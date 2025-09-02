Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
ProTV.md, 2 septembrie 2025 14:30
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
• • •
Acum 5 minute
14:50
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
14:50
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
14:50
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
Acum 15 minute
14:40
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
14:40
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore”
Acum 30 minute
14:30
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
14:30
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire
14:30
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”
Acum o oră
14:20
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom” și de la ce companii - FOTO
14:00
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
14:00
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată”
Acum 2 ore
13:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
13:10
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
13:00
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
13:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
Acum 4 ore
12:40
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
12:30
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
12:30
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
12:20
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
12:10
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
11:50
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
11:50
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
11:50
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
11:30
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
11:20
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
11:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei”
Acum 6 ore
10:50
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
10:50
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate”
10:30
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
10:10
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
09:40
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
09:30
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze”
09:30
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
09:10
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă”
Acum 8 ore
08:50
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
08:40
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
08:30
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
08:20
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi
08:10
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO
Acum 24 ore
23:40
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
23:40
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
23:30
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
23:30
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
23:30
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
23:30
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
