, absolvenți și veterani.
(VIDEO) Cisternă cu 19 tone de gaz metan, răsturnată într-un sens giratoriu din România. Șoferul – din Republica Moldova # PulsMedia
O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad.
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri # PulsMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent.
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întâlnire pentru iubitorii naturii. Pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura.
(VIDEO) Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții # PulsMedia
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.
(VIDEO) Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # PulsMedia
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, până în 2028.
(VIDEO) „Nicio coaliție cu PAS în Parlament”: Blocul Patriotic a semnat un angajament public și îndeamnă toți concurenții electorali să se alăture inițiativei # PulsMedia
Liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” au semnat un angajament public - niciun fel de alianțe cu Partidul „Acțiune și Solidaritate” în viitorul Parlament. Totodată, politicienii îndemnă toți concurenții electorali să se alăture acestei inițiative.
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, exercită interimatul. Explicațiile președintelui CSP # PulsMedia
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarațiile au fost făcute de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, transmite MOLDPRES.
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, condamnat la încă 11 ani de închisoare # PulsMedia
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare.
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # PulsMedia
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs.
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # PulsMedia
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament.
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # PulsMedia
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști.
Vizita de rămas bun a ambasadorului Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan # PulsMedia
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan, cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic în țara noastră.
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme.
IGP face bilanțul perchezițiilor în sudul R.Moldova. Mascații „Fulger” „s-au pricopsit” și cu o Tesla # PulsMedia
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
Bijuterii, monede și alte accesorii de valoare, depistate asupra unui moldovean în PTF Leușeni # PulsMedia
Polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat un caz de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare.
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice la IGP: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu milioane de lei # PulsMedia
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”. Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției.
(VIDEO) Percheziții SFS la un liceu privat din Chișinău. Ar fi prejudiciat bugetul cu peste 11 milioane lei # PulsMedia
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.
O femeie a fost reținută de oamenii legii, după ce în urma unui conflict l-a înjunghiat pe un bărbat. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ier, 1 septembrie, în jurul orei 12:00, pe strada Ioan Radu din sectorul Buiucani al capitalei.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice.
„Dealer” din Orhei trimis după gratii, după ce a lovit cu BMW-ul doi polițiști care i-au luat drogurile # PulsMedia
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri. Decizia a fost pronunțată în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii PCCOCS.
Mascații Centrului Național Anticorupție efecutează percheziții la Primăria municipiul Comrat. Cel puțin asta reiese dintr-o postarea a Poliției Naționale pe canalul de Telegram.
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău sunt în creștere # PulsMedia
Primăria Municipiului Chișinău informează că aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste 270 de mii de persoane beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate de municipalitate.
Irina Vlah despre perchezițiile cu mascați: „După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă” # PulsMedia
Fosta bașcană, Irina Vlah, anunță că la unii colegi din Partidul Republican Inima Moldovei au loc percheziții.
(VIDEO) Corupția electorală, „combătută cu pușca”, în sudul R.Moldova. Zeci de descinderi cu mascații „FULGER” # PulsMedia
Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins dis-de-dimineață cu 60 de percheziții în sudul țări, anunță IGP.
Obadă despre plecările procurorilor înainte de vetting: „Au pus pe cântar și au decis că trebuie să-și continue drumul în afara procuraturii, ca și în cazul Veronicăi Dragalin” # PulsMedia
Președintele Consiliului Superior al Procurilor, Dumitru Obadă, susține că plecările din sistem ale unor procurori înainte de evaluarea externă, nu este o rezistență ci o frică privind consecințele nepromovării.
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova, susține președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
(FOTO) Descoperire macabră, la Strășeni. Un tânăr de 19 ani ar fi zăcut mort timp de trei luni pe malul unui iaz # PulsMedia
Cadavrul unui tânăr a fost găsit în stare de putrefacție avansată. Descoperirea macabră avut loc ieri, 31 august, pe malul unui iaz din localitatea Micăuți, din raionul Strășeni.
(VIDEO) O influencerință celebră pe TikTok a fost găsită moartă într-o camionetă abandonată, alături de soț și copii # PulsMedia
Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay, cunoscută pe TikTok sub numele de „Esmeralda FG”, a fost găsită moartă alături de soț și cei doi copii ai săi într-o camionetă abandonată în cartierul mexican San Andrés din Guadalajara.
(VIDEO) Mărturii ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru” # PulsMedia
Foști prizonieri de război ucraineni descriu un adevărat „lanț de tortură” practicat de armata rusă. Mărturiile adunate de ONU și organizații internaționale dezvăluie o realitate greu de imaginat: bătăi, electrocutări și violențe sexuale, până la castrări și experimente chirurgicale.
(VIDEO) Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru # PulsMedia
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor noastre, Ministerul Mediului a preluat situația și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea problemei.
(VIDEO) Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc” # PulsMedia
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.
(VIDEO) Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată # PulsMedia
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată, relatează Kyiv Independent.
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei” # PulsMedia
Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China.
