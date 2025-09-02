Incendiu într-un bloc din Soroca: Pompierii suspectează o incendiere intenționată / GALERIE FOTO
Observatorul de Nord, 2 septembrie 2025 11:20
Pe 31 august 2025, în jurul orei 22:16, pompierii din municipiul Soroca au fost solicitați să intervină pe strada A. Mateevici 2, după ce în scara unui bloc au izbucnit flăcări. Au ars mai multe bunuri materiale – o bicicletă, o trotinetă și alte jucării lăsate pe coridor. La fața locului a intervenit o autospecială […] Post-ul Incendiu într-un bloc din Soroca: Pompierii suspectează o incendiere intenționată / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
11:20
Incendiu într-un bloc din Soroca: Pompierii suspectează o incendiere intenționată / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe 31 august 2025, în jurul orei 22:16, pompierii din municipiul Soroca au fost solicitați să intervină pe strada A. Mateevici 2, după ce în scara unui bloc au izbucnit flăcări. Au ars mai multe bunuri materiale – o bicicletă, o trotinetă și alte jucării lăsate pe coridor. La fața locului a intervenit o autospecială […] Post-ul Incendiu într-un bloc din Soroca: Pompierii suspectează o incendiere intenționată / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
10:20
Familiile cu mulți copii și alte categorii sociale pot ridica îndemnizațiile care li se cuvin # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […] Post-ul Familiile cu mulți copii și alte categorii sociale pot ridica îndemnizațiile care li se cuvin apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
09:30
„ Fără Ambrozie” – o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare # Observatorul de Nord
Timp de două săptămâni, pe rețelele de socializare vor fi distribuite materiale informative – flyere, postere, infografice, care conțin recomandări practice și soluții concrete pentru reducerea răspândirii ambroziei. Campania „Fără ambrozie” este o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a spori gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul […] Post-ul „ Fără Ambrozie” – o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Lumina cărții la Visoca: 160 de ani de istorie adunați în paginile unui studiu documentar-memorialistic scris de Vasile Trofăilă # Observatorul de Nord
Istoria de peste un secol și jumătate a școlii din Visoca a fost adunată între coperțile volumului „Lumina cărții la Visoca. Studiu documentar-memorialistic”, semnat de publicistul Vasile Trofăilă, publicată în 2025 la editura „Universul”. Cartea lansată la 1 septembrie la Visoca oferă o privire amplă asupra transformărilor prin care a trecut instituția, de la școală […] Post-ul Lumina cărții la Visoca: 160 de ani de istorie adunați în paginile unui studiu documentar-memorialistic scris de Vasile Trofăilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Bărbații domină capetele de listă ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament # Observatorul de Nord
Bărbații domină locurile de frunte în listele electorale ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament din 28 septembrie, chiar dacă femeile ocupă 44,5 la sută din locuri, în conformitate cu legislația în vigoare care obligă partidele să asigure o cotă de 40 la sută pentru femei pe liste. Totuși, în comparație cu anul […] Post-ul Bărbații domină capetele de listă ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 2 septembrie 2025: dolarul american se ieftinește cu șapte bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi, 2 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 40 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 56 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 2 septembrie 2025: dolarul american se ieftinește cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Aceasta este realitatea: manualele frecvent folosite – limba română, matematică – încep a se uza cu mult înainte de termenul oficial de 4–5 ani, dar trebuie să-și continue „misiunea” și după ce „le expiră termenul”, scrie anticoruptie.md. În fiecare început de toamnă, în multe clase din Republica Moldova se repetă aceeași scenă: elevii primesc o […] Post-ul Manuale șifonate, legi ignorate: de ce elevii învață din cărți vechi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Escrocherie cu folosirea abuzivă a identității Teleradio-Modova și a unei bănci comerciale # Observatorul de Nord
Pagina de Facebook TRM – Știri îndeamnă utilizatorii să participe la o tombolă, unde pot câștiga „un apartament cu o cameră situat chiar în inima Chișinăului”. Potrivit anunțurilor, concursul este organizat de „MoIdindconbank, împreună cu Visa și Mastercard”. Aceasta este o ESCROCHERIE. Pagina a fost creată recent, este administrată din Ucraina și folosește în mod abuziv identitatea […] Post-ul Escrocherie cu folosirea abuzivă a identității Teleradio-Modova și a unei bănci comerciale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
07:30
