Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de director general al BNS, prelungit până pe 8 septembrie
Vocea Basarabiei, 2 septembrie 2025 09:40
Termenul limită pentru depunerea dosarelor în cadrul concursului de ocupare a funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS) a fost prelungit până la 8 septembrie, ora 17:00, informează IPN. Pentru această funcție pot candida cetățeni ai Republicii Moldova care îndeplinesc mai multe condiții stricte. Este necesar ca aceștia să dețină studii superioare […] Articolul Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de director general al BNS, prelungit până pe 8 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 10 minute
09:50
-Astăzi a început anul de studii 2025–2026 în toate școlile din Republica Moldova. Peste 31 de mii de copii au fost înscriși în clasa 1. -Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului, Ion Ceban, accesul pe teritoriul României și al spațiului Schengen este motivată de considerente de securitate […] Articolul VIDEO/ Știri cu Natalia Catan din 01.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
-A început anul de studii 2025–2026 în toate școlile din Republica Moldova. Peste 31 de mii de copii au fost înscriși în clasa 1. -Cetățenii cu drept de vot mai au trei zile la dispoziție pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul în care l-au schimbat după ultima participare la alegeri. -Consiliul Superior […] Articolul VIDEO/ Știri cu Diana Țurcanu din 01.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
09:40
Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de director general al BNS, prelungit până pe 8 septembrie # Vocea Basarabiei
Termenul limită pentru depunerea dosarelor în cadrul concursului de ocupare a funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS) a fost prelungit până la 8 septembrie, ora 17:00, informează IPN. Pentru această funcție pot candida cetățeni ai Republicii Moldova care îndeplinesc mai multe condiții stricte. Este necesar ca aceștia să dețină studii superioare […] Articolul Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de director general al BNS, prelungit până pe 8 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
09:10
Amplă operațiune anticorupție în sudul Republicii Moldova: 60 de percheziții vizând finanțarea ilegală a partidelor politice # Vocea Basarabiei
În dimineața zilei de 2 septembrie 2025, forțele de ordine din Republica Moldova au lansat o operațiune de amploare în sudul țării, în cadrul unei anchete privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a formațiunilor politice. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație […] Articolul Amplă operațiune anticorupție în sudul Republicii Moldova: 60 de percheziții vizând finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
08:30
Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană” – Mesaj de sprijin pentru Republica Moldova și angajamente pentru apărare # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni în România, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În cadrul declarațiilor pentru presă, oficialul european a subliniat importanța României în consolidarea securității europene și a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, apreciind […] Articolul Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană” – Mesaj de sprijin pentru Republica Moldova și angajamente pentru apărare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:50
O ediție dedicată limbii române și simbolurilor naționale – teme care ne definesc identitatea și continuitatea. Vom discuta despre rolul lor în viața publică, dar și despre provocările de azi. Invitații emisiunii: • Anatol Șalaru – fost ministru al Apărării, fost deputat • Raisa Ganea – doctor în filologie, profesor universitar Articolul VIDEO/ FORUM cu Viorel Furculiță, 29.08.2025 ora 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, va efectua o vizită oficială la Strasbourg pe 9 septembrie 2025 # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va vizita Strasbourg pe 9 septembrie 2025, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va purta discuții bilaterale cu oficiali europeni de rang înalt. Printre subiectele abordate se numără preluarea, în noiembrie 2025, a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova, un pas […] Articolul Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, va efectua o vizită oficială la Strasbourg pe 9 septembrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Festivalul Internațional George Enescu 2025 continuă la Chișinău cu un concert extraordinar și masterclass-uri pentru tinerii muzicieni # Vocea Basarabiei
