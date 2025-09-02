(stop cadru) „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”. Mesajul ironic al Poliției, din timpul perchezițiilor la Sud
UNIMEDIA, 2 septembrie 2025 09:40
Poliția anunță că și CNA desfășoară descinderi în sudul țării și îi avertizează pe suspecți să coopereze cu autoritățile. „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”, transmit anchetatorii cu ironie.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
09:40
(stop cadru) „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”. Mesajul ironic al Poliției, din timpul perchezițiilor la Sud # UNIMEDIA
Poliția anunță că și CNA desfășoară descinderi în sudul țării și îi avertizează pe suspecți să coopereze cu autoritățile. „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”, transmit anchetatorii cu ironie.
09:30
La ce concluzie a ajuns moldoveanca Elena Vîșcu după divorțul cu CRBL: „Viața mea abia începe” # UNIMEDIA
A trecut mai bine de un an de la divorțul dintre CRBL și Elena Vîșcu. Fosta soție a cântărețului a trecuy printr-o perioadă de tranformare. Moldoveanca se pare că a renunțat la mai multe lucruri și se pare că viața i s-a schimbat în bine, scrie spynews.ro.
Acum o oră
09:20
(live) CSP, în ședință: O contestație înaintată de către Procurorul General, printre subiectele de pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 2 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte.
09:10
(video) CSP, în ședință: O contestație înaintată de către Procurorul General, printre subiectele de pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 2 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte.
Acum 2 ore
08:50
Decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Ce se întâmplă cu smartphone-urile Apple # UNIMEDIA
Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electroni, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite, scrie adevarul.ro.
08:40
Capricornii se concentrează pe carieră, iar la Raci, astăzi, emoțiile sunt intense: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrele anunță o zi plină de emoţii intense pentru unii nativi, în timp ce alţii se bucură de foarte multe rezolvări.
08:20
Noapte de groază în Ucraina: Un nou atac cu drone al rușilor a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și la Sumî # UNIMEDIA
Pentru a doua noapte consecutivă, rușii au atacat cu drone orașul Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat un oficial ucrainean. De asemenea, rușii au atacat cu drone clădirilor nerezidenţiale din Sumî, scrie hotnews.ro.
08:20
Euro continuă să se aprecieze pe piața valutară din Republica Moldova, depășind pragul de 19,40 lei, în timp ce dolarul american scade sub 16,60 lei. Potrivit cursului oficial afișat de Banca Națională pentru 2 septembrie, și leul românesc se întărește, iar hrivna ucraineană pierde teren în raport cu leul moldovenesc.
Acum 4 ore
07:50
(video) Percheziții de amploare în sudul țării, dis-de-dimineață: PCCOCS, INI și „Fulger” au efectuat 60 de descinderi pentru corupere electorală și spălare de bani # UNIMEDIA
Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunea are loc într-un dosar de amploare, ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari de către un grup criminal organizat.
07:40
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU în septembrie: „Vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian” # UNIMEDIA
Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat marți, 2 septembrie, că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, scrie adevarul.ro.
07:30
Vara refuză să plece: Meteorologii, pentru astăzi, cer variabil, fără ploi și temperaturi de până la +33°C # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 2 septembrie, o vreme caldă și predominant stabilă pe întreg teritoriul țării.
07:10
Imagini impresionante din Serbia: Mii de sârbi au cerut alegeri anticipate printr-un marș tăcut ce marchează 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad # UNIMEDIA
Mii de persoane au participat luni la un marș în capitala Serbiei, în cea mai recentă dintr-o serie de demonstrații prin care denunță corupția și care a sporit presiunea asupra președintelui Aleksandar Vucic, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
Anul de învățământ 2025 - 2026 a început astăzi, 1 septembrie 2025, și se va încheia vineri, 29 mai 2026. Pe parcursul anului, elevii vor beneficia de patru vacanțe, două dintre care mai lungi față de anii precedenți.
