Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă
Radio Moldova, 2 septembrie 2025 16:10
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
16:10
Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă # Radio Moldova
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
16:10
Republica Moldova este pe un drum ferm al integrării europene, confirmat de sprijinul și prietenia Comisiei Europene. O spune comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen. Oficialul s-a aflat în ultimele două zile în Republica Moldova, unde a vizitat livezi, o cramă și a discutat cu asociațiile de fermieri. Christophe Hansen a subliniat că sectorul agroalimentar moldovenesc are mult potențial.
16:00
Energia electrică, procurată la un preț mediu de 121,17 euro/MWh în luna august, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în iulie # Radio Moldova
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în luna iulie.
Acum o oră
15:50
Elevii din R. Moldova vor avea patru vacanțe pe parcursul anului de studii 2025 – 2026 # Radio Moldova
Anul de studii 2025 – 2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
15:40
Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Radio Moldova
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și co-raportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Acum 2 ore
15:20
Portarul Gianluigi Donnarumma, campion european și laureat al Ligii Campionilor, este deja component al clubului Manchester City. Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, el fiind în cantonament cu echipa națională a Italiei.
15:20
Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă! Component al echipei noastre naționale, Damașcan își va încerca forțele în campionatul primei divizii de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Damașcan va juca la clubul HŠK Zrinjski Mostar, tocmai echipa-campioană a acestei țări.
15:20
Transportatorii moldoveni vor beneficia de încă 300 de autorizații, acordate de Turcia # Radio Moldova
Turcia oferă transportatorilor din R. Moldova o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul în sau din țări terțe pe teritoriul acestui. Decizia a fost luată după negocierile purtate cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.
15:10
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru cel de-al doilea pachet de măsuri menite să îmbunătățească situația economică a României # Radio Moldova
Guvernul României a anunțat noi măsuri pentru redresarea economică și financiară a țării. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat în Parlament răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri, prin care Guvernul urmărește reducerea privilegiilor angajaților statului. Micșorarea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare pentru această categorie sunt principalele decizii luate de Guvernul de la București.
14:40
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
14:40
R. Moldova a aderat la programul „Europa Creativă” al UE: „Ne va deschide uși către colaborări internaționale, resurse financiare și proiecte de impact” # Radio Moldova
Republica Moldova a semnat marți, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”, pas considerat decisiv în procesul de integrare europeană. Documentul a fost semnat de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și de comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul va deveni accesibil artiștilor și organizațiilor culturale din R. Moldova începând cu 1 ianuarie 2026.
14:30
Șapte persoane, inclusiv un viceprimar din Comrat, reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Numărul persoanelor reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor în proporții deosebit de mari a ajuns la șapte. Marți, 2 septembrie, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției au desfășurat, separat, zeci de percheziții la Chișinău și în sudul țării, în aceeași cauză penală. În urma acțiunilor procesuale, printre reținuți se numără viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice, iar anchetatorii au documentat transferuri de bani printr-o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale.
14:30
Comisarul european pentru agricultură: „Moldova are multe de câștigat pe drumul integrării în UE” # Radio Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, care se află în vizită oficială la Chișinău. Hansen a precizat că vinul și fructele moldovenești sunt deja cunoscute și apreciate de consumatorii blocului comunitar.
Acum 4 ore
14:10
Parada militară de la Tiraspol, o „provocare ce subminează suveranitatea Republicii Moldova” # Radio Moldova
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență. Parada este privită de autoritățile constituționale și de experți ca fiind „o provocare”, menită să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
14:00
Parada militară de la Tiraspol, organizată la 35 de ani de la autoproclamarea regiunii separatiste – „provocare care subminează suveranitatea Republicii Moldova”, reacționează Chișinăul # Radio Moldova
Pentru prima dată după o pauză de trei ani, la Tiraspol are loc din nou o paradă militară. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic așa-zisa „independență”. Parada este privită de experți și de autoritățile constituționale ca un act de provocare, menit să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
13:30
Cele mai importante edituri din România și din Republica Moldova vor participa în perioada 3-7 septembrie la Salonul Internațional de carte Bookfest, organizat pentru a opta oară la Chișinău. Vizitatorii vor avea parte de întâlniri cu scriitorii, vor putea participa la lansări de carte, respectiv vor avea acces la cărți cu prețuri promoționale.
