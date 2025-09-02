Irina Vlah: Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat
SafeNews, 2 septembrie 2025 12:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea" despre arestarea lui Plahotniuc. Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale" împotriva mea. Astăzi, […]
• • •
Acum 15 minute
13:00
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov afirmă determinarea Moldovei în procesul de integrare europeană la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din Copenhaga # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat recent la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) desfășurată în capitala Danemarcei, Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, oficialii din statele candidate și reprezentanții celor 27 de țări membre au discutat despre progresele și provocările legate de procesul de aderare […]
Acum 30 minute
12:50
Irina Vlah: Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat # SafeNews
Acum o oră
12:40
De ce este acuzată Moscova că exagerează câștigurile de pe front. Numărul uriaș al soldaților ruși morți în Ucraina a fost dezvăluit de presa de opoziție # SafeNews
„Câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite" și, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental, scrie Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington. Influenții bloggeri de război ruși au criticat Ministerul Apărării și pe șeful armatei, generalul […]
12:30
VIDEO // Drapelele rusești domină Tiraspolul în ziua așa-zisei independenței. Krasnoselski: „Suntem autosuficienți politic și economic” # SafeNews
Pe 2 septembrie, în Transnistria, autoritățile separatiste au marcat ziua pe care o consideră aniversarea independenței regiunii, printr-o serie de ceremonii și parade militare. Drapelele Rusiei au fost arborate în mod vizibil în mai multe puncte cheie din Tiraspol, simbolizând legăturile strânse cu Moscova. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a transmis un mesaj în care a […]
Acum 2 ore
12:10
Achiziții publice trucate: amenzi de peste 5 milioane de lei pentru două firme implicate într-un cartel la o licitație a Poliției # SafeNews
Consiliul Concurenței a sancționat dur două companii, S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana", aplicând amenzi ce depășesc 5 milioane de lei, după ce a descoperit că acestea au manipulat rezultatul unei licitații organizate de Inspectoratul General al Poliției pentru achiziția unui sistem de supraveghere video portabil. Investigațiile au arătat că firmele au lucrat împreună pentru […]
11:50
Nu a apucat să se bucure de libertate: Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, condamnat din nou pentru tâlhării. Află ce pedeapsă a primit # SafeNews
Bărbatul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de detenție, după ce a atacat mai multe persoane în perioada în care fugea de autorități. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 mai 2025, când individul, aflat în detenție pentru infracțiuni comise împotriva proprietății, a evadat din […]
11:40
VIDEO // Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare # SafeNews
Partidul "Moldova Mare" ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică". „Curtea Supremă de Justiție, în […]
11:40
Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui săptămâna aceasta cea mai mare paradă militară din istoria ţării sale, în încercarea de a repoziţiona Beijingul ca gardian al unei ordini internaţionale post-americane, într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, relatează Reuters. Peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin din Rusia şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, […]
11:40
VIDEO // PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani. Grosu: „Vă promitem să avem în continuare grijă de țară” # SafeNews
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis un mesaj video în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, prezentând realizările partidului din ultimii ani și angajamentele pentru următorul mandat. „În acești ani am guvernat cu grijă pentru țară, pentru oameni și pentru localități. Am demonstrat că îndeplinim ce promitem. Din 395 de angajamente luate […]
11:30
AUDIO // Material audio în dosarul finanțării ilegale a unui partid. Un viceprimar din Comrat și trei membri ai organizației locale a formațiunii, reținuți # SafeNews
În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău și Comrat, patru persoane au fost reținute, printre care un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din organizația teritorială Comrat a formațiunii politice vizate. Totodată, un material audio a fost prezentat de către Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul anchetei privind finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. […]
Acum 4 ore
11:00
Moldovean condamnat și dat în căutare, pentru violențe în Slovacia, reținut la frontiera Albița # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat și reținut de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, fiind căutat de autoritățile din Slovacia pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, când bărbatul s-a prezentat ca pasager într-un […]
10:50
O femeie a fost reținută de oamenii legii, după ce în urma unui conflict l-a înjunghiat pe un bărbat. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ier, 1 septembrie, în jurul orei 12:00, pe strada Ioan Radu din sectorul Buiucani al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi […]
10:30
LIVE // Conferință de presă susținută de secretarul general adjunct al MAIA al R. Moldova, Ina Butucel, și Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de secretarul general adjunct al MAIA al R. Moldova, Ina Butucel, și Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen
10:30
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent. Anchetatorii susțin că Kadîrov a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă militari ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să îi ia prizonieri. De asemenea, el […]
