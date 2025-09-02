Procurorii, demotivați de procesul imprevizibil de vetting. Dumitru Obadă: Libertatea este constrânsă de lege

18:20

Cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Germania este obligată să plătească Poloniei despăgubiri pentru pagubele cauzate în timpul ocupației naziste. Fără aceasta, a spus Nawrocki, ar fi imposibil să se construiască relații cu adevărat de bună vecinătate între cele două