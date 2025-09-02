Un român devine primul om din lume care a traversat înot un continent, aproape 5 mii de km

10:50

Ambrozia este o plantă invazivă cunoscută pentru efectele sale alergene, care se răspândește tot mai mult pe teritoriul Republicii Moldova, avertizează specialiștii în sănătate publică. În perioada de înflorire, polenul acestei plante provoacă reacții alergice severe la un număr tot mai mare de persoane. Simptomele pot include strănut frecvent, congestie nazală, mâncărimi ale ochilor și […]