10:20
VIDEO // Liceu privat din Chișinău anchetat de procurori pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane lei # SafeNews
Un liceu privat din Chișinău este vizat într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, au anunțat procurorii PCCOCS împreună cu Serviciul Fiscal de Stat. În urma perchezițiilor desfășurate, autoritățile au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, iPad-uri, telefoane mobile, precum și […]
10:10
Percheziții în Chișinău și Comrat într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 persoane vizate, patru reținute # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din Cahul, au lansat marți dimineață o serie de percheziții în Chișinău și Comrat, în cadrul unei anchete ce vizează presupusa finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Operațiunea are loc simultan în mai multe locații, inclusiv la adrese ce aparțin unor instituții publice. Potrivit informațiilor preliminare, patru […]
09:50
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile # SafeNews
Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent. Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive și pagube suplimentare, […]
09:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 2 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte. Ordinea de zi:
09:30
Un curier de droguri prins cu 3 kg de „sare” a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a lovit doi polițiști cu BMW-ul pentru a scăpa de arest # SafeNews
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să vândă aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare") și a rănit doi polițiști în timp ce încerca să fugă de la locul faptei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, la solicitarea […]
Acum 6 ore
09:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67.751 de traversări. Totodată, 16 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 23.379 de traversări persoane; PTF Leușeni – 9.137 […]
09:10
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, lansează campania „Fără Ambrozie", o inițiativă comună menită să informeze și să mobilizeze cetățenii în lupta împotriva acestei plante. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie și de a încuraja implicarea comunității în identificarea și combaterea […]
09:00
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # SafeNews
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Şi vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian", a scris pe X şeful diplomaţiei belgiene. La sfârşitul lunii iulie, preşedintele francez Emmanuel […]
08:50
VIDEO // Descinderi de amploare în sudul țării: Autoritățile au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală # SafeNews
În această dimineață, autoritățile au demarat o amplă operațiune în sudul țării, vizând o anchetă penală legată de fraude electorale și activități financiare ilegale. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, alături de procurorii PCCOCS și trupele speciale BPDS „Fulger", au efectuat 60 de percheziții simultane în mai multe localități. Investigația vizează suspiciuni de implicare a unui […]
08:50
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion # SafeNews
Pasagerii unei curse care decolase din Detroit, Statele Unite, cu destinaţia Shanghai, China, au trăit un adevărat coşmar. Zborul trebuia să dureze 16 ore, dar avionul a fost nevoit să facă sâmbătă un ocol neprevăzut, a anunţat compania aeriană americană Delta Airlines într-un comunicat citat de News.ro. În timp ce survolau Alaska, după cinci ore […]
08:00
Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova” # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" își consolidează echipa. Liudmila Karadag, activistă civică originară din Ceadîr-Lunga și fondatoare a clubului de fotbal feminin „Colibri", a aderat la Mișcarea „Respect Moldova". Liudmila Karadag este recunoscută pentru implicarea sa civică și pentru promovarea sportului în rândul tinerelor din regiune, reprezentând un exemplu de leadership și dedicare față de comunitate. […]
07:50
Republica Moldova în UE – înainte de finalul mandatului președintei Sandu: promisiuni de campanie # SafeNews
Republica Moldova va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al președintelui Maia Sandu. Acesta este unul dintre angajamentele electorale asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Formațiunea, care a guvernat în ultimii patru ani, promite dublarea veniturilor […]
07:40
Fostul candidat la Președinție al României și politician de extremă dreapta Călin Georgescu rămâne sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de răspândirea de declarații care promovează idei, concepte sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Despre aceasta a anunțat tribunalul București ieri, 1 septembrie. Conform deciziei instanței, măsura controlului judiciar aplicată lui […]
07:30
Omul de afaceri rus sancționat, Igor Ceaika, ar putea conduce departamentul Kremlinului responsabil pentru relațiile cu Moldova. Conform Infotag, acest lucru a fost relatat de publicația RBC. La sfârșitul săptămânii trecute a fost creat un nou departament pentru parteneriat strategic în cadrul administrației prezidențiale ruse. Acesta a fost creat pentru a înlocui două departamente vechi. […]
07:20
Messi a pierdut primul dintre ultimele opt finale de cupe de
Acum 8 ore
07:10
Zeci de nave ale Global Sumud Flotilla către Fâşia Gaza s-au întors în portul Barcelona, din cauza unei furtuni pe Marea Mediterana # SafeNews
Zeci de vapoare ale ”Global Sumud Flotilla” – ”sumud” înseamnă ”rezistenţă” în arabă – care au plecat duminică de la Barcelona către Fâşia Gaza cu ajutor umanitar şi sute de activişti propalestinieni între care se află şi suedeza Greta Thunberg, s-au întors în portul de plecare, din cauza unor rafale violente de vânt pe marea […] Articolul Zeci de nave ale Global Sumud Flotilla către Fâşia Gaza s-au întors în portul Barcelona, din cauza unei furtuni pe Marea Mediterana apare prima dată în SafeNews.
