Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional
Realitatea.md, 2 septembrie 2025 14:30
Evenimentele de la Tiraspol contravin dreptului internațional, punctează Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la manifestațiile dedicate pretinsei zile a independenței. Conform responsabililor, acțiunile au caracter provocator și sunt orientate pentru subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării. Autoritățile constituționale au reiterat pentru redacția Realitatea că în timpul evenimentelor dedicate Zilei Independenței a Moldovei în […] Articolul Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
14:40
Noi oportunități pentru tineri: Universitatea Pedagogică de Stat a inaugurat spații moderne pentru studenți # Realitatea.md
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a inaugurat șase noi săli multifuncționale la Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, renovate și dotate cu echipamente performante. Printre acestea se numără laboratoare de chimie, biologie, fizică și tehnologii informaționale, Centrul de resurse educaționale deschise, un hub pentru arte vizuale și design, precum și o aulă universitară, […] Articolul Noi oportunități pentru tineri: Universitatea Pedagogică de Stat a inaugurat spații moderne pentru studenți apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Transportatorii din Moldova vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Realitatea.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. Negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026. Această cotă suplimentară a fost […] Articolul Transportatorii din Moldova vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:30
Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor” # Realitatea.md
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că România nu are şanse să închidă anul 2025 cu un deficit mai mic de 8%, explicând că impactul real al măsurilor fiscal-bugetare adoptate se va resimţi abia anul viitor, scrie antena3.ro. „Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând […] Articolul Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional # Realitatea.md
Evenimentele de la Tiraspol contravin dreptului internațional, punctează Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la manifestațiile dedicate pretinsei zile a independenței. Conform responsabililor, acțiunile au caracter provocator și sunt orientate pentru subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării. Autoritățile constituționale au reiterat pentru redacția Realitatea că în timpul evenimentelor dedicate Zilei Independenței a Moldovei în […] Articolul Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:00
Lumea vorbește despre dragostea mare dintre Vladimir Putin și premierul indian ajunși de mână la summitul din China # Realitatea.md
Summitul SCO, desfășurat în China, a oferit imagini inedite cu Vladimir Putin și Narendra Modi. Cei doi lideri s-au îmbrățișat și s-au ținut de mână minute bune, discutând relaxați, într-un gest de apropiere politică și personală care a atras atenția întregii lumi. India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea […] Articolul Lumea vorbește despre dragostea mare dintre Vladimir Putin și premierul indian ajunși de mână la summitul din China apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cât de accesibile sunt secțiile de votare din Moldova pentru persoanele cu nevoi speciale # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt 112 secții de votare accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale și 567 – parțial accesibile, conform unei evaluări a Alianței INFONET, efectuate la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, cu susținere partenerilor de dezvoltare ai Moldovei. Dintre cele 1967 de sedii ale secțiilor de votare evaluate, 1295 sau 65,6% rămân inaccesibile. Evaluare confirmă […] Articolul Cât de accesibile sunt secțiile de votare din Moldova pentru persoanele cu nevoi speciale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:50
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma investigațiilor din sudul țării. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup criminal suspectat de coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea unor sume importante de bani. În cadrul a 60 de percheziții, forțele de ordine au ridicat sume mari de bani în mai […] Articolul Trei persoane reținute în ancheta privind coruperea alegătorilor cu bani rusești apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Cazul pugilistei care a certat moldovenii: Imane Khelif contestă testele genetice de sex # Realitatea.md