Festivalul Internațional George Enescu va continua și în acest an la Chișinău, cu organizarea de către Artexim, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova, ICR Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Sala cu Orgă din Chișinău, a două evenimente de excepție. Pe 16 septembrie 2025, la Sala cu Orgă din Chișinău, va avea […] Articolul Festivalul Internațional George Enescu 2025 continuă la Chișinău cu un concert extraordinar și masterclass-uri pentru tinerii muzicieni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Curtea Supremă de Justiție interzice participarea partidelor „Renaștere”, „Uniunea Centristă” și „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a confirmat hotărârile Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude partidele „Renaștere”, „Uniunea Centristă” și „Moldova Mare” din scrutinul parlamentar din 28 septembrie, după ce instanța a constatat încălcarea prevederilor Codului Electoral. Deciziile sunt definitive și irevocabile, ceea ce înseamnă că aceste formațiuni nu vor figura pe buletinele de vot. […] Articolul Curtea Supremă de Justiție interzice participarea partidelor „Renaștere”, „Uniunea Centristă” și „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Astazi a început anul de studii 2025–2026 în toate școlile din Republica Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Peste 31 de mii de copii au fost înscriși în clasa a I-a. Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului, Ion Ceban, accesul pe teritoriul României și al spațiului Schengen […] Articolul VIDEO/STIRI cu MARIA FILIMON din 01.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Liderul Blocului ”Alternativa”, Ion Ceban, s-a dus la Roma cu o viză limitată, oferită cu titlu excepțional de autoritățile italiene. Informația a fost făcută publică de Ministerul român al Afacerilor Externe pentru presă, scrie Deschide.md Potrivit MAE-ului de la București, documentul este valabil pentru o singură intrare în Italia și doar până pe 3 septembrie. Scopul declarat […] Articolul Ministerul român de Externe, despre călătoria cu viză a lui Ion Ceban la Roma apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Republica Moldova și Japonia discută noi oportunități de colaborare economică și investiții strategice # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o întrevedere cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba, în care au fost discutate noi oportunități de colaborare bilaterală, inclusiv investiții strategice și proiecte de dezvoltare durabilă. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au subliniat importanța relațiilor bilaterale dintre cele două țări, cu accent pe domenii de viitor precum […] Articolul Republica Moldova și Japonia discută noi oportunități de colaborare economică și investiții strategice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Curtea de Apel Nord confirmă confiscarea averii nejustificate a fostului primar din Negureni # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului din comuna Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, și al familiei sale, menținând astfel hotărârea definitivă a Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei. Decizia vine în urma unui control al Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a constatat că […] Articolul Curtea de Apel Nord confirmă confiscarea averii nejustificate a fostului primar din Negureni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, l-a prezentat oficial pe Marcel Dumbravan în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, și a angajaților instituției. În cadrul evenimentului, Machidon a subliniat importanța crucială a Procuraturii Anticorupție în sistemul de justiție și […] Articolul Marcel Dumbravan, numit procuror-șef al Procuraturii Anticorupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Kremlinul a declarat că puterile europene continuă să împiedice eforturile președintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina, în timp ce Rusia își va continua operațiunile militare în țara vecină până când va vedea semne clare de la Kiev privind intențiile de a negocia pacea. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a […] Articolul Kremlinul acuză Europei că blochează eforturile lui Trump pentru pace în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Analiști politici: Alegerile din 28 septembrie pot decide viitorul politic și geopolitic al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se apropie de un moment decisiv, odată cu alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Analiștii politici avertizează că rezultatul scrutinului ar putea defini direcția geopolitică a țării pentru ani înainte, în contextul unui război hibrid purtat de Federația Rusă pentru a-și restabili influența în regiune. Politologul Ion Tăbârță a prezentat trei scenarii posibile: […] Articolul Analiști politici: Alegerile din 28 septembrie pot decide viitorul politic și geopolitic al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ministerul Educației din Moldova oferă peste 10.000 de proiecte didactice pentru a reduce birocrația # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova au la dispoziție peste 10.700 de proiecte didactice zilnice, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte sunt destinate educatorilor din grădinițe. Măsura face parte din al treilea pachet de debirocratizare, lansat înainte de anul de studii 2025–2026, și are scopul de […] Articolul Ministerul Educației din Moldova oferă peste 10.000 de proiecte didactice pentru a reduce birocrația apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Resturile unei drone ucrainene au provocat un incendiu la o substație electrică din Rusia # Vocea Basarabiei
