(VIDEO) Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții
PulsMedia, 2 septembrie 2025 16:10
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 10 minute
16:20
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri # PulsMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent.
16:20
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întâlnire pentru iubitorii naturii. Pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura.
Acum 30 minute
16:10
(VIDEO) Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții # PulsMedia
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.
16:00
(VIDEO) Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # PulsMedia
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, până în 2028.
Acum o oră
15:50
(VIDEO) „Nicio coaliție cu PAS în Parlament”: Blocul Patriotic a semnat un angajament public și îndeamnă toți concurenții electorali să se alăture inițiativei # PulsMedia
Liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” au semnat un angajament public - niciun fel de alianțe cu Partidul „Acțiune și Solidaritate” în viitorul Parlament. Totodată, politicienii îndemnă toți concurenții electorali să se alăture acestei inițiative.
15:50
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.
15:40
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, exercită interimatul. Explicațiile președintelui CSP # PulsMedia
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarațiile au fost făcute de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, transmite MOLDPRES.
15:30
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, condamnat la încă 11 ani de închisoare # PulsMedia
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare.
15:30
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # PulsMedia
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs.
Acum 2 ore
15:20
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # PulsMedia
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament.
15:20
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # PulsMedia
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști.
15:10
Vizita de rămas bun a ambasadorului Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan # PulsMedia
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan, cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic în țara noastră.
15:00
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme.
Acum 4 ore
13:40
IGP face bilanțul perchezițiilor în sudul R.Moldova. Mascații „Fulger” „s-au pricopsit” și cu o Tesla # PulsMedia
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
13:30
Bijuterii, monede și alte accesorii de valoare, depistate asupra unui moldovean în PTF Leușeni # PulsMedia
Polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat un caz de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare.
Acum 6 ore
11:30
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice la IGP: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu milioane de lei # PulsMedia
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”. Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției.
10:40
(VIDEO) Percheziții SFS la un liceu privat din Chișinău. Ar fi prejudiciat bugetul cu peste 11 milioane lei # PulsMedia
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.
Acum 8 ore
10:10
O femeie a fost reținută de oamenii legii, după ce în urma unui conflict l-a înjunghiat pe un bărbat. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ier, 1 septembrie, în jurul orei 12:00, pe strada Ioan Radu din sectorul Buiucani al capitalei.
09:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice.
09:30
„Dealer” din Orhei trimis după gratii, după ce a lovit cu BMW-ul doi polițiști care i-au luat drogurile # PulsMedia
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri. Decizia a fost pronunțată în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii PCCOCS.
09:10
Mascații Centrului Național Anticorupție efecutează percheziții la Primăria municipiul Comrat. Cel puțin asta reiese dintr-o postarea a Poliției Naționale pe canalul de Telegram.
08:50
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău sunt în creștere # PulsMedia
Primăria Municipiului Chișinău informează că aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste 270 de mii de persoane beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate de municipalitate.
08:40
Irina Vlah despre perchezițiile cu mascați: „După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă” # PulsMedia
Fosta bașcană, Irina Vlah, anunță că la unii colegi din Partidul Republican Inima Moldovei au loc percheziții.
08:30
(VIDEO) Corupția electorală, „combătută cu pușca”, în sudul R.Moldova. Zeci de descinderi cu mascații „FULGER” # PulsMedia
Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins dis-de-dimineață cu 60 de percheziții în sudul țări, anunță IGP.
08:30
Obadă despre plecările procurorilor înainte de vetting: „Au pus pe cântar și au decis că trebuie să-și continue drumul în afara procuraturii, ca și în cazul Veronicăi Dragalin” # PulsMedia
Președintele Consiliului Superior al Procurilor, Dumitru Obadă, susține că plecările din sistem ale unor procurori înainte de evaluarea externă, nu este o rezistență ci o frică privind consecințele nepromovării.
Acum 24 ore
22:10
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova, susține președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
22:00
(FOTO) Descoperire macabră, la Strășeni. Un tânăr de 19 ani ar fi zăcut mort timp de trei luni pe malul unui iaz # PulsMedia
Cadavrul unui tânăr a fost găsit în stare de putrefacție avansată. Descoperirea macabră avut loc ieri, 31 august, pe malul unui iaz din localitatea Micăuți, din raionul Strășeni.
21:40
(VIDEO) O influencerință celebră pe TikTok a fost găsită moartă într-o camionetă abandonată, alături de soț și copii # PulsMedia
Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay, cunoscută pe TikTok sub numele de „Esmeralda FG”, a fost găsită moartă alături de soț și cei doi copii ai săi într-o camionetă abandonată în cartierul mexican San Andrés din Guadalajara.
21:40
(VIDEO) Mărturii ale prizonierilor ucraineni despre torturile rusești: „Simțeam că trupul meu arde pe dinăuntru” # PulsMedia
Foști prizonieri de război ucraineni descriu un adevărat „lanț de tortură” practicat de armata rusă. Mărturiile adunate de ONU și organizații internaționale dezvăluie o realitate greu de imaginat: bătăi, electrocutări și violențe sexuale, până la castrări și experimente chirurgicale.
21:30
(VIDEO) Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru # PulsMedia
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor noastre, Ministerul Mediului a preluat situația și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea problemei.
