Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
ProTV.md, 2 septembrie 2025 17:30
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
17:40
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ # ProTV.md
Curtea de Apel a respins contestația PDMM privind excluderea din cursa electorală. Formațiunea anunță că va contesta decizia la CSJ
17:30
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012 # ProTV.md
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012
17:30
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri # ProTV.md
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri
17:30
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală # ProTV.md
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Acum o oră
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 02.09.2025
Acum 2 ore
16:50
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat # ProTV.md
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat
16:40
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova # ProTV.md
Întrevedere de rămas bun între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Pakistanului în Republica Moldova
16:30
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO # ProTV.md
Bărbatul care l-ar fi ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei - VIDEO
16:00
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac # ProTV.md
Tragic. Tânărul din Micăuți care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors - găsit mort pe malul unui lac
Acum 4 ore
15:40
Putin, la Beijing: „Nu vrem să atacăm Europa. Ucraina în NATO e linia roșie”
15:20
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026 # ProTV.md
Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026
14:50
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism # ProTV.md
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
14:50
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor # ProTV.md
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
14:50
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO # ProTV.md
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
14:40
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului # ProTV.md
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
14:40
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore” # ProTV.md
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore”
14:30
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO # ProTV.md
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
14:30
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire # ProTV.md
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
14:30
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # ProTV.md
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”
14:20
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom” și de la ce companii - FOTO
14:00
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
14:00
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată” # ProTV.md
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată”
Acum 6 ore
13:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
13:10
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO # ProTV.md
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
13:00
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah # ProTV.md
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
13:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen # ProTV.md
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
12:40
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # ProTV.md
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
12:30
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
12:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume # ProTV.md
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
12:20
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului # ProTV.md
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
12:10
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China # ProTV.md
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
Acum 8 ore
11:50
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
11:50
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO # ProTV.md
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
11:50
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO # ProTV.md
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
11:30
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul # ProTV.md
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
11:20
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah # ProTV.md
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
11:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” # ProTV.md
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei”
10:50
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute # ProTV.md
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
10:50
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate” # ProTV.md
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate”
10:30
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
10:10
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică # ProTV.md
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Acum 12 ore
09:40
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare # ProTV.md
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
09:30
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze” # ProTV.md
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze”
09:30
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute # ProTV.md
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
09:10
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă” # ProTV.md
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă”
08:50
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit # ProTV.md
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
08:40
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse # ProTV.md
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
08:30
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.