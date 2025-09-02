Irina Vlah: Regimul a trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri com
Curentul.md, 2 septembrie 2025 12:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc. Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, când am […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
12:50
Irina Vlah: Regimul a trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri com # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc. Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, când am […]
Acum o oră
12:40
PLDM: Recursul depus de CEC la Curtea Supremă de Justiție nu respectă Codul administrativ și nu conține argumente solide # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) atrage atenția opiniei publice asupra faptului că recursul depus de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Curtea Supremă de Justiție nu respectă rigorile prevăzute de Codul administrativ și nu conține argumente solide care să justifice casarea hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025. Conform legislației, recursul la CSJ […]
Acum 2 ore
12:10
Pompierii moldoveni, distinși pentru participarea la misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia # Curentul.md
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august 2025 la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UE), au fost decorați azi de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în prezența conducerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului […]
11:40
Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii lansează campania de combatere a ambroziei # Curentul.md
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, lansează campania FărăAmbrozie, o inițiativă comună menită să informeze și să mobilizeze cetățenii în lupta împotriva acestei plante invazive, cu efecte nocive asupra sănătății și mediului. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie și de a […]
Acum 4 ore
11:10
Odată cu deschiderea anului școlar, Colegiul Austriac din Moldova (SAM) și-a început activitatea în cadrul Zonei Economice libere „Bălți”. Despre aceasta a anunțat Marin Ciobanu, administratorul ZEL Bălți. El s-a declarat bucuros de faptul că, după o perioadă de „lupte”, Ministerul Educației și Științei al Austriei a luat decizia de a construi acest Colegiu în […]
10:40
În satul Bărboieni, raionul Nisporeni, au fost finalizate trei proiecte care aduc condiții mai bune pentru educația și sănătatea copiilor din localitate. Prin intermediul Programelor Naționale „Satul European” și „Satul European Expres”, Guvernul Republicii Moldova a investit peste 1,5 milioane de lei pentru: – Construirea a 500 m de rețea de canalizare și a unei […]
10:10
Dorin Recean a avut o întrevedere cu premierul nipon: Japonia va continua să susțină dezvoltarea țării noastre # Curentul.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Premierul Dorin Recean a mulțumit părții nipone pentru sprijinul constant acordat țării noastre. Japonia sprijină proiecte în agricultură, sănătate, educație și de […]
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează […]
Acum 6 ore
09:10
(VIDEO) Peste 60 de percheziții au loc în sudul țării într-un dosar de corupere electorală # Curentul.md
Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Poliția anunță că perchezițiile au loc în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de […]
Acum 24 ore
18:10
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 950,9 milioane lei în perioada 25 – 31 august 2025 # Curentul.md
În perioada 25 – 31 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 950,9 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%. În luna august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,5 miliarde lei, ceea ce […]
17:30
Tranziția energetică accelerează: Republica Moldova a depășit 784 MW instalați din surse regenerabile # Curentul.md
Tranziția energetică din Republica Moldova accelerează. La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile a atins 784,09 MW, cu 204,7 MW mai mult față de finele anului trecut, potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă. Ponderea cea mai mare o au instalațiile fotovoltaice – 545,61 MW (70%), urmate de energia […]
17:10
Sinteza CNA: Șeful spitalului din Bălți, plasat în arest preventiv și secheste în valoare de peste 10 mln. de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții în dosare de corupție în mai multe unități medicale din nordul țării care vizează acțiunile pretins ilicite ale […]
16:50
Fostul primar de la Negureni rămâne fără avere de 900 de mii de lei, stabilită ca nejustificată # Curentul.md
La 10 iulie 2025, Curtea de Apel Nord a restituit apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva hotărârii Judecătoriei Orhei, sediul Telenești din 25 februarie 2025, în cauza contencioasă la acțiunea înaintată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) împotriva persoanelor supuse controlului cu […]
16:30
Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice” # Curentul.md
Astăzi, 1 septembrie 2025, cu prilejul începutului de an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate: „Ca […]
16:20
Blocul ALTERNATIVA promite investiții majore în educație: grădinițe moderne, școli europene, sprijin pentru profesori # Curentul.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și părinți, reafirmându-și angajamentele pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat, a prezentat angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA în domeniul Educației: • grădinițe moderne și sigure, unde copiii cresc […]
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere. Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea „Declarația de […]
15:40
Peste 4500 de șoferi, sancționați în weekend pentru încălcări ale regulilor de circulație # Curentul.md
În weekend, polițiștii au documentat peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație. Cele mai grave situații au vizat 73 de șoferi depistați în stare de ebrietate și înlăturați de la volan, 2209 conducători auto care au depășit limita de viteză și 671 care nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. De […]
15:30
Irina Vlah: Pe lângă dosarele penale fabricate pentru protestul pașnic de la Președinție, puterea planifică să facă presiuni și prin intermediul CNA # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală. „Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne […]
15:10
CEC solicită slujitorilor bisericii să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere, corecte și echitabile, reamintește despre obligația respectării Codului electoral și a legislației conexe, care interzic expres desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală. Misiunea fundamentală a oricărui […]
14:10
Ion Chicu: Guvernarea plătește prețuri duble la gaze din cauza managementului defectuos # Curentul.md
În cadrul întâlniri cu cetățenii din Scorțeni, fostul prim-ministru și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, a criticat lipsa de transparență a actualei guvernări privind achiziția gazelor natural. Și asta după ce cetățenii și-au exprimat nemulțumirea legată de faptul că autoritățile evită să publice informațiile, iar acest lucru ridică suspiciuni legate de o […]
13:40
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un brbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor […]
13:30
Reprezentanții PSRM au participat la festivitățile de 1 septembrie, subliniind importanța educației # Curentul.md
Astăzi, 1 septembrie, conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputații, președinții de raioane și primarii din mai multe localități, precum și consilierii de toate nivelurile din partea PSRM au participat la evenimentele dedicate Zilei Cunoștințelor. Reprezentanții PSRM au adresat mesaje de felicitare elevilor, părinților și cadrelor didactice, urând tuturor sănătate, răbdare, succese și realizări frumoase […]
Ieri
13:10
PAS s-a lansat în campanie în alte 13 raione: „Am greșit pe alocuri, dar am făcut un pas mare în direcția corectă” # Curentul.md
După ce sâmbătă s-a lansat în 20 de raioane în campania electorală, ieri Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în alte 13 raioane, informează CURENTUL „Am mers în fața oamenilor din Dubăsari, Telenești, Orhei, Bălți, Sîngerei, Drochia, Soroca, Șoldănești, Briceni, Edineț, Glodeni, Basarabeasca și Taraclia. Am vorbit cu ei despre cele 5 angajamente PAS pentru următorii ani: semnarea […]
12:30
Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților. Să ne fie cu Doamne Ajută # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii, și-a condus fiica – Anna-Elizabeth, la școală. „Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților cu prilejul acestui minunat început de an școlar. Cu grijă, credință, curaj și competență vom face din Moldova țara prosperă din care oamenii să nu ne mai […]
12:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, împreună cu soția, Galina, a participat la „primul sunet” la liceul unde mezinul, Nicușor, a început clasa a cincea, informează CURENTUL. „Începe o nouă etapă – de astăzi, elev în clasa a cincea. Împreună cu Nicușor îi felicităm pe toți cu […]
11:40
Provocările cu care se confruntă piaţa muncii din Republica Moldova şi posibilele soluţii # Curentul.md
În prezent, piaţa muncii din Republica Moldova se confruntă cu un şir de provocări majore, care, dacă nu vor fi gestionate corect, riscă să devină probleme mari pentru economia naţională şi pentru ţară în general. Prima şi cea mai mare problemă o reprezintă deficitul forţei de muncă. În ultimii ani forţa de muncă în Republica […]
11:30
(VIDEO) Ion Ceban, mesaj de 1 Septembrie: Felicitări elevilor, cadrelor didactice și părinților cu prilejul începerii noului an de studii # Curentul.md
Primarul general al Chișinăuli, Ion Ceban, a felicitat toți elevii, cadrele didactice și părinții cu prilejul începerii noului an de studii. „Le doresc succes, perseverență și realizări frumoase”, menționează Ceban.