Un incendiu a izbucnit la o substație electrică din orașul Kropotkin, în regiunea Krasnodar, după ce resturile unei drone ucrainene doborâte au căzut în zonă, a anunțat luni administrația locală, citată de Reuters. Flăcările au fost stinse rapid, iar autoritățile au precizat că, potrivit informațiilor preliminare, nu există victime. Încă nu se cunosc amploarea exactă […] Articolul Resturile unei drone ucrainene au provocat un incendiu la o substație electrică din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți a fost reținut și arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupție pasivă și trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit bani de la angajați pentru diverse favoruri administrative și facilități medicale. Vicedirectorul spitalului este și el cercetat penal, fiind […] Articolul Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, arestat pentru corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Accesul produselor agricole moldovenești în UE rămâne limitat din cauza standardelor # Vocea Basarabiei
Accesul produselor agricole din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene rămâne restricționat, în ciuda cererii de deschidere a piețelor, din cauza nealinierii la standardele UE privind pesticidele și legislația agricolă, transmite IPN. Subiectul a fost discutat la Chișinău între comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, și președinta Maia Sandu. Cei doi oficiali au […] Articolul Accesul produselor agricole moldovenești în UE rămâne limitat din cauza standardelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor că până pe 3 septembrie 2025 mai pot declara noul lor loc de ședere, în cazul în care s-au mutat după ultimele alegeri. Declarația se face la primăria sau pretura localității în care alegătorul locuiește în prezent. După înregistrare, persoana va fi inclusă în lista electorală a noii adrese, […] Articolul Alegeri 2025: Mai sunt trei zile pentru declararea noului loc de ședere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Cutremur devastator în estul Afganistanului: peste 600 de morți și 1 300 de răniți # Vocea Basarabiei
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter a lovit duminică estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistanul, provocând peste 600 de decese și aproximativ 1 300 de răniți, transmite IPN. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul seismului a fost localizat la 27 km de orașul Jalalabad, în provincia Nangarhar, […] Articolul Cutremur devastator în estul Afganistanului: peste 600 de morți și 1 300 de răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă și taxele de pod din România s-au majorat, anunță IPN. Noile prețuri variază în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Pentru autoturisme (clasa A), noile tarife sunt: Amenzile pentru lipsa rovinietei ajung la 500–1 000 lei românești pentru autoturisme. Tot de azi, s-au majorat și taxele […] Articolul Rovinieta și taxele de pod din România s-au scumpit de la 1 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Republica Moldova interzice accesul deținuților la telefoane mobile și internet neautorizat: Penitenciarele vor fi dotate cu sisteme de blocare a comunicațiilor # Vocea Basarabiei
Deținuții din Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau conexiuni la internet neautorizate, conform unui nou regulament publicat în Monitorul Oficial din 30 august 2025, transmite agenția MOLDPRES. Măsura prevede instalarea, în toate instituțiile penitenciare din țară, a unor sisteme speciale de detecție și blocare a semnalelor de comunicație radio și a […] Articolul Republica Moldova interzice accesul deținuților la telefoane mobile și internet neautorizat: Penitenciarele vor fi dotate cu sisteme de blocare a comunicațiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Nicușor Dan explică interdicția aplicată lui Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului, Ion Ceban, accesul pe teritoriul României și al spațiului Schengen este motivată de considerente de securitate națională, transmite IPN. „E o chestiune de securitate, iar dosarul conține fapte suficiente. Nu este nimic arbitrar”, a declarat șeful statului în cadrul emisiunii „În […] Articolul Nicușor Dan explică interdicția aplicată lui Ion Ceban: „O chestiune de securitate națională” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
09:10
Anul școlar 2025–2026 a început în Republica Moldova: Lecții despre solidaritate, sprijin financiar pentru elevi și investiții majore în școli # Vocea Basarabiei
Anul de studii 2025–2026 a început astăzi, 1 septembrie, în toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova, potrivit planului-cadru aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), transmite MOLDPRES. Prima lecție a anului, cu genericul „Valorile care ne unesc”, este obligatorie pentru toate școlile și promovează solidaritatea, respectul și coeziunea socială. Ministerul […] Articolul Anul școlar 2025–2026 a început în Republica Moldova: Lecții despre solidaritate, sprijin financiar pentru elevi și investiții majore în școli apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Ursula von der Leyen, în vizită la Constanța: Discuții cu președintele Nicușor Dan despre securitatea Mării Negre și cooperarea UE-NATO # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află astăzi, 1 septembrie, într-o vizită oficială la Constanța, unde are programate întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan. Vizita are ca principal obiectiv consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO, în special în ceea ce privește descurajarea amenințărilor maritime și hibride în regiunea Mării Negre, potrivit unui […] Articolul Ursula von der Leyen, în vizită la Constanța: Discuții cu președintele Nicușor Dan despre securitatea Mării Negre și cooperarea UE-NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