Profil Electoral// Partidul Acțiune și Solidaritate: sânge nou, vechile restanțe și fereastra spre Europa # Observatorul de Nord
Alegeri parlamentare 2025 Intrat în politică pe valul luptei antioligarhice, anticorupție și al nevoii de resetare a justiției, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a guvernat patru ani țara, merge în scrutinul din 28 septembrie cu un nou obiectiv – semnarea Acordului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. După plecările cu scântei ale unor fruntași, formațiunea […] Post-ul Profil Electoral// Partidul Acțiune și Solidaritate: sânge nou, vechile restanțe și fereastra spre Europa apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025. Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025 arată că majoritatea zodiilor feminine se bucură de momente speciale. Și tu ai parte de clipe de neuitat, dacă alegi să fii prezentă în viața ta și să apreciezi lucrurile mici. Bucură-te de fiecare pas, oricât de mic, pentru că toate contribuie la imaginea de ansamblu a viitorului tău. […] Post-ul Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025. Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 2 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi cu mult soare și fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +15 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 44 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 2 septembrie 2025: zi cu mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
00:10
Astăzi, 2 septembrie, nezina și motorina se scumpesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani # Observatorul de Nord
Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 2 septembrie, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,07 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 lei și 49 bani pentru un […] Post-ul Astăzi, 2 septembrie, nezina și motorina se scumpesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:40
Arhiepiscopul Ioan interzice implicarea preoților din eparhie în campania electorală # Observatorul de Nord
La începutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din această toamnă, arhiepiscopul Ioan de Soroca și Drochia a emis o circulară prin care le cere preoților și călugărilor din eparhie să se abțină strict de la orice implicare politică, avertizând că nerespectarea acestei decizii va atrage sancțiuni canonice și disciplinare. Într-un mesaj adresat „preacuvioșilor și preacucernicilor […] Post-ul Arhiepiscopul Ioan interzice implicarea preoților din eparhie în campania electorală apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
„Valorile care ne unesc” – început de an școlar la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, a fost dat start noului an de învățământ sub genericul „Valorile care ne unesc”. Curtea instituției a fost plină de emoții și zâmbete, unde elevii au venit însoțiți de diriginți, profesori, părinți și prieteni, pentru a marca împreună această zi deosebită. Ceremonia de deschidere a fost una caldă […] Post-ul „Valorile care ne unesc” – început de an școlar la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Pe 29 august la ora 16:31, un apel telefonic recepționat de la CDIO Nord anunța producerea unui incendiu pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca, la etajul patru al unui bloc locativ cu cinci nivele. La fața locului au intervenit două autospeciale și un efectiv de 8 pompieri-salvatori. În urma incendiului, au fost distruse […] Post-ul Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-un bloc din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Emoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
120 de copii însoțiți de părinți și bunici au venit astăzi pentru prima dată în calitate de elevi la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca. Pentru ei această zi a fost una mult așteptată, așa că au făcut cunoștință cu prima învățătoare și cu colegii de clasă. În cadrul careului școlar ei au primit în […] Post-ul Emoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
„Ești informat – ești protejat”: Activitate de informare pentru comunitatea romă din Soroca # Observatorul de Nord
Ieri, la Soroca, a avut loc o activitate de informare cu genericul „Ești informat – ești protejat”, organizată în cadrul proiectului inițiat de Asociația Presei Independente și implementat prin „Celula de Comunicare de Criză Soroca”. Evenimentul a avut drept scop informarea comunității rome despre cum trebuie să reacționeze în situații de risc sau calamități naturale. […] Post-ul „Ești informat – ești protejat”: Activitate de informare pentru comunitatea romă din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
„Aurul” unei vieți în doi. 14 familii din Soroca au sărbătorit 50 de ani de căsnicie # Observatorul de Nord