07:00
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în R. Moldova. Demnitara este așteptată în ziua de vineri, 5 septembrie. În cadrul programului său este inclusă și o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. După discuțiile de la mănăstire, comisarul va face declarații de presă. […] Articolul Comisarul european Marta Kos, o nouă vizită în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:50
În Germania, grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat din coaliție dorește să transforme hărțuirea verbală de natură sexuală, așa-numitul „catcalling”, într-o infracțiune penală. Vicepreședinta grupului parlamentar SPD, Sonja Eichwede, a declarat: „Această portiță legală trebuie închisă. Nu putem tolera un asemenea comportament”. Este vorba despre gesturi indecente și sexuale, strigăte și insulte, adesea îndreptate de bărbați […] Articolul Germania intenționează să transforme hărțuirea verbală în infracțiune penală. apare prima dată în SafeNews.
06:40
FOTO // O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României # SafeNews
Un clip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august a arătat o hartă în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibila dorință a Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, scriu Kyiv Independent și RBC Ukraine, care citează publicația independentă rusească Agents.Media. Harta a apărut în timp ce generalul […] Articolul FOTO // O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României apare prima dată în SafeNews.
06:30
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # SafeNews
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters. Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula […] Articolul Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc apare prima dată în SafeNews.
06:20
Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe al României cu privire la prezența lui Ceban la Roma, deși are interdicție în Spațiul Schengen # SafeNews
Ministerul Afacaerilor Externe al României (MAE) precizează că Ion Ceban primarul orașului Chișinău este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen, însă, excepțional, a primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia pentru a participa la o conferință sub egida UNESCO. Potrivit MAE, „cu titlu excepțional, conform […] Articolul Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe al României cu privire la prezența lui Ceban la Roma, deși are interdicție în Spațiul Schengen apare prima dată în SafeNews.
06:10
Președintele Maia Sandu, va efectua marţi, 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu oficiali europeni. În cadrul vizitei, Maia Sandu se va întâlni și cu reprezentanți ai Consiliului Europei, întrucât Republica Moldova urmează să preia, începând cu noiembrie 2025, […] Articolul Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Franţa apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:20
„Alertă de securitate”, la Chișinău. O grenadă F1 într-un „kuliok”, depistată în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan # SafeNews
Poliția Capitalei și serviciile specializate au fost puse pe jar ieri, în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan, dupoă ce o persoană a alertat despre faptul că a depistat un obiect asemănător cu o grenadă. Cazul a fost înregistrat ieri-dimineață, în jurul orei 09:34, pe strada Industrială din capitală. Potrivit surselor PulsMedia.MD, un reprezentant al […] Articolul „Alertă de securitate”, la Chișinău. O grenadă F1 într-un „kuliok”, depistată în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
18:40
PLDM acuză CEC de abuz de procedură: „Recursul la CSJ nu respectă legea și trebuie respins” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) denunță public demersul Comisiei Electorale Centrale (CEC) către Curtea Supremă de Justiție (CSJ), calificând recursul depus drept nefondat, formalist și în contradicție cu normele legale prevăzute de Codul administrativ. Potrivit unui comunicat transmis presei, PLDM atrage atenția că recursul CEC nu întrunește cerințele prevăzute de articolul 245¹ din Codul […] Articolul PLDM acuză CEC de abuz de procedură: „Recursul la CSJ nu respectă legea și trebuie respins” apare prima dată în SafeNews.
16:50
VIDEO // Prinsi cu gustări ascunse: un bărbat a încercat să treacă vama cu fistic și arahide ascunse în mașină # SafeNews
Un bărbat de 32 de ani din Republica Moldova a fost depistat la intrarea în țară cu un transport neobișnuit: peste 250 de pachete de fistic și arahide, ascunse în locuri greu accesibile ale mașinii. Incidentul a avut loc la Postul Vamal Cahul, unde vameșii au decis să supună unui control amănunțit un autoturism Nissan […] Articolul VIDEO // Prinsi cu gustări ascunse: un bărbat a încercat să treacă vama cu fistic și arahide ascunse în mașină apare prima dată în SafeNews.