12:50
Energocom a cumpărat în august energie de pe piețele din România și Ucraina, dar și prin BRM și OPCOM # Radio Moldova
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
12:40
Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a venit cu o inițiativă ce ar putea închide toate portițele pentru livrările de gaz rusesc în blocul comunitar după introducerea unui embargo total. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la agenția Bloomberg, care a intrat în posesia proiectului de document.
Acum 6 ore
12:20
Deținutul care a fugit, în luna mai curent, din Penitenciarul nr. 8 Bender (Tighina) a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
12:10
Nebunie în ultima zi a perioadei de mercato: FC Liverpool l-a transferat pe atacantul suedez Alexander Isak # Radio Moldova
Nebunie în ultimele ore ale perioadei de mercato în fotbalul mondial. Clubul englez FC Liverpool l-a achiziționat pe internaționalul suedez Alexander Isak. Conform presei internaționale, Newcastle United va încasa în schimbul acestuia suma de 144 de milioane de euro.
12:10
ELECTORALA 2025 // Busola electorală, lansată la Chișinău înainte de parlamentare: „Instrument online care oferă posibilitatea de a naviga prin toate ideile politice” # Radio Moldova
Busola electorală, un instrument digital, interactiv și neutru, menit să ajute alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în programele și pozițiile partidelor politice înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, a fost lansată marți, 2 septembrie, la Chișinău.
12:00
Vicepremierul Gherasimov, către miniștrii pentru Afaceri Europene din UE: „R. Moldova este ferm angajată în parcursul său de reforme” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a pregăti Republica Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) „în următorii trei-patru ani”. Mesajul va fi transmis de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, miniștrilor pentru Afaceri Europene ai țărilor membre UE.
11:30
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de cinci milioane de lei: Două companii ar fi creat un cartel pentru a câștiga o licitație a poliției # Radio Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
11:10
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de cinci milioane de lei: Două companii au creat un cartel pentru a câștiga o licitație a poliției # Radio Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
11:10
Deținutul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
10:40
Revista presei internaționale // Act rusesc de intimidare a președintelui Comisiei Europene; „Sudul Global” îl scoate pe Putin din izolare # Radio Moldova
Presa internațională continuă să comenteze semnificația geopolitică a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din China, unde este promovată o alternativă la ordinea globală dominată de Occident. Mai multe publicații occidentale comentează incidentul aeronavei președintelui Comisiei Europene, care a pierdut ieri semnalul GPS la aterizarea pe aeroportul din Bulgaria. Criza politică din Franța și manifestațiile antiguvernamentale din Serbia se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
Acum 8 ore
10:20
O instituție privată de învățământ ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei # Radio Moldova
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei.
10:00
Revista presei // Trei scenarii privind viitorul R. Moldova după alegerile din 28 septembrie; Voronin, „captiv” în Blocul Patriotic # Radio Moldova
Tot mai multe publicații analizează miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie și înaintează posible scenarii. Experții semnalează că revenirea R. Moldova în sfera de influență a Federației Ruse reprezintă un scenariu extrem de riscant.
10:00
Descinderi de amploare în Chișinău și sudul țării: patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Radio Moldova
Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate marți, 2 septembrie, de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile CNA au vizat același subiect de investigație pentru care Inspectoratul General al Poliției a anunțat în această dimineață desfășurarea a 60 de percheziții în sudul țării, într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
10:00
Dumitru Obadă: Procurorul general interimar Machidon își va prelua mandatul deplin după vetting # Radio Moldova
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de numire a acestuia în funcție.
09:30
Educația școlară din Rusia devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a notelor pentru comportament.
09:30
Un „curier” prins cu aproape trei kilograme de droguri a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de punere în vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Sentința vine în urma unui dosar penal trimis în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
09:00
Inteligența artificială, provocare pentru educație: cadrele didactice vor fi instruite să identifice lucrările generate cu ajutorul IA # Radio Moldova
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
09:00
Cetățenii R. Moldova au demonstrat că vor alege calea corectă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține Președintele PPE # Radio Moldova
Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu acordat pentru Euronews România.