După ce a negat informațiile despre presupusa retragere din box, pugilista algeriană Imane Khelif, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a și-a dus bătălia sportivă la nivelul următor, apelând la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva noului regulament al Asociației Mondiale de Box, care introduce teste genetice pentru verificarea sexului […] Articolul Cazul pugilistei care a certat moldovenii: Imane Khelif contestă testele genetice de sex apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întâlnire pentru iubitorii naturii. Pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura. Organizat de Ministerul Mediului, cu sprijinul […] Articolul Reședința de la Condrița găzduiește din nou Festivalul Pădurilor, pe 14 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE despre dezvoltarea sportului cu sprijin european # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 2 septembrie, cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea, începând cu 1 ianuarie 2026, să acceseze finanțări, parteneriate și proiecte […] Articolul VIDEO Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE despre dezvoltarea sportului cu sprijin european apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Prețul energiei cumpărate de Energocom în august a scăzut la 121 euro/MWh. De unde importăm cel mai mult # Realitatea.md
Compania Energocom a achiziționat în august energie electrică la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, în scădere cu 3,55 euro față de luna iulie, când prețul ajunsese la 124,72 euro/MWh, arată datele companiei. În total, în august, Energocom a cumpărat circa 331,3 mii MWh, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Importurile […] Articolul Prețul energiei cumpărate de Energocom în august a scăzut la 121 euro/MWh. De unde importăm cel mai mult apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:50
Cine sunt actorii politici ai lui Putin în campania electorală din Republica Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar alegerile parlamentare vor decide parcursul european al țării. În cursă au fost înscriși 13 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Potrivit experților consultați de „Adevărul”, printre ei se numără și actorii lui Vladimir Putin. În data de 29 august la Chișinău a început campania electorală. […] Articolul Cine sunt actorii politici ai lui Putin în campania electorală din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le […] Articolul Blocul Patriotic a anunțat oficial că exclude orice alianță cu PAS apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea târziu” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că India s-a oferit să reducă tarifele vamale „la zero”, însă a descris actualul impas comercial dintre cele două țări drept „un dezastru total unilateral”, transmite BBC News. Săptămâna trecută au intrat în vigoare tarife americane de 50% pentru mărfurile provenite din India, la care s-a adăugat […] Articolul India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea târziu” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Mirii primesc centura „sub papucul miresei” – noul trend la nunțile din Moldova # Realitatea.md
Mirii moderni pun la cale show-uri și surprize care mai de care la nunțile lor. În weekend și-a pus pirostiile și comedianta Standupovka Irina Bivol, unde a fost observat un nou trend – „sub papucul miresei”, scrie Cancan.md. Cuplul a dat o mare petrecere, iar miresei chiar i-a reușit să iasă din tipare. Comedianta a îmbrăcat […] Articolul VIDEO Mirii primesc centura „sub papucul miresei” – noul trend la nunțile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua vineri, 5 septembrie,o vizită în Republica Moldova, transmite IPN. Oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni, după care va susține declarații de presă. Precizăm că aceasta este a treia vizită a Martei Kos în țara noastră. Ultima dată oficiala […] Articolul Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Programul vizitei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # Realitatea.md
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs, transmite bani.md. „Economia este interdependentă, nu poți să te bazezi doar pe un singur sector. La fel și […] Articolul Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate # Realitatea.md
Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea pentru cinci noi pachete de măsuri de austeritate. Scopul lor este să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, după ce opoziția a anunțat anterior că le va iniția, transmite IPN. În cazul în care […] Articolul Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Dosarul bașcanei Găgăuziei: Președintele CSP răspunde dacă au mai fost amenințați procurori pe lângă Ghennadi Epure # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmărește îndeaproape cazurile recente de amenințări la adresa magistraților și procurorilor din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele CSP, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Obadă a reconfirmat că procurorul anticorupție Ghennadi Epure, responsabil de dosarele penale ce vizează pe Evghenia Guțul […] Articolul Dosarul bașcanei Găgăuziei: Președintele CSP răspunde dacă au mai fost amenințați procurori pe lângă Ghennadi Epure apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Rusia și China au semnat acordul pentru gazoductul „Power of Siberia-2”: ”Va fi cel mai scump proiect energetic din lume” # Realitatea.md
