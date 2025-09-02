Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova

18:00

Un incendiu a izbucnit vineri, 29 august, într-un apartament situat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca. Flăcările au cuprins locuința de la etajul patru al unui bloc cu cinci etaje. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a mistuit bunurile materiale dintr-o odaie de aproximativ 12 […]