Ion Anghel, artistul care dă obiectelor o nouă însemnătate
TVR Moldova, 2 septembrie 2025 16:10
După 10 ani, artistul plastic român Ion Anghel a revenit la Chișinău cu o nouă expoziție, intitulată ,,Agorafobia”.
Acum 10 minute
16:20
„Acțiuni provocatoare”. Paradă militară la Tiraspol pentru a marca 35 de ani ai regimul separatist # TVR Moldova
O paradă militară a avut loc la Tiraspol, marți, pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a „proclamării republicii”. Biroul Politici de Reintegrare al Republicii Moldova califică manifestațiile drept acțiuni cu caracter provocator și orientate spre subminarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
Mitropolia Basarabiei propune înscrierea Sf. Ierarh Calinic al Edessei în calendarul BOR # TVR Moldova
Întrunit sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a hotărât luni, 1 septembrie 2025, înaintarea unei propuneri către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: înscrierea Sfântului Ierarh Calinic al Edessei în calendarul ortodox al Bisericii noastre, cu ziua de pomenire la 8 august.
Acum 2 ore
15:20
Camere degradate, mobilier stricat și responsabilitatea reparațiilor pusă pe umerii studenților. Aceasta este situația în unele cămine studentesti din Republica Moldova. Pe lângă condițiile precare sunt și taxe mai mari. În câteva cămine, plătesc mai mult doar cei care își doresc condiții de tip VIP.
15:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță obținerea unei cote suplimentare de 300 de autorizații suplimentare pentru transportatorii moldoveni din partea Republicii Turcia.
15:10
Camere degradate, mobilier stricat și responsabilitatea reparațiilor pusă pe umerii studenților. Aceasta este situația în unele cămine studentesti din Republica Moldova. Pe lângă condițiile precare sunt si taxe mai mari. În câteva cămine, plătesc mai mult doar cei care își doresc condiții de tip VIP.
15:00
Un nou proiect cinematografic aduce în prim-plan o poveste profundă despre viață, iubire și alegerile care marchează existența. Filmul urmărește viața Mariei, care locuiește împreună cu Marinel în casa modestă a fostei învățătoare, în timp ce soțul său, Dumitru, este plecat la muncă peste hotare. Reîntoarcerea Feliciei, fiica învățătoarei și prietena Mariei, cântăreață de operă stabilită la Viena, declanșează o serie de evenimente ce readuc în discuție moșteniri, prejudecăți și fragilitatea relațiilor.
14:50
Siegfried Mureșan: R. Moldova, prioritate în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă # TVR Moldova
Trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova au fost incluse pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care are loc săptămâna viitoare la Strasbourg, a anunțat eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova.
14:50
Deținutul evadat din Penitenciarul Tighina a fost condamnat la alți 11 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura Orhei informează că deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 8 Bender și a jefuit mai multe persoane după evadare a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare.
14:40
Două companii amendate cu 5 milioane de lei pentru oferte trucate la o licitație organizată de IGP # TVR Moldova
Două companii au fost sancţionate, în total, cu cinci milioane de lei de către Consiliul Concurenţei pentru că au făcut o înţelegere ilegală înainte să participe la o licitaţie organizată de Inspectoratul General al Poliției.
14:30
Ce au confiscat oamenii legii în urma perchezițiilor la Comrat: Bani, carduri MIR, o armă și o Tesla # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției precizează că, în urma descinderilor de marți dimineață, au fost reținute trei persoane, inclusiv viceprimarul de Comrat, Irina Zelenskaia, au fost ridicate sume de bani, carduri MIR, o armă păstrată ilegal, stații radio și un automobil „Tesla”. Liderul partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a scris dimineață pe pagina sa de Facebook despre faptul că unii aderenți ai formațiunii sunt vizați de percheziții.
Acum 4 ore
14:10
Comisarul european: Republica Moldova are șanse mari pe piața agroalimentară europeană # TVR Moldova
Republica Moldova are oportunități semnificative să devină un jucător important pe piața agroalimentară a Uniunii Europene. Afirmaţia îi apartine lui Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, care îşi încheie astăzi vizita oficială de trei zile. În acest timp, el a stat de vorbă cu antreprenori, producători și oficiali din sectorul agricol pentru a discuta despre provocările și oportunitățile din domeniu.
