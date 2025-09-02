Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă

14:00

Pentru prima dată după o pauză de trei ani, la Tiraspol are loc din nou o paradă militară. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic așa-zisa „independență”. Parada este privită de experți și de autoritățile constituționale ca un act de provocare, menit să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.