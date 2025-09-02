Blocul Patriotic a anunțat oficial că exclude orice alianță cu PAS

07:30

Pe 2 septembrie, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla slab pe întreg teritoriul țării. Temperaturile vor urca până la +33°C în timpul zilei, iar noaptea se vor înregistra minime de aproximativ +19°C. Regiunea de Nord va avea parte de temperaturi maxime de până la +32°C, iar […]