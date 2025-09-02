Irina Vlah: Regimul a trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri com

11:30

Blocul ALTERNATIVA s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În discursul rostit cu această ocazie, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii, a subliniat că echipa sa este pregătită să extindă la nivel național transformările realizate în Chișinău. „Construim Europa aici, acasă, la noi. Vă îndemnăm să ne oferiți votul de […]