Căsnicia trainică rămâne una dintre cele mai mari bogății ale unei comunități. 14 familii din Soroca, care au ajuns la borna de aur a celor 50 de ani împreună, au fost onorate de Primăria municipiului cu diplome de recunoștință. Primara municipiului, Lilia Pilipetchi, a adresat un mesaj: „Să aducem mulțumiri din numele întregii comunități pentru […] Post-ul „Aurul” unei vieți în doi. 14 familii din Soroca au sărbătorit 50 de ani de căsnicie apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Pentru alegerile parlamentare din 28 august 2025, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali: patru blocuri electorale, 13 partide și patru independenți. Iată care sunt cei 21 de concurenți eletorali: Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul „Democrația Acasă” Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Candidatul independent Andrei Năstase Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru […] Post-ul 16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică moldpres.md Potrivit Autorității Naționale de Integritate (ANI), în urma controlului averii și intereselor […] Post-ul Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat # Observatorul de Nord
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat, transmite tvrmoldova.md. Măsura vine după ce în Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul privind crearea și utilizarea sistemului de blocare și întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrul instituțiilor penitenciare. Potrivit documentului, sistemul are ca scop prevenirea utilizării neautorizate […] Post-ul Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a casat decizia Curții de Apel Centru care a cerut CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie. Astfel, formațiunea politică nu va putea participa la scrutin. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă Post-ul Decis: alegerile parlamentare din 28 septembrie fără Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
CEC atenționează alegătorii: mai sunt trei zile pentru declararea locului de ședere # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reamintit luni, 1 septembrie, că cetățenii cu drept de vot mai au trei zile la dispoziție pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul în care l-au schimbat după ultima participare la alegeri. Procedura se face la primăria sau pretura din localitatea unde alegătorul locuiește, transmite moldpres.md Prin declararea […] Post-ul CEC atenționează alegătorii: mai sunt trei zile pentru declararea locului de ședere apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
10:20
Marea Dictare Națională, ediția a III-a, sărbătorită la Florești de Ziua Limbii Române # Observatorul de Nord
Ziua Limbii Române a fost marcată pe 31 august la Florești prin Marea Dictare Națională, ediția a III-a, un eveniment care a reunit 65 de participanți – elevi, profesori și membri ai comunității – într-o demonstrație de respect și pasiune pentru limba maternă. Organizat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, în colaborare […] Post-ul Marea Dictare Națională, ediția a III-a, sărbătorită la Florești de Ziua Limbii Române apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Copiii din orașul Florești au primit astăzi binecuvântare și sprijin pentru noul an școlar, în cadrul unei slujbe speciale desfășurate la Biserica cu hramul „Acoperemântul Maicii Domnului”. Evenimentul, organizat în Duminica a XII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a reunit copii de toate vârstele, părinți și cadre didactice. Slujba a fost oficiată de preotul Ava Andrei […] Post-ul Rugăciune și binecuvântare pentru începutul noului an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Consiliul Organizației Veteranilor din Soroca, au organizat în data de 31 august 2025 o activitate de suflet dedicată Zilei Limbii Române. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Sărbătoarea graiului străbun”, a adunat oameni care și-au exprimat dragostea și recunoștința pentru limba maternă – comoara lăsată de strămoși și moștenirea ce […] Post-ul „Sărbătoarea graiului străbun” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor # Observatorul de Nord
Atunci când mergem pe un drum reparat, când ne ducem copiii la o școală modernizată sau ajungem la un spital unde găsim aparate noi și medici pregătiți, de multe ori uităm să ne întrebăm: de unde vin toate aceste schimbări? În ultimii ani, răspunsul este tot mai des același – ajutorul financiar al Uniunii Europene. […] Post-ul Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident # Observatorul de Nord
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie pulsmedia.md Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, în timp ce conducea cu […] Post-ul Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2025/2026, aprobat de Ministerul educației și cercetării prevede că, orele vor începe în data de 1 septembrie 2025 (luni) și se vor finaliza în data 29 mai 2026 (vineri). Elevii vor avea patru perioade de vacanță, două dintre care au fost lungite. Durata anului […] Post-ul Structura anului școlar 2025-2026: de la A la Z apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
La început de an școlar: Vaccinarea – unica cale de protejare contra rujeolei # Observatorul de Nord
