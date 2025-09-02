Pompierii moldoveni, decorați pentru intervențiile în incendiile din Grecia
TVR Moldova, 2 septembrie 2025 09:40
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au participat la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, au fost menționați pe 1 septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Centrul Republican de Instruire al IGSU din Răzeni, raionul Ialoveni.
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
09:50
ACTUALIZARE: Centrul Național Anticorupție informează că perchezițiile au loc în Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice.
Acum 30 minute
09:40
09:40
Igor Dodon acuză „abuzuri” după perchezițiile de la Partidul Irinei Vlah „Inima Moldovei” # TVR Moldova
Liderul socialiștilor Igor Dodon a reacționat la perchezițiile desfășurate marți dimineață la sediile și la membrii Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dodon a calificat acțiunile drept „abuzuri și teroare” îndreptate împotriva Blocului Electoral Patriotic.
Acum 2 ore
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de marți, 2 septembrie vreme caniculară cu maxime de până la 33 grade Celsius. Precipitații armosferice nu sunt prognozate.
08:10
Descinderi ample, cu angajații „Fulger”, la aderenți ai partidului Irinei Vlah, „Inima Moldovei” # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției a anunțat marți dimineață percheziții ample efectuate de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, în sudul Republicii Moldova într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice.
Acum 4 ore
07:50
07:30
Cine este cel mai bogat candidat al PAS și cum a aterizat Ion Ceban la Roma, cu interdicția României # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 1 septembrie.
Acum 12 ore
21:10
Reprezentanta Spaniei, Cristina Bucșa, originară din Chișinău, și-a încheiat evoluția la US Open # TVR Moldova
Cristina Bucșa s-a oprit în optimile de finală de la US Open. Reprezentanta Spaniei, născută la Chișinău, nu a găsit nicio soluție în confruntarea cu Aryna Sabalenka, lidera WTA și campioana în exercițiu a turneului de Mare Șlem.
Acum 24 ore
20:40
Cristina Bucșa s-a oprit în optimile de finală de la US Open. Reprezentanta Spaniei, născută la Chișinău, nu a găsit nicio soluție în confruntarea cu Aryna Sabalenka, lidera WTA și campioana în exercițiu a turneului de Mare Șlem.
20:10
Petrocub Hîncești este de neînvins în actualul sezon din prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Leii" s-au impus în partida de aseară cu Milsami Orhei și sunt la doar două puncte de Sheriff Tiraspol, având un meci mai puțin disputat.
19:40
Parada portului popular a încheiat prima ediție a "Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud". Evenimentul, care a durat patru zile şi a reunit peste 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului, a fost o adevărată sărbătoare a tradiţiilor româneşti şi a credinţei străbune.
19:10
Universitatea de Stat din Moldova devine un centru al culturii şi literaturii române prin găzduirea Salonului de Carte, Bookfest 2025. Vor fi prezente peste 30 dintre cele mai importante edituri de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul se află deja la a opta ediţie, iar toţi iubitorii de carte sunt aşteptaţi cu o ofertă generoasă si au sansa să intilneasca personalităţi ale lumii culturale din România şi Republica Moldova.
18:40
Emoții mari au avut şi studenți care au au păşit pragul univerisităţilor. Cei din anul I au avut parte de ceremonii de bun venit. Studenţii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au rostit jurământul studentului prin care şi-au luat angajamentul să fie oneşti, să salveze vieţi şi să respecte valorile şi tradiţiile universităţii.
18:20
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, figurează drept unul dintre cei mai bogați candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din Republica Moldova conform declarațiilor de avere. Pentru anul 2024, familia primarului de Costești a înregistrat venituri de 7,5 milioane de lei.
17:40
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău ediția a X-a se va desfășura în perioada 10-21 septembrie 2025 întrunind opt teatre din România: Teatrele Naționale din București, Iași, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și teatrele „Matei Vișniec” din Suceava, Teatrul de Stat Constanța alături de teatre din Republica Moldova.