11:00
VIDEO// Irina Vlah, alături de elevii de la Liceul Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău: Noi, maturii, suntem mereu alături – vă vom sprijini și ajuta! # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost, în această dimineață, la „primul sunet” alături de elevii, învățătorii și părinții de la Liceul Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău. „Talentați, curajoși, strălucitori – așa i-am văzut pe elevii Liceului Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău. La fel ca mii de copii din întreaga […]
10:40
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). „Salutăm aderarea noilor colegi din Fălești la PSDE. Le mulțumim pentru încrederea acordată partidului nostru. Experiența și dedicarea […]
10:10
Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE: „Sunt onorată de desemnarea mea în Republica Moldova” # Curentul.md
Noua ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova este Iwona Piórko. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că se simte onorată de numire și a subliniat dorința de a colabora cu echipa Delegației UE la Chișinău. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să […]
09:40
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un de 1 septembrie, cu prilejul începutului noului an școlar. „Dragi elevi, Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar. Dragi părinți, Vă doresc să aveți răbdare și să fiți mereu alături de copiii voștri. Dragi profesori, Vă mulțumesc pentru munca enormă […]
09:10
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional. În adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat […]
31 august 2025
19:40
Liderul MAN, parte a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban efectuează o vizită în Italia. „Vă salut din Italia. Continuăm să muncim”, a spus politicianul. Ion Ceban a anunțat că, în următoarele zile, va avea mai multe întrevederi și va participa la evenimente.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Partidul CUB transmite azi mulți ani tuturor celor care vorbesc, iubesc și respectă limba română # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române. „La mulți ani de Ziua Limbii Române! Astăzi, duminică, pe 31 august, celebrăm tezaurul care ne unește, ne definește ca popor: limba română, temelia identității culturale și spirituale a Moldovei. Este ziua în care comemorăm […]
11:40
Andrei Năstase: Lansarea drept candidat independent a fost un eveniment de suflet, un dialog sincer și fără artificii cu cei care mă cunosc cel mai bine – consătenii # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, s-a lansat în campania electorală în satul său de baștină – Mândrești, raionul Telenești. Politicianul a exprimat recunoștință pentru discuțiile avute și pentru susținerea consătenilor. „O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea. Aici, unde odihnesc străbunii, am făcut primul pas […]
11:20
Dmitri Torner: Astăzi, de Ziua Limbii Române, vreau să adresez un gând de respect profund tuturor celor care vorbesc, iubesc și păstrează această limbă frumoasă # Curentul.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române. „Dragi prieteni! Astăzi, de Ziua Limbii Române, vreau să adresez un gând de respect profund tuturor celor care vorbesc, iubesc și păstrează această limbă frumoasă – o adevărată comoară a unui popor. Chiar dacă limba mea […]
11:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan – la Marea Dictare Națională # Curentul.md
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de […]
11:00
Astăzi, în Scuarul Teatrului „Mihai Eminescu” din Chișinău, Partidul CUB – Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile din această toamnă. Evenimentul, la care au participat membri, simpatizanți și reprezentanți ai societății civile, s-a deschis solemn prin intonarea Imnului Național al Republicii Moldova și s-a încheiat emoționant cu Imnul Partidului […]
11:00
Ion Ceban: Limba română trebuie să o cultivăm în școli, în familii și în viața de zi cu zi # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în această dimineață, a depus flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române, și a venit cu un mesaj de felicitare. „La mulți ani de Ziua Limbii Române! Cel mai mult îmi doresc ca limba pe care o vorbim să […]
10:50