Gigantul rus Gazprom și compania chineză de stat CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord pentru construcția conductei „Power of Siberia-2”, care va livra gaze naturale din câmpurile Yamal (Rusia) către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat directorul Gazprom, Aleksei Miller, transmite Kyiv Independent. Proiectul, întârziat ani la rând din […] Articolul Rusia și China au semnat acordul pentru gazoductul „Power of Siberia-2”: ”Va fi cel mai scump proiect energetic din lume” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Lucrări de mentenanță la postul vamal de frontieră Cahul. Activitatea, suspendată temporar # Realitatea.md
Marți, 2 septembrie, între orele 11:00 și 12:00, la postul vamal de frontieră „Cahul” se vor efectua lucrări de mentenanță la sistemul de alimentare cu energie electrică. În acest interval, activitatea postului va fi temporar sistată. În acest sens, călătorii sunt îndemnați să aleagă din timp alte posturi vamale de frontieră pentru traversarea spre România, […] Articolul Lucrări de mentenanță la postul vamal de frontieră Cahul. Activitatea, suspendată temporar apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
FOTO, VIDEO Drapele rusești flutură prin Tiraspol de ziua (in)dependenței. Krasnoselski: Suntem autosuficienți politic # Realitatea.md
Autoritățile de la Tiraspol au organizat pe 2 septembrie mai multe evenimente dedicate pretinsei independențe a regiunii. Liderul separatist Vadim Krasnoselski a transmis un mesaj în care spune locuitorilor zonei despre autosuficiența economică și politică a regiunii. Mai mulți oficiali ruși au transmis mesaje cu ocazia așa-numitei sărbători. În același timp, în localitățile din stânga […] Articolul FOTO, VIDEO Drapele rusești flutură prin Tiraspol de ziua (in)dependenței. Krasnoselski: Suntem autosuficienți politic apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Numărul călătorilor și al rutelor de transport public din Chișinău, în creștere. Câți călători circulă zilnic # Realitatea.md
Numărul călătorilor și al rutelor de transport public municipal din Chișinău este în creștere. Aproape jumătate de milion de persoane circulă zilnic cu transportul public, dintre care peste 270 de mii beneficiază de călătorii gratuite. Potrivit Primăriei Capitalei, zilnic circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 suburbane, și 38 de rute de troleibuz, […] Articolul Numărul călătorilor și al rutelor de transport public din Chișinău, în creștere. Câți călători circulă zilnic apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Tragedie în Italia. Moldovean de 53 de ani, strivit de un cilindru la locul de muncă # Realitatea.md
Un moldovean de 53 de ani a murit la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce a fost prins sub un cilindru de oțel de aproximativ 800 de kilograme, în timpul programului de lucru la o companie din Italia, scrie rotalianul.com. Extracția sa a fost dificilă, fiind necesară intervenția pompierilor și a echipajelor medicale care […] Articolul Tragedie în Italia. Moldovean de 53 de ani, strivit de un cilindru la locul de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Procurorii nu se bucură de revenirea lui Plahotniuc, ci de pedepse și victime repuse în drepturi # Realitatea.md
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, a declarat la Radio Moldova, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” din 1 septembrie 2025, că procurorii nu fac speculații pe teme politice și se conduc strict de probe și proceduri legale. Întrebat despre posibilitatea revenirii fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, pe scena […] Articolul VIDEO Procurorii nu se bucură de revenirea lui Plahotniuc, ci de pedepse și victime repuse în drepturi apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # Realitatea.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. ”Partidul Nostru nu a fost la guvernare, dar a livrat rezultate acolo unde […] Articolul Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri! Vasile Grădinaru și Grigore Novac, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru și reprezentantul Blocului Electoral Patriotic, Grigore Novac. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Deschiderea secțiilor […] Articolul Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri! Vasile Grădinaru și Grigore Novac, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, a fost condamnat la închisoare # Realitatea.md
Deținutul care a evadat pe 16 mai 2025 din Penitenciarul nr.8 – Bender a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a comis mai multe jafuri și tâlhării. La 10 iunie 2025, inculpatul, purtând o cagulă pe cap, a pătruns ilegal într-o locuință din satul Ghermănești, raionul Telenești, și, amenințând o femeie de […] Articolul Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, a fost condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Două companii sancționate de Consiliul Concurenței pentru trucarea ofertelor într-o licitație organizată de Poliție # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”. Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției. Investigația Consiliului Concurenței a arătat că S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana” […] Articolul Două companii sancționate de Consiliul Concurenței pentru trucarea ofertelor într-o licitație organizată de Poliție apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Forța Fermierilor, scrisoare deschisă Comisarului European: Agricultura moldovenească în criză profundă # Realitatea.md
