Blocul Patriotic a anunțat oficial că exclude orice alianță cu PAS
Realitatea.md, 2 septembrie 2025 12:50
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le […]
Acum 5 minute
13:10
Prețul energiei cumpărate de Energocom în august a scăzut la 121 euro/MWh. De unde importăm cel mai mult # Realitatea.md
Compania Energocom a achiziționat în august energie electrică la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, în scădere cu 3,55 euro față de luna iulie, când prețul ajunsese la 124,72 euro/MWh, arată datele companiei. În total, în august, Energocom a cumpărat circa 331,3 mii MWh, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Importurile […]
Acum 30 minute
12:50
Cine sunt actorii politici ai lui Putin în campania electorală din Republica Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar alegerile parlamentare vor decide parcursul european al țării. În cursă au fost înscriși 13 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Potrivit experților consultați de „Adevărul", printre ei se numără și actorii lui Vladimir Putin. În data de 29 august la Chișinău a început campania electorală. […]
12:50
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le […]
Acum o oră
12:30
India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea târziu” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că India s-a oferit să reducă tarifele vamale „la zero", însă a descris actualul impas comercial dintre cele două țări drept „un dezastru total unilateral", transmite BBC News. Săptămâna trecută au intrat în vigoare tarife americane de 50% pentru mărfurile provenite din India, la care s-a adăugat […]
12:30
VIDEO Mirii primesc centura „sub papucul miresei” – noul trend la nunțile din Moldova # Realitatea.md
Mirii moderni pun la cale show-uri și surprize care mai de care la nunțile lor. În weekend și-a pus pirostiile și comedianta Standupovka Irina Bivol, unde a fost observat un nou trend – „sub papucul miresei", scrie Cancan.md. Cuplul a dat o mare petrecere, iar miresei chiar i-a reușit să iasă din tipare. Comedianta a îmbrăcat […]
12:20
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua vineri, 5 septembrie,o vizită în Republica Moldova, transmite IPN. Oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni, după care va susține declarații de presă. Precizăm că aceasta este a treia vizită a Martei Kos în țara noastră. Ultima dată oficiala […]
Acum 2 ore
12:10
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # Realitatea.md
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs, transmite bani.md. „Economia este interdependentă, nu poți să te bazezi doar pe un singur sector. La fel și […]
12:10
Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate # Realitatea.md
Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea pentru cinci noi pachete de măsuri de austeritate. Scopul lor este să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, după ce opoziția a anunțat anterior că le va iniția, transmite IPN. În cazul în care […]
12:00
Dosarul bașcanei Găgăuziei: Președintele CSP răspunde dacă au mai fost amenințați procurori pe lângă Ghennadi Epure # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmărește îndeaproape cazurile recente de amenințări la adresa magistraților și procurorilor din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele CSP, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade" de la Radio Moldova. Obadă a reconfirmat că procurorul anticorupție Ghennadi Epure, responsabil de dosarele penale ce vizează pe Evghenia Guțul […]
11:50
Rusia și China au semnat acordul pentru gazoductul „Power of Siberia-2”: ”Va fi cel mai scump proiect energetic din lume” # Realitatea.md
Gigantul rus Gazprom și compania chineză de stat CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord pentru construcția conductei „Power of Siberia-2", care va livra gaze naturale din câmpurile Yamal (Rusia) către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat directorul Gazprom, Aleksei Miller, transmite Kyiv Independent. Proiectul, întârziat ani la rând din […]
11:50
Lucrări de mentenanță la postul vamal de frontieră Cahul. Activitatea, suspendată temporar # Realitatea.md
Marți, 2 septembrie, între orele 11:00 și 12:00, la postul vamal de frontieră „Cahul" se vor efectua lucrări de mentenanță la sistemul de alimentare cu energie electrică. În acest interval, activitatea postului va fi temporar sistată. În acest sens, călătorii sunt îndemnați să aleagă din timp alte posturi vamale de frontieră pentru traversarea spre România, […]
11:40
FOTO, VIDEO Drapele rusești flutură prin Tiraspol de ziua (in)dependenței. Krasnoselski: Suntem autosuficienți politic # Realitatea.md
Autoritățile de la Tiraspol au organizat pe 2 septembrie mai multe evenimente dedicate pretinsei independențe a regiunii. Liderul separatist Vadim Krasnoselski a transmis un mesaj în care spune locuitorilor zonei despre autosuficiența economică și politică a regiunii. Mai mulți oficiali ruși au transmis mesaje cu ocazia așa-numitei sărbători. În același timp, în localitățile din stânga […]
11:40
Numărul călătorilor și al rutelor de transport public din Chișinău, în creștere. Câți călători circulă zilnic # Realitatea.md
Numărul călătorilor și al rutelor de transport public municipal din Chișinău este în creștere. Aproape jumătate de milion de persoane circulă zilnic cu transportul public, dintre care peste 270 de mii beneficiază de călătorii gratuite. Potrivit Primăriei Capitalei, zilnic circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 suburbane, și 38 de rute de troleibuz, […]
11:40