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare. Vaccinarea rămâne a fi cea mai sigură și eficientă măsură pentru sănătatea copiilor. Un copil vaccinat este un copil protejat. Vaccinarea la […] Post-ul La început de an școlar: Vaccinarea – unica cale de protejare contra rujeolei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Pentru ca bucuria acestei zile să fie deplină, Inspectoratul General al Poliției vă îndeamnă să puneți mereu siguranța copiilor pe primul loc. Alegeți împreună cel mai sigur traseu spre școală; Traversați doar pe trecerile pentru pietoni și respectați culoarea semaforului la trecerile dirijate; Asigurați-vǎ de fiecare datǎ cǎ vi se cedeazǎ trecerea; Vorbiți deschis cu […] Post-ul 1 septembrie aduce emoții, zâmbete și începuturi noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 1 septembrie 2025: la început de toamnă euro valorează 19 lei și 40 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 63 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schin valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 1 septembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 40 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 63 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 1 septembrie 2025: la început de toamnă euro valorează 19 lei și 40 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 63 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025. Capricornii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii din zodiac se bucură de un început de lună minunat. Cele mai multe zodii au realizat cât este de important să se pună pe primul loc. Cele mai multe zodii realizează cât este de important să aibă mai multă grijă de sufletul lor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 1 septembrie 2025. Capricornii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Pensia va veni pe 2 septembrie. Vezi când vei primi alocațiile sociale, ajutorul social sau îndemnizațiile # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna septembrie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 2 septembrie, la data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de […] Post-ul Pensia va veni pe 2 septembrie. Vezi când vei primi alocațiile sociale, ajutorul social sau îndemnizațiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi de toamnă, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, cu temperaturi de vară și cu precipitații puțin probabile. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +18 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 1 septembrie 2025: toamna începe cu valori termice de vară apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Una Titz, expertă media: Rețelele de socializare se distanțează de noțiunea de încredere și siguranță # Observatorul de Nord
Cu cât oamenii sunt mai singuri și mai izolați, cu atât sunt mai predispuși să devină victime ale dezinformării, consideră Una Titz, directoarea de programe la Fundația Amadeo Antonio din Germania. În ultimii cinci ani, a monitorizat campaniile de fake news din spațiul digital și evoluția mișcărilor antidemocratice. În acest interviu, experta vorbește despre complicitatea platformelor de […] Post-ul Una Titz, expertă media: Rețelele de socializare se distanțează de noțiunea de încredere și siguranță apare prima dată în Observatorul de Nord.
31 august 2025
22:00
La ce trebuie să renunți în săptămâna 1-7 septembrie ca să atragi fericirea în viața ta, în funcție de zodie # Observatorul de Nord
Această săptămână vine cu energie de schimbare și claritate. Este momentul să eliberezi tot ce te împiedică să simți bucuria și împlinirea în viața ta. Renunțarea nu este un act de slăbiciune, ci un gest de iubire față de tine însăți și de respect față de nevoile tale. Fiecare zodie are aspecte specifice pe care […] Post-ul La ce trebuie să renunți în săptămâna 1-7 septembrie ca să atragi fericirea în viața ta, în funcție de zodie apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:10
Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 septembrie 2025 Ești mult prea vulcanică în acțiuni și în vorbe. Sunt multe situații când un astfel de comportament este contraindicat, mai ales când este vorba de relații importante pentru tine. Dar cum tu nu crezi în reguli, nici măcar în cele care urmăresc respectul celui de lângă tine, ajungi mereu […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:10
Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO # Observatorul de Nord
De Ziua Limbii Române, la 31 august, Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca a invitat comunitatea la o întâlnire de suflet în aer liber. Sub sloganul „Să ne unim împreună la Hora Limbii Române cu Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca”, evenimentul a adunat oameni de toate vârstele în Parcul „Mihai Eminescu”. Atmosfera a fost […] Post-ul Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Olanda alege să muncească mai puțin: Săptămâna de lucru de 4 zile devine realitate # Observatorul de Nord
