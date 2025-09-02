Parcursul european comun, discutat de Cristina Gherasimov și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Ucrainei, Taras Kachka
Radio Chisinau, 2 septembrie 2025 16:15
Vicepremierul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristian Gherasimov, a avut o întâlnire la Copenhaga cu Taras Kachka, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
16:15
Parcursul european comun, discutat de Cristina Gherasimov și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Ucrainei, Taras Kachka # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristian Gherasimov, a avut o întâlnire la Copenhaga cu Taras Kachka, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei.
Acum 30 minute
16:00
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița # Radio Chisinau
Ministerul Mediului anunță cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, care va avea loc duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Reședința prezidențială de la Condrița. Evenimentul este dedicat naturii și protecției mediului și face parte din Programul Național de Împădurire, lansat sub egida Președintei Maia Sandu.
Acum o oră
15:40
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă” # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei.
Acum 2 ore
15:20
„Busola electorală”, un nou instrument digital pentru alegători a fost lansat la Chișinău # Radio Chisinau
Un nou instrument digital interactiv, numit „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău pentru a ajuta alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în funcție de propriile convingeri politice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite utilizatorilor să compare opiniile personale cu pozițiile partidelor înscrise în cursa electorală, prin completarea unui chestionar format din 35 de afirmații ce acoperă teme economice, sociale și de guvernare. La final, utilizatorii primesc o hartă politică personalizată, care indică gradul de compatibilitate ideologică cu fiecare formațiune politică. Proiectul este descris de organizatori ca fiind non-partizan, educațional și fără scop electoral sau propagandistic. Acesta a fost dezvoltat cu sprijinul a cinci fundații politice germane și al unei echipe de experți locali, transmite Radio Chișinău.
15:00
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în sudul R. Moldova. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicația băncii ruse PSB # Radio Chisinau
Trei persoane au fost reținute în urma celor 60 de percheziții desfășurate astăzi de ofițerii INI, în sudul Republicii Moldova, într-un dosar penal de amploare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a formațiunilor politice și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
14:45
Maia Sandu, întrevedere cu comisarul UE Glenn Micallef. Consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
14:30
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru modernizarea agriculturii. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii, Ina Butucel, oficialul european a apreciat progresele înregistrate și a discutat despre provocările și oportunitățile fermierilor moldoveni, în contextul apropierii de piața unică, transmite Radio Chișinău.
Acum 4 ore
14:10
Prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a scăzut în luna august la 121,17 euro/MWh, după ce în iulie fusese de 124,72 euro/MWh, iar în iunie – 109,92 euro/MWh. Scumpirea cu aproape 15 euro per MWh în luna iulie a intervenit după ce, începând cu data de 1 iulie, au fost eliminate măsurile de plafonare a prețurilor la achizițiile din România, transmite IPN.
13:50
FOTO | „O confirmare că locul nostru este în familia europeană”. Comisarul european Glenn Micallef și Sergiu Prodan au semnat acordul de aderare a Republicii Moldova la programul „Europa Creativă” # Radio Chisinau
Apropierea culturală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut astăzi la o nouă etapă prin semnarea programului „Europa Creativă” de către Ministrul Culturii, Sergiu Prodan și Comisarul European pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă, oficialii au declarat că programul, care va intra în vigoare la începutul anului viitor, va aduce mai multe oportunități de colaborare, finanțare și mobilitate artistică organizațiilor culturale și artiștilor din Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.
13:45
FOTO | Comisarul european Glenn Micallef și Sergiu Prodan au semnat acordul de aderare a Republicii Moldova la programul „Europa Creativă” # Radio Chisinau
Apropierea culturală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut astăzi la o nouă etapă prin semnarea programului „Europa Creativă” de către Ministrul Culturii, Sergiu Prodan și Comisarul European pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă, oficialii au declarat că programul, care va intra în vigoare la începutul anului viitor, va aduce mai multe oportunități de colaborare, finanțare și mobilitate artistică organizațiilor culturale și artiștilor din Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.
13:30
„A primit o viză cu valabilitate teritorială limitată”. Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii referitoare la vizita lui Ion Ceban la Roma # Radio Chisinau
Primarul Ion Ceban a fost zilele acestea la Roma, deși are aplicată interdicția de a călători în Spațiul Schengen. La solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul de Externe al Italiei a confirmat faptul că Ion Ceban „a pășit pragul UE” datorită unei vize care i-a asigurat o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei. Acesta a fost invitat la Roma de Coaliția Orașelor împotriva Rasismului.
13:15
Cabinetul de miniștri al României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru alte cinci pachete de măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, demers pe care opoziția a anunțat deja că îl va iniția. În cazul în care aceste moțiuni vor eșua, pachetele asumate vor fi considerate automat adoptate, transmite IPN.