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitând o evaluare obiectivă a situației din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului. În mesaj, organizația afirmă că imaginea prezentată oficial Comisarului reflectă doar […] Articolul Forța Fermierilor, scrisoare deschisă Comisarului European: Agricultura moldovenească în criză profundă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99% în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025. Oferta este destinată clienților din segmentul micro, mic și mijlociu și include beneficii suplimentare: […] Articolul Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% în lei, anual apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ambrozia este o plantă invazivă cunoscută pentru efectele sale alergene, care se răspândește tot mai mult pe teritoriul Republicii Moldova, avertizează specialiștii în sănătate publică. În perioada de înflorire, polenul acestei plante provoacă reacții alergice severe la un număr tot mai mare de persoane. Simptomele pot include strănut frecvent, congestie nazală, mâncărimi ale ochilor și […] Articolul Totul despre alergia la ambrozie. De la primele simptome la măsuri de protecție apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Alexandru Machidon își va prelua mandatul deplin de procuror general după vetting # Realitatea.md
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial […] Articolul VIDEO Alexandru Machidon își va prelua mandatul deplin de procuror general după vetting apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Mai mulți consumatori din sectorul Buiucani vor rămâne astăzi fără apă caldă din cauza lucrări. Străzile vizate # Realitatea.md
Astăzi, 2 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, consumatorii din sectorul Buiucani vor rămâne fără apă caldă menajeră din cauza unor lucrări planificate. „Termoelectrica S.A. informează locatarii din sectorul Buiucani că astăzi, 2 septembrie 2025, vor fi efectuate lucrări planificate pe strada Calea Ieșilor, în vederea pregătirii rețelelor termice pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Aceste […] Articolul Mai mulți consumatori din sectorul Buiucani vor rămâne astăzi fără apă caldă din cauza lucrări. Străzile vizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat cele cinci angajamente ale formațiunii pentru următorii patru ani, subliniind că partidul va continua să guverneze „cu grijă pentru țară și viitorul european al Republicii Moldova”. Potrivit lui Grosu, din cele 395 de angajamente asumate în 2021, PAS a realizat deja 72%. Cele cinci angajamente […] Articolul Igor Grosu prezintă cele 5 angajamente PAS pentru următorii 4 ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei # Realitatea.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august 2025 de percheziții la o instituție de învățământ privată, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, instituția este bănuită că ar fi prejudiciat Bugetul public […] Articolul Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
CineMADE in Romania: Filmul „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În noaptea de Revelion, Radu descoperă că nu e mulțumit de viața lui sentimentală și decide să se despartă de iubită. Bărbatul pornește într-o călătorie prin cluburile și petrecerile bucureștene […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VinOpera 2025, cu arii şi compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi # Realitatea.md
Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera, desemnat drept unul dintre cele mai frumoase cinci evenimente enogastronomice din lume, prin votul publicului Wine Travel Awards, revine la Castel Mimi pe 13 septembrie, la cea de-a VIII-a ediţie. Evenimentul, organizat de Fundaţia Constantin Mimi, promite un program muzical de excepţie. Arii şi compozitori celebri, la VinOpera 2025 […] Articolul VinOpera 2025, cu arii şi compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Percheziții și rețineri într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid: 17 persoane sunt vizate # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii, desfășoară marți dimineața, 2 septembrie, acțiuni de urmărire penală în Chișinău și Comrat, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. În urma perchezițiilor, patru persoane au fost reținute, iar acestea urmează a fi plasate în izolatorul instituției. Centrul Național Anticorupție anunță că, în total, 17 persoane figurează […] Articolul Percheziții și rețineri într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid: 17 persoane sunt vizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de moldoveni # Realitatea.md