16:50
Summit între Zelenski şi ”lideri europeni” joi, la Paris, pe tema garanţiilor de securitate ale Ucrainei # SafeNews
O întâlnire între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi ”lideri europeni” urmează să aibă loc joi la Paris, declară luni o sursă politică AFP, în contextul în care eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt invaziei Ucrainei par blocate, relatează AFP. ”Este prevăzută o întâlnire” în vederea discutării unor garanţii de securitate ale […] Articolul Summit între Zelenski şi ”lideri europeni” joi, la Paris, pe tema garanţiilor de securitate ale Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
16:20
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren # SafeNews
O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, relatează publicația germană Stern, citată de Kyiv Independent. Victima, identificată ca fiind Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe […] Articolul O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren apare prima dată în SafeNews.
16:00
Bărbat găsit mort într-o baltă de sânge la festivalul Burning Man din Nevada. Poliția anchetează cazul ca omor # SafeNews
Un bărbat a fost găsit mort „într-o baltă de sânge” la festivalul Burning Man din Nevada, potrivit autorităților locale. A fost descoperit sâmbătă seara, puțin după ora 21:00, la festivalul muzical și artistic din deșertul Black Rock, la aproximativ 180 de kilometri nord de Reno, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Pershing. Autoritățile solicită tuturor […] Articolul Bărbat găsit mort într-o baltă de sânge la festivalul Burning Man din Nevada. Poliția anchetează cazul ca omor apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 1 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Prim-ministrul Dorin Recean a purtat discuții cu premierul Japoniei despre extinderea investițiilor în Republica Moldova # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, pentru a discuta extinderea parteneriatului bilateral în domenii esențiale pentru dezvoltarea economică și socială. Discuțiile s-au concentrat pe atragerea de investiții japoneze în Moldova și consolidarea cooperării în sectoare precum agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea regională. Sprijinul oferit de Japonia prin […] Articolul Prim-ministrul Dorin Recean a purtat discuții cu premierul Japoniei despre extinderea investițiilor în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:20
Țările asiatice și Rusia vor o nouă ordine mondială, să nu depindă de americani. Datoria SUA depășește 37 de trilioane de dolari # SafeNews
Războiul din Ucraina a schimbat comerțul global și a creat noi alianțe, modificând nu doar relațiile comerciale, ci și alianțele geopolitice. Potrivit Sky News, impactul conflictului se extinde dincolo de granițele Europei, remodelând lumea așa cum o cunoaștem. Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), un grup de 10 state eurasiatice, inclusiv China, Rusia și […] Articolul Țările asiatice și Rusia vor o nouă ordine mondială, să nu depindă de americani. Datoria SUA depășește 37 de trilioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
15:10
FOTO // Provocările procesului electoral, pe agenda discuțiilor dintre Partidul „Respect Moldova” și observatorii internaționali ENEMO # SafeNews
Astăzi, Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova”, responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes. Discuțiile s-au axat pe principalele provocări ale procesului electoral în perspectiva alegerilor parlamentare din […] Articolul FOTO // Provocările procesului electoral, pe agenda discuțiilor dintre Partidul „Respect Moldova” și observatorii internaționali ENEMO apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO // „Inima Moldovei”: Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md „Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să […] Articolul VIDEO // „Inima Moldovei”: Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA. În urma seismului, nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale. Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost […] Articolul Un cutremur s-a produs lângă Napoli, într-o zonă vulcanică apare prima dată în SafeNews.
14:50
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a plecat din capitala nord-coreeană Phenian către Beijing, luni, pentru a asista la o defilare militară care marchează capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial, prevăzută miercuri, potrivit agenţiei sud-coreene de presă Yonhap, relatează AFP. ”Liderul nord-coreean a părăsit Phenianul (luni) după-amiaza, la bordul unui tren special”, potrivit Yonhap, care […] Articolul Kim Jong Un pleacă de la Phenian în China cu trenul său blindat, ultrasecurizat apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO // Marcel Dumbravan, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, prezentat oficial de Procurorul General colectivului instituției # SafeNews
Procuratura Anticorupție are, de astăzi, un nou conducător. Marcel Dumbravan a fost prezentat oficial în funcția de procuror-șef în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul instituției. Evenimentul a reunit conducerea Procuraturii Generale, reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor și întreg colectivul structurii anticorupție. Prezentarea oficială a fost făcută de Procurorul General Alexandru Machidon, care a […] Articolul VIDEO // Marcel Dumbravan, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, prezentat oficial de Procurorul General colectivului instituției apare prima dată în SafeNews.