08:50
În Serbia, zeci de mii de protestatari au mărșăluit luni, 1 septembrie, în tăcere pe străzile capitalei Belgrad, în semn de comemorare a celor șaisprezece victime ale prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, în noiembrie 2024. Potrivit agenției Reuters, manifestanții consideră corupția drept cauza tragediei și cer organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru a înlătura de la putere Partidul Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vučić.
08:30
Cetățenii Republicii Moldova că vor alege calea corectă în alegerile parlamentare planificate pentru 28 septembrie, susține Președintele PPE # Radio Moldova
Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu acordat pentru Euronews România.
Acum 12 ore
08:00
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
07:50
Descinderi de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.
07:40
Drone rusești au vizat Kievul, Sumî, Odesa și Cernihiv – autoritățile raportează victime # Radio Moldova
Mai multe regiuni din Ucraina – Kiev, Sumî, Odesa și Cernihiv – au fost vizate în noaptea de 1 spre 2 septembrie de atacuri cu drone lansate de Rusia. Autoritățile locale raportează un deces, mai mulți răniți, inclusiv un copil, precum și pagube materiale la clădiri rezidențiale, infrastructură comercială și industrială. În unele zone au izbucnit incendii, dar acestea au fost localizate rapid de echipele de intervenție. Bilanțul exact al consecințelor este încă în curs de evaluare.
07:30
Inteligența artificială, provocare pentru educație: cadrele didactice vor fi instruite să identifice lucrările generate # Radio Moldova
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
Acum 24 ore
21:50
Disciplina la care elevii din R. Moldova nu vor avea manuale noi prea curând: „Niciuna dintre propunerile de manual nu a obținut avizul bun de tipar” # Radio Moldova
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
21:20
Emoții de nedescris pentru o familie cu tripleți: copiii au pășit pentru prima dată pragul școlii # Radio Moldova
Emoții mari în familia Istrati. Tripleții cuplului: Cristian, Cătălina și Olivia au mers astăzi în clasa întâi. Frații au fost în centrul atenției de cum au pășit pragul instituției de învățământ. Cu zâmbet și plini de curiozitate, au pornit încrezători spre o etapă importantă a vieții lor.
21:10
Președinta Maia Sandu va merge la Strasbourg. Va susține un discurs în plenul Parlamentului European # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg. Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
21:00
China și Rusia provoacă Occidentul: viziunea lui Xi Jinping și justificările lui Putin pentru războiul din Ucraina # Radio Moldova
O nouă ordine globală. Este viziunea propusă de președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceasta ar fi menită să contracareze influența Statelor Unite în contextul războiului economic. În timpul evenimentului, președintele rus, Vladimir Putin, a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina. Summitul a reunit peste 20 de lideri mondiali, între care și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, aflat în China pentru prima dată în ultimii șapte ani.
20:40
Comisarul european pentru Agricultură: Republica Moldova poate urma modelul de succes al altor state mici din UE # Radio Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca acesta să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, care astăzi a venit în prima sa vizită oficială în țara noastră. Oficialul european a precizat că fructele și vinul din Republica Moldova sunt deja cunoscute pe piața blocului comunitar și sunt foarte apreciate.
20:30
Dumitru Obadă, la Radio Moldova: „Tot ce afectează economia națională și securitatea națională trebuie să ajungă la pedepse penale” # Radio Moldova
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
20:30
ELECTORALA 2025 // Candidata independentă Victoria Sanduța propune un program bazat pe șase piloni # Radio Moldova
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni.
20:20
An școlar nou, criză veche: Peste 1.500 de profesori lipsesc în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Noul an școlar a început în Republica Moldova, dar problemele cronice din educație continuă să afecteze sistemul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școli, o criză care pune o presiune considerabilă asupra calității actului educațional. Deficitul de profesori, în special în domeniul științelor exacte, reprezintă în continuare una dintre cele mai mari provocări.
20:20
Apelul secretarei generale a MEC: „Părinții și cadrele didactice pot contribui la combaterea plăților informale din școli” # Radio Moldova
Plățile informale continuă să reprezinte o problemă în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, îndeamnă părinții și cadrele didactice să contribuie la combaterea plăților informale din școli.
20:10
Ursula von der Leyen, în România: „Moldovenii au ales calea europeană și vom fi mereu alături de ei” # Radio Moldova
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.