31 august 2025
13:50
VIDEO/ Ziua Limbii Române, marcată de BNM prin lansarea monedei comemorative „Mihai Eminescu” # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei a lansat în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Potrivit BNM, awceastă emisiune monetară este dedicată uneia dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române – poetul, prozatorul și jurnalistul Mihai Eminescu – și aduce […] Articolul VIDEO/ Ziua Limbii Române, marcată de BNM prin lansarea monedei comemorative „Mihai Eminescu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Peste 2.000 de persoane au participat la Marea Dictare Națională, de Ziua Limbii Române # Vocea Basarabiei
Peste 2 000 de persoane și-au testat competențele lingvistice în cadrul celui mai mare exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii române – Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Evenimentul s-a desfășurat și în 25 de raioane ale țării. La scrierea dictării au participat elevi, studenți, profesori, scriitori și alți iubitori ai limbii române. Participanții au […] Articolul Peste 2.000 de persoane au participat la Marea Dictare Națională, de Ziua Limbii Române apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
VIDEO/ Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Să vorbim corect și să fim liberi în limba noastră” # Vocea Basarabiei
Aflat într-o vizită oficială în Japonia, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august. Premierul a subliniat importanța limbii române ca simbol al identității naționale și al unității dintre moldoveni, indiferent de locul în care se află: „Oriunde am fi, limba română […] Articolul VIDEO/ Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Să vorbim corect și să fim liberi în limba noastră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: România și R. Moldova împărtășesc o moștenire, o limbă și un viitor european # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă, 31 august, o vizită oficială la Chișinău, cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată pe ambele maluri ale Prutului. Șeful statului român a participat alături de președinta Maia Sandu la Marea Dictare Națională. „Astăzi am avut onoarea de a fi prezent la Marea Dictare Națională organizată în Republica Moldova, […] Articolul Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: România și R. Moldova împărtășesc o moștenire, o limbă și un viitor european apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” # Vocea Basarabiei
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a menționat că limba română […] Articolul Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 31.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Tragedie feroviară în Egipt: Trei morți și peste 100 de răniți după deraierea unui tren # Vocea Basarabiei
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 103 au fost rănite în urma deraierii unui tren, sâmbătă după-amiază, în nord-vestul Egiptului, în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunțat Ministerul Sănătății egiptean. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:30, ora locală (12:30 GMT), pe ruta Marsa Matruh – Cairo. Potrivit autorităților feroviare, […] Articolul Tragedie feroviară în Egipt: Trei morți și peste 100 de răniți după deraierea unui tren apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Ziua Limbii Române este marcată astăzi printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale organizate în mai multe localități din țară. Tot astăzi, la Chișinău, este așteptat președintele României, Nicușor Dan, care va participa la unele dintre manifestări, alături de șeful statului, Maia Sandu. Ziua va începe cu ceremonia oficială de întâmpinare a președintelui României, […] Articolul Ziua Limbii Române 2025: Programul complet al manifestărilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
PSDE s-a lansat în campanie cu promisiuni clare: Salariu mediu de 20.000 lei și pensie minimă de 5.000 lei # Vocea Basarabiei
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat, astăzi, oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul festiv, la care au participat peste 1000 de membri și simpatizanți ai formațiunii din toate raioanele țării, a avut loc la Palatul Republicii. PSDE a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. Președintele PSDE, […] Articolul PSDE s-a lansat în campanie cu promisiuni clare: Salariu mediu de 20.000 lei și pensie minimă de 5.000 lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
VIDEO/ Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Chișinău: „La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română!” # Vocea Basarabiei
Cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august, președintele României, Nicușor Dan, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova. Șeful statului român a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu. „Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii Române. La […] Articolul VIDEO/ Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Chișinău: „La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
În fiecare an, la 31 august, sufletul românesc tresare în același ritm pe ambele maluri ale Prutului. Ziua Limbii Române nu este doar o comemorare simbolică, ci o reconectare profundă cu identitatea noastră istorică, culturală și spirituală. Pentru Republica Moldova, această zi poartă o rezonanță aparte. Istoricul acestei sărbători întrunește evenimente marcate de tensiuni, curaj […] Articolul 31 August – Ziua Limbii Române, simbol al renașterii naționale în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