22:00
(foto) Prima zi de școală cu emoții și zâmbete. Vedetele de la noi, mândre alături de copiii lor la careul de 1 septembrie # UNIMEDIA
1 septembrie a adus emoții și bucurie în toate școlile din țară. Clopoțelul care vestește începutul unui nou an școlar a sunat pentru mii de elevi, iar printre ei s-au numărat și copiii vedetelor de la noi. Părinți mândri, cu telefoanele pregătite să surprindă fiecare moment, artiștii, prezentatorii, deputații și influencerii autohtoni și-au însoțit odraslele la careul festiv, scrie SHOK.md.
21:40
(foto) „Fata tatei ...”: Fiica cea mare a lui Renato Usatîi este omagiată astăzi. Cum arată tânăra la 22 de ani # UNIMEDIA
Fiica cea mai mare a lui Renato Usatîi își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, politicianul i-a adresat un mesaj public pe rețele, în care îi dorește sănătate, fericire și iubire.
21:20
Maia Sandu pleacă într-o vizită oficială la Strasbourg: Care este scopul deplasării și cu cine va discuta # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
21:10
(video) „Nu se uită într-un an ce ai învățat în 15”: Anastasia Nichita, din nou la antrenamente la două săptămâni de când a devenit mamă # UNIMEDIA
Campioana mondială la lupte, Anastasia Nichita, demonstrează din nou ce înseamnă ambiția și forța de caracter. La doar 14 zile după ce a devenit mamă pentru prima dată, sportiva s-a întors deja la antrenamente, scrie SHOK.md.
Acum 24 ore
20:50
Mai mulți locuitori din capitală, rămân fără apă caldă menajeră: Vezi adresele și perioada sistărilor # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani despre executarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice, reparații curente ale utilajului și echipamentelor aferente. Aceste intervenții sunt esențiale pentru buna funcționare și siguranța sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
20:30
(video) Razie amplă la Băcioi: Peste 200 de conducători, trași pe dreapta de polițiști în doar câteva ore. Ce încălcări au comis # UNIMEDIA
Polițiștii de patrulare au desfășurat aseară o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic.
20:00
Incendiu la un liceu din centrul capitalei, cu o zi înainte de începutul anului școlar: Au intervenit pompierii # UNIMEDIA
Un incendiu a avut loc la pe data de 31 august la liceul Spiru Haret din centrul capitalei. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri.
19:50
O fostă Miss a sărit de la etajul 3 al hotelului din Karlovy Vary: „Fiica ei de 8 ani era în cameră” # UNIMEDIA
Lenka Beličková, 52 de ani, locul al doilea la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară în nord-vestul Cehiei, la poalele Munților Metaliferi, relatează Noviny. Incidentul tragic a avut loc duminică, 17 august, în prezența fiicei sale de 8 ani aflată în cameră. Femeia a supraviețuit căderii, dar a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată cu elicopterul la spital, scrie libertatea.ro.
19:30
„Fiți prudenți și supravegheați constant copiii”: Recomandările autorităților în contextul ploilor abundente din această seară # UNIMEDIA
Deși Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a emis nicio avertizare, Primăriei Chișinău informează că echipele sunt mobilizate și active pe teren pentru a interveni prompt, acolo unde este necesar.
19:10
(video) Potop în Moldova: Rafale de vânt puternic și ploi cu grindină în capitală și unele raione din țară # UNIMEDIA
S-a dezlănțuit cerul în capitală și în mai multe raione din țară. Potrivit imaginilor video, în unele raioane plouă cu grindină.
19:00
(foto) Prim-ministrul Dorin Recean, întrevedere cu premierul nipon, Shigeru Ishiba, în Japonia: Despre ce au discutat oficialii # UNIMEDIA
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. „Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor”, se arată în comunicatul Guvernului.
18:40
(video) Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis # UNIMEDIA
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze, scrie adevarul.ro.
18:40
(video) Incendiu la un centru comercial din capitală: Pompierii, ambulanța și poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în această seară la un centru comercial din capitală. Potrivit imaginilor video, la fața locului au intervenit pompierii, ambulanța și Poliția.
