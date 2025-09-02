Pompierii moldoveni, decorați pentru intervențiile în incendiile din Grecia

10:00

Portavionul „Amiral Kuznețov”, singurul portavion al Rusiei, se află în lucrări de mentenanță din 2017. Lucrări care tocmai au fost sistate pe termen nemenționat de industria rusă, ceea ce coincide practic cu „finalul de drum” al navei ruse. Dar cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil faptul ca lucrări de mentenanță planificate să dureze doi ani s-au întins pe o perioadă atât de lungă? Sancțiunile impuse industriei ruse după invadarea Ucrainei, dar și sistemele foarte vechi și depășite tehnologic ale navei sunt doar câteva dintre răspunsuri. Ceea ce a pus „capac” portavionului „Amiral Kuznețov” sunt câteva incidente deosebit de grave petrecute în perioada lucrărilor de modernizare. Defense România a trecut în revistă cele trei incidente