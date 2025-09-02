Creștere semnificativă a numărului de studenți admiși la unele universități. Turul III se desfășoară în luna septembrie
Oficial.md, 2 septembrie 2025 17:50
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
17:50
Creștere semnificativă a numărului de studenți admiși la unele universități. Turul III se desfășoară în luna septembrie # Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la..
Acum 2 ore
16:50
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic din..
16:50
Boris Volosatîi, AUR Republica Moldova: În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, PAS a oferit abuzuri, privilegii pentru un cerc restrâns și sărăcie pentru marea majoritate # Oficial.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de..
16:30
Irina Vlah: Perchezițiile la activiștii „Inima Moldovei” sunt o încercare de discreditare # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-o declarație cu privire la percheziţiile efectuate..
Acum 4 ore
15:50
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # Oficial.md
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor..
15:50
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova în prima sesiune a Parlamentului European # Oficial.md
3 evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe agenda primei sesiuni plenare a..
14:50
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv..
14:30
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea..
14:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program cu măsuri pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete..
14:20
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat că,..
Acum 6 ore
13:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al..
13:20
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Oficial.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, Victor Kalughin și Andrei Lutenco au..
13:20
Cristina Gherasimov, la reuniunea informală a CAG: „Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european” # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, astăzi, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri..
13:20
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații,..
13:10
Liderul CUB: Cred ca trebuie sa avem guverne competente, care sa ne reprezinte onest, sa gestioneze corect drumul spre Europa # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), candidează la parlamentare și spune că..
12:50
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare..
12:20
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a prezentat 5 angajamente ale partidului pentru..
Acum 8 ore
11:30
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău, în creștere # Oficial.md
Aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste..
10:50
Odată cu deschiderea anului școlar, Colegiul Austriac din Moldova (SAM) și-a început activitatea în cadrul..
10:40
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare # Oficial.md
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul..
10:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2025, este de 3 299 396 # Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 396), 2 763 678 cetățeni..
10:20
Percheziții la o instituție de învățământ privată în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani # Oficial.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la..
Acum 12 ore
10:00
Igor Dodon: Guvernarea simte o frică isterică față de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului..
10:00
Dorin Recean s-a întâlnit, la Tokio, cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională # Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare..
09:50
Și CNA desfășoară percheziții în Cahul într-o cauză penală pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară..
09:30
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei # Oficial.md
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat..
08:50
Pompierii moldoveni, distinși pentru participarea la misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia # Oficial.md
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august..
08:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) atrage atenția opiniei publice asupra faptului că recursul depus..
08:50
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru luna..
08:40
Acum o oră, Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au..
08:40
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, lansează campania Fără Ambrozie, o..
08:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită..
Ieri
16:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat..
16:40
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație în vizită la Ministerul Agriculturii # Oficial.md
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o primă vizită oficială în..
15:10
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a..
15:10
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și..
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea..
14:10
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul..
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură..
12:10
Ion Chicu, despre lipsa de transparență în achiziția gazului: „Oamenii ar vedea imediat diferențele” # Oficial.md
În cadrul întâlniri cu cetățenii din Scorțeni, fostul prim-ministru și unul dintre lideri ai Blocului..
12:00
Astăzi, 1 septembrie, conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputații, președinții de raioane și primarii..
11:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au..
11:40
Provocările cu care se confruntă piaţa muncii din Republica Moldova şi posibilele soluţii # Oficial.md
În prezent, piaţa muncii din Republica Moldova se confruntă cu un şir de provocări majore,..
11:30
(VIDEO) Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Să ne fie cu Doamne Ajută și într-un ceas bun! # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii,..
11:10
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație,..
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și..
11:00
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, împreună..
10:50
După ce sâmbătă s-a lansat în 20 de raioane în campania electorală, ieri Partidul Acțiune și..
10:40
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier...
10:40
La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile (E-SER) a..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.