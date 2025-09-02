Numărul călătorilor cu transportul public din Chișinău crește: peste 500.000 zilnic

15:40

În weekend, polițiștii au documentat peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație. Cele mai grave situații au vizat 73 de șoferi depistați în stare de ebrietate și înlăturați de la volan, 2209 conducători auto care au depășit limita de viteză și 671 care nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. De […]