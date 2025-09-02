„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
ProTV.md, 2 septembrie 2025 11:20
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea”. CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
Un moldovean a murit, în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul
„Ea a venit și mi i-a dat grămadă, acolo este și partea mea". CNA a publicat înregistrările audio în urma perchezițiilor privind dosarul de finanțare ilegală a partidului Irinei Vlah
Cine sunt persoanele reținute în urma perchezitiilor de la partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei"
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală la partidul Irinei Vlah: Patru persoane - reținute
Condamnat la încă 11 ani de închisoare, după ce a fugit din penitenciar. Ce a făcut un deținut „la libertate"
Percheziții la un liceu privat din capitală: ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei - VIDEO
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică
Bărbatul, care în 2022 a lovit cu mașina doi polițiști, după „preluarea" a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taracliei, și-a aflat sentința. Câți ani va sta la închisoare
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei". Irina Vlah acuză guvernarea: „Încearcă să ne intimideze"
Și ofițerii CNA au descins cu percheziții în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: Patru persoane - reținute
Perchezițiile ar avea loc la unii membri ai Partidului „Inima Moldovei". Irina Vlah: „Guvernarea a trecut la o nouă etapă"
Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit
ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse
China preia controlul asupra „noii ordini mondiale”
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi
Maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 2 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Ultima oră. Percheziții în sudul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală - VIDEO
Se așteaptă un duel de foc dintre Novak Djokovic și favoritul gazdelor, Taylor Fritz, după ce ambii au înregistrat victorii clare în optimi - VIDEO
Lionel Messi a pierdut, alături de Inter Miami, finala Cupei Ligilor - VIDEO
Golgheterul naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu, a înscris primul său gol în tricoul formației Maccabi Tel Aviv, căreia i s-a alăturat în această vară - VIDEO
Cristina Bucșa, eliminată în optimile de finală de la US Open de lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO
Golul superb din lovitură liberă marcat de Dominik Szoboszlai a decis derby-ul dintre Liverpool și Arsenal - VIDEO
Petrocub Hîncești a învins-o pe Milsami Orhei în duelul ultimelor două campioane ale Moldovei - VIDEO
Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se distanțează în fruntea clasamentului - VIDEO
Primul pas greșit făcut de Inter Milano în campionatul Italiei, cu românul Cristi Chivu pe banca tehnică. Nerazzurii au pierdut neașteptat acasă, cu Udinese - VIDEO
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC - VIDEO
Aterizare forțată fără GPS: Ursula von der Leyen a ajuns la Plovdiv cu ajutorul hărților pe hârtie, după o presupusă interferență rusă în Bulgaria - VIDEO
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații - VIDEO
Europa pregătește desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict - VIDEO
Putin reia retorica anti-occidentală în China: susține că războiul din Ucraina nu a fost început de Rusia, ci provocat de „lovitura de stat" din 2014 - VIDEO
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării lui Andrei Parubii, fost președinte al Parlamentului Ucrainei. Zelenski: „O crimă oribilă, planificată minuțios" - VIDEO
Tragedie în Afganistan: un cutremur de 6 grade pe scara Richter a provocat pagube masive și peste 800 de morți - VIDEO
Ziua Limbii Române, sărbătorită prin muzică și emoție: concertul de pe strada Eugen Doga a adunat sute de oameni în inima capitalei - VIDEO
Trafic ca-n prima zi de școală: străzile din Chișinău, transformate în furnicar odată cu revenirea elevilor în bănci - VIDEO
Prima zi de școală, sărbătorită cu stil în toată țara: curțile instituțiilor s-au umplut de flori, zâmbete, cântece și obiceiuri frumoase - VIDEO
Omagiu inedit adus limbii române: angajații Ambasadei SUA la Chișinău au citit din „Isprăvile lui Guguță", iar fostul ambasador al UE a recitat o poezie - VIDEO
În hala unei fabrici de cosmetice sau online: două partide noi intră oficial în campanie și vor să câștige votul moldovenilor - VIDEO
Prima zi de școală, între emoții și flori: peste 1.200 de școli din Moldova și-au deschis ușile pentru un nou an - VIDEO
Campania electorală prinde contur: Alianța Moldovenii și Liga Orașelor și Comunelor își lansează candidații și promisiunile - VIDEO
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO # ProTV.md
