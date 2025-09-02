Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de director general al BNS, prelungit până pe 8 septembrie

11:50

Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și […] Articolul Igor Grosu: Cu o majoritate pro-rusă tot procesul de aderare la UE se pune pe pauză apare prima dată în Vocea Basarabiei.