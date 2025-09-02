Orheianul care a lovit polițiști cu BMW-ul, condamnat la 15 ani pentru trafic de droguri la Taraclia
Ziarul National, 2 septembrie 2025 09:45
În urma unui dosar penal trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru încercarea de a v...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
09:45
Manfred Weber: R. Moldova, aproape de aderarea la Uniunea Europeană cu sprijin internațional solid # Ziarul National
Moldovenii au demonstrat dorința de aderare la Uniunea Europeană. Această declarație a fost făcută de președintele popularilor europeni într-un ...
09:45
Orheianul care a lovit polițiști cu BMW-ul, condamnat la 15 ani pentru trafic de droguri la Taraclia # Ziarul National
În urma unui dosar penal trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru încercarea de a v...
Acum 2 ore
08:45
️ BerbecÎnceputul zilei aduce optimism și curaj. E momentul potrivit pentru a-ți exprima ideile și a lua inițiativa în proiectele care te pasione...
Acum 4 ore
07:45
Dronele lovesc din nou Ucrainei: incendii și victime în Bila Tserkva, regiunea Kiev # Ziarul National
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, în urma unui atac cu drone rusești. În acest incident, o persoană și-a pierdut viața, iar ex...
06:45
Învățământul fizic în Ucraina revine: Peste 2,3 milioane de elevi încep școala, în timp ce educația la distanță scade semnificativ # Ziarul National
În Ucraina, aproape 2,3 milioane de elevi vor studia fizic în acest an, în timp ce 103.000 de elevi vor învăța la distanță. Aceasta înseamnă cu 103...
Acum 8 ore
02:45
Asociația Mondială a Cercetătorilor denunță Israelul pentru genocid în Gaza: ce concluzii aduce noua rezoluție # Ziarul National
Cea mai mare asociație academică de cercetători în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție conform căreia se stabilesc criteriile legale pentru ...
Acum 12 ore
01:45
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în august, dar violențele continuă să facă victime # Ziarul National
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au înregistrat o scădere semnificativă în luna august, cu o treime față de luna iulie, pe fondul unor in...
00:45
Viktor Ianukovici iese din umbră și critică vehement aderarea Ucrainei la NATO în prima sa apariție publică după exilul în Rusia # Ziarul National
Fostul președinte ucrainean pro-rus, Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică în mod public dorința Ucrainei de a adera la NATO. Acea...
1 septembrie 2025
23:45
Divergențe politice interne pun în pericol rolul Poloniei pe scena europeană a diplomației # Ziarul National
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a fost de scurtă durată, doar un an şi jumătate, și acum este afectată de confl...
21:45
Pe 2 septembrie 2025, Republica Moldova se va bucura de o vreme frumoasă și senină în aproape toate regiunile, fără precipitații semnificative. Tem...
21:45
Ursula von der Leyen laudă rolul strategic al României în securitatea europeană și îi mulțumește lui Nicușor Dan în timpul vizitei la Constanța # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a împărtășit luni seara pe platforma X imagini de la vizita sa din România, mulțumindu-i președ...
21:45
Constantin Borosan preia conducerea Consiliului de Administrație al ANRE: prioritate pentru întărirea capacităților instituționale în sectorul energetic # Ziarul National
Constantin Borosan își începe mandatul ca director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El a fo...
Acum 24 ore
20:15
Maia Sandu vizitează Strasbourg pentru întâlniri cheie și discurs la Parlamentul European # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 8 septembrie o vizită de lucru la Parlamentul European din Strasbourg. Despre acest lucr...
20:15
Primarul Chișinăului obține acces temporar în Italia pentru o conferință în ciuda interdicției Schengen impuse de România # Ziarul National
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care se află sub interdicție de a intra în România timp de cinci ani, inclusiv în spațiul Schengen, și-a anunțat p...
20:15
Ursula von der Leyen: Economia rusă la limită din cauza sancțiunilor economice europene # Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, în România, că sancțiunile economice au un impact sever asupra economiei Fed...
