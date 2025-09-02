Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor”

08:50

Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP. De la prăbușirea acoperișului din beton al […] Articolul Mii de oameni au cerut alegeri anticipate pe străzile Belgradului apare prima dată în Realitatea.md.