16:50
Republica Moldova se pregătește pentru extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc de către autoritățile elene. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat într-o emisiune de la ProTV cum va decurge procedura și ce se întâmplă după sosirea sa în Chișinău.
16:40
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența procurorului general, Alexandru Machidon, a președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
16:40
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări # TVR Moldova
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, oficiali guvernamentali și organizații internaționale. Cu o agendă de peste 30 de evenimente, MBW25 promite să devină cea mai amplă ediție de până acum.
16:10
Mai sunt încă trei zile în care cetăţenii Republicii Moldova își pot declara locul de ședere # TVR Moldova
Mai sunt doar trei zile în care cetăţenii Republicii Moldova ce vor să voteze la alegerile parlamentare îşi pot declara schimbarea adresei la autoritatea publică locală.
15:20
Cine este persoana condamnată pentru contrabandă cu tehnică de mining și relațiile sale cu Ilan Șor # TVR Moldova
Un fost director al firmei de brokeraj de la Aeroportul Internațional Chișinău, ÎCS Impex-Depozit SRL, Alexandr Ciornîi, a fost condamnat pe 29 august pentru contrabandă cu tehnică de mining la cinci ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800.000 de lei.În jurul Impex-Depozit SRL au gravitat oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Inițial, Procuratura Anticorupție a pus sub învinuire șapte persoane, acum a rămas doar una, Alexandr Ciornîi.
15:20
15:10
Primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen, a putut intra totuși în Italia, după cum arată un mesaj video postat duminică de el pe rețele. Cum a fost posibil să călătorească într-o țară din Schengen? El a primit, potrivit Ministerului român de Externe, o dispensă de la statul italian.
15:10
14:40
14:10
Alergicii la ambrozie trec printr-un adevărat calvar în această perioadă. Strănuturi, secreții nazale şi chiar accese de sufocare - sunt stările prin care trec zeci de mii de basarabeni, iar tratamentele clasice nu sunt întotdeauna suficiente. Specialiștii recomandă imunoterapia, un tratament de lungă durată care reduce sensibilitatea organismului la polen. Doar că acesta este costisitor şi poate fi urmat doar în instituțiile private.
13:40
În şcolile din R. Moldova a răsunat astăzi primul sunet de clopoţel al acestui an de învăţământ # TVR Moldova
Vacanţa mare e gata şi în toate instituţiile de învăţământ din Republica Moldova azi-dimineaţă s-a auzit primul sunet de clopoţel al noului an şcolar. Aşa cum cere tradiţia, elevii, părinţii şi profesorii au luat parte, emoţionaţi, la un moment festiv. Conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prima lecţie din acest an s-a referit la "Valorile care ne unesc" şi a fost obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice sau private.
13:30
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. angajează contabil.
13:10
Avionul lui Von der Leyen a aterizat forțat în Bulgaria din cauza unor interferențe GPS rusești # TVR Moldova
O presupusă interferență din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS pe un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, relatează Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. Un al doilea incident, separat, a marcat vizita în Bulgaria.
13:10
O femeie din Rusia a fost prinsă cu 39.500 de dolari nedeclarați în Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Funcționarii vamali, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), informează că au împiedicat scoaterea ilegală a valutei din Republica Moldova.
13:00
Fostul primar de Negureni, Munteanu, rămâne fără aproape un milion de lei ca bani nejustificați # TVR Moldova
Averea de peste 900.000 de lei a fostului primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, declarată nejustificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), va fi confiscată după ce hotărârea Judecătoriei Orhei din 25 februarie 2025 a rămas definitivă.
13:00
12:40
Vârstnicii, îndemnați să participe la concursul „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025 # TVR Moldova
Vârstnicii de 65 de ani și peste, care au realizat performanțe deosebite în domenii precum: tehnico-științific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, cultural-artistic ș.a. pot depune dosarele pentru participarea la Concursul „Premiul Național pentru Vârstnici – Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025.