Tragedie în Italia. Moldovean de 53 de ani, strivit de un cilindru la locul de muncă # Realitatea.md
Un moldovean de 53 de ani a murit la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce a fost prins sub un cilindru de oțel de aproximativ 800 de kilograme, în timpul programului de lucru la o companie din Italia, scrie rotalianul.com. Extracția sa a fost dificilă, fiind necesară intervenția pompierilor și a echipajelor medicale care […]
11:20
VIDEO Procurorii nu se bucură de revenirea lui Plahotniuc, ci de pedepse și victime repuse în drepturi # Realitatea.md
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, a declarat la Radio Moldova, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" din 1 septembrie 2025, că procurorii nu fac speculații pe teme politice și se conduc strict de probe și proceduri legale. Întrebat despre posibilitatea revenirii fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, pe scena […]
11:20
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # Realitatea.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. "Partidul Nostru nu a fost la guvernare, dar a livrat rezultate acolo unde […]
Acum 4 ore
11:10
Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri! Vasile Grădinaru și Grigore Novac, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru și reprezentantul Blocului Electoral Patriotic, Grigore Novac. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Deschiderea secțiilor […]
11:00
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, a fost condamnat la închisoare # Realitatea.md
Deținutul care a evadat pe 16 mai 2025 din Penitenciarul nr.8 – Bender a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a comis mai multe jafuri și tâlhării. La 10 iunie 2025, inculpatul, purtând o cagulă pe cap, a pătruns ilegal într-o locuință din satul Ghermănești, raionul Telenești, și, amenințând o femeie de […]
11:00
Două companii sancționate de Consiliul Concurenței pentru trucarea ofertelor într-o licitație organizată de Poliție # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana". Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției. Investigația Consiliului Concurenței a arătat că S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana" […]
11:00
Forța Fermierilor, scrisoare deschisă Comisarului European: Agricultura moldovenească în criză profundă # Realitatea.md
Asociația „Forța Fermierilor" a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitând o evaluare obiectivă a situației din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului. În mesaj, organizația afirmă că imaginea prezentată oficial Comisarului reflectă doar […]
10:50
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99% în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025. Oferta este destinată clienților din segmentul micro, mic și mijlociu și include beneficii suplimentare: […]
10:50
Ambrozia este o plantă invazivă cunoscută pentru efectele sale alergene, care se răspândește tot mai mult pe teritoriul Republicii Moldova, avertizează specialiștii în sănătate publică. În perioada de înflorire, polenul acestei plante provoacă reacții alergice severe la un număr tot mai mare de persoane. Simptomele pot include strănut frecvent, congestie nazală, mâncărimi ale ochilor și […]
10:50
VIDEO Alexandru Machidon își va prelua mandatul deplin de procuror general după vetting # Realitatea.md
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial […]
10:40
Mai mulți consumatori din sectorul Buiucani vor rămâne astăzi fără apă caldă din cauza lucrări. Străzile vizate # Realitatea.md
Astăzi, 2 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, consumatorii din sectorul Buiucani vor rămâne fără apă caldă menajeră din cauza unor lucrări planificate. „Termoelectrica S.A. informează locatarii din sectorul Buiucani că astăzi, 2 septembrie 2025, vor fi efectuate lucrări planificate pe strada Calea Ieșilor, în vederea pregătirii rețelelor termice pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Aceste […]
10:40
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat cele cinci angajamente ale formațiunii pentru următorii patru ani, subliniind că partidul va continua să guverneze „cu grijă pentru țară și viitorul european al Republicii Moldova". Potrivit lui Grosu, din cele 395 de angajamente asumate în 2021, PAS a realizat deja 72%. Cele cinci angajamente […]
10:30
Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei # Realitatea.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august 2025 de percheziții la o instituție de învățământ privată, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, instituția este bănuită că ar fi prejudiciat Bugetul public […]
10:20
CineMADE in Romania: Filmul „O lună în Thailanda” de Paul Negoescu, la 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „O lună în Thailanda" de Paul Negoescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE
10:20
VinOpera 2025, cu arii şi compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi # Realitatea.md
Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera, desemnat drept unul dintre cele mai frumoase cinci evenimente enogastronomice din lume, prin votul publicului Wine Travel Awards, revine la Castel Mimi pe 13 septembrie, la cea de-a VIII-a ediţie. Evenimentul, organizat de Fundaţia Constantin Mimi, promite un program muzical de excepţie. Arii şi compozitori celebri, la VinOpera 2025 […] Articolul VinOpera 2025, cu arii şi compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Percheziții și rețineri într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid: 17 persoane sunt vizate # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii, desfășoară marți dimineața, 2 septembrie, acțiuni de urmărire penală în Chișinău și Comrat, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. În urma perchezițiilor, patru persoane au fost reținute, iar acestea urmează a fi plasate în izolatorul instituției. Centrul Național Anticorupție anunță că, în total, 17 persoane figurează […] Articolul Percheziții și rețineri într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid: 17 persoane sunt vizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de moldoveni # Realitatea.md
