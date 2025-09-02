Siegfried Mureșan: Trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova sunt incluse pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European
Radio Chisinau, 2 septembrie 2025 12:55
Republica Moldova va fi cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă, transmite europealramnetarul Siegfried M,ureșan, într-o postare pe Facebook.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
13:15
Cabinetul de miniștri al României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru alte cinci pachete de măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, demers pe care opoziția a anunțat deja că îl va iniția. În cazul în care aceste moțiuni vor eșua, pachetele asumate vor fi considerate automat adoptate, transmite IPN.
Acum 30 minute
12:55
Siegfried Mureșan: Trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova sunt incluse pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European # Radio Chisinau
Republica Moldova va fi cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă, transmite europealramnetarul Siegfried M,ureșan, într-o postare pe Facebook.
Acum o oră
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 3 septembrie.
12:20
Liderul Partidului Popular European: „Ultimele alegeri din Republica Moldova au confirmat că țara dorește să adere la UE” # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, transmite IPN.
Acum 2 ore
12:00
Proteste de amploare în Serbia. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile Belgradului pentru a cere alegeri anticipate # Radio Chisinau
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP, citată de Agerpres.
11:45
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS.
11:30
VIDEO | Un liceu privat din Chișinău, suspectat că ar fi prejudiciat bugetul statului cu 11 milioane de lei # Radio Chisinau
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins la sfârșitul lunii august la un liceu privat din orașul Chișinău, bănuit de prejudicierea bugetului public național cu peste 11 milioane de lei.
Acum 4 ore
11:10
Atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Mesaj RO-Alert în Tulcea și aeronave F-16 românești, ridicate de la sol # Radio Chisinau
Azi-noapte, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol.
10:50
Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei # Radio Chisinau
Aflată la Copenhaga, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marie Bjerre, ministra Afacerilor Europene a Danemarcei, țara care deține președinția Consiliului UE pentru a doua jumătate a acestui an.
10:35
Patru persoane au fost reținute după perchezițiile în dosarul de finanțare ilegală a partidului condus de Irina Vlah # Radio Chisinau
Și Centrul Național Anticorupție anunță că desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, la Comrat, dar și la Chișinău, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, după ce cu un anunț în acest sens venise și Poliția Națională a Republicii Moldova. Până la acest moment, ofițerii CNA au reținut patru persoane care urmează a fi plasate în izolator. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.
10:15
Republica Moldova traversează una dintre cele mai complexe perioade din istoria sa recentă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre lansarea Blocului Alternativa și suspiciunile privind apropierea sa de Moscova, dar și despre implicarea Patriarhiei Ruse în campania electorală prin Blocul Patriotic. Jurnaliștii rețin mesajele contradictorii ale lui Vladimir Voronin, avertismentele europene privind riscul ca forțele proruse să destabilizeze Republica Moldova și analizele experților despre ofensiva hibridă a Kremlinului înaintea alegerilor din 28 septembrie.
10:00
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN.
09:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 2 septembrie.
09:25
Actualul procuror general interimar, Alexandru Machidon, își va putea exercita mandatul plenar abia după prezentarea raportului de evaluare din partea comisiei de vetting și emiterea decretului prezidențial. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă. Potrivit lui, în cazul în care Alexandru Machidon nu va trece testul integrității etice și financiare, procedura va reluată de la zero, prin lansarea unui nou concurs, notează IPN.
Acum 6 ore
09:05
Peste 67 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Câți străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 751 de traversări.
08:45
Premierul Dorin Recean invită oamenii de afaceri din Japonia să investească în Republica Moldova # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), instituție care sprijină de mai mulți ani dezvoltarea economică și socială a țărilor partenere.
08:25
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea în a doua zi de toamnă # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 2 septembrie, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar vremea va fi, în general, fără precipitații.
08:05
VIDEO | Percheziții în sudul țării: Procurorii au descins într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării.
Acum 24 ore
21:20
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui găzduiește, în zilele de 4 și 5 septembrie, campania „Donează sânge, salvează vieți!”, parte a proiectului umanitar „Din Suflet”, inițiat de Fundația „Pentru o Românie Modernă”. Evenimentul marchează 20 de ani de implicare activă în comunitate prin acțiuni sociale, educaționale și campanii de donare de sânge, care au contribuit la sprijinirea celor aflați în situații critice.
