Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012

ProTV.md, 2 septembrie 2025 17:30

Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012

Acum 30 minute
17:40
Acum 30 minute
17:40
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ
17:30
17:30
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
17:30
17:30
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți" pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri
17:30
17:30
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Acum o oră
17:00
Acum o oră
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
Acum 2 ore
16:50
Acum 2 ore
16:50
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat
16:40
16:40
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova
16:30
16:30
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO
16:00
16:00
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac
Acum 4 ore
15:40
Acum 4 ore
15:40
Putin, la Beijing: „Nu vrem să atacăm Europa. Ucraina în NATO e linia roșie"
Putin, la Beijing: „Nu vrem să atacăm Europa. Ucraina în NATO e linia roșie”
15:20
15:20
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026
14:50
14:50
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării", reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
14:50
14:50
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
14:50
14:50
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
14:40
14:40
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
14:40
14:40
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore"
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore”
14:30
14:30
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
14:30
14:30
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
14:30
14:30
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian"
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”
14:20
14:20
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom" și de la ce companii - FOTO
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom” și de la ce companii - FOTO
14:00
14:00
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
14:00
14:00
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată"
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată”
Acum 6 ore
13:20
Acum 6 ore
13:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
13:10
13:10
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
13:00
13:00
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
13:00
13:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
13:00
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
13:00
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
12:40
12:40
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
12:30
12:30
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
12:30
12:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
12:20
12:20
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
12:10
12:10
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral" după vizita lui Modi în China
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
Acum 8 ore
11:50
Acum 8 ore
11:50
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
11:50
11:50
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
11:50
11:50
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
11:30
11:30
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
11:20
11:20
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
11:20
11:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei"
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei”
10:50
10:50
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
10:50
10:50
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate"
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate”
10:30
10:30
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
10:10
10:10
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Acum 12 ore
09:40
Acum 12 ore
09:40
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea" a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
09:30
09:30
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei". Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze"
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze”
09:30
09:30
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
09:10
09:10
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei". Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă"
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă”
08:50
08:50
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
08:40
08:40
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
08:30
08:30
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale"
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