14:00
Edilul de Comrat, despre reținerea colegei sale: „Activitatea politică nu își are locul la primărie” # TVR Moldova
Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a precizat pentru TVR Moldova că viceprimara Irina Zelenskaia, o apropiată a Irinei Vlah, a fost singura funcționară din cadrul instituției administrative reținute în urma descinderilor de marți dimineață, pentru corupție electorală.
13:30
Noaptea trecută, atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei au ucis doi oameni și au provocat noi distrugeri.
13:20
Xenofon Ulianovschi, fost judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și ex-președinte al Colegiului Penal al instanței, a murit marți, potrivit Asociației Judecătorilor din Republica Moldova.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a oferit detalii despre vizita lui Ceban la Roma # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a precizat, pentru Ziarul de Gardă, că a acordat primarului de Chișinău, Ion Ceban, aflat sub o interdicție în România și în Spațiul Schenghen, o viză cu valabilitate teritorială limitată doar pentru șederea sa în Italia și până la 3 septembrie.
Acum 6 ore
12:10
În seara zilei de 1 septembrie 2025, municipiul Chișinău a fost afectat de condiții meteorologice extreme, cu intensificări ale vântului ce au depășit 18 km/h, ploi torențiale și descărcări electrice.
11:40
Oficiali ucraineni au discutat luni cu reprezentanţi ai NATO despre atacurile Rusiei asupra oraşelor ucrainene şi despre nevoia Kievului de o apărare aeriană mai bună şi de armament cu rază lungă de acţiune, a declarat Ministerul de Externe al Ucrainei.
11:30
„Mai mulți bani în ajunul alegerilor”: СNA a publicat probe după descinderile la „Inima Moldovei” # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție a publicat probe după descinderile de marți dimineață la Partidul „Inima Moldovei” condus de Irina Vlah. În urma controalelor oamenilor legii, patru persoane au fost reținute, inclusiv viceprimara de Comrat, Irina Zelenskaia.
11:30
Pe 1 septembrie 2025, în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, la Reședința Mitropolitană din Chișinău s-au desfășurat lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.
11:00
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă de vânzare a aproape trei kilograme de droguri și pentru aplicarea violenței asupra a doi polițiști.
10:40
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS l-au trimis în judecată pentru tentativă de vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”) și pentru aplicarea violenței periculoase pentru viață asupra a doi polițiști.
10:40
Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei, la un liceu privat din Chișinău # TVR Moldova
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCCOS), în comun cu cei ai Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 de lei într-un liceu privat din Chișinău.
Acum 8 ore
10:20
Ce pensie și ce onorarii a declarat maestrul Nicolae Botgros, candidat PAS la parlamentare # TVR Moldova
Nicolae Botgros, directorul artistic al orchestrei „Lăutarii” și candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, și-a depus declarația de avere la Comisia Electorală Centrală.
10:10
Liderul socialiștilor Igor Dodon a reacționat la perchezițiile desfășurate marți dimineață la sediile și la membrii Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dodon a calificat acțiunile drept „abuzuri și teroare” îndreptate împotriva Blocului Electoral Patriotic.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
10:10
Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei” și candidată la alegerile parlamentare pe lista Blocului Electoral Patriotic format împreună cu Igor Dodon, Vasile Tarlev și Vladimir, și-a declarat averea și interesele personale pentru 2024.
09:50
ACTUALIZARE: Centrul Național Anticorupție informează că perchezițiile au loc în Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.
09:40
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au participat la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, au fost menționați pe 1 septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Centrul Republican de Instruire al IGSU din Răzeni, raionul Ialoveni.
09:40
Igor Dodon acuză „abuzuri” după perchezițiile de la Partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” # TVR Moldova
Liderul socialiștilor Igor Dodon a reacționat la perchezițiile desfășurate marți dimineață la sediile și la membrii Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dodon a calificat acțiunile drept „abuzuri și teroare” îndreptate împotriva Blocului Electoral Patriotic.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de marți, 2 septembrie vreme caniculară cu maxime de până la 33 grade Celsius. Precipitații armosferice nu sunt prognozate.
Acum 12 ore
08:10
Inspectoratul General al Poliției a anunțat marți dimineață percheziții ample efectuate de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, în sudul Republicii Moldova într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice.
07:50
Descinderi ample în sudul R. Moldova, cu angajații „Fulger”, într-o cauză pentru corupere electorală # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției a anunțat marți dimineață percheziții ample efectuate de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, în sudul Republicii Moldova într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice.
07:30
Cine este cel mai bogat candidat al PAS și cum a aterizat Ion Ceban la Roma, cu interdicția României # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 1 septembrie.