Blocul electoral ALTERNATIVA a elaborat un COD DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și civilizată, pe care îl propune tuturor concurenților electorali # Curentul.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a elaborat un COD DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și civilizată, pe care îl propune tuturor concurenților electorali. Codul de conduită integral poate fi citit mai jos: Noi, participanții la scrutin, conștienți de importanța alegerilor parlamentare pentru viitorul Republicii Moldova și motivați de dorința de a desfășura o campanie corectă […]
10:20
Blocul Alternativa propune respectarea unui cod de conduită pentru concurenții electorali # Curentul.md
Blocul electoral Alternativa a lansat astăzi un apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui cod de conduită. Potrivit lui Ion Ceban, unul din liderii Bloculi, acest demers se bazează pe sugestii și practici atât internaționale, cât și naționale și are drept scop evitarea manipulărilor și chemărilor la ură și dezbinare. „Dezbaterea publică trebuie să […]
10:20
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor # Curentul.md
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Această emisiune monetară este dedicată uneia dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române – poetul, prozatorul și jurnalistul Mihai Eminescu – și aduce un omagiu contribuției […]
10:10
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii. Irina Vlah, liderul partidului, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria poporului […]
10:10
PLDM cere executarea Hotărârii Curții de Apel Centru privind participarea la alegerile parlamentare # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care solicită executarea Hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025, pronunțată în dosarul nr. 3-70/2025. În cererea depusă la CEC, PLDM solicită: 1. Convocarea de urgență a unei ședințe publice a Comisiei; 2. Includerea formațiunii în lista partidelor politice […]
10:00
În cadrul ședinței de ieri, au fost aprobate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) mai multe hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia a modificat patru hotărâri anterioare cu privire la înregistrarea listei de candidați din partea a 3 formațiuni politice și un bloc electoral. Astfel, CEC a aprobat suplinirea listei de […]
10:00
AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania: Republica Moldova nu poate exista singură, dar împreună cu România putem totul # Curentul.md
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova s-a lansat ieri oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc în scuarul Ion și Doina Aldea-Teodorovici din Chișinău – spațiu-simbol al jertfei și al cântecelor care au devenit rugăciuni pentru libertate și pentru Unire. Lansarea a început cu […]
09:50
Prim-ministrul efectuează o vizită de lucru în Japonia cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka # Curentul.md
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, informează CURENTUL. Duminică, 31 august, șeful Guvernului de la Chișinău va inaugura Ziua Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka, un eveniment dedicat promovării imaginii țării noastre în Țara Soarelui Răsare. […]
30 august 2025
11:30
Blocul ALTERNATIVA s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În discursul rostit cu această ocazie, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii, a subliniat că echipa sa este pregătită să extindă la nivel național transformările realizate în Chișinău. „Construim Europa aici, acasă, la noi. Vă îndemnăm să ne oferiți votul de […]
10:40
Un examen pentru concurenţii în alegeri: În ce măsură se vor regăsi în platformele electorale domeniile economice de mare perspectivă? # Curentul.md
În următoarele săptămâni, concurenţii în alegeri se vor întrece în promisiuni electorale, îşi vor promova platformele, încercând să-i convingă pe alegători că anume viziunile lor sunt cele mai bune. Portalul nostru a decis să monitorizeze atent platformele electorale ale concurenţilor în alegeri prin prisma prezenţei în ele a domeniilor economice de mare perspectivă, care ar […]
10:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat în campania electorală în cadrul unui eveniment în scuarul Teatrului de Operă și Balet din capitală. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că partidul pornește într-o campanie electorală la finalul căreia trebuie să menținem direcția corectă. „Împreună am parcurs un drum lung – cu unii strângeam primele semnături […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.