21:00
Concurs prelungit pentru funcția de director general al Biroului Național de Statistică # Radio Chisinau
Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de director general al Biroului Național de Statistică a fost prelungit. Candidații se pot înscrie până la data de 8 septembrie, ora 17:00, transmite IPN.
20:40
Festivalul Internațional George Enescu revine la Chișinău cu un concert de gală și masterclass-uri realizate de Romanian Chamber Orchestra # Radio Chisinau
Festivalul Internațional George Enescu va continua și anul acesta la Chișinău, prin organizarea de către Artexim, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova, ICR Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Sala cu Orgă din Chișinău, a două evenimente extraordinare. Programul festivalului include un concert extraordinar care va avea loc în data de 16 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, va dirija Romanian Chamber Orchestra.
20:20
Lansarea bibliografiei lui Vlad Pohilă - reper esențial pentru cei care doresc să cerceteze revenirea la identitatea națională în Basarabia (Foto, Audio) # Radio Chisinau
Ediția actualizată a biobliografiei regretatului lingvist, publicist și traducător, Vlad Pohilă, cu genericul “Vlad Pohilă - un om al scrisului” a fost lansată zilele acestea la Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu. Volumul constituie un omagiu adus renumitului lingvist, celui care a pus umărul la promovarea limbii și a grafiei române (latine) și revenirea la idenitatea națională și, de asemenea, a editat timp de peste două decenii revista Bibliotecii Municipale, BiblioPolis, înalt apreciată pe ambele maluri ale Prutului, a declarat pentru Radio Chișinău directoarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”, Mariana Harjevschi.
20:00
Peste 52 miliarde de lei a încasat Fiscul la Bugetul public național în primele opt luni ale anului # Radio Chisinau
În primele opt luni ale anului 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit 52,5 miliarde lei, în creștere cu 6,4 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.
19:40
Pompierii moldoveni care au participat la misiunea de stingere a incendiilor în Grecia au fost distinși cu Diplome de Onoare (FOTO) # Radio Chisinau
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care au participat la misiunea internațională de combatere a incendiilor de pădure în Grecia, au fost decorați astăzi în cadrul unei ceremonii oficiale. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Republican de Instruire al IGSU din localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, în prezența ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și a conducerii IGSU.
19:20
Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu: „Îi vom sta mereu alături” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficiala europeană a evidențiat rolul României în securitatea europeană și a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:00
Câștigul salarial mediu lunar brut a constituit în al doilea trimestru din acest an 15 470 de lei. Potrivit Biroului Național de Statistică, acest indicator este mai mare cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 6,2% comparativ cu primul trimestru al anului curent, transmite IPN.
18:40
Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al alegătorilor # Radio Chisinau
La data de 1 septembrie curent, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscrise 3.299.396 de persoane cu cetățenia Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de autoritățile electorale.
18:20
Constantin Borosan, noul director al ANRE a fost prezentat oficial angajaților instituției # Radio Chisinau
Constantin Borosan a fost prezentat astăzi echipei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției.
18:00
Maia Sandu va efectua o vizită oficială la Strasbourg: Șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Strasbourg în data de 9 septembrie 2025, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt.
17:45
ELECTORALA 2025 | Partidele Renaștere și Uniunea Centristă au rămas în afara scrutinului parlamentar. Decizie CSJ # Radio Chisinau
Partidele „Renaștere” și „Uniunea Centristă” nu vor figura pe buletinele de vot la scrutinul din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat hotărârile Comisiei Electorale Centrale. Judecătorii au constatat că ambele formațiuni au încălcat cerințele Codului electoral, ceea ce face imposibilă participarea lor la alegerile parlamentare, transmite IPN.
17:20
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reținut, relatează Reuters.
17:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:45
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă, valabil de marți, 2 septembrie până miercuri, 3 septembrie pentru sudul Republicii Moldova.
16:25
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istorice profunde dintre cele două state, comunică MOLDPRES.
16:05
Dorin Recean, întrevedere cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Oportunitățile de investiții și colaborarea reciprocă, în discuții # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, în cadrul căreia au fost discutate noi oportunități de colaborare bilaterală, investiții strategice și proiecte de dezvoltare durabilă.
15:45
Energocom devine furnizorul de gaze naturale și a preluat contractele de la Moldovagaz # Radio Chisinau
Începând de astăzi, 1 septembrie, Energocom devine furnizor de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE din 4 august 2025.
