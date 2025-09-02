(stop cadru) „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”. Mesajul ironic al Poliției, din timpul perchezițiilor la Sud

17:30

Otilia Brumă sau Otilia Bilionera, așa cum o știe toată lumea, a făcut nunta cu partenerul ei de viață, Bekir Ali, la doi ani de când au făcut cununia civilă. Cei doi tineri au avut parte de un weekend întreg de distracție într-un oraș de pe malul mării, în Turcia, plin de tradiții românești și turcești, ținute speciale, sute de invitați și două nunți de poveste. Deși s-a căsătorit cu un tânăr de religie musulmană, cântăreața a rămas la ortodoxism. Tocmai de aceea, nu a existat o ceremonie religioasă, din respect pentru credința fiecăruia, scrie profm.ro.