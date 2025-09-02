Igor Grosu provoacă politicienii pro-ruși: cât valorează patriotismul lor?
Ziarul National, 2 septembrie 2025 16:15
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a adunat numeroase întrebări de la cetățeni, pe care intenționează să le adreseze periodic p...
• • •
Acum 15 minute
16:15
Ion Ceban, primarul Chișinăului, primește viză limitată pentru un eveniment la Roma: Explicațiile Ambasadei Italiei # Ziarul National
Viza de unică folosință primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Co...
16:15
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a adunat numeroase întrebări de la cetățeni, pe care intenționează să le adreseze periodic p...
16:15
Ungaria sprijină evoluția Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă se opune „cuplării” acesteia cu o altă țară-candidat...
Acum 2 ore
15:15
Cristina Gherasimov subliniază determinarea Republicii Moldova pe drumul european la reuniunea CAG din Copenhaga # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj important de la tribuna centrală, adresându-se oficialilor ...
15:15
Universitatea „Ion Creangă” intră într-o nouă eră educațională cu facilități moderne și sprijin financiar semnificativ # Ziarul National
Un nou an universitar începe la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” cu spații multifuncționale recent renovate și echipate modern. Au fo...
Acum 4 ore
14:15
Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef: sprijin european pentru cultură și sport în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și spo...
14:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Operațiunea de FRAUDARE a alegerilor parlamentare în favoarea forțelor politice loiale Rusiei este în plină desfășurare. Trei persoane reținute în urma celor 60 de percheziții în sudul republicii # Ziarul National
Trei persoane au fost reținute astăzi pentru 72 de ore, în urma celor 60 de percheziții efectuate în sudul republicii. Acțiunile s-au desfășura...
13:15
Vizită importantă la Școala de Caiac-Canoe din Chișinău: Comisarul European Glenn Micallef discută cu tineri campioni și donează echipamente noi # Ziarul National
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut ocazia să discute cu Glenn Micallef, Comisarul European p...
13:15
UE sprijină cu fermitate modernizarea agriculturii în Moldova și integrarea europeană a fermierilor moldoveni # Ziarul National
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și avansarea spre integrarea europeană. În cad...
Acum 6 ore
12:15
Test inovator al undelor cerebrale promite depistarea timpurie a problemelor de memorie cauzate de Alzheimer # Ziarul National
Studiile recente au adus în prim-plan un test inovator conceput pentru a analiza undele cerebrale, promițând să identifice semne ale tulburărilor d...
12:15
Cristina Gherasimov discută cu oficiali danezi despre ultimele capitole pentru aderarea Moldovei la UE # Ziarul National
Pregătiri intensive pentru analiza ultimelor capitole din legislația europeană. Acesta este unul dintre subiectele principale discutate de viceprem...
12:15
Evadat din Penitenciarul Bender, capturat și condamnat la 11 ani pentru jafuri violente în Telenești și Orhei # Ziarul National
Procuratura Orhei anunță condamnarea la 11 ani de închisoare a unui deținut evadat din Penitenciarul Bender, care a comis numeroase jafuri și tâlhă...
12:15
Procurorii și CNA în acțiune: Anchete masive în Chișinău și Comrat pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, 17 suspecți în vizor # Ziarul National
În colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, ofițerii CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză pen...
10:45
Kim Jong Un și trenul blindat: întâlnire istorică la Beijing cu Xi Jinping și Vladimir Putin pentru comemorarea evenimentelor din Al Doilea Război Mondial # Ziarul National
Trenul blindat la bordul căruia se află liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat în China marţi, în drum către Beijing. Acolo va participa miercur...
10:45
Clubul EduLIFE aduce educația pentru viață în școlile din Moldova: un pas înainte pentru dezvoltarea personală a elevilor # Ziarul National
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au inițiat Programul de formare pentru implementarea curriculumului dedicat Clubului Ed...
10:45
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au dezvăluit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care depășește suma de 11....