18:30
Panică la Chișinău în timpul vizitei lui Nicușor Dan: O grenadă F1, descoperită într-o pungă pe o stradă din capitală # UNIMEDIA
Poliția Capitalei și serviciile specializate au fost puse pe jar ieri, în timpul vizitei Președintelui României, Nicușor Dan, după ce o persoană a alertat despre faptul că a depistat un obiect asemănător cu o grenadă. Cazul a fost înregistrat ieri-dimineață, în jurul orei 09:34, pe strada Industrială din capitală, scrie pulsmedia.md.
18:10
(foto) Un nou jucător la Zimbru Chișinău: Fotbalistul brazilian, Jonathas Abimael da Silva Conceição, s-a alăturat echipei # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță transferul fotbalistului brazilian, Jonathas Abimael da Silva Conceição, care a semnat un contract valabil pentru o perioadă de trei ani.
17:50
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”: Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron # UNIMEDIA
„Coaliția celor dispuși” se va întruni joi pentru a analiza următorii pași de urmat privind războiul din Ucraina, anunță The Guardian. Reuniunea, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va avea loc într-un format hibrid și se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe un răspuns comun la refuzul Rusiei de a pune capăt războiului, a anunțat Palatul Elysee. La eveniment va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie digi24.ro.
17:50
Ar fi încercat să pornească tractorul, dar a ajuns sub roți. Un bărbat din Căușeni a murit, după ce a fost strivit de vehicul # UNIMEDIA
Un bărbat de 43 de ani a murit, după ce a fost strivit de un tractor. Tragedia s-a produs ieri, în satul Chircăiești din raionul Căușeni, potrivit pulsmedia.md.
17:30
(foto/video) Otilia Bilionera, nuntă de două zile în Turcia, sute de invitați, tradiții din cultura soțului. Cine e bărbatul care a cucerit-o # UNIMEDIA
Otilia Brumă sau Otilia Bilionera, așa cum o știe toată lumea, a făcut nunta cu partenerul ei de viață, Bekir Ali, la doi ani de când au făcut cununia civilă. Cei doi tineri au avut parte de un weekend întreg de distracție într-un oraș de pe malul mării, în Turcia, plin de tradiții românești și turcești, ținute speciale, sute de invitați și două nunți de poveste. Deși s-a căsătorit cu un tânăr de religie musulmană, cântăreața a rămas la ortodoxism. Tocmai de aceea, nu a existat o ceremonie religioasă, din respect pentru credința fiecăruia, scrie profm.ro.
17:20
Energocom a devenit astăzi furnizorul oficial de gaze naturale în locul Moldovagaz: Ce se întâmplă cu tariful # UNIMEDIA
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025.
17:10
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 septembrie, nu înainte.
17:10
Putin a numit doi vinovați pentru „criza” din Ucraina: Liderul rus a răbufnit la summitul din China # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a apărat încă o dată invazia pe scară largă de la începutul anului 2022 ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Occident și la influența NATO, o afirmație pe care nu a susținut-o niciodată cu dovezi, scrie presa română.
16:50
Un șofer și-a pierdut cunoștința la volan și a intrat cu mașina în piloni: Bărbatul a murit, iar pasagera sa, rănită # UNIMEDIA
Accident tragic pe o stradă din capitală. Un bărbat a decedat, după ce și-a pierdut cunoștința la volan și a intrat cu mașina în pilonii metalici de pe marginea carosabilului. Potrivit informațiilor, tragedia a avut loc ieri pe strada 31 august.
16:30
Un pasager beat de pe ruta Bruxelles-Bucureşti s-a luat la bătaie cu membrii echipajului strigând „Slava Diana Șoşoacă”. A fost încătușat și amendat # UNIMEDIA
Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la București şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătușat, luni, pe Aeroportul „Henri Coandă”, scrie adevarul.ro.
16:20
Marcel Dumbravan a ocupat oficial fotoliul Veronicăi Dragalin: Mesajul noului șef al Procuraturii Anticorupție # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție anunță că astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul PA a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție.
16:00
Un accident rutier a avut loc pe strada Vasile Alecsandri. Potrivit imaginilor video publicate de pulsmedia.md, un BMW a lăsat un Renault fără o roată pe strada Vasile Alecsandri.