12:55
Siegfried Mureșan: Trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova sunt incluse pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European # Radio Chisinau
Republica Moldova va fi cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă, transmite europealramnetarul Siegfried M,ureșan, într-o postare pe Facebook.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 septembrie.
Acum 6 ore
12:20
Liderul Partidului Popular European: „Ultimele alegeri din Republica Moldova au confirmat că țara dorește să adere la UE” # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, transmite IPN.
12:00
Proteste de amploare în Serbia. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile Belgradului pentru a cere alegeri anticipate # Radio Chisinau
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP, citată de Agerpres.
11:45
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS.
11:30
VIDEO | Un liceu privat din Chișinău, suspectat că ar fi prejudiciat bugetul statului cu 11 milioane de lei # Radio Chisinau
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins la sfârșitul lunii august la un liceu privat din orașul Chișinău, bănuit de prejudicierea bugetului public național cu peste 11 milioane de lei.
11:10
Atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-Alert în Tulcea și aeronave F-16 românești, ridicate de la sol # Radio Chisinau
Azi-noapte, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol.
10:50
Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei # Radio Chisinau
Aflată la Copenhaga, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marie Bjerre, ministra Afacerilor Europene a Danemarcei, țara care deține președinția Consiliului UE pentru a doua jumătate a acestui an.
10:35
Patru persoane au fost reținute după perchezițiile în dosarul de finanțare ilegală a partidului condus de Irina Vlah # Radio Chisinau
Și Centrul Național Anticorupție anunță că desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, la Comrat, dar și la Chișinău, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, după ce cu un anunț în acest sens venise și Poliția Națională a Republicii Moldova. Până la acest moment, ofițerii CNA au reținut patru persoane care urmează a fi plasate în izolator. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.
Acum 8 ore
10:15
Republica Moldova traversează una dintre cele mai complexe perioade din istoria sa recentă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre lansarea Blocului Alternativa și suspiciunile privind apropierea sa de Moscova, dar și despre implicarea Patriarhiei Ruse în campania electorală prin Blocul Patriotic. Jurnaliștii rețin mesajele contradictorii ale lui Vladimir Voronin, avertismentele europene privind riscul ca forțele proruse să destabilizeze Republica Moldova și analizele experților despre ofensiva hibridă a Kremlinului înaintea alegerilor din 28 septembrie.
10:00
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN.
09:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 2 septembrie.
09:25
Actualul procuror general interimar, Alexandru Machidon, își va putea exercita mandatul plenar abia după prezentarea raportului de evaluare din partea comisiei de vetting și emiterea decretului prezidențial. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă. Potrivit lui, în cazul în care Alexandru Machidon nu va trece testul integrității etice și financiare, procedura va reluată de la zero, prin lansarea unui nou concurs, notează IPN.
09:05
Peste 67 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Câți străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 751 de traversări.
08:45
Premierul Dorin Recean invită oamenii de afaceri din Japonia să investească în Republica Moldova # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), instituție care sprijină de mai mulți ani dezvoltarea economică și socială a țărilor partenere.
Acum 12 ore
08:25
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea în a doua zi de toamnă # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 2 septembrie, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar vremea va fi, în general, fără precipitații.
08:05
VIDEO | Percheziții în sudul țării: Procurorii au descins într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.
Acum 24 ore
21:20
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui găzduiește, în zilele de 4 și 5 septembrie, campania „Donează sânge, salvează vieți!”, parte a proiectului umanitar „Din Suflet”, inițiat de Fundația „Pentru o Românie Modernă”. Evenimentul marchează 20 de ani de implicare activă în comunitate prin acțiuni sociale, educaționale și campanii de donare de sânge, care au contribuit la sprijinirea celor aflați în situații critice.
21:00
Concurs prelungit pentru funcția de director general al Biroului Național de Statistică # Radio Chisinau
Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de director general al Biroului Național de Statistică a fost prelungit. Candidații se pot înscrie până la data de 8 septembrie, ora 17:00, transmite IPN.
20:40
Festivalul Internațional George Enescu revine la Chișinău cu un concert de gală și masterclass-uri realizate de Romanian Chamber Orchestra # Radio Chisinau
Festivalul Internațional George Enescu va continua și anul acesta la Chișinău, prin organizarea de către Artexim, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova, ICR Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Sala cu Orgă din Chișinău, a două evenimente extraordinare. Programul festivalului include un concert extraordinar care va avea loc în data de 16 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, va dirija Romanian Chamber Orchestra.
