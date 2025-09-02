Peste 140 de școli din Moldova au început implementarea programului EduLIFE – Educație pentru viață
Moldpres, 2 septembrie 2025 11:20
Programul de formare a început în peste 140 de instituții de învățământ din Moldova. Acesta vizează școlile care și-au exprimat interesul de a implementa Clubul EduLIFE, în urma apelului public lansat în luna mai, informează MOLDPRES....
Serviciul Vamal a anunțat astăzi despre sistarea traficului transfrontalier în postul vamal Cahul. Măsura este aplicată între orele 11:00 – 12:00, informează MOLDPRES.Potrivit autorității vamale, în prezent, la postul vamal de frontieră Cahul s...
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare # Moldpres
Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai mute jafuri a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul, anterior condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului, a evadat î...
Polițiștii desfășoară acțiuni de verificare a autobuzelor implicate în transportarea elevilor # Moldpres
Polițiștii desfășoară acțiuni de verificare a autobuzelor implicate în transportarea elevilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă șoferii să respecte cu strictețe normele de circulație rutieră pe durata transportării elevilor, comunică MOLDPR...
Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunțat marți Agenția Europeană de Apărare (AEA), relatează AFP.Acestea au ajuns la 343 de miliarde de euro anul trecut, cee...
FOTO // Academia „Ștefan cel Mare” a marcat 35 de ani de la fondare. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „O instituție care a devenit un simbol al profesionalismului” # Moldpres
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a marcat 35 de ani de la fondarea instituției și deschiderea noului an universitar 2025–2026, informează MOLDPRES.Evenimentul a reunit conducerea MAI, cadre didactice, veterani, studenți...
Comisarul european pentru Tineret și Sport, alături de sportivii moldoveni la Școala de caiac-canoe # Moldpres
Comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, a vizitat Școala sportivă specializată de caiac-canoe din Chișinău, unde a avut ocazia să se întâlnească cu campionii naționali: frații Tarnovschi, Daniela...
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, notează AFP.„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luat...
Procurorii și Fiscul au descins la un liceu privat din capitală suspectat de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins marți la un liceu privat din capitală, în cadrul unei anchete privind o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11.000.000 de lei, comunică MOLDPRES.Pot...
Proteste de amploare în Serbia. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile Belgradului pentru a cere alegeri anticipate # Moldpres
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violențele care au umbrit mai multe manifestații &icir...
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că a transferat integral sumele datorate pentru serviciile medicale oferite în luna iulie de prestatorii contractați, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, au fost achitate circa 491 de milioa...
CNA: 17 persoane sunt vizate într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid. Patru au fost reținute # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în Chișinău și Comrat, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unei ...
Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii lansează campania națională - „Fără Ambrozie” # Moldpres
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au lansat campania „ Fără Ambrozie”, o inițiativă comună menită să atragă atenția publicului asupra pericolelor cauzate de ambrozie - o plantă invazivă cu e...
Bărbatul care a lovit doi polițiști cu automobilul după preluarea a trei kilograme de droguri a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri. Decizia a fost pronunțată în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii PCCOCS,...
Reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova, discutate de Cristina Gherasimov cu ministra daneză a Afacerilor Europene # Moldpres
Agenda europeană a Republicii Moldova și reformele realizate pentru modernizarea localităților, dezvoltarea instituțiilor și îmbunătățirea serviciilor publice au fost discutate la Copenhaga, în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministra pentru Integra...
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime. Potrivit agenţiei Ukrinform, acest lucru a fost anunţat pe Facebook de către şeful interimar al Consiliului Local din Bila Tser...
VIDEO // Percheziții matinale în sudul țării. Organele de forță au descins într-o cauză penală de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # Moldpres
Organele de forță au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, informează MOLDPRES....
REPORTAJ MOLDPRES// Agricultura R. Moldova, mai aproape de Europa. Comisarul Christophe Hansen: „UE are nevoie de Moldova și o vrea în marea familie cât mai repede” # Moldpres
Prima zi de toamnă din acest an nu a adunat doar elevii în bănci, ci a fost marcată şi de o vizită de rezonanţă europeană pentru agricultorii din Republica Moldova. Ţara noastră găzduieşte Comisarul european pentru Agricultură şi Alimentaţie, Christophe...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Preș...
Primăria Chișinău avertizează cetățenii în legătură cu ploile puternice înregitrate luni seara în capitală # Moldpres
Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii și oaspeții capitalei să fie prudenți în următoarele zile, pe fondul ploilor puternice, a descărcărilor electrice, grindinei și intensificării vântului, transmite MOLDPRES.Avertizarea vine după c...
Prim-ministrul Dorin Recean invită oamenii de afaceri din Japonia să investească în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), instituție care sprijină de mai mulți ani dezvoltarea economică și socială a țărilor partenere, t...
Mesajul președintei Comisiei Europene pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu: „Au ales calea democrației, le vom sta mereu alături” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficiala europeană a evid...
Vizita președintei Comisiei Europene în România // Nicușor Dan: România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de aliat NATO # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită în România, ea fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres....