VIDEO/ Grav accident la Sângerei cu implicarea unei mașini a Poliției: Doi polițiști, transportați la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier cu implicarea unui echipaj a Poliției de patrulare s-a produs aseară pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni. Conform cercetărilor preliminare, un Volkswagen Passat, condus de o șoferiță de 32 de ani a ieșit pe contrasens și a lovit frontal autoturismul de serviciu al poliției, care […] Articolul VIDEO/ Grav accident la Sângerei cu implicarea unei mașini a Poliției: Doi polițiști, transportați la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
30 august 2025
16:30
Șeful IGP: Plahotniuc va fi adus în R.Moldova cu o cursă aeriană obișnuită la „cel mai favorabil preț” # Vocea Basarabiei
Vlad Plahotniuc va fi adus la Chișinău cu o cursă aeriană obișnuită, la „cel mai favorabil preț”, imediat ce Ministerul Justiției din Grecia va emite verdictul de extrădare. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei”. „De regulă, pleacă cel puțin trei angajați. Noi nu ne permitem […] Articolul Șeful IGP: Plahotniuc va fi adus în R.Moldova cu o cursă aeriană obișnuită la „cel mai favorabil preț” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 29.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Temele abordate în cadrul emisiunii • CONSTITUIREA ȘI EVOLUȚIA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA • MIȘCAREA DE RENAȘTERE NAȚIONALĂ DE LA FINELE ANILOR ’80 AI SECOLULUI TRECUT • PRINCIPALELE ETAPE ÎN EVOLUȚIA STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI • ROLUL MEMORIEI ISTORICE ÎN EVOLUȚIA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA • PRINCIPALELE PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII REPUBLICA MOLDOVA • CONTEXTUL POLITIC INTERN DIN REPUBLICA […] Articolul VIDEO/ EUROSECURITATE cu Ion Tăbârță din 30.08.2025, ora 10:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 30.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat într-un atact armat # Vocea Basarabiei
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a promis că va fi făcută o anchetă detaliată care să elucideze toate aspectele acestui caz. „Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko […] Articolul Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat într-un atact armat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Igor Grosu: Cu o majoritate pro-rusă tot procesul de aderare la UE se pune pe pauză # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și […] Articolul Igor Grosu: Cu o majoritate pro-rusă tot procesul de aderare la UE se pune pe pauză apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Săptămână culturală la Chișinău: Bookfest și donații masive de carte românească în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Două proiecte culturale de anvergură, finanțate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), vor avea loc săptămâna viitoare la Chișinău, în cadrul programului „Luna cărții românești”, dedicat promovării limbii și culturii române dincolo de Prut. Bookfest Chișinău, cel mai așteptat salon de carte din Republica Moldova, își deschide porțile miercuri, 3 septembrie, ora 12:00, […] Articolul Săptămână culturală la Chișinău: Bookfest și donații masive de carte românească în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Ion Ceban recunoaște că era la Moscova în ziua când a început războiul din Ucraina: „O vacanță planificată” # Vocea Basarabiei
Primarul general al municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, a recunoscut că se afla la Moscova în ziua de 24 februarie 2022, atunci când Federația Rusă a declanșat invazia militară asupra Ucrainei. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews România. „Pe data de 23 de aici din Republica Moldova, am […] Articolul Ion Ceban recunoaște că era la Moscova în ziua când a început războiul din Ucraina: „O vacanță planificată” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Istoricul român Sorin Șipoș, distins la Chișinău cu titlul onorific Doctor Honoris Causa # Vocea Basarabiei
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa istoricului român Sorin Șipoș, profesor universitar, doctor habilitat și prorector pentru Relații Internaționale al Universității din Oradea. „Prin acordarea titlului, la inițiativa Consiliului Facultatea de Istorie și Filosofie – Universitatea de Stat din Moldova, comunitatea academică a USM își exprimă recunoașterea […] Articolul Istoricul român Sorin Șipoș, distins la Chișinău cu titlul onorific Doctor Honoris Causa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
29 august 2025
19:00
PAS s-a lansat oficial în campania electorală: „Avem o datorie – să fim generația integrării europene!” # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment organizat în scuarul Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău. Ceremonia a fost deschisă de președintele partidului și actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis un mesaj mobilizator […] Articolul PAS s-a lansat oficial în campania electorală: „Avem o datorie – să fim generația integrării europene!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 29.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.