15:30
ANI câștigă procesul. Averea nejustificată a fostului primar din Negureni, confiscată definitiv # Radio Chisinau
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică MOLDPRES.
15:10
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori (VIDEO) # Radio Chisinau
Procurorul General Alexandru Machidon, l-a prezentat colectivului pe noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
14:55
Nicolae Negru: Acordul de Asociere poate fi anulat și pusă o cortină de fier peste Prut, dacă atitudinea față de votul din 28 septembrie este iresponsabilă # Radio Chisinau
În mai puțin de o lună, Rep. Moldova ar putea afla direcția viitorului său politic și geopolitic, în urma alegerilor parlamentare. Analiștii politici iau în calcul câteva scenarii majore, inclusiv unul optimist cu menținerea la putere a unei guvernări pro-europene și unul de risc major, în care o coaliție pro-rusă ar putea izola țara pe plan internațional. Un al treilea scenariu ar fi unul hibrid în care parcursul european ar fi păstrat formal, dar ritmul reformelor și al integrării ar încetini semnificativ, mai spun experții. Ei atrag atenția și asupra participării electoratului, într-un context în care Rusia își dorește restabilirea influenței imperiale, transmite Radio Chișinău
14:30
Emoții și planuri ambițioase pentru copiii care au pășit în clasa întâi: „O să învăț să citesc, să socotesc, să scriu pe tablă, să știu bine literele” # Radio Chisinau
Peste 335 de mii de elevi din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din Rep. Moldova au revenit astăzi la școală pentru începutul unui nou an de studii. Un moment plin de emoții, în special pentru elevii de clasa întâi, care fac primii pași în educație.
14:15
Tinerii cercetători din Republica Moldova pot aplica la bursele academice elvețiene # Radio Chisinau
Biroul de cooperare al Elveției, prin Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene, anunță lansarea programului de burse academice pentru anul universitar 2026–2027, destinate cercetătorilor și tinerilor savanți din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.
14:00
Bookfest 2025 | Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Tatiana Țîbuleac și alți autori români vor participa la salonul de carte din Chișinău, în perioada 3-7 septembrie # Radio Chisinau
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău va debuta pe 3 septembrie cu o varietate de noutăți, care vor contribui la ancorarea fermă a Republicii Moldova în spațiul cultural european, au declarat astăzi oficialități, organizatori ai programului și profesioniști în domeniul cultural, în cadrul unei conferințe de presă dedicate prezentării evenimentului, transmite Radio Chișinău.
13:40
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, forțat să aterizeze folosind hărți de hârtie, după ce sistemele GPS au fost afectate de o presupusă interferență din partea Rusiei # Radio Chisinau
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, transmite Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația.
13:25
Mitropolitul Petru al Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împlinește 35 de ani de la primirea arhieriei. Înaltpreasfinția Sa a fost hirotonit arhiereu pe 1 septembrie 1990, în Catedrala din Chișinău, după ce a fost ales Episcop de Bălți, transmite Basilica.ro.
Ieri
13:10
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, care a fost demis din funcție prin ordinul ministrei Ala Nemerenco, a fost reținut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile, fiind învinuit de trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului.
12:55
Ministerul Educației anunță al III-lea pachet de debirocratizare: circa 10.700 de proiecte didactice, puse la dispoziția profesorilor # Radio Chisinau
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10.700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Acțiunea face parte din al treilea pachet de măsuri de debirocratizare, lansat de MEC în ajunul anului de studii 2025–2026.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 2 septembrie.
12:10
Incendiu la o substație electrică din Krasnodar, în urma unui atac cu dronă al Ucrainei # Radio Chisinau
Resturile unei drone ucrainene distruse au provocat un incendiu la o substație electrică din orașul Kropotkin, care a fost stins rapid, a anunțat luni administrația regiunii Krasnodar, potrivit Reuters.
11:55
Încasări de aproape 951 de milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de peste 950,9 milioane de lei, în perioada 25 - 31 august 2025, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%.
11:35
ELECTORALA 2025 | Cetățenii mai au la dispoziție 3 zile pentru a-și declara locul de ședere # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cetățenii cu drept de vot mai au trei zile la dispoziție pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul în care l-au schimbat după ultima participare la alegeri. Procedura se face la primăria sau pretura din localitatea unde alegătorul locuiește.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.