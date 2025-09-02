China și Rusia au semnat un acord pentru construirea unei noi conducte de gaze „Power of Siberia”
Moldpres, 2 septembrie 2025 12:50
Grupul rus Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un acord care privește creșterea livrărilor anuale de gaze rusești spre China, via conducta Power of Siberia, precum și prin așa-numita rută prin Extremul Orient, a anunțat marți agenția de pre...
Acum 5 minute
13:10
„Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european”, transmite Cristina Gherasimov la Consiliul Afaceri Generale de la Copenhaga # Moldpres
„Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european, un drum care ne va aduce mai multă prosperitate, siguranță pentru fiecare cetățean și oportunități de dezvoltare pentru noi toți aici, acasă”, a transmis viceprim-ministrul pentru Integra...
13:10
Pe 14 septembrie 2025, Reședința prezidențială de la Condrița va găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat naturii, mediului și implicării comunității în protecția pădurilor. Intrarea este gratuită pentru toți participanții,...
13:10
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova, cap de afiș în prima sesiune plenară a Parlamentului European” # Moldpres
Republica Moldova va fi una dintre temele centrale pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, comunică MOLDPRES....
Acum 15 minute
13:00
Autoritățile atenționează asupra necesității combaterii ambroziei, planta aparent inofensivă ce provoacă alergii severe # Moldpres
Ambrozia, o plantă obișnuită în zonele urbane și rurale, devine tot mai mult un pericol pentru sănătatea oamenilor din cauza polenului său extrem de alergenic. Specialiștii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) atrag atenția că recunoașterea ...
Acum 30 minute
12:50
12:50
BPR a publicat adresele secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Moldpres
Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a publicat astăzi adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană la scrutinul parlamentar din 28 septembrie curent, informează MOLDPRES.Astfel, pentru alegeri vor fi deschise 12 secții d...
Acum o oră
12:40
Mitropolia Basarabiei reafirmă interdicția implicării clerului în politică și anunță noi proiecte misionare # Moldpres
Clericii Mitropoliei Basarabiei nu pot face politică partinică, nu pot fi membri de partid, candidați sau participanți la campanii electorale. Decizia a fost reafirmată de Sinodul Mitropolitan, care a amintit hotărârile succesive ale Sfântului Sinod al Bisericii...
12:30
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, exercită interimatul. Explicațiile președintelui CSP # Moldpres
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarațiile au fost făcute de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în cadr...
12:20
Un grup de antreprenori, investitori și economiști, au lansat platforma Europa 2028: „Singura șansă de a construi o economie competitivă este aderarea la UE – iar momentul este acum” # Moldpres
În jur de 30 de antreprenori, investitori, economiști și persoane cunoscute din R. Moldova, inclusiv Victor Bostan, Vasile Tofan, Carolina Bugaian, Vitalie Tătaru, Ion Luca, Viorel Roșcovan, au lansat inițiativa civică „Europa 2028”. Prin intermediul acest...
Acum 2 ore
12:10
Republica Moldova și-a desemnat candidații pentru Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Moldpres
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidații Republicii Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Decizia a fost luată în urma concursu...
11:50
Trei proiecte de dezvoltare locală finalizate la Bărboieni, Nisporeni, cu investiții pentru sănătatea și educația copiilor # Moldpres
Comunitatea din satul Bărboieni, raionul Nisporeni, beneficiază de condiții moderne datorită finalizării a trei proiecte de dezvoltare locală, realizate prin programele naționale „Satul European” și „Satul European Expres”, transmite MOLDPRES.G...
11:30
11:30
Serviciul Vamal a anunțat astăzi despre sistarea traficului transfrontalier în postul vamal Cahul. Măsura este aplicată între orele 11:00 – 12:00, informează MOLDPRES.Potrivit autorității vamale, în prezent, la postul vamal de frontieră Cahul s...
11:20
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare # Moldpres
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul, anterior condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului, a evadat î...
11:20
Peste 140 de școli din Moldova au început implementarea programului EduLIFE – Educație pentru viață # Moldpres
Programul de formare a început în peste 140 de instituții de învățământ din Moldova. Acesta vizează școlile care și-au exprimat interesul de a implementa Clubul EduLIFE, în urma apelului public lansat în luna mai, informează MOLDPRES....
Acum 4 ore
11:10
Polițiștii desfășoară acțiuni de verificare a autobuzelor implicate în transportarea elevilor # Moldpres
Polițiștii desfășoară acțiuni de verificare a autobuzelor implicate în transportarea elevilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă șoferii să respecte cu strictețe normele de circulație rutieră pe durata transportării elevilor, comunică MOLDPR...
11:00
Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunțat marți Agenția Europeană de Apărare (AEA), relatează AFP.Acestea au ajuns la 343 de miliarde de euro anul trecut, cee...
10:20
FOTO // Academia „Ștefan cel Mare” a marcat 35 de ani de la fondare. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „O instituție care a devenit un simbol al profesionalismului” # Moldpres
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a marcat 35 de ani de la fondarea instituției și deschiderea noului an universitar 2025–2026, informează MOLDPRES.Evenimentul a reunit conducerea MAI, cadre didactice, veterani, studenți...
10:20
Comisarul european pentru Tineret și Sport, alături de sportivii moldoveni la Școala de caiac-canoe # Moldpres
Comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, a vizitat Școala sportivă specializată de caiac-canoe din Chișinău, unde a avut ocazia să se întâlnească cu campionii naționali: frații Tarnovschi, Daniela...
10:10
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, notează AFP.„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luat...
10:10
Procurorii și Fiscul au descins la un liceu privat din capitală suspectat de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins marți la un liceu privat din capitală, în cadrul unei anchete privind o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11.000.000 de lei, comunică MOLDPRES.Pot...