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, la începutul săptămânii, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România. Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ucraina a atacat cu drone orașul Rostov. Apartamente avariate și sute de locatari evacuați # Realitatea.md
Peste 300 de locatari au fost evacuați în noaptea de luni spre marți dintr-un bloc de apartamente din capitala regiunii Rostov, în urma unui atac cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul interimar, Iuri Sliusari, transmite Reuters. Ministerul rus al Apărării a precizat că apărarea antiaeriană a doborât 13 drone deasupra regiunii Rostov în timpul nopții, […] Articolul VIDEO Ucraina a atacat cu drone orașul Rostov. Apartamente avariate și sute de locatari evacuați apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un orheian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de vânzare a trei kilograme de droguri # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de a vinde aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Drogurile erau îngropate în apropierea unei păduri din Taraclia, de unde orheianul de 30 de ani urma să le preia pentru transport, depozitare și porționare în doze destinate clienților. Oamenii legii […] Articolul Un orheian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de vânzare a trei kilograme de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Mușcături, arsuri și submersii: Peste 15.000 de cetățeni au solicitat ambulanța în ultima săptămână # Realitatea.md
În perioada 25 – 31 august au fost înregistrate 128 de solicitări pe motivul urgențelor generate de agenți fizici, chimici și de mediu, dintre care 80 au fost mușcături/înțepături de animale și insecte, 45 combustii și 3 submersii. În total, ambulanța a fost solicitată pentru 15.292 de persoane. Din numărul total – 440 solicitări au […] Articolul Mușcături, arsuri și submersii: Peste 15.000 de cetățeni au solicitat ambulanța în ultima săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
Scandal electoral în sudul Moldovei: Partidul Irinei Vlah, în vizorul anchetatorilor # Realitatea.md
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a declarat că mai mulți colegi din Partidul Republican „Inima Moldovei” sunt vizați de percheziții desfășurate în această dimineață. Acțiunile au loc în contextul unei ample operațiuni desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu trupele BPDS „Fulger”. “După cum am avertizat ieri, […] Articolul Scandal electoral în sudul Moldovei: Partidul Irinei Vlah, în vizorul anchetatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații în august, notează AFP. De la prăbușirea acoperișului din beton al […] Articolul Mii de oameni au cerut alegeri anticipate pe străzile Belgradului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Moldovenii care muncesc în Rusia sunt obligați să instaleze o aplicație pe telefon prin care sunt urmăriți # Realitatea.md
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie 2025, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, […] Articolul Moldovenii care muncesc în Rusia sunt obligați să instaleze o aplicație pe telefon prin care sunt urmăriți apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni pentru a dezamorsa tensiunile generate de amenințarea premierului Ilie Bolojan de a-și prezenta demisia. În paralel, premierul român va susține o conferință de presă la ora 10.00, la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa, în contextul disputelor din […] Articolul Întâlnire crucială la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
La trei ani după ce a eliminat slotul pentru SIM fizic din modelele vândute în Statele Unite, Apple ar putea face același pas și în Europa. Noua gamă iPhone 17, care va fi prezentată pe 9 septembrie, ar urma să funcționeze exclusiv cu eSIM, potrivit unor surse apropiate companiei. Apple a început deja instruirea angajaților […] Articolul iPhone fără SIM fizic? Apple pregătește o mutare importantă pentru piața europeană apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Criză demografică în Rusia: cel mai mic număr de elevi de clasa I din ultimii 20 de ani # Realitatea.md
În Rusia, noul an școlar a început în umbra unei crize demografice fără precedent. Numărul elevilor de clasa I a scăzut cu 25% în doar doi ani, confirmând cel mai grav declin al natalității din ultimii 20 de ani. Experții avertizează că, dacă tendința continuă, impactul va fi resimțit atât asupra sistemului educațional, cât și […] Articolul Criză demografică în Rusia: cel mai mic număr de elevi de clasa I din ultimii 20 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
În atenția moldovenilor cu dublă cetățenie: Sunt modificări la reînnoirea vizelor SUA # Realitatea.md