19:15
Jongleriile politice ale lui Mark Tkaciuk: Ceban vizitează Italia sub interdicție în Schengen # Ziarul National
Mark TkaCiuk, unul dintre liderii Blocului "Alternativa", încearcă să prezinte vizita colegului său, Ion Ceban, în Italia ca o dovadă că interdicți...
19:15
Maia Sandu va reprezenta Moldova la Strasbourg în pregătirea preluării Președinției Comitetului de Miniștri Europei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul acesteia, va susține un discu...
19:15
UE investește în apărarea sateliților după incidentul avionului lui von der Leyen din cauza bruiajului GPS # Ziarul National
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS. De aseme...
19:15
Putin atrage atenția asupra extinderii NATO ca soluție cheie pentru pacea în Ucraina după discuțiile cu Xi și Modi # Ziarul National
După recentele discuţii cu liderii chinezi Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi, liderul rus Vladimir Putin a subliniat luni că extinderea ...
18:15
ULTIMA ORĂ // Noi DETALII despre încercările „indezirabilului” Ion Ceban de a ajunge în statele UE: „A solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Așa era pe vremurile în care era la putere cu Voronin și Mark Tkaciuk” # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Shengen, ar fi ajuns în Italia din cauza unei gafe a diplomației itali...
18:00
Recean în Japonia: Apel către Investitorii Niponi pentru a Sprijini Dezvoltarea Economică a Moldovei # Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Demnitarii au dezbătut oportunită...
18:00
Comisarul european Marta Kos revine în Republica Moldova pentru noi discuții şi vizite importante # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în Republica Moldova. Demnitara este așteptată vineri, 5 septembr...
18:00
Ucraina acuză Rusia de implicare în asasinatul fostului șef al parlamentului, Andrii Parubi, la Liov # Ziarul National
Autoritățile ucrainene bănuiesc implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după reținerea unui suspect. Ș...
18:00
Relațiile România-Moldova: Prioritate strategică pentru securitatea regională și parcursul european comun # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că țara sa își va continua sprijinul pentru Republica Moldova pe multiple...
17:00
Comisarul european Christophe Hansen în vizită la o afacere horticolă din Ștefan Vodă # Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Industrie...
17:00
FOTO // Rusia, VECINĂ cu R. Moldova? Putin NU vrea pace în Ucraina. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a prezentat din greșeală o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apăreau desprinse de Ucraina. Linia continuă...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău începe anul școlar cu o cantină modernă și gratuită pentru elevi # Ziarul National
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău și-a deschis anul școlar cu o cantină recent renovată și echipată modern. Lucrările, care au costat 600.000...
16:00
Incident de navigație pentru avionul Ursulei von der Leyen în Bulgaria: aterizare forțată pe fondul unui bruiaj GPS suspectat a proveni din Rusia # Ziarul National
Avionul cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează actualmente un turneu diplomatic în statele membre ale Uniunii Europ...
16:00
Titlu sugerat: Nicolae Negru: Alegerile din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova # Ziarul National
Peste doar câteva săptămâni, Republica Moldova ar putea descoperi traiectoria viitorului său politic și geopolitic, ca rezultat al alegerilor parla...
16:00
Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare # Ziarul National
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Aceasta este s...
15:00
Orhei: Liceul „Onisifor Ghibu” modernizat prin fonduri europene pentru un nou standard educațional # Ziarul National
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei își întâmpină elevii la începutul noului an școlar cu îmbunătățiri semnificative realizate prin inves...
15:00
Noua ambasadoare a UE, Iwana Piorko, alături de Comisarul European Christophe Hansen, vizitează producătorii locali din Ștefan Vodă # Ziarul National
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwana Piorko, a sosit la Chișinău într-o vizită care nu a fost anunțată oficial până acum...
15:00
VIDEO // Oamenii lui Șor, ALUNGAȚI din Peresecina. „Afară, șoriștilor! Afară din Peresecina”. Provocatorii fugarului au fost documentați pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor # Ziarul National
Mai multe persoane afiliate fugarului condamnat Ilan Șor au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor dup...