10:00
Proteste de amploare în Serbia. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile Belgradului pentru a cere alegeri anticipate # Moldpres
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații &icir...
09:50
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că a transferat integral sumele datorate pentru serviciile medicale oferite în luna iulie de prestatorii contractați, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, au fost achitate circa 491 de milioa...
09:50
CNA: 17 persoane sunt vizate într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid. Patru au fost reținute # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în Chișinău și Comrat, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unei ...
09:20
Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii lansează campania națională - „Fără Ambrozie” # Moldpres
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au lansat campania „ Fără Ambrozie”, o inițiativă comună menită să atragă atenția publicului asupra pericolelor cauzate de ambrozie - o plantă invazivă cu e...
09:20
Bărbatul care a lovit doi polițiști cu automobilul după preluarea a trei kilograme de droguri a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri. Decizia a fost pronunțată în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii PCCOCS,...
Acum 6 ore
09:00
Reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova, discutate de Cristina Gherasimov cu ministra daneză a Afacerilor Europene # Moldpres
Agenda europeană a Republicii Moldova și reformele realizate pentru modernizarea localităților, dezvoltarea instituțiilor și îmbunătățirea serviciilor publice au fost discutate la Copenhaga, în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministra pentru Integra...
08:10
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime. Potrivit agenţiei Ukrinform, acest lucru a fost anunţat pe Facebook de către şeful interimar al Consiliului Local din Bila Tser...
07:50
VIDEO // Percheziții matinale în sudul țării. Organele de forță au descins într-o cauză penală de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # Moldpres
Organele de forță au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, informează MOLDPRES....
Acum 24 ore
22:30
REPORTAJ MOLDPRES// Agricultura R. Moldova, mai aproape de Europa. Comisarul Christophe Hansen: „UE are nevoie de Moldova și o vrea în marea familie cât mai repede” # Moldpres
Prima zi de toamnă din acest an nu a adunat doar elevii în bănci, ci a fost marcată şi de o vizită de rezonanţă europeană pentru agricultorii din Republica Moldova. Ţara noastră găzduieşte Comisarul european pentru Agricultură şi Alimentaţie, Christophe...
20:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Preș...
20:10
Primăria Chișinău avertizează cetățenii în legătură cu ploile puternice înregitrate luni seara în capitală # Moldpres
Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii și oaspeții capitalei să fie prudenți în următoarele zile, pe fondul ploilor puternice, a descărcărilor electrice, grindinei și intensificării vântului, transmite MOLDPRES.Avertizarea vine după c...
20:00
Prim-ministrul Dorin Recean invită oamenii de afaceri din Japonia să investească în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), instituție care sprijină de mai mulți ani dezvoltarea economică și socială a țărilor partenere, t...
18:50
Mesajul președintei Comisiei Europene pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu: „Au ales calea democrației, le vom sta mereu alături” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficiala europeană a evid...
18:40
Vizita președintei Comisiei Europene în România // Nicușor Dan: România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de aliat NATO # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită în România, ea fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres....
18:30
18:20
Președinta Maia Sandu invită diaspora moldovenească din Strasbourg la o întâlnire pe 8 septembrie # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj cetățenilor moldoveni stabiliți la Strasbourg, invitându-i la o întâlnire cu ocazia vizitei sale la Parlamentul European. Evenimentul va avea loc duminică, 8 septembrie, de la ora 19:00, transmit...
17:40
VIDEO // Comisarul UE Glenn Micallef în vizită la Orheiul Vechi alături de laureata Europa Nostra, Varvara Buzilă # Moldpres
Varvara Buzilă, singura laureată din Republica Moldova a prestigiosului Premiu Europa Nostra 2025, categoria „Campioni ai Patrimoniului”, a însoțit Comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, î...
17:30
România promite digitalizarea vămilor cu Republica Moldova: controale comune și investiții în scannere automate # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită la Chișinău, a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că măsurile adoptate în ultima perioadă pentru fluidizarea traficului la frontiera cu Republica Moldova au redu...
17:30
CEC a ajustat listele de candidați și a acreditat observatori internaționali pentru scrutinul parlamentar # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat în ședința de luni, 1 septembrie, mai multe hotărâri legate de desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025, comunică MOLDPRES.Printre decizii se numără modificarea listei de candidaț...
17:20
Cristina Gherasimov la Copenhaga. Agenda vizitei include reuniunea Consiliului Afaceri Generale și întrevederi bilaterale # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, participă în zilele de 1 și 2 septembrie, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, axată pe tema „Criteriile de la Copenhaga și integrarea gradual...
17:10
Cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău se va desfășura în perioada 3-7 septembrie 2025, la Centrul Universitar de Excelență Mediacor. Evenimentul, organizat sub înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și Rom...
16:50
Cine și unde votează: CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat # Moldpres
La data de 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscrise 3 299 396 de persoane cu drept de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, din numărul total, 2 763 678 de cetățeni sunt atri...
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de caniculă pentru regiunile din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă în zilele de 2 şi 3 septembrie, informează MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime al...
16:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de investiții și colaborare reciprocă. Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că proiectele ...
16:10
OSCE a anunțat dizolvarea Grupului de la Minsk pentru reglementarea conflictului din Karabah # Moldpres
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a decis să pună capăt procesului de la Minsk și să dizolve structurile aferente, în urma solicitării formulate de Armenia și Azerbaidjan. Anunțul a fost făcut de președinta în exercițiu a O...
16:00
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istor...
15:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES.Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Cons...
15:40
Marcel Dumbravan, noul procuror-șef anticorupție: „Voi asigura un act de justiție independent și profesionist” # Moldpres
Marcel Dumbravan, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a fost prezentat oficial colectivului de procurori. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, Alexandru Machidon și a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru...