15:50
„O comună întreagă e cu inimile frânte”. Tânărul dispărut, pe 11 august, după ce a ieșit din Aeroport a fost găsit mort # UNIMEDIA
Căutările care au ținut cu sufletul la gură o comunitate întreagă s-au încheiat tragic. Tânărul de 32 de ani, dat dispărut pe 11 august după ce a ieșit din Aeroportul Internațional Chișinău, a fost găsit fără viață.
15:40
Pârjolul nu se lasă: Meteorologii au emis un nou Cod Galben de caniculă. Ce temperaturi ne așteaptă # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă pentru 2-3 septembrie, în sudul și centrul țării.
15:30
(foto) Anastasia Fotachi și Gabriel Stati marchează astăzi o zi specială în viața lor: „Nu e doar începutul toamnei” # UNIMEDIA
Astăzi, 1 septembrie, este o zi cu totul specială pentru Anastasia Fotachi și Gabriel Stati. Cuplul sărbătorește 3 ani de căsnicie, o perioadă plină de momente frumoase și amintiri memorabile, scrie SHOK.md.
15:10
Cum a putut merge Ceban în Italia, deși ar fi interzis în spațiul Schengen: Explicațiile MAE român # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe din România a precizat că primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a putut călători în Italia, în contextul interdicției de intrare în spațiul Schengen, deoarece i-a fost eliberată o viză cu valabilitate limitată, scrie g4media.ro.
15:10
Irina Vlah: Există tot mai multe dovezi că includerea mea absolut nejustificată în lista de sancțiuni a Canadei este rezultatul eforturilor personale ale Maiei Sandu # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală. Președinția nu a comentat aceste acuzații.
14:40
(video) Dolarii nu au decolat: O femeie din Rusia, lăsată fără valută pe Aeroport, după ce „a uitat” să o declare înainte de a urca în avion. Ce sumă avea # UNIMEDIA
O tentativă de scoatere ilegală a aproape 40 000 USD din țară a fost dejucată de funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații IGPF, se arată într-un comunicat. În timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor cursei Chișinău-Istanbul, echipa comună a depistat suma de 39 500 dolari nedeclarați asupra unei femei, cetățeană a Federației Ruse, în vârstă de 34 de ani. Banii au fost ridicați, iar cazul este în continuare investigat de Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal.
14:20
(video) Avia bilet direct la pușcăria 13. Plahotniuc va fi extrădat în Moldova, la clasa Economy. Cernăuțeanu: „Căutăm cele mai favorabile prețuri” # UNIMEDIA
După extrădare, fostul deputat Vladimir Plahotniuc urmează să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ex-liderul PDM va fi adus în țară cu un zbor comercial. „Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”, a declarat acesta la „Podcastul Lorenei”.
14:10
Președintele Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). Despre aceasta a anunțat PSDE printr-un comunicat de presă, iar reprezentanți de la Platforma DA nu a comentat situația.
14:00
(video) Nu a lăsat-o mult pe „bicicletă”: Katy Black a primit în dar un bolid de 3 milioane de lei, după ce recent a boțit mașina soțului ei # UNIMEDIA
Influencerița Katy Black și-a îndeplinit unul dintre visele sale, achiziționând un Porsche Cayenne, al cărui preț depășește 3 milioane de lei. Momentul a fost imortalizat în imagini publicate pe rețelele de socializare, unde tânăra și-a prezentat cu entuziasm noua „bijuterie” pe patru roți.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 2 septembrie. Astfel, benzina va fi mai scumpă cu un bănuț, iar prețul motorinei va crește cu 4 bani.
13:00
(video) De ce Nicușor Dan nu a felicitat public Republica Moldova de Ziua Independenței: Răspunsul președintelui României # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de ce nu a felicitat țara noastră cu ocazia Zilei Independenței, marcată pe 27 august. „Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scrisoare oficială din partea Președinției României către Președinția Republicii Moldova”, a declarat acesta la emisiunea „În PROfunzime” de la PRO TV
12:50
(galerie foto) Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari # UNIMEDIA
Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a strălucit duminică pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, afișându-și impresionantul inel de logodnă, scrie protv.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.