Olanda se îndreaptă tot mai mult către o săptămână de lucru de patru zile. Mai precis, tot mai mulți angajați își organizează programul astfel încât să lucreze în doar patru zile, pentru un total de aproximativ 32 de ore pe săptămână — cea mai scurtă normă din Uniunea Europeană. Economistul Bert Colijn de la banca […] Post-ul Olanda alege să muncească mai puțin: Săptămâna de lucru de 4 zile devine realitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Ziua Limbii Române marcată la Soroca prin „Marea Dictare Națională” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe 31 august, când este sărbătorită Ziua Limbii Române, sorocenii au adus un omagiu graiului nostru printr-un eveniment inedit – „Marea Dictare Națională, ediția a III-a”. Pentru prima dată, această competiție a avut loc la Soroca, fiind găzduită de Liceul Teoretic „Constantin Stere”. În total, 42 de participanți, elevi din clasele liceale, cadre didactice, dar […] Post-ul Ziua Limbii Române marcată la Soroca prin „Marea Dictare Națională” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor # Observatorul de Nord
Căderea părului este unul dintre cele mai neplăcute simptome deoarece efectele sale estetice pot deveni foarte vizibile odată cu trecerea timpului. Pe lângă tratamentele clasice recomandate de medic, poți încerca alternative naturiste, care pot fi eficiente dacă nu a ajuns într-un stadiu avansat. Citește despre remedii naturale pentru căderea părului. Într-o oarecare măsură, pierderea firelor […] Post-ul Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Părul cu mult volum, uşor de aranjat şi strălucitor este ceea ce majoritatea oamenilor consideră a fi sănătos. Deci, când te uiţi în peria de păr şi descoperi multe fire căzute, este uşor să presupui că există o problemă de sănătate care cauzează căderea părului. Cu toate acestea, specialiștii spun că în majoritatea cazurilor e […] Post-ul Când este normal să cadă părul și cât de mult păr e normal să cadă într-o zi apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
După un start ezitant, cînd a pierdut cu 2-3 pe teren propriu, fotbaliștii de la EFA „și-au amintit” despre isprăvile din sezonul trecut și au trecut la treabă. Adică, visocenii au început, încă din aetapa a doua, să perforeze porțile adversarilor ca la hochei. După cinci goluri marcate la Drochia a venit rândul echipei din […] Post-ul EFA face ce știe mai bine – la fotbal „bate” cu scor de hochei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul […] Post-ul Reguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a semnat o dispoziție, în conformitate cu care, începând cu data de 1 septembrie, legislativul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția […] Post-ul Mâine, 1 septembrie, se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Curs valutar, 31 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 31 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 41 de bani, iar dolarul american are valoarea de 16 lei și 63 de bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 31 august 2025: euro costă 19 lei și 41 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 63 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
A presărat bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală și a descoperit cel mai tare truc # Observatorul de Nord
Cel mai tare truc pentru casă, cu care nu vei da niciodată greș. Dacă vrei o casă curată și parfumată, fără prea multe cheltuieli și chimicale, aceasta este soluția. Tot ce trebuie să faci este să presari bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală, iar locuința ta se va schimba complet. Cel mai […] Post-ul A presărat bicarbonat de sodiu și sare pe cojile de portocală și a descoperit cel mai tare truc apare prima dată în Observatorul de Nord.
30 august 2025
16:50
Nina Pînzari: „Biblioteca nu e doar despre cărți. E despre oameni, dialog și legătura dintre generații” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe o uliță liniștită din Cremenciug, într-o clădire modestă, se află un spațiu unde cărțile și tehnologia merg mână în mână. Biblioteca satului nu mai este doar un loc de împrumut de carte, ci a devenit un centru cultural, un refugiu pentru copii, tineri și vârstnici. În spatele acestei transformări se află Nina Pînzari, bibliotecara care, […] Post-ul Nina Pînzari: „Biblioteca nu e doar despre cărți. E despre oameni, dialog și legătura dintre generații” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Grădinarii știu bine: uneori roșiile rămân verzi până târziu în vară, afectând gustul, aspectul și riscând să se strice mai ușor. Există însă un truc simplu şi natural, fără chimicale, care poate accelera coacerea – folosirea unui ac de siguranță sterilizat. Cum funcționează? Metoda constă în înțeparea ușoară a roșiei cu un ac de siguranță […] Post-ul Truc surprinzător: Cum grăbești coacerea roșiilor cu un ac de siguranță? apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.