Energocom a cumpărat în august energie de pe piețele din România și Ucraina, dar și prin BRM și OPCOM
Radio Moldova, 2 septembrie 2025 12:50
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
12:50
Energocom a cumpărat în august energie de pe piețele din România și Ucraina, dar și prin BRM și OPCOM # Radio Moldova
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
Acum o oră
12:40
Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a venit cu o inițiativă ce ar putea închide toate portițele pentru livrările de gaz rusesc în blocul comunitar după introducerea unui embargo total. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la agenția Bloomberg, care a intrat în posesia proiectului de document.
12:20
Deținutul care a fugit, în luna mai curent, din Penitenciarul nr. 8 Bender (Tighina) a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
Acum 2 ore
12:10
Nebunie în ultima zi a perioadei de mercato: FC Liverpool l-a transferat pe atacantul suedez Alexander Isak # Radio Moldova
Nebunie în ultimele ore ale perioadei de mercato în fotbalul mondial. Clubul englez FC Liverpool l-a achiziționat pe internaționalul suedez Alexander Isak. Conform presei internaționale, Newcastle United va încasa în schimbul acestuia suma de 144 de milioane de euro.
12:10
ELECTORALA 2025 // Busola electorală, lansată la Chișinău înainte de parlamentare: „Instrument online care oferă posibilitatea de a naviga prin toate ideile politice” # Radio Moldova
Busola electorală, un instrument digital, interactiv și neutru, menit să ajute alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în programele și pozițiile partidelor politice înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, a fost lansată marți, 2 septembrie, la Chișinău.
12:00
Vicepremierul Gherasimov, către miniștrii pentru Afaceri Europene din UE: „R. Moldova este ferm angajată în parcursul său de reforme” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a pregăti Republica Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) „în următorii trei-patru ani”. Mesajul va fi transmis de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, miniștrilor pentru Afaceri Europene ai țărilor membre UE.
11:30
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de cinci milioane de lei: Două companii ar fi creat un cartel pentru a câștiga o licitație a poliției # Radio Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
Acum 4 ore
11:10
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de cinci milioane de lei: Două companii au creat un cartel pentru a câștiga o licitație a poliției # Radio Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
11:10
Deținutul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
10:40
Revista presei internaționale // Act rusesc de intimidare a președintelui Comisiei Europene; „Sudul Global” îl scoate pe Putin din izolare # Radio Moldova
Presa internațională continuă să comenteze semnificația geopolitică a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din China, unde este promovată o alternativă la ordinea globală dominată de Occident. Mai multe publicații occidentale comentează incidentul aeronavei președintelui Comisiei Europene, care a pierdut ieri semnalul GPS la aterizarea pe aeroportul din Bulgaria. Criza politică din Franța și manifestațiile antiguvernamentale din Serbia se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
10:20
O instituție privată de învățământ ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei # Radio Moldova
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei.
10:00
Revista presei // Trei scenarii privind viitorul R. Moldova după alegerile din 28 septembrie; Voronin, „captiv” în Blocul Patriotic # Radio Moldova
Tot mai multe publicații analizează miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie și înaintează posible scenarii. Experții semnalează că revenirea R. Moldova în sfera de influență a Federației Ruse reprezintă un scenariu extrem de riscant.
10:00
Descinderi de amploare în Chișinău și sudul țării: patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Radio Moldova
Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate marți, 2 septembrie, de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile CNA au vizat același subiect de investigație pentru care Inspectoratul General al Poliției a anunțat în această dimineață desfășurarea a 60 de percheziții în sudul țării, într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
10:00
Dumitru Obadă: Procurorul general interimar Machidon își va prelua mandatul deplin după vetting # Radio Moldova
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de numire a acestuia în funcție.
09:30
Educația școlară din Rusia devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a notelor pentru comportament.
09:30
Un „curier” prins cu aproape trei kilograme de droguri a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de punere în vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Sentința vine în urma unui dosar penal trimis în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Acum 6 ore
09:00
Inteligența artificială, provocare pentru educație: cadrele didactice vor fi instruite să identifice lucrările generate cu ajutorul IA # Radio Moldova
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
09:00
Cetățenii R. Moldova au demonstrat că vor alege calea corectă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține Președintele PPE # Radio Moldova
Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu acordat pentru Euronews România.