12:30
/VIDEO/ Naționaliștii bulgari, partenerii PSRM, au vrut să atace mașina șefei Comisiei Europene # TVR Moldova
Kostadin Kostadinov, liderul Partidului „Renașterii” / „Vazhrazhdane”, formațiune politică pro-rusă din Bulgaria, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot în timpul vizitei președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, duminică, relatează Euronews. Partidul „Vazhrazhdane” din Bulgaria are relații strânse cu partidele pro-ruse din Republica Moldova „Renaștere” și PSRM.
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.
12:00
ÎPS Mitropolitul Petru, la începutul noului an școlar: Un pas înainte pe drumul cunoașterii # TVR Moldova
ÎPS Mitropolitul Basarabiei, Petru, a avut un mesaj adresat elevilor și studenților cu prilejul începerii noului an de studii.
11:40
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat. Măsura vine după ce în Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul privind crearea și utilizarea sistemului de blocare și întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrul instituțiilor penitenciare.
11:40
Oamenii legii din Ucraina au publicat primele imagini de la arestarea suspectului în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme, Andri Parubîi. Asasinul a fost prins în 36 de ore, a relatat șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vyhivsky, potrivit presei din Ucraina.
11:30
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal în Italia vor primi pensii de la statul italian # TVR Moldova
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale ce permite cumularea anilor lucrați în ambele state pentru stabilirea dreptului la pensie.
11:30
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți, potrivit autorităților afgane # TVR Moldova
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni. Aproximativ 600 de persoane au murit și alte peste 1.300 au fost rănite în timpul seismului, potrivit ministerului de Interne al țării, potrivit Europa Liberă.
11:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că țările UE elaborează „planuri destul de precise” pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care ar avea sprijinul deplin al Statelor Unite, scrie eurointegration.
11:10
„Recomandările serviciilor”: Nicușor Dan spune de ce a refuzat să se întâlnească cu Ion Ceban # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a dezvăluit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău, că în perioada mandatului său de primar al Bucureștiului i-a refuzat de mai multe ori lui Ion Ceban o întâlnire la recomandările serviciilor de securitate.
11:00
Se estimează o recoltă de struguri mai mare decât anul trecut. Cât va costa un kilogram # TVR Moldova
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată a fi mai mare cu 30–60% față de nivelul anului 2024. Totodată, cantitatea prognozată rămâne mai mică cu 20–30% față de media multianuală. Randamentele vor înregistra variații între 5 și 13 tone/ha, în funcție de regiune, soi și tehnologia aplicată, arată datele Ministerului Agriculturii.
10:50
În Ucraina, a fost arestat un suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinării fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează Agerpres.
10:20
10:10
Șeful Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brânza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraților Judecătoriei Bălți luată sâmbătă, 30 august, potrivit nordnews.md.
10:10
Două persoane au decedat, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident, produs la intrarea în localitatea Cosăuți, raionul Soroca.
10:00
10:00
10:00
Portavionul „Amiral Kuznețov”, singurul portavion al Rusiei, se află în lucrări de mentenanță din 2017. Lucrări care tocmai au fost sistate pe termen nemenționat de industria rusă, ceea ce coincide practic cu „finalul de drum” al navei ruse. Dar cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil faptul ca lucrări de mentenanță planificate să dureze doi ani s-au întins pe o perioadă atât de lungă? Sancțiunile impuse industriei ruse după invadarea Ucrainei, dar și sistemele foarte vechi și depășite tehnologic ale navei sunt doar câteva dintre răspunsuri. Ceea ce a pus „capac” portavionului „Amiral Kuznețov” sunt câteva incidente deosebit de grave petrecute în perioada lucrărilor de modernizare. Defense România a trecut în revistă cele trei incidente
Ieri
09:40
Se scumpește rovinieta pentru autoturisme, în România, de astăzi. Amenzile se dublează # TVR Moldova
Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă, începând de luni, 1 septembrie. Tariful pentru taxa de drum, plătit de proprietarii de autoturisme va crește substanțial, la fel și valoarea amenzilor aplicate celor care nu au achitat taxa.