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Astfel, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei: solicitanţii de vize diplomatice […] Articolul În atenția moldovenilor cu dublă cetățenie: Sunt modificări la reînnoirea vizelor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 2 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 2 septembrie 2025 09:00 Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 septembrie 2025 09:00 Conferință de presă cu genericul: „Candidez cu respect – Votez fără sexism” 10:00 Evenimentul de lansare „BUSOLA […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Peste 1.000 de morți într-o alunecare de teren din vestul Sudanului. Un sat „a fost acum complet ras de pe fața pământului” # Realitatea.md
Peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața într-o alunecare de teren produsă duminică, 31 august, în vestul Sudanului, potrivit unui grup rebel care controlează zona, scrie The Guardian. Tragedia a avut loc în Munții Marra, unde ploile torențiale au provocat prăbușirea unui versant ce a distrus complet un sat. „Informațiile inițiale arată că toți locuitorii […] Articolul Peste 1.000 de morți într-o alunecare de teren din vestul Sudanului. Un sat „a fost acum complet ras de pe fața pământului” apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Pasagerii unui zbor Detroit–Shanghai au trăit un coșmar: Pilotul s-a îmbolnăvit, avionul a fost deviat spre Los Angeles # Realitatea.md
Un zbor operat de Delta Airlines, care trebuia să dureze aproximativ 16 ore, s-a transformat într-un coșmar pentru pasagerii aflați la bord, după ce avionul a fost nevoit să facă un ocol considerabil, a anunțat compania aeriană într-un comunicat oficial. Aeronava, un Airbus A350-900, decolase din Detroit cu destinația Shanghai, dar după cinci ore de […] Articolul Pasagerii unui zbor Detroit–Shanghai au trăit un coșmar: Pilotul s-a îmbolnăvit, avionul a fost deviat spre Los Angeles apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Operațiune de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani # Realitatea.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață o amplă operațiune în sudul Republicii Moldova. În cadrul acțiunii, au fost efectuate 60 de percheziții la mai multe […] Articolul VIDEO Operațiune de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Vreme caldă și cer variabil pe 2 septembrie: temperaturi de până la 33°C și fără precipitații # Realitatea.md
Pe 2 septembrie, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla slab pe întreg teritoriul țării. Temperaturile vor urca până la +33°C în timpul zilei, iar noaptea se vor înregistra minime de aproximativ +19°C. Regiunea de Nord va avea parte de temperaturi maxime de până la +32°C, iar […] Articolul Vreme caldă și cer variabil pe 2 septembrie: temperaturi de până la 33°C și fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Discuții despre școală la Rlive: Presiunea pentru performanță școlară se întoarce împotriva copiilor # Realitatea.md
Anxietatea părinților legată de școală se transmite direct copiilor. Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV au atras atenția că presiunea exercitată de părinți pentru performanță amplifică emoțiile negative ale elevilor și poate afecta relația lor cu școala. Specialista în educație parentală, Inna Negrescu-Babush, a explicat că fricile și incertitudinile fac parte din experiența firească […] Articolul Discuții despre școală la Rlive: Presiunea pentru performanță școlară se întoarce împotriva copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Un incendiu a izbucnit în orașul Bila Tserkva, din regiunea Kiev, în urma unui atac cu drone al armatei ruse. Potrivit agenției Ukrinform, informația a fost comunicată pe Facebook de către Volodimir Vovkotrub, șeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva. „Este a doua noapte consecutivă în care comunitatea din Bila Tserkva este ținta atacurilor […] Articolul Atac cu drone rusești în Kiev: un mort și mai multe victime în urma unui incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Marea Britanie a cunoscut cea mai caldă vară de la debutul înregistrărilor meteorologice, în 1884, și prezintă un risc mai mare de a se confrunta cu o vreme similară în viitor în contextul schimbărilor climatice provocate de om, a declarat luni, 1 septembrie curent, un meteorolog al Met Office, citat de Reuters, potrivit antena3.ro. Țări […] Articolul Marea Britanie a avut cea mai caldă vară din istoria înregistrărilor meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Clopoțelul a sunat și la Penitenciarul Goian. Tinerii deținuți au început anul școlar # Realitatea.md
Anul școlar a început astăzi și pentru elevii din Penitenciarul nr.10 – Goian, Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri. Într-un cadru solemn, aceștia au participat la festivitatea organizată de Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din comuna Ciorescu, partener educațional al instituției de detenție. Elevii clasei a IX-a, aflați în custodia penitenciarului, au asistat la primul […] Articolul Clopoțelul a sunat și la Penitenciarul Goian. Tinerii deținuți au început anul școlar apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Afganistan: Într-un sat, cutremurul nu a cruțat „nicio familie”, sute de morți și mii de răniți # Realitatea.md
În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruțată: în estul Afganistanului, de la cutremurul produs în cursul nopții trecute, în fiecare casă s-a înregistrat cel puțin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuință nu a mai rămas în picioare, relatează agerpres.ro. În acest peisaj devastat, unde plutește cadavrul unei vaci într-un […] Articolul Afganistan: Într-un sat, cutremurul nu a cruțat „nicio familie”, sute de morți și mii de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
