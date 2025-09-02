Și CNA desfășoară percheziții în Cahul într-o cauză penală pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice

Oficial.md, 2 septembrie 2025 09:50

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
09:50
Acum 30 minute
09:30
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei Oficial.md
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat..
Acum 2 ore
08:50
Pompierii moldoveni, distinși pentru participarea la misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia Oficial.md
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august..
08:50
PLDM: Recursul CEC nu respectă rigorile prevăzute de Codul administrativ Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) atrage atenția opiniei publice asupra faptului că recursul depus..
08:50
Fotbalul moldovenesc în luna septembrie. Evenimente Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru luna..
08:40
60 de percheziții în sudul țării într-o cauză penală de corupere electorală Oficial.md
Acum o oră, Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au..
08:40
Ministerul Sănătăți și cel al Agriculturii lansează campania „Fără ambrozie” Oficial.md
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, lansează campania Fără Ambrozie, o..
08:40
Maia Sandu va efectua o vizită la Strasbourg Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită..
Acum 24 ore
16:40
Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat..
16:40
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație în vizită la Ministerul Agriculturii Oficial.md
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o primă vizită oficială în..
15:10
Noul șef al Procuraturii Anticorupție a fost prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a..
15:10
Blocul Alternativa: Educația este prioritatea zero Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și..
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea..
14:10
De astăzi, Energocom devine furnizorul de gaze naturale Oficial.md
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul..
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură..
12:10
Ion Chicu, despre lipsa de transparență în achiziția gazului: „Oamenii ar vedea imediat diferențele” Oficial.md
În cadrul întâlniri cu cetățenii din Scorțeni, fostul prim-ministru și unul dintre lideri ai Blocului..
12:00
PSRM a marcat Ziua Cunoștințelor alături de elevi, profesori și părinți Oficial.md
Astăzi, 1 septembrie, conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputații, președinții de raioane și primarii..
11:50
AIPA: Cereri de 51,34 mln. lei autorizate spre plată în luna august Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au..
11:40
Provocările cu care se confruntă piaţa muncii din Republica Moldova şi posibilele soluţii Oficial.md
În prezent, piaţa muncii din Republica Moldova se confruntă cu un şir de provocări majore,..
11:30
(VIDEO) Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Să ne fie cu Doamne Ajută și într-un ceas bun! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii,..
11:10
Anul școlar 2025–2026 începe în peste 1 200 de instituții de învățământ din țară Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație,..
11:00
CEC: Mai sunt 3 zile pentru declararea noului loc de ședere Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și..
11:00
Liderul PSRM: Începe o nouă etapă – de astăzi, elev în clasa a cincea Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, împreună..
10:50
PAS s-a lansat în campania electorală în alte 13 raioane Oficial.md
După ce sâmbătă s-a lansat în 20 de raioane în campania electorală, ieri Partidul Acțiune și..
10:40
Grav accident în nordul țării. 2 persoane au decedat Oficial.md
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier...
10:40
Creștere semnificativă de utilizare a energiei din surse regenerabile Oficial.md
La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile (E-SER) a..
10:30
VIDEO// Irina Vlah – la Liceul Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău: „Doar înainte, dragi elevi!” Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost,..
10:30
Nikoleta Cibrik debutează în muzică cu single-ul „My Song”, produs de EL Radu Oficial.md
O nouă voce promițătoare își face loc pe scena muzicală din Republica Moldova! Tânăra interpretă..
Ieri
09:50
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă Oficial.md
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
09:50
Sinteza CNA: Arest preventiv, condamnări și sechestre aplicate pe bunuri infracționale Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
09:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 950,9 mln. lei Oficial.md
În perioada 25 – 31 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:20
(VIDEO) Ion Ceban: Felicitări elevilor, cadrelor didactice și părinților cu prilejul începerii noului an de studii Oficial.md
Primarul general al Chișinăuli, Ion Ceban, a felicitat toți elevii, cadrele didactice și părinții cu..
09:10
Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE Oficial.md
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali..
09:10
Polițiștii – la datorie de 1 septembrie: Vor fi prezenți în adiacentul instituțiilor de învățământ Oficial.md
1 septembrie aduce emoții, zâmbete și începuturi noi. Pentru ca bucuria acestei zile să fie..
09:00
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” Oficial.md
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială..
08:50
Ministerul Educației: Elevilor și studenților le dorim să își păstreze interesul față de studii pe tot parcursul anului școlar Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării adresează sincere felicitări tuturor elevilor, studenților, cadrelor didactice și părinților cu..
08:40
(VIDEO) Dorin Recean: Dragi elevi, Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar Oficial.md
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj tuturor elevilor, profesorilor și părinților la început de..
08:30
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează activitatea de comerț cu flori Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în perioada 31 august – 01 septembrie 2025 activitatea contribuabililor..
08:10
CEC atenționează: În campania electorală este permisă doar distribuirea publicității electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate..
31 august 2025
20:20
PAS s-a lansat astăzi în campanie electorală în 20 de raioane ale țării Oficial.md
Astăzi au avut loc evenimentele de lansare în campanie electorală în 20 de raioane ale..
20:10
UE are un nou Ambasador în Republica Moldova Oficial.md
Noua Ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko: „Sunt onorată de desemnarea..
19:40
Ion Ceban efectuează o vizită în Italia Oficial.md
Liderul MAN, parte a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban efectuează o vizită în Italia. „Vă..
13:40
CEC face apel public către biserici: Să se concentreze pe misiunea spirituală, nu politică Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere,..
12:00
Igor Munteanu: Astăzi celebrăm tezaurul care ne unește, ne definește ca popor: limba română, temelia identității culturale și spirituale a Moldovei Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a transmis un mesaj de felicitare..
11:40
Președintele Republicii Moldova și cel al României au participat la Marea Dictare Națională Oficial.md
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele..
11:40
Andrei Năstase s-a lansat oficial în campanie: O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, s-a lansat în campania electorală în satul..
11:20
Torner: Chiar dacă limba mea nativă este limba rusă, am învățat să admir limba română din copilărie – pentru eleganța și căldura ei Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), a transmis un mesaj de felicitare cu..
11:00
Ion Ceban: La mulți ani de Ziua Limbii Române! Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în această dimineață,..
10:40
CODUL DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și civilizată – elaborat de Blocul Alternativa Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a elaborat un COD DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și..
10:10
VIDEO// Felicitare inedită a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Limba noastră-i o comoară…  Oficial.md
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba..