21:30
(VIDEO) Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc” # PulsMedia
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.
21:20
(VIDEO) Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată # PulsMedia
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată, relatează Kyiv Independent.
21:20
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei” # PulsMedia
Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China.
21:20
Povestea emoționantă a jurnalistului rus devenit soldat în armata ucraineană: „Este o onoare” # PulsMedia
Până acum câțiva ani, Peter Ruzavin era un jurnalist rus strălucit în presa de opoziție față de Moscova. A lucrat întâi ca reporter, apoi ca gazdă la TV Rain, principalul canal independent din Rusia. După invazie, a lansat un podcast, relatând despre închisorile rusești și războiul din Ucraina, relatează New York Times.
21:10
Banca comercială rurală Heihe din China a încetat să mai accepte plăți din Rusia după ce a fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene, scrie publicația rusă pro-guvernamentală Vedomosti, citată de Kyiv Independent.
21:10
Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu: „Îi vom sta mereu alături” # PulsMedia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficiala europeană a evidențiat rolul României în securitatea europeană și a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
21:00
Moldovenii care călătoresc cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă, de astăzi: Se scumpesc și taxele de pod # PulsMedia
Guvernul României a aprobat noi tarife pentru circulația pe drumurile naționale dar și taxa de trecere a podurilor de peste Dunăre. Astfel, rovinieta pentru un an aproape că se dublează, crescând de la 28 la 50 de euro.
20:50
Președintele Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). Despre aceasta a anunțat PSDE printr-un comunicat de presă, iar reprezentanți de la Platforma DA nu a comentat situația.
20:50
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # PulsMedia
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters.
20:40
Soldații ruși sunt vânați și lichidați de drone ucrainene: „Sezonul ocupanților nimiciți” # PulsMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a difuzat luni un videoclip în care prezintă bilanțul pierderilor provocate armatei invadatoare ruse în ultimele două săptămâni.
20:30
Un șofer care și-a lăsat mașina în parcarea greșită când a plecat o lună în vacanță, a găsit parbrizul plin de amenzi # PulsMedia
Viclenia excesivă îl va costa scump pe un turist care nu a vrut să își lase mașina în parcarea din apropierea unui aeroport și a decis că cel mai bun loc este parcarea unui centru comercial din apropiere, în Italia, scrie publicația spaniolă As.
20:10
Cadavrul unei femei care „purta doar un costum de baie din două piese”, încă neidentificat, la 6 ani după ce a fost găsit, în Spania # PulsMedia
Cadavrul unei femei care purta doar un costum de baie din două piese este în continuare neidentificat, la 6 ani de la momentul în care a fost găsit în Spania. Autoritățile cred că femeia este de naționalitate română, potrivit informațiilor furnizate de Interpol.
20:00
O influenceriță celebră a recrutat tinere pentru Rusia: „Au ajuns să lucreze în fabrici de armament” # PulsMedia
Influencerița Cyan Boujee, 24 de ani, din Africa de Sud s-a confruntat cu critici dure după ce a promovat un program de muncă în Rusia pentru tinere, însă unele femei recrutate au ajuns să lucreze într-o fabrică de armament, producând drone folosite în războiul din Ucraina, relatează BBC.
19:50
Avia bilet direct la pușcăria 13. Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, la clasa Economy # PulsMedia
După extrădare, fostul deputat Vladimir Plahotniuc urmează să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ex-liderul PDM va fi adus în țară cu un zbor comercial. „Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”, a declarat acesta.
19:40
Moștenitorul Red Bull riscă închisoare, după ce s-a redeschis ancheta legată de uciderea unui polițist thailandez. „Boss” l-a călcat cu mașina lui de lux # PulsMedia
Justiția thailandeză redeschide ancheta în cazul moștenitorului Red Bull, Vorayuth Yoovidhya, 40 de ani, implicat într-un accident mortal în urmă cu 13 ani, transmite publicația austriacă Krone. Cel supranumit „Boss” a călcat cu Ferrari-ul său un polițist și a fugit de la locul faptei.
19:40
Doi bărbați, unul minor, au fost arestați, la Gare de Lyon din Paris, cu bijuterii în valoare estimată de 10 milioane de euro. Cele mai multe dintre bunuri erau în chiloții unuia dintre suspecți, informează Le Parisien.
19:30
Rușii nu mai vor să doneze pentru soldații de pe frontul din Ucraina: „Au cheltuit banii pe femei ușoare” # PulsMedia
Donațiile și sprijinul voluntar pentru armata rusă au scăzut dramatic în ultimele luni. Voluntarii se plâng de oboseală și dezamăgire, arată o anchetă a portalului rus independent The Insider.
19:20
PLDM acuză CEC de abuz de procedură: „Recursul la CSJ nu respectă legea și trebuie respins” # PulsMedia
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) denunță public demersul Comisiei Electorale Centrale (CEC) către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), calificând recursul depus drept nefondat, formalist și în contradicție cu normele legale prevăzute de Codul administrativ.
19:10
O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” # PulsMedia
Lenka Beličková, 52 de ani, locul al doilea la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei, la poalele Munților Metaliferi, relatează Noviny. Incidentul tragic a avut loc duminică, 17 august, în prezența fiicei sale de 8 ani aflată în cameră. Femeia a supraviețuit căderii, dar a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată cu elicopterul la spital.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.