08:50
În Serbia, zeci de mii de protestatari au mărșăluit luni, 1 septembrie, în tăcere pe străzile capitalei Belgrad, în semn de comemorare a celor șaisprezece victime ale prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, în noiembrie 2024. Potrivit agenției Reuters, manifestanții consideră corupția drept cauza tragediei și cer organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru a înlătura de la putere Partidul Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vučić.
08:30
Cetățenii Republicii Moldova că vor alege calea corectă în alegerile parlamentare planificate pentru 28 septembrie, susține Președintele PPE # Radio Moldova
Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu acordat pentru Euronews România.
08:00
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
07:50
Descinderi de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.
07:40
Drone rusești au vizat Kievul, Sumî, Odesa și Cernihiv – autoritățile raportează victime # Radio Moldova
Mai multe regiuni din Ucraina – Kiev, Sumî, Odesa și Cernihiv – au fost vizate în noaptea de 1 spre 2 septembrie de atacuri cu drone lansate de Rusia. Autoritățile locale raportează un deces, mai mulți răniți, inclusiv un copil, precum și pagube materiale la clădiri rezidențiale, infrastructură comercială și industrială. În unele zone au izbucnit incendii, dar acestea au fost localizate rapid de echipele de intervenție. Bilanțul exact al consecințelor este încă în curs de evaluare.
07:30
Inteligența artificială, provocare pentru educație: cadrele didactice vor fi instruite să identifice lucrările generate # Radio Moldova
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
Acum 24 ore
21:50
Disciplina la care elevii din R. Moldova nu vor avea manuale noi prea curând: „Niciuna dintre propunerile de manual nu a obținut avizul bun de tipar” # Radio Moldova
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
21:20
Emoții de nedescris pentru o familie cu tripleți: copiii au pășit pentru prima dată pragul școlii # Radio Moldova
Emoții mari în familia Istrati. Tripleții cuplului: Cristian, Cătălina și Olivia au mers astăzi în clasa întâi. Frații au fost în centrul atenției de cum au pășit pragul instituției de învățământ. Cu zâmbet și plini de curiozitate, au pornit încrezători spre o etapă importantă a vieții lor.
21:10
Președinta Maia Sandu va merge la Strasbourg. Va susține un discurs în plenul Parlamentului European # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg. Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
21:00
China și Rusia provoacă Occidentul: viziunea lui Xi Jinping și justificările lui Putin pentru războiul din Ucraina # Radio Moldova
O nouă ordine globală. Este viziunea propusă de președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceasta ar fi menită să contracareze influența Statelor Unite în contextul războiului economic. În timpul evenimentului, președintele rus, Vladimir Putin, a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina. Summitul a reunit peste 20 de lideri mondiali, între care și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, aflat în China pentru prima dată în ultimii șapte ani.
20:40
Comisarul european pentru Agricultură: Republica Moldova poate urma modelul de succes al altor state mici din UE # Radio Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca acesta să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, care astăzi a venit în prima sa vizită oficială în țara noastră. Oficialul european a precizat că fructele și vinul din Republica Moldova sunt deja cunoscute pe piața blocului comunitar și sunt foarte apreciate.
20:30
Dumitru Obadă, la Radio Moldova: „Tot ce afectează economia națională și securitatea națională trebuie să ajungă la pedepse penale” # Radio Moldova
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
20:30
ELECTORALA 2025 // Candidata independentă Victoria Sanduța propune un program bazat pe șase piloni # Radio Moldova
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni.
20:20
An școlar nou, criză veche: Peste 1.500 de profesori lipsesc în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Noul an școlar a început în Republica Moldova, dar problemele cronice din educație continuă să afecteze sistemul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școli, o criză care pune o presiune considerabilă asupra calității actului educațional. Deficitul de profesori, în special în domeniul științelor exacte, reprezintă în continuare una dintre cele mai mari provocări.
20:20
Apelul secretarei generale a MEC: „Părinții și cadrele didactice pot contribui la combaterea plăților informale din școli” # Radio Moldova
Plățile informale continuă să reprezinte o problemă în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, îndeamnă părinții și cadrele didactice să contribuie la combaterea plăților informale din școli.
20:10
Ursula von der Leyen, în România: „Moldovenii au ales calea europeană și vom fi mereu alături de ei” # Radio Moldova
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța.