Președinta Maia Sandu invită diaspora moldovenească din Strasbourg la o întâlnire pe 8 septembrie # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj cetățenilor moldoveni stabiliți la Strasbourg, invitându-i la o întâlnire cu ocazia vizitei sale la Parlamentul European. Evenimentul va avea loc duminică, 8 septembrie, de la ora 19:00, transmit...
VIDEO // Comisarul UE Glenn Micallef în vizită la Orheiul Vechi alături de laureata Europa Nostra, Varvara Buzilă # Moldpres
Varvara Buzilă, singura laureată din Republica Moldova a prestigiosului Premiu Europa Nostra 2025, categoria „Campioni ai Patrimoniului”, a însoțit Comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, î...
România promite digitalizarea vămilor cu Republica Moldova: controale comune și investiții în scannere automate # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită la Chișinău, a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că măsurile adoptate în ultima perioadă pentru fluidizarea traficului la frontiera cu Republica Moldova au redu...
CEC a ajustat listele de candidați și a acreditat observatori internaționali pentru scrutinul parlamentar # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat în ședința de luni, 1 septembrie, mai multe hotărâri legate de desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025, comunică MOLDPRES.Printre decizii se numără modificarea listei de candidaț...
Cristina Gherasimov la Copenhaga. Agenda vizitei include reuniunea Consiliului Afaceri Generale și întrevederi bilaterale # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, participă în zilele de 1 și 2 septembrie, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, axată pe tema „Criteriile de la Copenhaga și integrarea gradual...
Cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău se va desfășura în perioada 3-7 septembrie 2025, la Centrul Universitar de Excelență Mediacor. Evenimentul, organizat sub înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și Rom...
Cine și unde votează: CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat # Moldpres
La data de 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscrise 3 299 396 de persoane cu drept de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, din numărul total, 2 763 678 de cetățeni sunt atri...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de caniculă pentru regiunile din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă în zilele de 2 şi 3 septembrie, informează MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime al...
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de investiții și colaborare reciprocă. Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că proiectele ...
OSCE a anunțat dizolvarea Grupului de la Minsk pentru reglementarea conflictului din Karabah # Moldpres
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a decis să pună capăt procesului de la Minsk și să dizolve structurile aferente, în urma solicitării formulate de Armenia și Azerbaidjan. Anunțul a fost făcut de președinta în exercițiu a O...
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istor...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES.Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Cons...
Marcel Dumbravan, noul procuror-șef anticorupție: „Voi asigura un act de justiție independent și profesionist” # Moldpres
Marcel Dumbravan, noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a fost prezentat oficial colectivului de procurori. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, Alexandru Machidon și a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru...
Emoțiile primei zile de școală au fost resimțite pe 1 septembrie și de tinerii din Penitenciarul nr.10 – Goian, Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri. Elevii clasei a IX-a, aflați în custodia instituției, au participat la careul festiv organizat de Lice...
Moldovan president, European Commissioner for Agriculture discuss EU's support for agricultural producers # Moldpres
President Maia Sandu today met European Commissioner for Agriculture and Food Christophe Hansen. The discussions focused on the European Union's support for Moldovan producers and on the access of agricultural products to the EU market, as the EU recently announced an increas...
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricol...
Constantin Borosan – noul director al Consiliului de Administrație al ANRE, prezentat angajaților # Moldpres
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției, informează MOLDPRES.La eveniment a participat președintele Comisiei ...
„Energocom” a devenit furnizorul de gaze naturale și a preluat contractele de la „Moldovagaz” # Moldpres
Întreprinderea „Energocom” a devenit, începând cu 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Astfel, contractele încheiate de consumatori cu „Moldovagaz...
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a dat startul noului an universitar. Mesajul ministrului Culturii pentru viitorii artiști # Moldpres
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) a deschis anul universitar 2025–2026. La festivitate a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care le-a adresat studenților un mesaj de încurajare, informează MOLDPRES.„Revin cu mare drag, ...
ANI câștigă procesul. Averea nejustificată a fostului primar din Negureni, confiscată definitiv # Moldpres
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate &ici...
Președintele României avertizează asupra știrilor false și tentativelor de influențare a votului # Moldpres
Într-o emisiune televizată difuzată la un post privat, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre pericolele campaniei electorale actuale, subliniind existența atacurilor cibernetice, a dezinformării și a tentativelor de cumpărare a voturilor. El a re...
FT: Avionul Ursulei von der Leyen a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie, după o presupusă interferență din partea Rusiei # Moldpres
O presupusă interferență din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS pe un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie,...
Instalațiile fotovoltaice domină clasamentul producției de energie regenerabilă cu 70 la sută în luna iulie # Moldpres
În luna iulie, 70 la sută din capacitatea totală de energie din surse regenerabilă au fost produse de instalațiile fotovoltaice, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, la sfârșitul lunii iulie, capacitatea tot...
Valută ascunsă în bagaje. Peste 39 000 USD, depistați la o pasageră pe ruta Chișinău–Istanbul # Moldpres
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 39 500 de dolari SUA nedeclarați, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău–Istanbu...
