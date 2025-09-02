Ion Anghel, artistul care dă obiectelor o nouă însemnătate

16:40

Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, oficiali guvernamentali și organizații internaționale. Cu o agendă de peste 30 de evenimente, MBW25 promite să devină cea mai amplă ediție de până acum.