20:00
Ursula von der Leyen: „România este un partener esențial al flancului estic NATO și un sprijin de neclintit pentru Ucraina și R. Moldova” # Radio Moldova
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța. Oficialul european a subliniat importanța investițiilor comune în apărare prin programul SAFE și a reafirmat sprijinul necondiționat al Uniunii Europene pentru parcursul european al Chișinăului.
19:50
Afganistanul, lovit de un cutremur devastator: sate întregi prăbușite, drumuri blocate și bilanțul victimelor în creștere # Radio Moldova
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6 pe scara Richter, a lovit Afganistanul, lăsând în urmă cel puțin 800 de morți și peste 2.800 de răniți. Seismul a fost urmat de alte opt replici puternice, unele de peste 5 grade pe scara Richter. Potrivit Sky News, localități întregi au fost, practic, șterse de pe fața pământului. Salvatorii încearcă să ajungă în zonele afectate și să găsească supraviețuitori.
19:10
Procuraturile din Republica Moldova Moldova, în criză de sedii, personal și salarii insuficiente # Radio Moldova
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în lege prevederi privind compensarea cheltuielilor de transport și cazare. În același timp, salariul de referință a fost majorat de la 2.500 la 3.200 de lei. Totuși, Obadă consideră că aceste măsuri nu rezolvă problema de fond.
17:50
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie propun alegătorilor candidați de toate vârstele – de la persoane născute în anii '30 - '40 ai secolului trecut până la tineri care abia au împlinit 18 ani.
17:40
Sheriff Tiraspol începe toamna cu transferuri de jucători! Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes # Radio Moldova
Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes, poreclit Jójó, fotbalist născut în Portugalia, dar care evoluează la prima reprezentativă a Insulelor Capului Verde.
17:10
„Energocom” devine furnizor de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova # Radio Moldova
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent.
17:10
Premierul nipon: Japonia va continua să susțină Republica Moldova prin proiecte de agricultură și industrie # Radio Moldova
Japonia va continua să susțină consolidarea democrației în Republica Moldova, precum și dezvoltarea țării noastre prin proiecte în agricultură și pentru promovarea industriei. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, pe 1 septembrie, la întrevederea cu premierul Dorin Recean, aflat într-o vizită de lucru la Tokyo.
17:00
Angajații din R. Moldova au primit, în cel de-al doilea trimestru al anului curent, salarii între 9.997 și 36.274 de lei.
16:40
Energocom devine furnizor de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova # Radio Moldova
Energocom a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent. Potrivit instituției, contractele consumatorilor încheiate anterior cu Moldovagaz rămân valabile și sunt preluate automat de Energocom, fără necesitatea reînnoirii acestora. Tarifele actuale pentru gaze naturale se mențin neschimbate, iar orice modificare va fi decisă exclusiv de către ANRE.
16:20
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj în Bulgaria: Rusia, suspectată de acest incident # Radio Moldova
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
16:20
Lovitură de teatru la Bayer Leverkusen! Antrenorul Erik Ten Hag demis după doar 3 luni # Radio Moldova
Antrenorul olandez Erik Ten Hag a rezistat doar trei meciuri oficiale pe banca tehnică a echipei Bayern Leverkusen! Acesta a fost demis de la clubul german de fotbal în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la începutul sezonului.
16:10
Corespondență de la Cernăuți // Războiul a golit școlile românești: cu 76 de mii mai puțini elevi în regiune în ultimii ani # Radio Moldova
În regiunea Cernăuți, Ucraina, anul de studii 2025-2026 a început cu sentimente contrastante: bucuria unui nou început, dar și tristețea unui război care durează de mai bine de trei ani și jumătate. Peste 400 de școli de cultură generală și școli de bază din regiune și-au deschis astăzi ușile pentru 101.230 de elevi din nordul Bucovinei.
16:10
The European Parliament has announced it will open a new office in Moldova in September, aiming to act as a "bridge" between the country's legislative body and the EU.
16:00
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, valabil pentru perioada 2 - 3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
15:50
Interzis în Schengen, dar prezent la Roma. Italia i-a permis lui Ion Ceban accesul pentru o conferință UNESCO # Radio Moldova
Primarul Ion Ceban, căruia i-a fost aplicată o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a putut ajunge în Italia după ce a primit o viză specială, anunță Ministerul de Externe de la București, citat de G4Media.
15:50
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, pentru perioada 2-3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.