Acum 8 ore
10:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii Irinei Vlah, „scuturați” la buzunare într-un dosar penal privind coruperea electorală și finanțarea ilegală: „Sfatul nostru este simplu: cooperați cu autoritățile. Dacă nu… ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos” # Ziarul National
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii și polițiștii de la „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sud...
09:45
Manfred Weber: R. Moldova, aproape de aderarea la Uniunea Europeană cu sprijin internațional solid # Ziarul National
Moldovenii au demonstrat dorința de aderare la Uniunea Europeană. Această declarație a fost făcută de președintele popularilor europeni într-un ...
09:45
Orheianul care a lovit polițiști cu BMW-ul, condamnat la 15 ani pentru trafic de droguri la Taraclia # Ziarul National
În urma unui dosar penal trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru încercarea de a v...
08:45
️ BerbecÎnceputul zilei aduce optimism și curaj. E momentul potrivit pentru a-ți exprima ideile și a lua inițiativa în proiectele care te pasione...
Acum 12 ore
07:45
Dronele lovesc din nou Ucrainei: incendii și victime în Bila Tserkva, regiunea Kiev # Ziarul National
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, în urma unui atac cu drone rusești. În acest incident, o persoană și-a pierdut viața, iar ex...
06:45
Învățământul fizic în Ucraina revine: Peste 2,3 milioane de elevi încep școala, în timp ce educația la distanță scade semnificativ # Ziarul National
În Ucraina, aproape 2,3 milioane de elevi vor studia fizic în acest an, în timp ce 103.000 de elevi vor învăța la distanță. Aceasta înseamnă cu 103...
Acum 24 ore
02:45
Asociația Mondială a Cercetătorilor denunță Israelul pentru genocid în Gaza: ce concluzii aduce noua rezoluție # Ziarul National
Cea mai mare asociație academică de cercetători în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție conform căreia se stabilesc criteriile legale pentru ...
01:45
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în august, dar violențele continuă să facă victime # Ziarul National
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au înregistrat o scădere semnificativă în luna august, cu o treime față de luna iulie, pe fondul unor in...
00:45
Viktor Ianukovici iese din umbră și critică vehement aderarea Ucrainei la NATO în prima sa apariție publică după exilul în Rusia # Ziarul National
Fostul președinte ucrainean pro-rus, Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică în mod public dorința Ucrainei de a adera la NATO. Acea...
1 septembrie 2025
23:45
Divergențe politice interne pun în pericol rolul Poloniei pe scena europeană a diplomației # Ziarul National
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a fost de scurtă durată, doar un an şi jumătate, și acum este afectată de confl...
21:45
Pe 2 septembrie 2025, Republica Moldova se va bucura de o vreme frumoasă și senină în aproape toate regiunile, fără precipitații semnificative. Tem...
21:45
Ursula von der Leyen laudă rolul strategic al României în securitatea europeană și îi mulțumește lui Nicușor Dan în timpul vizitei la Constanța # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a împărtășit luni seara pe platforma X imagini de la vizita sa din România, mulțumindu-i președ...
21:45
Constantin Borosan preia conducerea Consiliului de Administrație al ANRE: prioritate pentru întărirea capacităților instituționale în sectorul energetic # Ziarul National
Constantin Borosan își începe mandatul ca director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El a fo...
20:15
Maia Sandu vizitează Strasbourg pentru întâlniri cheie și discurs la Parlamentul European # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 8 septembrie o vizită de lucru la Parlamentul European din Strasbourg. Despre acest lucr...
20:15
Primarul Chișinăului obține acces temporar în Italia pentru o conferință în ciuda interdicției Schengen impuse de România # Ziarul National
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care se află sub interdicție de a intra în România timp de cinci ani, inclusiv în spațiul Schengen, și-a anunțat p...
20:15
Ursula von der Leyen: Economia rusă la limită din cauza sancțiunilor economice europene # Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, în România, că sancțiunile economice au un impact sever asupra economiei Fed...