Acum 24 ore
21:10
Cristina Bucșa s-a oprit în optimile de finală de la US Open. Reprezentanta Spaniei, născută la Chișinău, nu a găsit nicio soluție în confruntarea cu Aryna Sabalenka, lidera WTA și campioana în exercițiu a turneului de Mare Șlem.
20:40
Cristina Bucșa s-a oprit în optimile de finală de la US Open. Reprezentanta Spaniei, născută la Chișinău, nu a găsit nicio soluție în confruntarea cu Aryna Sabalenka, lidera WTA și campioana în exercițiu a turneului de Mare Șlem.
20:10
Petrocub Hîncești este de neînvins în actualul sezon din prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Leii" s-au impus în partida de aseară cu Milsami Orhei și sunt la doar două puncte de Sheriff Tiraspol, având un meci mai puțin disputat.
19:40
Parada portului popular a încheiat prima ediție a "Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud". Evenimentul, care a durat patru zile şi a reunit peste 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului, a fost o adevărată sărbătoare a tradiţiilor româneşti şi a credinţei străbune.
19:10
Universitatea de Stat din Moldova devine un centru al culturii şi literaturii române prin găzduirea Salonului de Carte, Bookfest 2025. Vor fi prezente peste 30 dintre cele mai importante edituri de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul se află deja la a opta ediţie, iar toţi iubitorii de carte sunt aşteptaţi cu o ofertă generoasă si au sansa să intilneasca personalităţi ale lumii culturale din România şi Republica Moldova.
18:40
Emoții mari au avut şi studenți care au au păşit pragul univerisităţilor. Cei din anul I au avut parte de ceremonii de bun venit. Studenţii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au rostit jurământul studentului prin care şi-au luat angajamentul să fie oneşti, să salveze vieţi şi să respecte valorile şi tradiţiile universităţii.
18:20
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, figurează drept unul dintre cei mai bogați candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din Republica Moldova conform declarațiilor de avere. Pentru anul 2024, familia primarului de Costești a înregistrat venituri de 7,5 milioane de lei.
17:40
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău ediția a X-a se va desfășura în perioada 10-21 septembrie 2025 întrunind opt teatre din România: Teatrele Naționale din București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și teatrele „Matei Vișniec” din Suceava, Teatrul de Stat Constanța alături de teatre din Republica Moldova.
16:50
Republica Moldova se pregătește pentru extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc de către autoritățile elene. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat într-o emisiune de la ProTV cum va decurge procedura și ce se întâmplă după sosirea sa în Chișinău.
16:40
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența procurorului general, Alexandru Machidon, a președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
16:40
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări # TVR Moldova
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, oficiali guvernamentali și organizații internaționale. Cu o agendă de peste 30 de evenimente, MBW25 promite să devină cea mai amplă ediție de până acum.
Ieri
16:10
Mai sunt încă trei zile în care cetăţenii Republicii Moldova își pot declara locul de ședere # TVR Moldova
Mai sunt doar trei zile în care cetăţenii Republicii Moldova ce vor să voteze la alegerile parlamentare îşi pot declara schimbarea adresei la autoritatea publică locală.
15:20
Un fost director al firmei de brokeraj de la Aeroportul Internațional Chișinău, ÎCS Impex-Depozit SRL, Alexandr Ciornîi, a fost condamnat pe 29 august pentru contrabandă cu tehnică de mining la cinci ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800.000 de lei.În jurul Impex-Depozit SRL au gravitat oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Inițial, Procuratura Anticorupție a pus sub învinuire șapte persoane, acum a rămas doar una, Alexandr Ciornîi.
15:20
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
15:10
Primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen, a putut intra totuși în Italia, după cum arată un mesaj video postat duminică de el pe rețele. Cum a fost posibil să călătorească într-o țară din Schengen? El a primit, potrivit Ministerului român de Externe, o dispensă de la statul italian.
15:10
Cine este persoana condamnată pentru contrabandă cu tehnică mining și relațiile sale cu Ilan Șor # TVR Moldova
Un fost director al firmei de brokeraj de la Aeroportul Internațional Chișinău, ÎCS Impex-Depozit SRL, Alexandr Ciornîi, a fost condamnat pentru contrabandă cu tehnică de mining la cinci ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800.000 de lei pentru contrabandă. În jurul Impex-Depozit SRL au gravitat oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Inițial, Procuratura Anticorupție a pus inițial sub învinuire șapte persoane, acum a rămas doar una, Alexandr Ciornîi.