15:00
Călătoria surprinzătoare a lui Ion Ceban la Roma: viza specială oferită de Italia pentru conferința UNESCO # Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a ajuns la Roma cu o viză limitată, oferită în mod excepțional de autoritățile italiene. Această in...
14:30
Maia Sandu discută cu Comisarul UE despre stimularea exporturilor agricole și dezvoltarea sustenabilă în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen....
14:30
Zelenski și liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei pe fondul impasului diplomatic cu Rusia # Ziarul National
O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni este planificată joi la Paris, conform unor declarații ale...
14:00
Moldova solicită 2,5 milioane de dolari de la Israel pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei către Ucraina # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova solicită Israelului suma de 2,5 milioane de dolari pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei prin Aeroportul Interna...
14:00
Peste 51 milioane de lei alocați pentru dezvoltarea agriculturii și proiectelor rurale în august 2025 # Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - În luna august a anului 2025, autoritățile au aprobat subvenții totalizând 51,34 milioane de lei, destinate producăto...
13:45
MEC sprijină profesorii cu mii de proiecte didactice pentru a reduce birocrația în școli și grădinițe # Ziarul National
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal beneficiază acum de circa 10.700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, ela...
13:45
Germania îndeamnă Israelul la acțiune imediată pentru îmbunătățirea situației umanitare în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor # Ziarul National
Reprezentantul Guvernului german pentru drepturile omului și ajutor umanitar, deputatul SPD Lars Castellucci, solicită îmbunătățirea condițiilor um...
12:45
Președintele României dezminte acuzațiile lui Ion Ceban privind o întâlnire în campania electorală # Ziarul National
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a respins afirmațiile făcute de Ion Ceban. Acesta susținea că, în timpul alegerilor prezidențiale din România...
11:45
Noul an școlar 2025-2026 debutează în peste 1.180 de școli și universități din țară # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, conform Sistemului Informațional de Management în Educație, procesul educațional din învățământul general va fi organi...
11:45
Xi și Putin critică SUA și Occidentul la summitul OCS din Tianjin, promovând o lume multipolară și denunțând influența occidentală în conflicte globale. # Ziarul National
Președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin au criticat, pe rând, Statele Unite și Occidentul, în cadrul unui summit dedicat promovării unu...
11:45
Ion Ceban vizitează Roma, deși interdicția Schengen rămâne în vigoare: autoritățile italiene acordă viză separată primarului capitalei # Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, se află într-o vizită la Roma. Deși acesta are interdicție în spațiul Schengen, impusă anterior de Român...
10:45
Nicușor Dan explică interdicția de intrare în România a lui Ion Ceban: O măsură de securitate națională # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele pentru care s-a decis interzicerea accesului primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritori...
Ieri
09:45
Moldova se alătură programului „Europa Creativă”: noi perspective pentru artiști și profesioniști din cultură # Ziarul National
La Chișinău va fi semnat un pact important ce va facilita aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”. Această ceremonie va avea loc...
09:45
Director de companie condamnat la 5 ani cu suspendare și amendă de peste 800.000 pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin în Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea unui director de companie acuzat de contrabandă. Judecătorii i-...
08:45
Ursula von der Leyen vizitează Constanța pentru discuții strategice cu președintele României, Nicușor Dan, în contextul UE–NATO, fără prezența premierului Ilie Bolojan, reținut la București # Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează luni România, ajungând la Constanța pentru întâlniri cu președintele Nicușor Dan și...
08:45
Zelenski anunță reținerea suspectului în cazul asasinării fostului lider al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî # Ziarul National
Un suspect a fost reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunțat Volodimir Zelenski. „Suspect...
08:45
Atac cu dronă ucraineană provoacă incendiu la o substație electrică din Krasnodar, Rusia # Ziarul National
Resturile unei drone ucrainene distruse au dus la izbucnirea unui incendiu la o substaţie electrică din oraşul Kropotkin. Incendiul a fost stins ra...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.