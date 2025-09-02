„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah

ProTV.md, 2 septembrie 2025 11:20

„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
11:30
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul ProTV.md
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
Acum 30 minute
11:20
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah ProTV.md
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
11:20
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” ProTV.md
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei”
Acum o oră
10:50
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute ProTV.md
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
10:50
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate” ProTV.md
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate”
Acum 2 ore
10:30
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO ProTV.md
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
10:10
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică ProTV.md
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
09:40
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare ProTV.md
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
Acum 4 ore
09:30
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze” ProTV.md
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze”
09:30
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute ProTV.md
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
09:10
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă” ProTV.md
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă”
08:50
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit ProTV.md
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
08:40
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse ProTV.md
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
08:30
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale” ProTV.md
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
08:20
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi ProTV.md
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi
08:10
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO
Acum 12 ore
23:40
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO ProTV.md
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
23:40
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
23:30
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO ProTV.md
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
23:30
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO ProTV.md
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
23:30
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO ProTV.md
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
23:30
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO ProTV.md
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
23:20
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO ProTV.md
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO
23:10
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO ProTV.md
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO
23:00
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO ProTV.md
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO
22:50
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO ProTV.md
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO
22:50
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO ProTV.md
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO
Acum 24 ore
22:30
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO ProTV.md
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat” din 2014 - VIDEO
21:50
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO ProTV.md
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios” - VIDEO
21:50
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO ProTV.md
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO
21:40
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO ProTV.md
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO
21:40
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO ProTV.md
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO
21:40
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO ProTV.md
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO
21:20
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO ProTV.md
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță”, iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO
21:10
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO ProTV.md
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO
21:10
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO ProTV.md
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO
21:00
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO ProTV.md
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO
20:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen ProTV.md
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
19:50
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO ProTV.md
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO
19:30
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile ProTV.md
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
18:20
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO
18:20
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan ProTV.md
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan
18:10
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral ProTV.md
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral
17:30
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO
17:30
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO ProTV.md
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO
17:20
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO ProTV.md
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.