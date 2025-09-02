„Un viitor made in China” dar Beijingul țintește mai sus: Din fabrică mondială, la putere globală

09:30

Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să vândă aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”) și a rănit doi polițiști în timp ce încerca să fugă de la locul faptei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, la solicitarea […] Articolul Un curier de droguri prins cu 3 kg de „sare” a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a lovit doi polițiști cu BMW-ul pentru a scăpa de arest apare prima dată în SafeNews.