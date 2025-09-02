Și CNA desfășoară percheziții în Cahul într-o cauză penală pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice
Oficial.md, 2 septembrie 2025 09:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară..
Acum 10 minute
09:50
Acum 30 minute
09:30
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei # Oficial.md
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat..
Acum 2 ore
08:50
Pompierii moldoveni, distinși pentru participarea la misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia # Oficial.md
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat în perioada 14 iulie – 17 august..
08:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) atrage atenția opiniei publice asupra faptului că recursul depus..
08:50
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru luna..
08:40
Acum o oră, Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au..
08:40
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, lansează campania Fără Ambrozie, o..
08:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită..
Acum 24 ore
16:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat..
16:40
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație în vizită la Ministerul Agriculturii # Oficial.md
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află într-o primă vizită oficială în..
15:10
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a..
15:10
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și..
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea..
14:10
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul..
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură..
12:10
Ion Chicu, despre lipsa de transparență în achiziția gazului: „Oamenii ar vedea imediat diferențele” # Oficial.md
În cadrul întâlniri cu cetățenii din Scorțeni, fostul prim-ministru și unul dintre lideri ai Blocului..
12:00
Astăzi, 1 septembrie, conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputații, președinții de raioane și primarii..
11:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au..
11:40
Provocările cu care se confruntă piaţa muncii din Republica Moldova şi posibilele soluţii # Oficial.md
În prezent, piaţa muncii din Republica Moldova se confruntă cu un şir de provocări majore,..
11:30
(VIDEO) Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Să ne fie cu Doamne Ajută și într-un ceas bun! # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, tradițional, la început de an de studii,..
11:10
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație,..
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și..
11:00
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, împreună..
10:50
După ce sâmbătă s-a lansat în 20 de raioane în campania electorală, ieri Partidul Acțiune și..
10:40
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier...
10:40
La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile (E-SER) a..
10:30
VIDEO// Irina Vlah – la Liceul Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău: „Doar înainte, dragi elevi!” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost,..
10:30
O nouă voce promițătoare își face loc pe scena muzicală din Republica Moldova! Tânăra interpretă..
Ieri
09:50
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Oficial.md
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
09:50
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
09:50
În perioada 25 – 31 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:20
(VIDEO) Ion Ceban: Felicitări elevilor, cadrelor didactice și părinților cu prilejul începerii noului an de studii # Oficial.md
Primarul general al Chișinăuli, Ion Ceban, a felicitat toți elevii, cadrele didactice și părinții cu..
09:10
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali..
09:10
Polițiștii – la datorie de 1 septembrie: Vor fi prezenți în adiacentul instituțiilor de învățământ # Oficial.md
1 septembrie aduce emoții, zâmbete și începuturi noi. Pentru ca bucuria acestei zile să fie..
09:00
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Oficial.md
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială..
08:50
Ministerul Educației: Elevilor și studenților le dorim să își păstreze interesul față de studii pe tot parcursul anului școlar # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării adresează sincere felicitări tuturor elevilor, studenților, cadrelor didactice și părinților cu..
08:40
(VIDEO) Dorin Recean: Dragi elevi, Vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar # Oficial.md
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj tuturor elevilor, profesorilor și părinților la început de..
08:30
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în perioada 31 august – 01 septembrie 2025 activitatea contribuabililor..
08:10
CEC atenționează: În campania electorală este permisă doar distribuirea publicității electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate..
31 august 2025
20:20
Astăzi au avut loc evenimentele de lansare în campanie electorală în 20 de raioane ale..
20:10
Noua Ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko: „Sunt onorată de desemnarea..
19:40
Liderul MAN, parte a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban efectuează o vizită în Italia. „Vă..
13:40
CEC face apel public către biserici: Să se concentreze pe misiunea spirituală, nu politică # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere,..
12:00
Igor Munteanu: Astăzi celebrăm tezaurul care ne unește, ne definește ca popor: limba română, temelia identității culturale și spirituale a Moldovei # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a transmis un mesaj de felicitare..
11:40
Președintele Republicii Moldova și cel al României au participat la Marea Dictare Națională # Oficial.md
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele..
11:40
Andrei Năstase s-a lansat oficial în campanie: O atmosferă caldă și profund emoționantă a străjuit această minunată zi Mândrești, baștina mea # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, s-a lansat în campania electorală în satul..
11:20
Torner: Chiar dacă limba mea nativă este limba rusă, am învățat să admir limba română din copilărie – pentru eleganța și căldura ei # Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), a transmis un mesaj de felicitare cu..
11:00
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în această dimineață,..
10:40
CODUL DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și civilizată – elaborat de Blocul Alternativa # Oficial.md
Blocul electoral ALTERNATIVA a elaborat un COD DE CONDUITĂ pentru o campanie electorală corectă și..
10:10
VIDEO// Felicitare inedită a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Limba noastră-i o comoară… # Oficial.md
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba..