20:20
Lansarea bibliografiei lui Vlad Pohilă - reper esențial pentru cei care doresc să cerceteze revenirea la identitatea națională în Basarabia (Foto, Audio) # Radio Chisinau
Ediția actualizată a biobliografiei regretatului lingvist, publicist și traducător, Vlad Pohilă, cu genericul “Vlad Pohilă - un om al scrisului” a fost lansată zilele acestea la Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu. Volumul constituie un omagiu adus renumitului lingvist, celui care a pus umărul la promovarea limbii și a grafiei române (latine) și revenirea la idenitatea națională și, de asemenea, a editat timp de peste două decenii revista Bibliotecii Municipale, BiblioPolis, înalt apreciată pe ambele maluri ale Prutului, a declarat pentru Radio Chișinău directoarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”, Mariana Harjevschi.
20:00
Peste 52 miliarde de lei a încasat Fiscul la Bugetul public național în primele opt luni ale anului # Radio Chisinau
În primele opt luni ale anului 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit 52,5 miliarde lei, în creștere cu 6,4 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.
19:40
Pompierii moldoveni care au participat la misiunea de stingere a incendiilor în Grecia au fost distinși cu Diplome de Onoare (FOTO) # Radio Chisinau
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care au participat la misiunea internațională de combatere a incendiilor de pădure în Grecia, au fost decorați astăzi în cadrul unei ceremonii oficiale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Republican de Instruire al IGSU din localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, în prezența ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și a conducerii IGSU.
19:20
Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu: „Îi vom sta mereu alături” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficiala europeană a evidențiat rolul României în securitatea europeană și a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:00
Câștigul salarial mediu lunar brut a constituit în al doilea trimestru din acest an 15 470 de lei. Potrivit Biroului Național de Statistică, acest indicator este mai mare cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 6,2% comparativ cu primul trimestru al anului curent, transmite IPN.
18:40
Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al alegătorilor # Radio Chisinau
La data de 1 septembrie curent, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscrise 3.299.396 de persoane cu cetățenia Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de autoritățile electorale.
18:20
Constantin Borosan, noul director al ANRE a fost prezentat oficial angajaților instituției # Radio Chisinau
Constantin Borosan a fost prezentat astăzi echipei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției.
18:00
Maia Sandu va efectua o vizită oficială la Strasbourg: Șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Strasbourg în data de 9 septembrie 2025, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt.
17:45
ELECTORALA 2025 | Partidele Renaștere și Uniunea Centristă au rămas în afara scrutinului parlamentar. Decizie CSJ # Radio Chisinau
Partidele „Renaștere” și „Uniunea Centristă” nu vor figura pe buletinele de vot la scrutinul din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat hotărârile Comisiei Electorale Centrale. Judecătorii au constatat că ambele formațiuni au încălcat cerințele Codului electoral, ceea ce face imposibilă participarea lor la alegerile parlamentare, transmite IPN.
17:20
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reținut, relatează Reuters.
17:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:45
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă, valabil de marți, 2 septembrie până miercuri, 3 septembrie pentru sudul Republicii Moldova.
Ieri
16:25
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istorice profunde dintre cele două state, comunică MOLDPRES.
16:05
Dorin Recean, întrevedere cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Oportunitățile de investiții și colaborarea reciprocă, în discuții # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, în cadrul căreia au fost discutate noi oportunități de colaborare bilaterală, investiții strategice și proiecte de dezvoltare durabilă.
15:45
Energocom devine furnizorul de gaze naturale și a preluat contractele de la Moldovagaz # Radio Chisinau
Începând de astăzi, 1 septembrie, Energocom devine furnizor de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE din 4 august 2025.
15:30
ANI câștigă procesul. Averea nejustificată a fostului primar din Negureni, confiscată definitiv # Radio Chisinau
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică MOLDPRES.
15:10
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori (VIDEO) # Radio Chisinau
Procurorul General Alexandru Machidon, l-a prezentat colectivului pe noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
14:55
Nicolae Negru: Acordul de Asociere poate fi anulat și pusă o cortină de fier peste Prut, dacă atitudinea față de votul din 28 septembrie este iresponsabilă # Radio Chisinau
În mai puțin de o lună, Rep. Moldova ar putea afla direcția viitorului său politic și geopolitic, în urma alegerilor parlamentare. Analiștii politici iau în calcul câteva scenarii majore, inclusiv unul optimist cu menținerea la putere a unei guvernări pro-europene și unul de risc major, în care o coaliție pro-rusă ar putea izola țara pe plan internațional. Un al treilea scenariu ar fi unul hibrid în care parcursul european ar fi păstrat formal, dar ritmul reformelor și al integrării ar încetini semnificativ, mai spun experții. Ei atrag atenția și asupra participării electoratului, într-un context în care Rusia își dorește restabilirea influenței imperiale, transmite Radio Chișinău
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.