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, la începutul săptămânii, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România. Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ucraina a atacat cu drone orașul Rostov. Apartamente avariate și sute de locatari evacuați # Realitatea.md
Peste 300 de locatari au fost evacuați în noaptea de luni spre marți dintr-un bloc de apartamente din capitala regiunii Rostov, în urma unui atac cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul interimar, Iuri Sliusari, transmite Reuters. Ministerul rus al Apărării a precizat că apărarea antiaeriană a doborât 13 drone deasupra regiunii Rostov în timpul nopții, […] Articolul VIDEO Ucraina a atacat cu drone orașul Rostov. Apartamente avariate și sute de locatari evacuați apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un orheian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de vânzare a trei kilograme de droguri # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de a vinde aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Drogurile erau îngropate în apropierea unei păduri din Taraclia, de unde orheianul de 30 de ani urma să le preia pentru transport, depozitare și porționare în doze destinate clienților. Oamenii legii […] Articolul Un orheian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de vânzare a trei kilograme de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Mușcături, arsuri și submersii: Peste 15.000 de cetățeni au solicitat ambulanța în ultima săptămână # Realitatea.md
În perioada 25 – 31 august au fost înregistrate 128 de solicitări pe motivul urgențelor generate de agenți fizici, chimici și de mediu, dintre care 80 au fost mușcături/înțepături de animale și insecte, 45 combustii și 3 submersii. În total, ambulanța a fost solicitată pentru 15.292 de persoane. Din numărul total – 440 solicitări au […] Articolul Mușcături, arsuri și submersii: Peste 15.000 de cetățeni au solicitat ambulanța în ultima săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:50
Scandal electoral în sudul Moldovei: Partidul Irinei Vlah, în vizorul anchetatorilor # Realitatea.md
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a declarat că mai mulți colegi din Partidul Republican „Inima Moldovei” sunt vizați de percheziții desfășurate în această dimineață. Acțiunile au loc în contextul unei ample operațiuni desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu trupele BPDS „Fulger”. “După cum am avertizat ieri, […] Articolul Scandal electoral în sudul Moldovei: Partidul Irinei Vlah, în vizorul anchetatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP. De la prăbușirea acoperișului din beton al […] Articolul Mii de oameni au cerut alegeri anticipate pe străzile Belgradului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Moldovenii care muncesc în Rusia sunt obligați să instaleze o aplicație pe telefon prin care sunt urmăriți # Realitatea.md
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie 2025, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, […] Articolul Moldovenii care muncesc în Rusia sunt obligați să instaleze o aplicație pe telefon prin care sunt urmăriți apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni pentru a dezamorsa tensiunile generate de amenințarea premierului Ilie Bolojan de a-și prezenta demisia. În paralel, premierul român va susține o conferință de presă la ora 10.00, la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa, în contextul disputelor din […] Articolul Întâlnire crucială la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
La trei ani după ce a eliminat slotul pentru SIM fizic din modelele vândute în Statele Unite, Apple ar putea face același pas și în Europa. Noua gamă iPhone 17, care va fi prezentată pe 9 septembrie, ar urma să funcționeze exclusiv cu eSIM, potrivit unor surse apropiate companiei. Apple a început deja instruirea angajaților […] Articolul iPhone fără SIM fizic? Apple pregătește o mutare importantă pentru piața europeană apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Criză demografică în Rusia: cel mai mic număr de elevi de clasa I din ultimii 20 de ani # Realitatea.md
În Rusia, noul an școlar a început în umbra unei crize demografice fără precedent. Numărul elevilor de clasa I a scăzut cu 25% în doar doi ani, confirmând cel mai grav declin al natalității din ultimii 20 de ani. Experții avertizează că, dacă tendința continuă, impactul va fi resimțit atât asupra sistemului educațional, cât și […] Articolul Criză demografică în Rusia: cel mai mic număr de elevi de clasa I din ultimii 20 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
În atenția moldovenilor cu dublă cetățenie: Sunt modificări la reînnoirea vizelor SUA # Realitatea.md
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Astfel, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei: solicitanţii de vize diplomatice […] Articolul În atenția moldovenilor cu dublă cetățenie: Sunt modificări la reînnoirea vizelor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.