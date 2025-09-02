Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doire

2 septembrie 2025

Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi

Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării", reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării", reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană - VIDEO
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
Putin susține că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trimite un mesaj amenințător Kievului
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore"
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost înjunghiat de o femeie, în capitală. Poliția: „A fost reținută pentru 72 de ore"
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
„Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Cum a fost surprinsă în trafic mașina unui echipaj de poliție - FOTO
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian"
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian"
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom" și de la ce companii - FOTO
Câtă energie a procurat în luna august „Energocom" și de la ce companii - FOTO
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
Detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: Trei persoane, reținute pentru 72 de ore. Schema prin care acționa grupul criminal - VIDEO
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată"
Ministerul de Externe al Italiei vine cu detalii despre vizita lui Ion Ceban în Spațiul Schengen: „I-a fost acordată o viză cu valabilitate teritorială limitată"
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe liderul cecen Kadîrov de crime de război
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
Aflat la Chișinău, comisarul UE, Glenn Micallef, a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european - FOTO
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA publică înregistrări audio în urma perchezițiilor în dosarul de finanțare ilegală al partidului Irinei Vlah
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
Republica Moldova - cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă: Maia Sandu va susține un discurs în plen
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 02.09.2025
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
Victor Kalughin și Andrei Lutenco - desemnați candidați ai Moldovei pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Ultima zi de mercato. Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral" după vizita lui Modi în China
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral" după vizita lui Modi în China
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
Atenție, călători! Activitatea punctului de trecere a frontierei Cahul, temporar sistată
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
Donează și câștigă! Descoperă showroom-ul care îți oferă 50% reducere la covoare și șansa unei vacanțe de vis - VIDEO
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
Rafinament, deserturi fine și seri ca-n povești! O nouă terasă și-a deschis larg ușile în capitală - VIDEO
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei"
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei"
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate"
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate"
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare ProTV.md
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze” ProTV.md
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze”
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute ProTV.md
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă”
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit ProTV.md
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse ProTV.md
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale” ProTV.md
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi ProTV.md
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO ProTV.md
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO ProTV.md
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO ProTV.md
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO ProTV.md
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO ProTV.md
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