19:15
Jongleriile politice ale lui Mark Tkaciuk: Ceban vizitează Italia sub interdicție în Schengen # Ziarul National
Mark TkaCiuk, unul dintre liderii Blocului "Alternativa", încearcă să prezinte vizita colegului său, Ion Ceban, în Italia ca o dovadă că interdicți...
19:15
Maia Sandu va reprezenta Moldova la Strasbourg în pregătirea preluării Președinției Comitetului de Miniștri Europei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul acesteia, va susține un discu...
19:15
UE investește în apărarea sateliților după incidentul avionului lui von der Leyen din cauza bruiajului GPS # Ziarul National
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS. De aseme...
19:15
Putin atrage atenția asupra extinderii NATO ca soluție cheie pentru pacea în Ucraina după discuțiile cu Xi și Modi # Ziarul National
După recentele discuţii cu liderii chinezi Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi, liderul rus Vladimir Putin a subliniat luni că extinderea ...
18:15
ULTIMA ORĂ // Noi DETALII despre încercările „indezirabilului” Ion Ceban de a ajunge în statele UE: „A solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Așa era pe vremurile în care era la putere cu Voronin și Mark Tkaciuk” # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Shengen, ar fi ajuns în Italia din cauza unei gafe a diplomației itali...
18:00
Recean în Japonia: Apel către Investitorii Niponi pentru a Sprijini Dezvoltarea Economică a Moldovei # Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Demnitarii au dezbătut oportunită...
18:00
Comisarul european Marta Kos revine în Republica Moldova pentru noi discuții şi vizite importante # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în Republica Moldova. Demnitara este așteptată vineri, 5 septembr...
18:00
Ucraina acuză Rusia de implicare în asasinatul fostului șef al parlamentului, Andrii Parubi, la Liov # Ziarul National
Autoritățile ucrainene bănuiesc implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după reținerea unui suspect. Ș...
18:00
Relațiile România-Moldova: Prioritate strategică pentru securitatea regională și parcursul european comun # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că țara sa își va continua sprijinul pentru Republica Moldova pe multiple...
17:00
Comisarul european Christophe Hansen în vizită la o afacere horticolă din Ștefan Vodă # Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Industrie...
17:00
FOTO // Rusia, VECINĂ cu R. Moldova? Putin NU vrea pace în Ucraina. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a prezentat din greșeală o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apăreau desprinse de Ucraina. Linia continuă...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău începe anul școlar cu o cantină modernă și gratuită pentru elevi # Ziarul National
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău și-a deschis anul școlar cu o cantină recent renovată și echipată modern. Lucrările, care au costat 600.000...
Ieri
16:00
Incident de navigație pentru avionul Ursulei von der Leyen în Bulgaria: aterizare forțată pe fondul unui bruiaj GPS suspectat a proveni din Rusia # Ziarul National
Avionul cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează actualmente un turneu diplomatic în statele membre ale Uniunii Europ...
16:00
Titlu sugerat: Nicolae Negru: Alegerile din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova # Ziarul National
Peste doar câteva săptămâni, Republica Moldova ar putea descoperi traiectoria viitorului său politic și geopolitic, ca rezultat al alegerilor parla...
16:00
Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare # Ziarul National
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Aceasta este s...
15:00
Orhei: Liceul „Onisifor Ghibu” modernizat prin fonduri europene pentru un nou standard educațional # Ziarul National
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei își întâmpină elevii la începutul noului an școlar cu îmbunătățiri semnificative realizate prin inves...
15:00
Noua ambasadoare a UE, Iwana Piorko, alături de Comisarul European Christophe Hansen, vizitează producătorii locali din Ștefan Vodă # Ziarul National
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwana Piorko, a sosit la Chișinău într-o vizită care nu a fost anunțată oficial până acum...
15:00
VIDEO // Oamenii lui Șor, ALUNGAȚI din Peresecina. „Afară, șoriștilor! Afară din Peresecina”. Provocatorii fugarului au fost documentați pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor # Ziarul National
Mai multe persoane afiliate fugarului condamnat Ilan Șor au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor dup...
